EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины
  859  38
Материалы по теме:
Все про:закон (2453) Парубий (1650) Антикоррупционный суд (251)

 Парубий подписал закон о Высшем антикоррупционном суде. ВИДЕО

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о Высшем антикоррупционном суде, принятый парламентом 7 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я хочу воспользоваться возможностью, чтобы торжественно при вас подписать этот закон", - сказал А.Парубий на совместной пресс-конференции с председателями парламентов Грузии Иракли Кобахидзе и Молдовы Андриан Канду в субботу в Киеве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Для создания Антикоррупционного суда нужен еще один закон, - Найем

"Очень символично, что накануне нашей конференции прошел важный этап - принятие закона "О Высшем антикоррупционном суде". Еще несколько недель назад немногие верили, что это может произойти. Но сегодня мы уже имеем факт его принятия. И я хочу воспользоваться возможностью, чтобы торжественно при вас подписать этот закон. Для Украины это важный шаг на пути реформирования. Несколько недель назад я встречался с директорами Всемирного банка и когда они узнали, сколько поправок, не очень верили, что мы сможем Закон "О Высшем антикоррупционном суде" принять. Как и вообще, было много скептиков, но я всегда был оптимистом в этом вопросе. Директора Всемирного банка очень просили, чтобы, если удастся принять закон, мы подписали его их ручкой, и я сейчас при вас подписываю уже подготовленный комитетом, нашими службами Закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде", - сказал Парубий.

Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла закон об Антикоррупционном суде: "за" документ №7440 во втором чтении и в целом проголосовали 315 народных депутатов.

Источник: https://censor.net.ua/v3070640
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
зраде таки не нравится борьба с коррупцией Парубий подписал закон о Высшем антикоррупционном суде - Цензор.НЕТ 4753.и чего это я не удивлен?
 показать весь комментарий
 
 
все видят,как ты занимаешься проституцией
 показать весь комментарий
 
 
гы...у тя белочка.видения...про всех. Парубій підписав закон про Вищий антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 355ваших всех-бригада из ольгино и бригада мертвечука.штук 12-15 на весь цензор
 показать весь комментарий
 
слушай Гыг ,просвети меня ,что там соевые придумали ...борьба с коррупцией до обеда или после? и по четным числам или не четным ? Парубій підписав закон про Вищий антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 434
 показать весь комментарий
 
 
не пугай обедом , этот суд для ВИПКондитеров , а кто мы? Парубій підписав закон про Вищий антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 9307 мелкие шатуны чоколядной будки Парубій підписав закон про Вищий антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 2687
 показать весь комментарий
 
 
так отож Парубій підписав закон про Вищий антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 8217.мелкие решатели стратегических вопросов
 показать весь комментарий
 
Может написать закон - завтра всем зарплаты и пенсии по миллиону гривен?
Может закон определяет - как работать и что делать, а не инструкцию по изготовлению волшебной палочки, которой и будет подписана инструкция по изготовлению, извините - закон?
 показать весь комментарий
 
 
Сам закон - пустий звук. Його потрібно ще і виконувати.
 показать весь комментарий
 
 
Я о том и говорю, что реформа это длительный процесс...
Хочется заметить, что следовало бы использовать термины не "борьба с коррупцией", а "минимизация коррупции", тогда переместится понимание с расстрелов на понимание важности законов.
 показать весь комментарий
 
 
ну конечно не будет, украинцам это обещали три года назад, когда создавали НАБУ, а в итоге коррупции только больше стало, Украине уже и так занимает первое место в рейтинге самых коррумпированных стран.
 показать весь комментарий
 
 
Віталій Гайдукевич
8 ч ·

Кеп Очевидність… (назбиралося)
Не кожен закордонний персонаж чи організація, це свєточ розуму, тверезості і адекватності. Дуже часто навпаки. І високе крісло в ПАРЄ/ОБСЄ/ОСББ і прочіх великих літер не гарантія чеснот. Умовна М»ятович теж цілком може бути дурепою. Уявіть? В Європі є дурепи, ідіоти, безпринципні циніки і невігласи… ой, і корупціонери.

Ніхто не буде боротися за нас, окрім нас самих. Допомогатимуть рівно стільки, щоб не загрузнути у війні самим. У Заходу часу точно більше, аніж у нас. Відповідно, наша сила, це ми самі. Які усі наші слабкості - ми самі.

