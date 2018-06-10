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Все про:Грузия (3405) конфликт (673)

 Между грузинскими, украинскими и российскими парапланеристами в Гудаури возник конфликт, один из участников попал в больницу. ВИДЕО

В пятницу, 8 июня, в полицию поступило сообщение о драке грузинских парапланеристов и граждан Украины, которые в Гудаури арендуют место для запуска параплана.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный ресурс Новости-Грузия, в МВД Грузии рассказали о подробностях конфликта, произошедшего на курорте Гудаури между грузинскими и иностранными пилотами-парапланеристами.

По данным ведомства, ссора началась еще 8 июня. Тогда в полицию поступило сообщение о драке грузинских парапланеристов и граждан Украины, которые в Гудаури арендуют место для запуска параплана.

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На место прибыли сотрудники МВД, однако противостояние продолжилось. Спустя некоторое время полицейским все же удалось усмирить конфликтующие стороны.

"На первом этапе следствия было установлено, что грузинские пилоты-парапланеристы случайно приземлились на территорию, арендованную гражданами Украины. Это вызвало возмущение украинцев, за чем и последовал конфликт между сторонами", - сказано в заявлении. В ссоре 8 июня участвовали трое человек. Всех их полиция уже опросила.

Конфликт продолжился на следующий день. 9 июня грузинские пилоты перекрыли дорогу, ведущую к площадке для полетов, которую арендуют украинцы. К месту не смогли попасть и граждане России. В результате начавшейся перепалки граждане России - Сергей Дементьев и Федор Челышев - были избиты. Грузинские парапланеристы также повредили и их автомобили.

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На данный момент Челышев госпитализирован и проходит курс лечения в одной из тбилисских больниц. В связи со случившимся МВД Грузии возбудило дело сразу по двум статьям "насилие" и "повреждение чужой вещи", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от одного года до трех лет.

Бывший пресс-атташе посольства Грузии в Украине Бачо Корчилава на своей странице в Facebook уточняет ход событий, так как, по его информации пострадавший Челышев сообщил, что у него "хотели отжать бизнес".

"Наверное многие читали историю об инциденте случившимся в Гудаури, который сейчас российские СМИ пытаются превратить в историю "русских обижают в Грузии", придав этому запах политики. Но на самом деле история обстоит не так", - подчеркнул Бачо Корчилава.

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Также он указал, что грузинский пилот параплана в экстренном порядке сел как раз на площадке, арендуемой российским гражданином Федором Челышевым: "Это вызвало недовольство бизнесмена, он посчитал что никто, кроме его команды, не имеет право садится на арендуемой им площадке, даже если эта вынужденная мера. Местные же экстремалы считали, что если человек садится в аварийном режиме, то никаких ограничений не должно быть ни на каких площадках. Челышев решил рассказать что все дураки, и он научит их жизни. В общем, дальше как обычно, не без оснований пришли местные экстремалы, которые высказали свое недовольство действиями Челышева и его партнеров. Партнеры (кстати, граждане Украины) оказались умнее и поняли, что не надо провоцировать и попытались урегулировать ситуацию. А Челышев решил идти на провокацию, за что и был избит. Дальше он попытался напугать местных экстремалов, делая вид, что собирается давить их своим автомобилем. В результате его машину забросали камнями. После уже, в больнице, Челышев решил рассказать, что у него хотели отжать бизнес, но это опровергло МВД Грузии. Более того - Челышев работает в Грузии не первый год и до этого его никто не трогал. Так что бить, наверное, было лишним, но в данном случае он сам спровоцировал. Сама информация в первом комментарии".

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Между грузинскими, украинскими и российскими парапланеристами в Гудаури возник конфликт, один из участников попал в больницу 01

Опубликована запись конфликта, зафиксированная видеорегистратором на авто пострадавшей стороны.

