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 Правоохранители Украины должны организовать команде Закарпатья, победившей на ЧМ по футболу среди непризнанных государств, "дружественный" прием, - Климкин. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Футбольная команда "Карпаталия" обыграла Северный Кипр со счетом 3:2 и стала победителем чемпионата мира по футболу для непризнанных территорий.

Об этом сообщается на facebook-странице Конфедерации независимых футбольных ассоциаций (ConIFA) - футбольной федерации для всех ассоциаций, не входящих в FIFA, передает Цензор.НЕТ.

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По данным агентств AFP и The Guardian, на которые ссылается Радио Свобода, за команду "Карпаталия" выступают этнические венгры, живущие в современной Украине.

Правоохранители Украины должны организовать команде Закарпатья, победившей на ЧМ по футболу среди непризнанных государств, дружественный прием, - Климкин 01

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Правоохранители Украины должны организовать команде Закарпатья, победившей на ЧМ по футболу среди непризнанных государств, дружественный прием, - Климкин 02
Правоохранители Украины должны организовать команде Закарпатья, победившей на ЧМ по футболу среди непризнанных государств, дружественный прием, - Климкин 03
Правоохранители Украины должны организовать команде Закарпатья, победившей на ЧМ по футболу среди непризнанных государств, дружественный прием, - Климкин 04
Фото: ConIFA

На своей странице в Facebook министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал правоохранительные органы разобраться, кто финансирует команду. "Считаю, что правоохранительные органы должны встретить команду с "дружественным" приемом на родине и спросить, откуда у них финансирование, чьей поддержкой пользуются игроки и вообще поставить еще много вопросов", - написал он.

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Правоохранители Украины должны организовать команде Закарпатья, победившей на ЧМ по футболу среди непризнанных государств, дружественный прием, - Климкин 05

Отметим, что в списке футболистов команды "Карпаталия" на официальном сайте ConIFA указано, что они выступают за клубы первого - четвертого дивизионов Венгрии и Румынии.

Правоохранители Украины должны организовать команде Закарпатья, победившей на ЧМ по футболу среди непризнанных государств, дружественный прием, - Климкин 06