Журналіст, якому інший журналіст (знайомий особисто) по дружньому 4 рази вказує - ти переврала мої слова - а «переврун» робить покер-фейс «а що такого?» - має на гарматний постріл не підпускатися до будь-якої редакції. Інакше журналістика померла.
"Громадянин" важливіше за "журналіст". Державність важливіша за свободи. Свободи без державності не по трі бні.

Державність може бути із тимчасово обмеженими свободами. Свобод в абсолюті не існує (твоя свобода завершується там, де вона починає заважати моїй свободі - ми один одному постійно заважаємо, тому жертвуємо своїми свободами заради інших і розраховуємо на взаємність). Що є? Правила, які діють за певних умов.

Медіа, які толерують у себе в студії токсичних спікерів - помийка. Спікери, які не гребують йти на шоу чи ефіри, де присутні токсичні персонажі - люди які порпаються на помийці. Аргумент «я хочу донести свою позицію до іншою аудиторії» = «я вступив, але від мене не пахне».
Режим «не ру ко по ти скан ня» (щодо осіб чи організацій), це норма. Так само , як мити руки або чистити зуби.

В країні відкрито існує щонайменше три «кнопки» котрі інформаційно працюють на Москву. Толеруванням ідіотів, трибуною ідеологічним диверсантам, скупченням корисних дурнів - по різному, але проти нас. І не треба очі квадратні - «давайте бойкотувати» - лайно було лайном і раніше. Не подобається - ігнорте. Не ігнорите? Не скаржіться на смак нечистот.

В Україні не буде (хотілося б помилитися, але...) ані централізованого каналу тверезої адекватної інформації, ані тверезих адекватних журналістів, які б зрозуміли (скажімо) важливість цензури для воюючої країни. Так,Україна не лише не Росія, Україна так само і не США.

Так, в США є інформаційна політика. Так, особливо, коли мова про дії армії в зоні бойових дій. Інформацію військові і контролюють , і перевіряють, а куди треба пресу категорично не пускають.
В Україні централізованої інформаційної (сенсової) контр війни не буде. Шкода, але не буде. Не питайте чому. Робіть те, що кожен може самостійно.

Пропаганда, це добре. Відсутність кваліфікованих людей, які б пояснили людям сенс цього терміну - біда. Для тих, кого шугає штампований образ, «пропаганда» - propago - «поширюю». Форма комунікації, спрямована на поширення в суспільстві - світогляду, теорії, твердження, фактів, аргументів, чуток та інших відомостей для впливу на суспільну думку на користь певної спільної справи чи громадської позиції. Для пострадянського, постімперського суспільства пропаганда свого, це захисний механізм. Інструментарій розвінчання міфів. Пропаганда - молоток. Можна проломити голову, а можна прибити цвяшка і повісити на стіну картинку. Інструментами треба вміти користуватися правильно і на користь.

В новинах не може бути фрази «ворожі снайпери/сили/ДРГ досягли успіху». Успіх ворога, це наш програш. Це чиєсь втрачене життя серед НАШИХ вояків. «Досягли успіху», це може бути ТІЛЬКИ про ЗСУ.
«Втрати ворога» - не може бути. Втрати, це у нас, бо кожен наш загиблий - непоправна втрата. Ворог знищується і ніяк інакше. Отже «Українські сили втратили пораненими… загиблими… за даними розвідки ЗНИЩЕНО ХХХ ворогів».
Не існує ЛНР/ДНР. Навіть «так би мовити ЛНР/ДНР». Кожна згада цих літер, є їх інформаційною легалізацією. Є тільки ОРДЛО, окуповані райони Донецької і Луганської областей, російсько-окупаційні війська, російсько-терористичні банд-формування, російські найманці.

Немає «конфлікту на Сході України». Є російсько-українська війна.
Нам потрібен не мир. Нам потрібна перемога. Мир без перемоги, це наша капітуляція.
ЗСУ - наша армія. Наші. В цій війні є ми і «наші», а є вони і «ворог».

