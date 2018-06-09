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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:Крым (20148) Россия (69566) убытки (168) Донбасс (16357) Аслунд (14) Хербст (38) Зеркаль (120) Чолий (11)

 Украина потеряла $100 млрд из-за российской агрессии в Крыму и на Донбассе, - Atlantic Council. ВИДЕО

Из-за боевых действий на Востоке Украины разрушена большая часть инфраструктуры. После оккупации Крыма Украина потеряла 1,4 миллиона гектаров земли. Кроме этого, украинские банки потеряли активы, оставшиеся в банковских отделениях. Россия отобрала"Крымэнерго"

"Украина потеряла 100 миллиардов долларов из-за российской агрессии в Крыму и на Востоке страны. Крым аннексирован Российской Федерацией. Россия несет полную юридическую ответственность за эту часть территории Украины", – отметил Андерс Аслунд, автор исследования "Цена Кремлевской агрессии в Украине: материальное измерение", старший научный сотрудник Eurasia Center Atlantic Council, во время презентации исследования в Украинском кризисном медиа-центре, передает Цензор.НЕТ.

После оккупации Крыма Украина потеряла 1,4 миллиона гектаров земли, которые оценивают в более 1,8 миллиардов долларов. Кроме этого, украинские банки потеряли активы, оставшиеся в банковских отделениях – от 1,7 до 1,9 миллиардов долларов. Россия отобрала "Крымэнерго", как следствие – Украина потеряла 1 миллиард долларов.

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В отчете Eurasia Center Atlantic Council утверждается, что самое простое и обобщенное определение убытков, которые понесла Украина, заключается в умножении доли ее потерянного ВВП на четыре года с начала оккупации.

"Донбасс был источником 10% ВВП Украины, Крым - 3,7%. В МВФ оценили ВВП Украины в докризисный 2013 год на уровне 179,6 млрд долларов. Таким образом, общая стоимость активов Крыма и Донбасса составила 13,7% от этой суммы, умноженные на четыре, или 98,4 млрд долларов", - объяснил Аслунд.

Доклад также содержит списки предприятий, захваченные пророссийскими террористами на Донбассе и Россией в Крыму.

"Мы не говорим о том, чтобы продать Крым. Крым для нас остается частью территории Украины. Мы говорим о защите инвесторов, которые незаконно потеряли свои права в Крыму. Для нас очевидно: право на собственность принадлежит Украине, и Россия просто узурпировала наше право регулировать этот вопрос. Это наша непреклонная позиция", – подчеркнула Елена Зеркаль, заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции.

Из-за боевых действий на Востоке Украины разрушена большая часть инфраструктуры. Эксперты оценили ущерб в 9,5 миллиардов долларов. "Кто здесь за это отвечает? "ДНР" или "ЛНР" не признанны в мире. Эту территорию захватили без каких-либо правовых документов", – отметил Андерс Аслунд.

Российская Федерация также имеет значительные экономические потери. Так, ежегодно Россия тратит около 2 миллиардов долларов на поддержку Крыму. Военные расходы РФ выросли за последние годы до 5,3% ВВП. Вследствие уменьшения доли торговли с Россией Украина потеряла еще 14 миллиардов долларов.

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Украинские компании и физические лица, которые потеряли свои активы в результате российской агрессии, должны подавать иски в международные суды. Такой тезис высказал Алан Райли, старший научный сотрудник Eurasia Center Atlantic Council. Стоит также объединяться в группы и подавать совместные иски, чтобы уменьшить долю расходов на судебные процессы. "Мы можем призывать и способствовать тому, чтобы физические и юридические лица требовали от Кремля компенсаций", – отметил Джон Е. Хербст, директор Eurasia Center, Atlantic Council.

"У украинцев есть несколько путей, чтобы получить компенсацию за причиненный ущерб. Один из путей – двустороннее соглашение об инвестициях между Украиной и Россией, которое было подписано в 1998 году. Это соглашение предусматривает, что каждая сторона будет поощрять инвесторов другой стороны осуществлять инвестиции на своей территории и позволит такие инвестиции, уважая законодательство другой стороны", – отметил Евгений Чолий, президент Всемирного конгресса украинцев.

Важно также мотивировать инвесторов вернуться назад после того, как территории освободятся от оккупации. Такой тезис высказала Юлия Клименко, вице-президент Департамента бизнес-образования Киевской школы экономики. "Мотивация постепенно будет уменьшаться. Этот вопрос должен стать частью публичного обсуждения. Косвенные потери будут гораздо большими, чем прямые потери на оккупированных территориях. Мы должны быть готовы подсчитывать все убытки", – подытожила Юлия Клименко.

