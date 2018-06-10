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Все про:лидер (19) Минобороны (5227) Черниговщина (454) военнослужащие (3686) полигон (202)

 Уникальную полосу препятствий, предназначенную для выявления лидерских качеств бойцов, построили в учебном центре "Десна", - Минобороны. ВИДЕО

На территории 169 учебного центра Сухопутных войск ВСУ в поселке Десна Черниговской области, построили уникальную полосу реакции лидера.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны, полоса состоит из 16 различных препятствий, для преодоления которых выделяется 10-20 минут. Каждое препятствие уникально и может преодолеваться различными способами. Работы начались 6 мая, а завершились 6 июня.

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"Полоса предназначена для военнослужащих, проявивших лидерские качества в подразделении. Они направляются на обучение в 169 учебного центра, а эта полоса используется для выявления качеств лидера. Эта полоса - копия такой же полосы Национальной гвардии штата Калифорния Соединенных Штатов Америки", - говорится в сообщении.

По словам начальника 197 Центра подготовки сержантов Сергея Олеха, сейчас ведутся переговоры, чтобы инструкторы Национальной гвардии штата Калифорния прибыли в центр для проведения сертификации инструкторов ВС Украины. "Европейские представители Вооруженных сил стран-партнеров НАТО очень заинтересованы этой полосой препятствий, так как в настоящее время не во всех странах-партнерах НАТО в Европе есть такая полоса", - сказал Сергей Олех.

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Источник: https://censor.net.ua/v3070754
 
   
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Лучше жопой сесть в костер, чем попасть служить в Остер
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У нас было - лучше х...м сбить сосну
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всего лишь полоса препятствий в учебке построена, а сколько пафоса от минобороны. Да, придурки построили, а шо с ней делать не знают, инструкторов с калифорнии им подавай за наши деньги. Зачем строили то, чем пользоваться не умеете？
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потому что все умняшки на форумах пропадают.
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так уйди с форума и поедь научи, чего втыкаешь？
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тебя? Уникальную полосу препятствий, предназначенную для выявления лидерских качеств бойцов, построили в учебном центре "Десна", - Минобороны - Цензор.НЕТ 8787ты необучаем...проверено форумом цензора
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Найди кука и крути ему бейцы, у вас двоих уровень развития одинаковый, ЦПШ.
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порошенко запускайте,если пройдет,можно подумать об смягчении приговора
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В смысле запускайте? С ножницами? Так уже преступно открыли без него. У кого-то явно полетят звёзды с погон за такое
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можно подумать, порохоботы все из окопов вещают Уникальную полосу препятствий, предназначенную для выявления лидерских качеств бойцов, построили в учебном центре "Десна", - Минобороны - Цензор.НЕТ 6425
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Положив клавиатуру на спину убитого коллеги порохобота
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а разве порошенко не представитель путина в Украине,разве его боты чем то отличаются от ольгинских?
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ты зря думаешь,что ты такой же,как порохоботы...еще поплатишься за свою ошибку Унікальну смугу перешкод, призначену для виявлення лідерських рис бійців, побудували в навчальному центрі "Десна", - Міноборони - Цензор.НЕТ 8166
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ты очень недальновидный,рейтинг порошенко падает,он даже не выходит во второй тур,кто там на первых местах,тимошенко и гриценко?А ты тут уже засветился с заказной критикой этих особ,где там судья засудивший тимошенко,в россию успел сбежать,а ты успеешь?когда власть сменили тимошенко села,а порохоботы вообще затеряются в ИТК Украины,все ваши IP известны,ФИО переписаны,так что учись в хату входить Унікальну смугу перешкод, призначену для виявлення лідерських рис бійців, побудували в навчальному центрі "Десна", - Міноборони - Цензор.НЕТ 7018 Унікальну смугу перешкод, призначену для виявлення лідерських рис бійців, побудували в навчальному центрі "Десна", - Міноборони - Цензор.НЕТ 7018
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он все еще надеется...и возможно, небезосновательно...как говаривал классик главное не кто как голосует, а кто и как считает
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у политика с рейтингом порошенко нет никаких возможностей переизбраться,его подтасовки помогут точно так же,как помогли януковичу,будет подавлять силой только усугубит свое положение,силовики не будут рисковать,его просто сольют даже не за дни,а за часы
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гыга, ну ты и створиння, у тебя с головы торчит кориння, не стыдно свою фотку на обозрение выставлять？
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гигу не "трожь" ...він сьогодні ще навіть на карамельну не насосав ...
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А порохобот Гыга в это время с автоматом наперевес крошит сепаров. Не то что клятые зрадофилы. И таки головний ворог - хуйло, а другий порошенко со своей рыговской кликой. И еще не понятно кто из них более опасный для Украины.
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танюха,а ты чего возбудилась?я женщин не имел ввиду.женщины только конкретно добровольно Унікальну смугу перешкод, призначену для виявлення лідерських рис бійців, побудували в навчальному центрі "Десна", - Міноборони - Цензор.НЕТ 957
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Я просто горжусь таким воином, как ты. Хана сепарам!
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Фосфорная Горловка‏ @natohawks 6 ч.6 часов назад

Орки долго и упорно строили блиндажи. Пригнали на позицию транспорт со 120-ми минами и стали разворачивать минометы. НО ТУТ ПРИШЛИ ВСУ И РАЗНЕСЛИ ВСЕ В ХЛАМ Уникальную полосу препятствий, предназначенную для выявления лидерских качеств бойцов, построили в учебном центре "Десна", - Минобороны - Цензор.НЕТ 2160 Группа К-2 54-й бригады просто красавцы
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може и надо... хз
тир, как на меня, важнее
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найкрутіша "полоса препятствий" у моєму житті була не в "учебке" в Самарканді а коли я отримував "дозвіл на проведення будівельних робіт" ...люба "афганська" учебка вихідна проти "наших" чиновників
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Запускайте туда откормленных генералов.))) Хай там корячатся, порадуют солдат.
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лидерские качества определяют ротные в частях, а не на полосах препятствий!)))
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100%... обычная общевойсковая полоса лучше и преодолеть ее надо было за 2 минуты))) причем тут лидерские качества вообще непонятно...обычная физподготовка...
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Уникальная полоса препятствий ... вам самим не смешно. А мне не смешно с такой уникальности. Финны, например обзавидуются
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Смійтеся , кацапи, смійтеся , а нам , українцям , своє робить - тренуватися і палити сруських свинособак на Донбасі !
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Цензор.НЕТВидеоОбществоУникальную полосу препятствий, предназначенную для выявления лидерских качеств бойцов, построили в учебном центре "Десна", - Минобороны. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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