 "Посмотрим, как пойдет. Только 1 марта вступил в силу новый закон", - Гройсман о выполнении годового плана приватизации госактивов. ВИДЕО

Об этом глава правительства заявил на встрече с журналистами в Тульчине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Владимира Гройсмана.

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"Я называю процесс приватизации привлечение инвестиций в госактивы, что будет содействовать созданию рабочих мест, развитию национальной экономики. И все, что наработает экономика, мы должны реинвестировать, в том числе в культуру.

В этом месяце стартует новая система продажи через систему ProZorro - конкурентно, открыто, публично. Никаких злоупотреблений. Так, как работает система ProZorro в сфере госзакупок, то же самое будет работать и в рамках приватизационных процессов", - отметил премьер.

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По его словам, план приватизации крупных предприятий на этот год - приблизительно 20 миллиардов. "Посмотрим, как пойдет. Только 1 марта вступил в силу новый закон о приватизации. Достаточно прозрачный и эффективный, который убирает все коррупционные вещи в этой сфере. Мы посмотрим, как он сейчас заработает, чтобы это было очень качественно", - сказал он.

Напомним, государственный бюджет на 2018 год предусматривает 21,3 миллиарда гривен поступлений от приватизации.

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7 марта 2018 года вступил в силу закон о приватизации. Согласно документу, Кабинет министров Украины в течение трех месяцев со дня вступления в силу должен разработать и привести в соответствие с настоящим законом свои нормативно-правовые акты; обеспечить разработку и принятие министерствами и другими центральными органами исполнительной власти нормативно-правовых актов, предусмотренных этим законом; обеспечить пересмотр и отмену министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов, которые противоречат этому закону. Также устанавливается 11 месяцев подготовки для объектов большой приватизации и 5 месяцев для малой.