 Правоохранители Украины должны организовать команде Закарпатья, победившей на ЧМ по футболу среди непризнанных государств, "дружественный" прием, - Климкин. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщается на facebook-странице Конфедерации независимых футбольных ассоциаций (ConIFA) - футбольной федерации для всех ассоциаций, не входящих в FIFA, передает Цензор.НЕТ.
По данным агентств AFP и The Guardian, на которые ссылается Радио Свобода, за команду "Карпаталия" выступают этнические венгры, живущие в современной Украине.
На своей странице в Facebook министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал правоохранительные органы разобраться, кто финансирует команду. "Считаю, что правоохранительные органы должны встретить команду с "дружественным" приемом на родине и спросить, откуда у них финансирование, чьей поддержкой пользуются игроки и вообще поставить еще много вопросов", - написал он.
Отметим, что в списке футболистов команды "Карпаталия" на официальном сайте ConIFA указано, что они выступают за клубы первого - четвертого дивизионов Венгрии и Румынии.
Навыбирали себе скотов (за очень редким исключением) в депутаты, за 4 года не осознавших, что надо работать - придется терпеть, в лучшем случае еще год.
Нельзя выслать типа "за сепаратизьм", только на основании ст.ХХ Закона Украины про ххххх ххххх хххххххххх.
Мы ведь - правовое государство.
Заставить определиться с гражданством - ни в каком законе не написано - заставить. Как и нельзя заставить Венгрию - Румынию подтвердить или опровергнуть наличие у них паспорта.
Можно, конечно, случайно при обыске по уголовке "за сепаратизм" найти, но далеко не все из них, почувствовав шухер, оставят его в доступных следователям местах.
Все бы могла решить Рада, будь она нормальная...
Аннулировать надо, конечно. Но есть только один способ это сделать - незаконно. Например, отобрать с помощью титушек. Так вот, я против такого способа.
не читатель, а писатель?
Чемпионат Мира, говорите?
Але для чого об них бруднитися.
Шукають на свою голову пригод ? Знайдуть.
Мураева за дупу взяли ?
і тут таке саме буде ...
Карпати - це батьківщина усіх словян, а Урал - це якраз їхня батьківщина.... Нехай пи3дують ці мадьяроки на свої ІСКОННИЄ ЗЄМЛІ, ЗА УРАЛ, і там будують УРАЛІЮ, разом з їхніми генетичними братами, кацапами...
Как закарпатец, официально заявляю :
1. название команды - венгерское, читается по-нашему как "Карпатайо". Закарпатцы так не называют свою землю. Это рафинированный венгерский вариант. Рафинированный, потому что даже закарпатские венгры говорят "Закарпаття", хоть и с акцентом
2. имена футболистов - венгерские в основном.
3. в конце-концов, посмотрите, где играют эти футболисты - все в венгерских лигах, один в Румынии.
В Закарпатье этих людей нет, они живут и играют в Венгрии. Причём, по годам рождения - молодёжь, они могли и не понимать, что их используют в политике. Едем на турнир и едем на турнир . . . Возможно, они из тех венгров, чьи родители уехали на ПМЖ в Венгрию - таким образом у них может быть два паспорта : с детства документы наши + венгерские получены, чтобы там жить и играть. Может на этом и сделали трюк те, кто организовывал.
Провокация, однозначно. Пробуют раскачать нашу область. Но бесполезно и бесперспективно. Закарпатцам пох.... на эти варианты. После получения безвиза, спасибо Киеву, актуальность венгерских, словацких, румынских и польских движух вообще упала (в плане получения паспортов и т.п.) - можем теперь кататься по Европе спокойно, в Венгрию и Польшу даже на заработки. Ещё бы мораторий по земле сняли и немного дороги по области подлатали - и всё будет в ажуре, закарпатцы будут довольны и по сторонам смотреть не будут (впрочем, и сейчас не особо смотрят). А то, что во все времена ездили на заработки или эмигрировали - это да, но территориальный вопрос никогда не ставили. Мол уезжаем сами, но без земли. Его всегда ставили за пределами области, а не изнутри. Впрочем, Венгрия сделать это не в состоянии. Даже ослабленная и истекающая кровью Украина может легко её раздавить ненароком. Только россия есть потенциальной проблемой, больше никто.