Источник: https://censor.net.ua/v3070757
 
 
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Выслать нахрен всей командой вместе с тренерами в угорщину. а спонсора посадить на черенок от лопаты
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лучше за поребрик, шикарно для них будет в угорщину.
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Во времена вовки бойцам красной армии при пребывании на территории Венгрии выдавали цидулку, в которой красной нитью проходила информация, что мадьяры переселенцы с Урала.
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А мені розповідав родич - ветеран 2 св.в. що вони мали усну інструкцію мадярів у полон не брати.
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капец..это уже не звоночек, это набат...но нас же вертолеты больше нац.безопасности интересуют!.....
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Да ты шо набат? А чего только сейчас расслышали? Ах да СБУ великие спецоперации проводит, оно занято. Правоохранители Украины должны организовать команде Закарпатья, победившей на ЧМ по футболу среди непризнанных государств, "дружественный" прием, - Климкин - Цензор.НЕТ 6546 А эта команда уже участвовала в прошлом году в чемпионате Европы среди изгоев и никто ухом не повел. И вЯликий поцреот Украины Генчик Москаль даже не чухнулся.
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Я бы отобрав у них гражданство Украине и запретил пожизненно посещать Украину.
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Интересно, на основании какого закона? Ведь в Конституции Украины написано: Украина - правовое государство.
Навыбирали себе скотов (за очень редким исключением) в депутаты, за 4 года не осознавших, что надо работать - придется терпеть, в лучшем случае еще год.
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На основание, что они граждане Венгрии. Вот и все
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Это первое . 2 в Дания правовое государство, но турок родился в Дании и воевал за ИГИЛ и его лишили датского гражданства на основание, что он угрожает национальной безопасности, вот и все
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И их действие можно спокойно квалифицировать как угроза национальной безопасности
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Да, потому, что в Дании депутаты (или кто там у них) подсуетились и приняли соотв. закон, а у нас - нет.
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Артеменко, Андрей Викторович -- 21 апреля 2017 года Генеральная прокуратура Украины инициировала процедуру лишения гражданства Андрея Артеменко, ранее якобы передавшего бывшему советнику президента Дональда Трампа Майклу Флинну план нормализации отношений между Украиной и Россией[8]. 30 апреля 2017 года, как сообщил Олег Ляшко, указом президента Украины Артеменко был лишен украинского гражданства, так как ещё в 2005 году получил гражданство Канады -- вопросы есть ? Вопросов нет !
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Артеменко, Андрей Викторович -- 21 апреля 2017 года Генеральная прокуратура Украины инициировала процедуру лишения гражданства Андрея Артеменко, ранее якобы передавшего бывшему советнику президента Дональда Трампа Майклу Флинну план нормализации отношений между Украиной и Россией[8]. 30 апреля 2017 года, как сообщил Олег Ляшко, указом президента Украины Артеменко был лишен украинского гражданства, так как ещё в 2005 году получил гражданство Канады -- вопросы есть ? Вопросов нет !
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В Берегово флаг на миський ради висит венгерский, а геша москаль на это безобразие прибор ложил?
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На основі того, що вони отримали угорські паспорти і закликають до сепаратизму.
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Может я конечно ошибаюсь, но не у нас механизма лишения за это гражданства.
Нельзя выслать типа "за сепаратизьм", только на основании ст.ХХ Закона Украины про ххххх ххххх хххххххххх.
Мы ведь - правовое государство.
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Артеменко, Андрей Викторович -- 21 апреля 2017 года Генеральная прокуратура Украины инициировала процедуру лишения гражданства Андрея Артеменко, ранее якобы передавшего бывшему советнику президента Дональда Трампа Майклу Флинну план нормализации отношений между Украиной и Россией[8]. 30 апреля 2017 года, как сообщил Олег Ляшко, указом президента Украины Артеменко был лишен украинского гражданства, так как ещё в 2005 году получил гражданство Канады -- вопросы есть ? Вопросов нет !