Ті, хто співпрацюють із окупантами в ОРДЛО і Криму - колаборанти. Якщо колаборанти не мають на руках крові, вони все одно сприяли окупанту. З власної волі чи із примусу, це має показати слідство. Поки це не буде показано, усі мешканці звільнених територій мають бути понижені в громадянських правах - позбавлені виборчого права. Усі, окрім руху опору.
Іспит на громадянство має бути. В ньому обов»язково - знання мови і історії України.
Якщо людина гарно співає, це не значить, що вона гарно стріляє, танцює, куховарить, столярує, фрезерує, або ж є талановитим політиком. Частіше навпаки. А як же Рейган?
Рональд Рейган став президентом США не одразу після зйомок. Перші активності Рейгана були на початку 60-х, а президентом він став через 20 років - у 1980 році. Тож, коли хтось тулить Вам співунів, клоунів, кухарів і інших представників надзвичайно корисних професій, перепитуйте, чи мають ці особи років 20 ПАРТІЙНОГО політичного стажу.

Влада є дзеркалом народу. Не може Богообраний Безгрішний Посполитий Люд обрати собі жахливу владу. Не може бути у поганого народу геніальна кришталева влада - яке їхало, таке здибало. Хочеш краще? Міняйся сам. Як? Думай.

У нас немає вічних союзників, але у нас є вічний ворог. Вічні і постійні є наші інтереси. Наш обов»язок - захищати ці інтереси.
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam
 показать весь комментарий
 
 
Только я с Гыг с Вами понимаем украинский, если лайк только мой стоит?
 показать весь комментарий
 
 
в антикорупційній палаті,яку раніше так хотів раніше втюхати українцям Петро Олексійович.
 показать весь комментарий
 
А толку от этого спец.суда , если все равно НАБУ криворукое, не могут нормально доки собрать и все их дела обречены на провал, даже в супер честном суде. Сколько уже такое было из-за их нарушений законов и норм, адвокаты коррупционеров разюивали обвинения.

Да и за три года Бюро передало в суд всего 100 дел, в основном всякая мелочь типа судьи и главы сельрад. И под эти 100 дел создают новую структуру с многомиллионными вложениями
 показать весь комментарий
 
Подписали, а дальше что? Кто будет работать в новом суде, если в Украине не проводилась судебная реформа? Или Сытник и его прихвостни Лещенко и Шабунин своих "карманных" судей будут пропихивать в АКС?
 показать весь комментарий
 
сірожа...акс-это вновь создаваемый орган.какие реформы можно проводить в том,что еще не создано? Парубій підписав закон про Вищий антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 627вы ваще слыхали про логику?шоб шота модернизировать-надо шота сначала создать
 показать весь комментарий
 
а вы хотите сказать, что в Украине нет судебной системы? Может нужно было модернизировать всю судебную систему, провести реформу, чистку среди судей, а потом уже что то создавать? А то получается один суд антикоррупционный, а остальные коррупционные? В цивилизованной стране все суды должны быть антикоррупционные.
 показать весь комментарий
 
я хочу сказать,что не надо флудить...надо высказываться по теме статьи,про акс...
натянутая на глобус сова плохо смотрится и все время норовит сосклизнуть Парубій підписав закон про Вищий антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 4918
 показать весь комментарий
 
Ну теперь Сытник очень рад будет, что ручной орган получит. Поможет ему закрывать дела друзей без проблем
 показать весь комментарий
 
цим вже нічого не залишилось здавати крім суверинітету.
навіть трамп вчора збрезгував від вас маріонеток продажних.
 показать весь комментарий
 
нет такой конституции на которую вожди наплевать не сумеют
 показать весь комментарий
 
как у Парубия со здоровьем? Услышим мы внятный ответ?
 показать весь комментарий
 
Закон, - как дышло, куда повернул-туда и вышло. Опять же, не навсех он будет распространяться, это, как пить дать.
 показать весь комментарий
 
підписали і підписали... а антикорупціонери кіпіш про зраду піднімали... хлібом не корми, дай попіаритись)
 показать весь комментарий
 
Логопед пафоса набрался, а что, мог и не подписать?
 показать весь комментарий
 
Уже некоторые политики высказывают обеспокоенность, что ВР проголосовала за
одну редакцию Закона, а в конечной редакции он выйдет таким, за который депутаты не
голосовали как уже не раз бывало. Так что радоваться ещё рано. Но не вызывает сомнения,
что закон об Антикоррупционном суде начнёт действовать только в 2020 году.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПарубий подписал закон о Высшем антикоррупционном суде. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх