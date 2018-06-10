 Между грузинскими, украинскими и российскими парапланеристами в Гудаури возник конфликт, один из участников попал в больницу. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный ресурс Новости-Грузия, в МВД Грузии рассказали о подробностях конфликта, произошедшего на курорте Гудаури между грузинскими и иностранными пилотами-парапланеристами.

По данным ведомства, ссора началась еще 8 июня. Тогда в полицию поступило сообщение о драке грузинских парапланеристов и граждан Украины, которые в Гудаури арендуют место для запуска параплана.

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На место прибыли сотрудники МВД, однако противостояние продолжилось. Спустя некоторое время полицейским все же удалось усмирить конфликтующие стороны.

"На первом этапе следствия было установлено, что грузинские пилоты-парапланеристы случайно приземлились на территорию, арендованную гражданами Украины. Это вызвало возмущение украинцев, за чем и последовал конфликт между сторонами", - сказано в заявлении. В ссоре 8 июня участвовали трое человек. Всех их полиция уже опросила.

Конфликт продолжился на следующий день. 9 июня грузинские пилоты перекрыли дорогу, ведущую к площадке для полетов, которую арендуют украинцы. К месту не смогли попасть и граждане России. В результате начавшейся перепалки граждане России - Сергей Дементьев и Федор Челышев - были избиты. Грузинские парапланеристы также повредили и их автомобили.

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На данный момент Челышев госпитализирован и проходит курс лечения в одной из тбилисских больниц. В связи со случившимся МВД Грузии возбудило дело сразу по двум статьям "насилие" и "повреждение чужой вещи", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от одного года до трех лет.

Бывший пресс-атташе посольства Грузии в Украине Бачо Корчилава на своей странице в Facebook уточняет ход событий, так как, по его информации пострадавший Челышев сообщил, что у него "хотели отжать бизнес".

"Наверное многие читали историю об инциденте случившимся в Гудаури, который сейчас российские СМИ пытаются превратить в историю "русских обижают в Грузии", придав этому запах политики. Но на самом деле история обстоит не так", - подчеркнул Бачо Корчилава.

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Также он указал, что грузинский пилот параплана в экстренном порядке сел как раз на площадке, арендуемой российским гражданином Федором Челышевым: "Это вызвало недовольство бизнесмена, он посчитал что никто, кроме его команды, не имеет право садится на арендуемой им площадке, даже если эта вынужденная мера. Местные же экстремалы считали, что если человек садится в аварийном режиме, то никаких ограничений не должно быть ни на каких площадках. Челышев решил рассказать что все дураки, и он научит их жизни. В общем, дальше как обычно, не без оснований пришли местные экстремалы, которые высказали свое недовольство действиями Челышева и его партнеров. Партнеры (кстати, граждане Украины) оказались умнее и поняли, что не надо провоцировать и попытались урегулировать ситуацию. А Челышев решил идти на провокацию, за что и был избит. Дальше он попытался напугать местных экстремалов, делая вид, что собирается давить их своим автомобилем. В результате его машину забросали камнями. После уже, в больнице, Челышев решил рассказать, что у него хотели отжать бизнес, но это опровергло МВД Грузии. Более того - Челышев работает в Грузии не первый год и до этого его никто не трогал. Так что бить, наверное, было лишним, но в данном случае он сам спровоцировал. Сама информация в первом комментарии".

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Опубликована запись конфликта, зафиксированная видеорегистратором на авто пострадавшей стороны.