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А Венгрия официально подтвердит, что они ее граждане? Имхо, это не в ее интересах. Хотя с Артеменко - удачно вышло.
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Да по,,, х что там Венгрия подтвердит , выставить их на границу и все , что хочет , то и пускай Венгрия с венграми и делает
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Это будет невыполнение законов Украины. Мы же стремимся все-таки их выполнять, мы же не азиопа?
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Какого закона ? Я ещё раз , в Дании турок , родился он в Дании, но поехал воевать за ИГИЛ, приехал его сразу забрали гражданство и депортация в Турцию. Какие законы , когда речь о безопасности страны?
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Еще раз: турок он, или, например, чукча - не важно, он был гражданином Дании. Воевал в запрещенной в Дании организации - по закону Дании (не знаю номер - название, но уверен, что он у них есть) его и лишили гражданства. В Украине такого закона нет, т.к. Раде на это насрать а нам тоже, мы ж не выходим на Майдан требовать от Рады такой закон. Несовершенный закон на эту тему у нас есть - по нему и выслали Артеменко, т.к. Канада официально подтвердила, что он ее гражданин, Венгрия, скорее всего, это не сделает.
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Не имеет право государство лишить человека гражданства, если оно у него одно
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Для початку відкрити кримінальні справи щодо сепаратизму, змусити визначатися із громадянством...А далі є механізм, який застосовує президент. Дійсно ви праві, що забирати громадянство нелегко, але це можливо зробити.
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Треба встановити коли і як вони отримали угорське громадянство, тобто це вже нелегко. Воля дійсно відсутня.
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Зачем что-то устанавливать ? Венгров выставить на границу Венгрии и пуская Венгрия и думает что с ними делать
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Уголовные дела - это законно. Только там, имхо, все так запущено (не без помощи расисянской педерации, конечно), что может взбунтоваться вся деревня, и не одна. Увы.
Заставить определиться с гражданством - ни в каком законе не написано - заставить. Как и нельзя заставить Венгрию - Румынию подтвердить или опровергнуть наличие у них паспорта.
Можно, конечно, случайно при обыске по уголовке "за сепаратизм" найти, но далеко не все из них, почувствовав шухер, оставят его в доступных следователям местах.
Все бы могла решить Рада, будь она нормальная...
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Какая деревня, им сегодня уже надо аннулировать украинские паспорта и как уже иностранцам запретит посещать Украину
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Деревня - это я про уголовное дело.
Аннулировать надо, конечно. Но есть только один способ это сделать - незаконно. Например, отобрать с помощью титушек. Так вот, я против такого способа.
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в Конституции нет статьи про "двойное гражданство", вернее - сказано, что оно ЗАПРЕЩЕНО.
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Поїхали мадяри грати проти турків, яких ненавидять😊 Чого тільки не зроблять мадяри за гроші.
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Команду - нах*й в Венгрию. Не пускать даже домой за вещами. Москаля вы*бать черенком от лопаты, А потом также Начальника УСБУ в Закратляндии, его шефа Грицака и в конце всего "фестиваля" ПОРОХУЙЛА (если он не будет на Мальдивах).
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Отметим, что в списке футболистов команды "Карпаталия" на официальном сайте ConIFA указано, что они выступают за клубы первого - четвертого дивизионов Венгрии и Румынии Источник: https://censor.net.ua/v3070757
не читатель, а писатель?
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хотя, климкин такой же самый, очевидно Правоохранители Украины должны организовать команде Закарпатья, победившей на ЧМ по футболу среди непризнанных государств, "дружественный" прием, - Климкин - Цензор.НЕТ 2225
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Срочное. Путинско-асадовские войска нанесли авиаудары по детской больнице в провинции Идлиб. Десятки погибших. В том числе среди убитых много детей.

