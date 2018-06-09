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 Политика Украины
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 Порошенко поручил подготовить создание консультативно-координационного совета по вопросам политзаключенных. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко поддержал идею создания консультативно-координационного совета по вопросам политзаключенных.

"Я беспрекословно поддерживаю создание такого совета и поручил проработать этот вопрос и подготовить соответствующий Указ", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение Порошенко в Facebook.

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Порошенко поручил подготовить создание консультативно-координационного совета по вопросам политзаключенных 01

Напомним, во время время встречи Президента Украины Петра Порошенко с семьями украинских пленников РФ заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз зачитал обращение заключенного Владимира Балуха, который голодает уже более 80 дней.

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Среди прочего, там указывается: "Считаю, что создание консультативно-координационного совета при Президенте Украины значительно повысит эффективность действий государства по освобождению политзаключенных, защиты прав и свобод граждан Украины во временно оккупированном Крыму и качественно улучшит информационную составляющую в борьбе с российской пропагандой. Объединив усилия государства и украинского общества Крыма мы значительно приблизим время торжества высшей справедливости достойно хозяйничать на своей, Богом данной земле. Крым - это Украина".

Источник: https://censor.net.ua/v3070690
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Совет это слабо,потужней будет министерство или хотя б нацагенство, ну и з/п хоть по 300 тыщ, чтоб бензин и канцтовары не крали с работы.
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Петя включает дурачка на камеры,пусть попросит своего знакомого медведчкуа и тот передаст хуйлу его предложения по заложникам
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выдаст постановление совета освободить заложников и у хуйла не останется выбора
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Дійсно, що це правильне рішення. Але мабуть треба було подібне робити значно раніше і також все буде залежати від тих фахівців, що там працюватимуть.
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мабуть сьогоднішня росмова з хуйлом по телефону.хуйлу треба шось зробити напередодні свого мундіалю
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С Церковью он уже наигрался и забыл.. и забил.., теперь новое увлечение - политзаключённые.., надолго ли?
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сколько можно бухать? ета вечно бухая свинья ПОРОШЕНКО позорит мою страну
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Жирафы зааавииидуют оперативности...
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чем больше комиссий и советов тем меньше дела. На медведчука или новинского давно бы уже обменяли.
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Якщо у раду включать Медведчука або новінського, то взагалі буде лише профанація. Подібне вже маємо при мінському процесі.
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Своевременное поручение нашего президента Порошенко. Нельзя не одобрить.
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Але періодично треба рубати сокирою голови членам цієї ради?😁
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та хай пеця самогоночки е%нет и нет напрягается. ето бухое чучело ниче не решает
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вперед Петро..Европа тебя ждет, веди вперед и свой народ..http://news24ua.com/deputaty-evroparlamenta-potrebovali-ot-poroshenko-vozglavit-gey-parad-v-kieve-dokument
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Потужное решение потужного лиформатора.
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та да...надо было редут организовать.сколько пленных обменяли на редут?
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Если говорить о эффективных решениях, то надо самого Свинорыла выдать на обмен. Тогда точно всех заложников за него отдадут.
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я понимаю,лушпайкин слегка растолстел-но зачем же так?
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вперед Петро..Европа тебя ждет, веди вперед и свой народ...дурдом какой то.. http://news24ua.com/deputaty-evroparlamenta-potrebovali-ot-poroshenko-vozglavit-gey-parad-v-kieve-dokument
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я вот токо не пойму..это они его топят чтоле,,или стебуться?
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Видно в телефонных переговорах с пуйлом был послан, вот и приходится что-то изображать.
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КацаПсоиды Гуманоиды,спойте песТню па улице хадила Кремлевская ГАДзилла Порошенко поручил подготовить создание консультативно-координационного совета по вопросам политзаключенных - Цензор.НЕТ 3464
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как он засуетился после приказа из кремля. и это только телефонный разговор. а что будет, после "рукожопожатия"?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПорошенко поручил подготовить создание консультативно-координационного совета по вопросам политзаключенных. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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