Источник: https://censor.net.ua/v3070740
 
 
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В результате ссорьі украинских и грузинских парапланеристов бьіли избитьі российские парапланеристьі ))
Вьівод: кацапьі отгребают всегда ))
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як моя бабця казали:_"Кому скрутиться,а кацапу змелеться"
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Русофобия чистой воды. Я бы даже сказал, фОшизм.
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грузины молодцы,знают,что надо чмырить русских.а вот наши -мудаки,раз у них партнеры русские.
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Это ты о ком сейчас, Гыга? Между грузинскими, украинскими и российскими парапланеристами в Гудаури возник конфликт, один из участников попал в больницу - Цензор.НЕТ 8270 О каких торговых партнерах, о тех кому гражданство из сладчайших рук пожаловано? Ты, старая, думай что несешь. Между грузинскими, украинскими и российскими парапланеристами в Гудаури возник конфликт, один из участников попал в больницу - Цензор.НЕТ 4339
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Цензор, зажигание поправьте, ну очень уж позднее...
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Между грузинскими, украинскими и российскими парапланеристами... ... возник конфликт.
...патамушо надо быть монопланеристом!
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Ну вот. На Домбассе с россиянами воюем, а в бизнесе - партнёры.
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Умнички грузины.. А наши,оказывается,даже там - в "партнерах"...
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Так кацапы у грузин сидят,как у себя дома,годами то место арендуют.Так что не очень то и умнички
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тем не менее - на место поставили быстро.. А наши и там "вкакались" - стали УГОВАРИВАТЬ стороны.. Ну не позорище ли? Что,не хотелось " били руци" марать? Или боялись потерять дорогих сердцу "партнеров"?
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Мордорівців треба швидше повернути в мордор - маленьку московію. Хай там розбираються між собоhttps://inforesist.org/most-ne-pomog-poyavilos-video-kryimskih-plyazhey-v-razgar-dnya/ ------як занапастили москалі головне добро, скарб Криму - море, пляжі, відпочинок,пізнання історії людства! Чорнота-гопота, захапає і згубить. Як би їх тепер запхать назад в маленьку московію, хай з собою розберуться?! Так буде!!! Інакше б і світу вже не було від цього зла...Там і Рибачка! Пуста! Скільки людей відпочивало, гуділо, набиралось здоров"я! Так жаль! Хочу дочекатись її звільнення від моск. вандалів і "місцевих" її ворогів!ю. Одне зло посівають у світі! ---Відео пустих пляжів - скарбниці Криму!
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Иными словами, в конфликте между грузинами и украинцами пострадали кацапы
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конфликт на троих,но настреляли мокше.
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Между грузинскими, украинскими и российскими парапланеристами в Гудаури возник конфликт, один из участников попал в больницу - Цензор.НЕТ 3614Iaroslav Drobotun‏ @yadrobotun 6 ч.6 часов назад
Спочатку зрадів, що нарешті вже й грузини почали бити мокшанських туристів. Але згодом з'ясувалося, що побитий в Гудаурі мокшанський парапланерист Чєлишев постраждав не за паспорт, а через конкуренцію.

Грузини самі хочуть заробляти на туристах з Московії

Але є й приємна новина. Федір Челишев, якого вчора відмудохали грузини, виявився палким путіністом.

Между грузинскими, украинскими и российскими парапланеристами в Гудаури возник конфликт, один из участников попал в больницу - Цензор.НЕТ 4947
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Украинцы с грузинами ругаются, а в морду получают кацапы. Хорошая идея😄👍
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бо по іншому не розуміють
це відомо і українцям і грузинам
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Забороняти аварійну посадку через оренду землі якось негарно.
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Нема чого кацапам свою землю в оренду давати.Нам на майбутнє наука-свою землю не давати нікому
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"Всю жизнь летать, всю жизнь летать..." - (Макаревич) - кому-то в морду дать...
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Между грузинскими, украинскими и российскими парапланеристами в Гудаури возник конфликт, один из участников попал в больницу - Цензор.НЕТ 6213посрались грузины и украинцы,а отгребли мокшане!ШЕДЕВРАЛЬНАЯ НОВОСТЬ!
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Выражаю свою глубокую обеспокоенность.
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Грузины дали пиндюлей кацапам а виноваты украинцы!!!!! Вопрос:Так а при чем здесь украинские парапланеристы???????????
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Славно горцы руснявого отмудохали, маловато конечно, но и на том спасибо Между грузинскими, украинскими и российскими парапланеристами в Гудаури возник конфликт, один из участников попал в больницу - Цензор.НЕТ 3998
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Мышебратья палучили...А нефик лезть нашимнетам...😃
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияМежду грузинскими, украинскими и российскими парапланеристами в Гудаури возник конфликт, один из участников попал в больницу. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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