Чемпионат Мира, говорите?
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Думаю Ситро - не пускать пожизненно в Украину
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Ну так дерзайте.Туда много одиозных личностей поедет,только херштаб утрется как обычно.
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Класно написано.
Але для чого об них бруднитися.
Шукають на свою голову пригод ? Знайдуть.
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А почему команды БЕСЛАНА и НОРД Оста не допустили к соревнованиям? Правоохранители Украины должны организовать команде Закарпатья, победившей на ЧМ по футболу среди непризнанных государств, "дружественный" прием, - Климкин - Цензор.НЕТ 4666Игроков не хватило....
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Не совсем ясно, какое это имеет отношение к Украине. Футболисты выступают за клубы Венгрии, живут там, наверняка и гражданство венгерское имеется..
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"По данным агентств AFP и The Guardian, на которые ссылается Радио Свобода, за команду "Карпаталия" выступают этнические венгры, живущие в современной Украине.",- Венгрия претендует на Закарпатье?
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Конечно претендует и вместе с кацапами в одну дудку поют.Чего бы под шумок не развернуть знамена.Лысый только хорахорится на закарпатье.Дальше резиденции как и петчя ничего не контролирует.
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Ха ! Ще й як контролює - і контрабас , тіньові потоки , і владу на місцях ... Для того він і поставлений .
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Ну это понятно.Я про Украину.Там лысый н.я не контролирует.
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Хіба лише там таке ? Так можна сказати і про всю Україну ...
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Роман "Остров Крым" ненавидевший дохлый СССр писатель Василий Аксенов написал в год нападения Дохлого СССра на Афганистан,в 1979 году.Афганистан Жив,,,ссср НЕТ... Правоохранители Украины должны организовать команде Закарпатья, победившей на ЧМ по футболу среди непризнанных государств, "дружественный" прием, - Климкин - Цензор.НЕТ 8166 Правоохранители Украины должны организовать команде Закарпатья, победившей на ЧМ по футболу среди непризнанных государств, "дружественный" прием, - Климкин - Цензор.НЕТ 8166
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Чому в Україні нема команди ромів?
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їм , у грі , потрібно 11 м'ячів , бо інакше вони не можуть грати , а це - правилами заборонено ... Правоохранители Украины должны организовать команде Закарпатья, победившей на ЧМ по футболу среди непризнанных государств, "дружественный" прием, - Климкин - Цензор.НЕТ 6539
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В Украине ДЕМОКРАТИЯ...каждое гоффно имеет право повонять Мавзолеем чЛЕНИНА.......в том числе и ДАУНбасс....
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Сенатор.Сам писал,что был комсоргом когда-то..Когда переобулся?
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Я не мог быть комсоргом и даже пионером....дед служил у Деникина,гоффноед ты тупой...
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Многие служили у Деникина,потом были командирами в Красной Армии..Поменяй ник..Комсорг.
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Шкуру сдирали с красножопого быдла Шариковского почти все Деникинцы... Правоохранители Украины должны организовать команде Закарпатья, победившей на ЧМ по футболу среди непризнанных государств, "дружественный" прием, - Климкин - Цензор.НЕТ 2768а потом удрали во Францию через КРЫМ..баран ты ПЛЯ... Правоохранители Украины должны организовать команде Закарпатья, победившей на ЧМ по футболу среди непризнанных государств, "дружественный" прием, - Климкин - Цензор.НЕТ 5432
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Вот откуда появилась профессия живодер..Вы потомственный?
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сЦАРЬ Николай 2 сдирать шкуру начал в 1896 году на Ходынском ПОЛе во время Инаугурации... Правоохранители Украины должны организовать команде Закарпатья, победившей на ЧМ по футболу среди непризнанных государств, "дружественный" прием, - Климкин - Цензор.НЕТ 1959Отаянь БАРАН....
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А как тебя советы не вычислили как внука врага народа?
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кАнал Інтер вже закрили ?
Мураева за дупу взяли ?
і тут таке саме буде ... Правоохранители Украины должны организовать команде Закарпатья, победившей на ЧМ по футболу среди непризнанных государств, "дружественный" прием, - Климкин - Цензор.НЕТ 9525
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Да этот цирк с 2015-го года продолжается, проснулись.......
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згідно правил - жодного тижня без "скандалу" у ЗМІ , піпл повинен мати поживу для роздумів - вочевидь це і буде темою наступного тижня ? Правоохранители Украины должны организовать команде Закарпатья, победившей на ЧМ по футболу среди непризнанных государств, "дружественный" прием, - Климкин - Цензор.НЕТ 5319
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Да это Цензор проснулся, "новость" то вчерашняя. И это возмущенная поцреотическая общественность ещё не знает где проходил чемпионат и кто судил. Вот когда узнают, будет цирк.
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На РАБссии право повонять может только Ксюха Собчуха на Плешивого Педофила...,остальные могут попердеть на кухне в Подмосковье,на Мусорной свалке Волокпламска...,или Балашихи.... Правоохранители Украины должны организовать команде Закарпатья, победившей на ЧМ по футболу среди непризнанных государств, "дружественный" прием, - Климкин - Цензор.НЕТ 6427 Правоохранители Украины должны организовать команде Закарпатья, победившей на ЧМ по футболу среди непризнанных государств, "дружественный" прием, - Климкин - Цензор.НЕТ 6427
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Карпаталія це типу від Карпати?
Карпати - це батьківщина усіх словян, а Урал - це якраз їхня батьківщина.... Нехай пи3дують ці мадьяроки на свої ІСКОННИЄ ЗЄМЛІ, ЗА УРАЛ, і там будують УРАЛІЮ, разом з їхніми генетичними братами, кацапами...
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Это провокация венгерского правительства в содружетсве с русскими спецслужбами.
Как закарпатец, официально заявляю :
1. название команды - венгерское, читается по-нашему как "Карпатайо". Закарпатцы так не называют свою землю. Это рафинированный венгерский вариант. Рафинированный, потому что даже закарпатские венгры говорят "Закарпаття", хоть и с акцентом
2. имена футболистов - венгерские в основном.
3. в конце-концов, посмотрите, где играют эти футболисты - все в венгерских лигах, один в Румынии.
В Закарпатье этих людей нет, они живут и играют в Венгрии. Причём, по годам рождения - молодёжь, они могли и не понимать, что их используют в политике. Едем на турнир и едем на турнир . . . Возможно, они из тех венгров, чьи родители уехали на ПМЖ в Венгрию - таким образом у них может быть два паспорта : с детства документы наши + венгерские получены, чтобы там жить и играть. Может на этом и сделали трюк те, кто организовывал.

