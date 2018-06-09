 Украина потеряла $100 млрд из-за российской агрессии в Крыму и на Донбассе, - Atlantic Council. ВИДЕО

"Украина потеряла 100 миллиардов долларов из-за российской агрессии в Крыму и на Востоке страны. Крым аннексирован Российской Федерацией. Россия несет полную юридическую ответственность за эту часть территории Украины", – отметил Андерс Аслунд, автор исследования "Цена Кремлевской агрессии в Украине: материальное измерение", старший научный сотрудник Eurasia Center Atlantic Council, во время презентации исследования в Украинском кризисном медиа-центре, передает Цензор.НЕТ.

После оккупации Крыма Украина потеряла 1,4 миллиона гектаров земли, которые оценивают в более 1,8 миллиардов долларов. Кроме этого, украинские банки потеряли активы, оставшиеся в банковских отделениях – от 1,7 до 1,9 миллиардов долларов. Россия отобрала "Крымэнерго", как следствие – Украина потеряла 1 миллиард долларов.

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В отчете Eurasia Center Atlantic Council утверждается, что самое простое и обобщенное определение убытков, которые понесла Украина, заключается в умножении доли ее потерянного ВВП на четыре года с начала оккупации.

"Донбасс был источником 10% ВВП Украины, Крым - 3,7%. В МВФ оценили ВВП Украины в докризисный 2013 год на уровне 179,6 млрд долларов. Таким образом, общая стоимость активов Крыма и Донбасса составила 13,7% от этой суммы, умноженные на четыре, или 98,4 млрд долларов", - объяснил Аслунд.

Доклад также содержит списки предприятий, захваченные пророссийскими террористами на Донбассе и Россией в Крыму.

"Мы не говорим о том, чтобы продать Крым. Крым для нас остается частью территории Украины. Мы говорим о защите инвесторов, которые незаконно потеряли свои права в Крыму. Для нас очевидно: право на собственность принадлежит Украине, и Россия просто узурпировала наше право регулировать этот вопрос. Это наша непреклонная позиция", – подчеркнула Елена Зеркаль, заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции.

Из-за боевых действий на Востоке Украины разрушена большая часть инфраструктуры. Эксперты оценили ущерб в 9,5 миллиардов долларов. "Кто здесь за это отвечает? "ДНР" или "ЛНР" не признанны в мире. Эту территорию захватили без каких-либо правовых документов", – отметил Андерс Аслунд.

Российская Федерация также имеет значительные экономические потери. Так, ежегодно Россия тратит около 2 миллиардов долларов на поддержку Крыму. Военные расходы РФ выросли за последние годы до 5,3% ВВП. Вследствие уменьшения доли торговли с Россией Украина потеряла еще 14 миллиардов долларов.

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Украинские компании и физические лица, которые потеряли свои активы в результате российской агрессии, должны подавать иски в международные суды. Такой тезис высказал Алан Райли, старший научный сотрудник Eurasia Center Atlantic Council. Стоит также объединяться в группы и подавать совместные иски, чтобы уменьшить долю расходов на судебные процессы. "Мы можем призывать и способствовать тому, чтобы физические и юридические лица требовали от Кремля компенсаций", – отметил Джон Е. Хербст, директор Eurasia Center, Atlantic Council.

"У украинцев есть несколько путей, чтобы получить компенсацию за причиненный ущерб. Один из путей – двустороннее соглашение об инвестициях между Украиной и Россией, которое было подписано в 1998 году. Это соглашение предусматривает, что каждая сторона будет поощрять инвесторов другой стороны осуществлять инвестиции на своей территории и позволит такие инвестиции, уважая законодательство другой стороны", – отметил Евгений Чолий, президент Всемирного конгресса украинцев.

Важно также мотивировать инвесторов вернуться назад после того, как территории освободятся от оккупации. Такой тезис высказала Юлия Клименко, вице-президент Департамента бизнес-образования Киевской школы экономики. "Мотивация постепенно будет уменьшаться. Этот вопрос должен стать частью публичного обсуждения. Косвенные потери будут гораздо большими, чем прямые потери на оккупированных территориях. Мы должны быть готовы подсчитывать все убытки", – подытожила Юлия Клименко.