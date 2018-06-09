 Порошенко поручил подготовить создание консультативно-координационного совета по вопросам политзаключенных. ВИДЕО

"Я беспрекословно поддерживаю создание такого совета и поручил проработать этот вопрос и подготовить соответствующий Указ", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение Порошенко в Facebook.

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Напомним, во время время встречи Президента Украины Петра Порошенко с семьями украинских пленников РФ заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз зачитал обращение заключенного Владимира Балуха, который голодает уже более 80 дней.

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Среди прочего, там указывается: "Считаю, что создание консультативно-координационного совета при Президенте Украины значительно повысит эффективность действий государства по освобождению политзаключенных, защиты прав и свобод граждан Украины во временно оккупированном Крыму и качественно улучшит информационную составляющую в борьбе с российской пропагандой. Объединив усилия государства и украинского общества Крыма мы значительно приблизим время торжества высшей справедливости достойно хозяйничать на своей, Богом данной земле. Крым - это Украина".