Источник: https://censor.net.ua/v3070656
 
   
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По наркотрафіку. Саме тому кацапія і влізла в Афган, поставивши там лояльний уряд і наркота пішла рікою в мааскву, де її переробляли і відправляли далі на Захід. В цій схемі хуйло грало не останню роль. Я десь читав про це.
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Ну чо тут скажешь - "расея страна бОгатая", может себе позволить такую аренду...
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Вранье. Крым и Донбасс были дотационными. Отбирали хлеб у патриотов.
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Попробуй не только заголовки читать.
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Владо України - де позови до кацапні на цю суму зелених єнотів? Може досить росмазувати сопельки і слізки по всоїх жирних щічках - а настав вже час діяти? Залишилось вам менше 10-ти місяців .. Немає результату від вас - підстрачник , це в найкращому для вас випадку.
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Через 10 місяців будеш писати що "залишилось вам ще 5 років..."
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Не дай Бог! Я тогда точно уже уеду из страны. И так поступит большая часть работоспособного населения. Я не могу как футбольный фан болеть постоянно за одну и ту же команду лузеров, которые воруют, команду не тренируют и даже не хотят ничего менять, только с подсрачника с запада.
Украина превращается в депрессивное государство пенсионеров, субсидентов и коррупционеров , сидящих на схемах.
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Мне.... просто интересно..А почему ..не 102 ??? или 103, 564745 ??? От чего толкались ? От своих счетов в офшорах ???
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Добавлю... А может, не надо было начинать стрелять , по Донбассу.. И все, осталось бы целым.. По сути, ведь все можно восстановить, по секундам... Кто, зачем, и как, это начал... Но Порошенко, это не надо... Как , и то, кто стрелял, по сотне...
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Вам, мудакам, треба щоб кожних 4 роки важкій чобіт НАТОвського військового відривав російську жопу від дивану й гнав на вибори. І так до тих пір, щоб в вас на генетичному рівні виробився рефлекс - міняти президентів. Тобі таких кривавих проблем у рашковських сусідів не буде.
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Ты идиот или где?
Кто начал стрелять на Донбассе? Разве не российские боевики Гиркина?
Или этих иностранных боевиков в ответ на выстрелы добрым словом уговаривать надо было?
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"Донбассу" не надо было в Мариинском парке жрать водяру, не надо было выбирать дважды судимого, не надо было на мирных митингах убивать проукраинских активистов. Да и стрелять на Донбассе начал сам "Донбасс".
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Гиркин с Моторолой и Бабаем - это не Донбасс, это иностранцы.
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Оно то так, но получается что все участвовавшие в тех событиях "не иностранцы" этим троим подносили пожрать и охраняли их жопы от правосеков на блокпостах.
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Убивает одно.Когда соя и всякого рола эксперды говорят про международное право по отношению к параше.Акститесь,хуйло сказало или по моему или никак.Нету международного права и об все договоры можно спокойно вытерать ноги.Трамадол ,тоже начал в эти игры играть,но там есть элита ,котороя вряд ли ему это позволит а отличие от мордора.
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Не вбивайся. До цього треба "дорости", щоб зрозуміти. Є право, в тому числі й міжнародне. І те, що хтось право порушив не означає, що миттєво всі можуть також його порушувати. Це треба зрозуміти.
Шукати шляхи найбільш ефективного вплива на рашку треба, але порушення права це порушення права.
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Трагізм ситуації підсилюється тим, що влада України всі чотири роки "невійни" підіграє агресору!
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" Вследствие уменьшения доли торговли с Россией Украина потеряла еще 14 миллиардов долларов.
Источник: https://censor.net.ua/v3070656 "

Из каких денег выплачивать зарплату за непроданный товар?
Продолжать его производить или уволить работников?
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АТО і ООС , це в юридичному сенсі не війна, а якщо і війна то або громадянська або якась локальна операція без країни агресора, що муйло цілком влаштовуе, тому і чинне керівництво країни теж.

це питання про хто на чієму боці.









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А сколько миллиардов писдят соевые ежегодно и выводят в офшоры?И что мы потеряли,ведь обрезав дотационный полуостров должно быть лучше для экономики,так нет же,Пеца уповает на войну,которую он сам поддерживает и торгует с врагом
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Если в этом разобраться , то все мы ,наверное, будем очень удивлены масштабам. Я думаю, что даже самые глубокие пессимисты и реалисты сознание потеряют , если всплывут реальные цифры.
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Давай не забывай про Липецк, жосче надо
Тебе же не заплатят если прочтут твои высеры
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да, кому, надо эти исследования?? Где иски? ЧЕТЫРЕ года уже!!
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Захар Прилепин- главный герой и освободитель Новороссии, он круче Мозгового , Моторолы, Гиви и Бэтмэна с Бедновым потому что он клоун парижский и герой карманный кремлевских подонков-карликов предавших русский Донбасс, урря, таварисчи!
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Юродивий - та хоч розумієш, куди ти попав? Украина потеряла $100 млрд из-за российской агрессии в Крыму и на Донбассе, - Atlantic Council - Цензор.НЕТ 3563
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не дёргайся так казламордый - вас четверых можно посадить на табуретку...)))
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Гарна торба! Подобається! Чекаю на подібне оригінальне фото!
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Ніколи панові міністру петренкові займатися підготовкою та поданням позовів на кацапню.. "Аліментщиків" значно легше переслідувати органам юстиції.. Аліментщики не праві, але ж зло саме в росії, чому не телиться мінюст? ..
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"Аліментщики" - це так би мовити "хоббі" у вільний від основних занять час, а от Робота вищеназваного пана - організація та супровід рейдерських схем по всієї Україні!
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Українські танкисти щось погано виступили на змаганнях у Німеччині Strong Tank Chellenge 2018, зайняли тільки восьме місце. У 2017 було шосте.
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кацапня,а ведь это долги,которые придется отдавать...причем при упавшей экономике,пустом бюджете и пустых полках магазинов.
и не думайте,что вам простят,как долги царской россии или лэнд лиз.это разные ситуации Украина потеряла $100 млрд из-за российской агрессии в Крыму и на Донбассе, - Atlantic Council - Цензор.НЕТ 8142
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Деньги то деньгами, а вот в какую сумму оценить безвозвратные потери ВСУ в этой войне, плюс санитарные потери украинской армии (раненые, травмированные и больные) .....
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Мне кажется, что Украина не потеряла денег из-за этого, скорее даже избавилась от денежной черной дыры. А олигархи да, они потеряли эти деньги
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныУкраина потеряла $100 млрд из-за российской агрессии в Крыму и на Донбассе, - Atlantic Council. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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