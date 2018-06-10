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 Политика Украины
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Все про:план (120) приватизация (856) Гройсман (4112)

 "Посмотрим, как пойдет. Только 1 марта вступил в силу новый закон", - Гройсман о выполнении годового плана приватизации госактивов. ВИДЕО

Государственный бюджет на 2018 год предусматривает около 20 миллиардов гривен поступлений от продажи госактивов.

Об этом глава правительства заявил на встрече с журналистами в Тульчине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Владимира Гройсмана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В июне стартует малая приватизация через систему ProZorro, - Гройсман

"Я называю процесс приватизации привлечение инвестиций в госактивы, что будет содействовать созданию рабочих мест, развитию национальной экономики. И все, что наработает экономика, мы должны реинвестировать, в том числе в культуру.

В этом месяце стартует новая система продажи через систему ProZorro - конкурентно, открыто, публично. Никаких злоупотреблений. Так, как работает система ProZorro в сфере госзакупок, то же самое будет работать и в рамках приватизационных процессов", - отметил премьер.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украина и МВФ ищут такой подход, чтобы изменения в формировании цены газа не привели к увеличению оплаты для людей с небольшими доходами, - Гройсман. ВИДЕО

По его словам, план приватизации крупных предприятий на этот год - приблизительно 20 миллиардов. "Посмотрим, как пойдет. Только 1 марта вступил в силу новый закон о приватизации. Достаточно прозрачный и эффективный, который убирает все коррупционные вещи в этой сфере. Мы посмотрим, как он сейчас заработает, чтобы это было очень качественно", - сказал он.

Напомним, государственный бюджет на 2018 год предусматривает 21,3 миллиарда гривен поступлений от приватизации.

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7 марта 2018 года вступил в силу закон о приватизации. Согласно документу, Кабинет министров Украины в течение трех месяцев со дня вступления в силу должен разработать и привести в соответствие с настоящим законом свои нормативно-правовые акты; обеспечить разработку и принятие министерствами и другими центральными органами исполнительной власти нормативно-правовых актов, предусмотренных этим законом; обеспечить пересмотр и отмену министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов, которые противоречат этому закону. Также устанавливается 11 месяцев подготовки для объектов большой приватизации и 5 месяцев для малой.

Источник: https://censor.net.ua/v3070753
 
 
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Кому нибудь ещё там интересно, что там....у него(у них) ПОЙДЁТ?
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как?, как?, как свинина в базарный день!)))
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налетай, торопись, покупай шо осталось а то нам уже скоро в офшоры.
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Тут важно кому пойдет, потому как обычный украинец не в состоянии что либо приватизировать априори
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Меньше року залишилось, а роботи з коритом не початий край.
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Тока сегодня было, на УКРНЕТе, от ЕБРР: "Полный провал планов по приватизации".(с) Я даже не открывал...
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то, что для них провал, для мауповца "посмотрим как пойдет".
Нормальный же подход к делу цельного примьера, не находишь？
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ну в натуре це винецке недаразумение ничего не сделал . таких тупых говнюков в мусорник
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е че то я сначала ничене понял а потом выяснилось что если в кране нть воды значить выпили жыды
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Повесим, а потом посмотрим... выживет.. не выживет...
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Пойдет как по маслу последняя распродажа оставшихся гос.активов. Ето вам не заводы строить. Торговцы винницкие сцуко
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Гнойсман, не знаю как с приватизацией пойдет, но вот с вазелином в твою необъятную задницу пойдет ...... за милую душу!!!!!! Готовься, вазилин грузить будем бочками!!!!!
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так ведь все было украдено до вас
или нет? "Подивимося, як піде. Тільки 1 березня набув чинності новий закон", - Гройсман про виконання річного плану приватизації держактивів - Цензор.НЕТ 6212
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Приватизация, это конечно правильно, так как государство не может владеть предприятиями и заниматься бизнесом. Только вопрос в том, в чьих окажется руках гос собственность!
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а вони ті підприємства створювали? не можна порівнювати з нормальними капіталістами олігархів і шахраїв
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Да, нельзя, но что тогда делать в этими предприятиями?
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Гос предприятия, это рассадники коррупции! Их нужно как можно скорее продавать. Более 2000 гос предприятий, это ненормально. А сколько еще тысяч фирм-прокладок, которые с ними якобы сотрудничают и через которые вымываются огромные деньги! Государства в бизнесе быть не должно вообще. Тогда и коррупции будет в разы меньше.
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"Я называю процесс приватизации привлечение инвестиций в госактивы...."

Чаво, чаво?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Посмотрим, как пойдет. Только 1 марта вступил в силу новый закон", - Гройсман о выполнении годового плана приватизации госактивов. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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