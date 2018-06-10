 Журналисты выяснили, что адвокат Колобова Фомин вел переговоры с Луценко, а Ставицкий встречался с Ениным, последний назвал расследование провокацией. ВИДЕО

Об этом говорится в расследовании Слідство.Інфо, пишет Цензор.НЕТ.

Как удалось выяснить журналистам, сбежавший в 2014 году из Украины в Испанию в связи с подозрениями в незаконном выделении бюджетных средств экс-министр Колобов был там арестован и познакомился со своим нынешним адвокатом Игорем Фоминым. "И дело начало продвигаться быстрее", - говорится в расследовании.

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Отмечается, что в 2012 году Фомин представлял интересы нынешнего генпрокурора Юрия Луценко, которого тогда осудили за превышение служебных полномочий. "Не так сложно вести переговоры со своим бывшим подзащитным, хоть он и генеральный прокурор", - сообщил Фомин.

В расследовании говорится, что экс-министр Колобов вышел из испанской тюрьмы.

"Ему помогло письмо из украинской прокуратуры с подписью заместителя Генпрокурора. В этом документе от 15 сентября 2015 года говорилось, что Юрий Колобов фигурирует в деле как свидетель, а не подозреваемый. Позже ГПУ заявила, будто никогда не писала такое письмо и это, мол, подделка. А через несколько месяцев после этого Генпрокуратура начала расследование этой подделки", сообщают журналисты.

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Уточняется, что в запросе "Слідство.Інфо" ГПУ проигнорировала вопрос о виновных или хотя бы какие-то результатах расследования.

В то же время, журналисты обнародовали аудиозапись встречи экс-министра Эдуарда Ставицкого с замгенпрокурора Евгением Ениным и прокурором Анжелой Стрижевской. Во время интервью у Енина переспрашивали, было ли это: "Он избегал прямого ответа относительно официальных встреч, но сообщил, что неформальных встреч с Эдуардом Ставицким не было. Его коллега, Анжела Стрижевская, в телефонном разговоре с журналистом "Слідство.Інфо" отказалась комментировать встречу, пока идет следствие".

Заместитель генерального прокурора Евгений Енин считает провокацией обнародованные журналистами записи о встрече прокуроров ГПУ с экс-министром Эдуард Ставицкий. Об этом он сообщил в комментарии Громадському. Подробные объяснения он пообещал предоставить 12 июня.

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Напомним, Ю.Колобов был министром финансов в период 28 февраля 2012 - 27 февраля 2014 года. Его подозревали в растрате 220 млн грн, выделенных на строительство телекоммуникационной сети специального назначения (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особенно больших размерах или организованной группой"). Кроме него по делу о незаконной приватизации "Укртелекома" также подозревались экс-президент Виктор Янукович, экс-премьер Николай Азаров и бывший первый вице-премьер и экс-глава Нацбанка Сергей Арбузов.

Ю.Колобов был арестован в курортном городке Альтеа в автономной области Валенсия (Испания) в начале марта 2015 года.

В сентябре 2016 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не исключил возможности подписания соглашения со следствием экс-министром финансов Украины Ю.Колобовым, который находится в Испании.

В октябре того же года заместитель генерального прокурора Евгений Енин в интервью СМИ рассказал, что Ю.Колобов, который был задержан в Испании в марте 2015 года, имеет вид на жительство в этой стране. Испанский суд отказал в его экстрадиции.

13 мая 2017 года Апелляционный суд г.Киева предоставил разрешение на осуществление специального (заочного) досудебного расследования в уголовном производстве в отношении Ю.Колобова по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины.

22 мая 2017 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Генпрокуратура Украины завершила досудебное расследование в деле незаконной приватизации "Укртелекома", и уже получено разрешение суда на заочное осуждение экс-президента Украины Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова, министра финансов Юрия Колобова и ожидается решение суда о разрешении заочного осуждения экс-первого вице-премьера Сергея Арбузова.

В феврале 2018 года суд освободил Колобова от отвественности.