 Уникальную полосу препятствий, предназначенную для выявления лидерских качеств бойцов, построили в учебном центре "Десна", - Минобороны. ВИДЕО

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны, полоса состоит из 16 различных препятствий, для преодоления которых выделяется 10-20 минут. Каждое препятствие уникально и может преодолеваться различными способами. Работы начались 6 мая, а завершились 6 июня.

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"Полоса предназначена для военнослужащих, проявивших лидерские качества в подразделении. Они направляются на обучение в 169 учебного центра, а эта полоса используется для выявления качеств лидера. Эта полоса - копия такой же полосы Национальной гвардии штата Калифорния Соединенных Штатов Америки", - говорится в сообщении.

По словам начальника 197 Центра подготовки сержантов Сергея Олеха, сейчас ведутся переговоры, чтобы инструкторы Национальной гвардии штата Калифорния прибыли в центр для проведения сертификации инструкторов ВС Украины. "Европейские представители Вооруженных сил стран-партнеров НАТО очень заинтересованы этой полосой препятствий, так как в настоящее время не во всех странах-партнерах НАТО в Европе есть такая полоса", - сказал Сергей Олех.

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