Провокация, однозначно. Пробуют раскачать нашу область. Но бесполезно и бесперспективно. Закарпатцам пох.... на эти варианты. После получения безвиза, спасибо Киеву, актуальность венгерских, словацких, румынских и польских движух вообще упала (в плане получения паспортов и т.п.) - можем теперь кататься по Европе спокойно, в Венгрию и Польшу даже на заработки. Ещё бы мораторий по земле сняли и немного дороги по области подлатали - и всё будет в ажуре, закарпатцы будут довольны и по сторонам смотреть не будут (впрочем, и сейчас не особо смотрят). А то, что во все времена ездили на заработки или эмигрировали - это да, но территориальный вопрос никогда не ставили. Мол уезжаем сами, но без земли. Его всегда ставили за пределами области, а не изнутри. Впрочем, Венгрия сделать это не в состоянии. Даже ослабленная и истекающая кровью Украина может легко её раздавить ненароком. Только россия есть потенциальной проблемой, больше никто.
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Я теж дякую Вам за пояснення, але в статті написано так: По данным агентств AFP и The Guardian, на которые ссылается Радио Свобода, за команду "Карпаталия" выступают этнические венгры, живущие в современной Украине.Источник: https://censor.net.ua/v3070757
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выслать эту команду лет на пять на спортивные сборы в Абхазию.
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"Если завтра Россия вновь пойдет в наступление, нам, безусловно, придется отбиваться всем, что у нас есть. Но чего стоят все наши усилия по перевооружению и модернизации армии, если для этой армии у нас не окажется боеприпасов?" - Денис ПОПОВИЧ
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Я жил в Хусте 3 года когда Батя еще живой был и ездил по всей Европе с Киевским Динамо еще в сссе дохляке... Батя помер больше не ездию... Правоохранители Украины должны организовать команде Закарпатья, победившей на ЧМ по футболу среди непризнанных государств, "дружественный" прием, - Климкин - Цензор.НЕТ 6367
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О что-то новенькое из жизни фантаста сенатора
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Это я печатал еще в 2005 году на Цензоре..Гоффноед ПРОСПИСЬ..
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В закарпатье местные шутят,что граничат с пятью государствами./одно из них Украина/вот в каждой шутке куча правды.
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И венгры будут нам сказки про белого бычка рассказывать, что тип их не устраивает язык украинский ((((((( Тут ПРЯМЫМ ТЕКСТОМ непризнанные территории ... значит венгы а то что там вылезут их уши, никто не сомневается, занимаются ОТЖАТИЕМ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!!!!! Правоохранители Украины должны организовать команде Закарпатья, победившей на ЧМ по футболу среди непризнанных государств, "дружественный" прием, - Климкин - Цензор.НЕТ 8749
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Думаю СБУ нужно поздравить чемпионов, прославивших свою страну пусть и таким странным способом.
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомПравоохранители Украины должны организовать команде Закарпатья, победившей на ЧМ по футболу среди непризнанных государств, "дружественный" прием, - Климкин. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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