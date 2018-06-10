 Правоохранители Украины должны организовать команде Закарпатья, победившей на ЧМ по футболу среди непризнанных государств, "дружественный" прием, - Климкин. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщается на facebook-странице Конфедерации независимых футбольных ассоциаций (ConIFA) - футбольной федерации для всех ассоциаций, не входящих в FIFA, передает Цензор.НЕТ.

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По данным агентств AFP и The Guardian, на которые ссылается Радио Свобода, за команду "Карпаталия" выступают этнические венгры, живущие в современной Украине.

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Фото: ConIFA

На своей странице в Facebook министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал правоохранительные органы разобраться, кто финансирует команду. "Считаю, что правоохранительные органы должны встретить команду с "дружественным" приемом на родине и спросить, откуда у них финансирование, чьей поддержкой пользуются игроки и вообще поставить еще много вопросов", - написал он.

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Отметим, что в списке футболистов команды "Карпаталия" на официальном сайте ConIFA указано, что они выступают за клубы первого - четвертого дивизионов Венгрии и Румынии.