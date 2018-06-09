 Контрразведка СБУ разоблачила шпиона террористов "ДНР" на Донбассе, - ООС. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

"Сотрудники СБУ из состава Объединенных сил продолжают мероприятия по прекращению деятельности агентов и информаторов незаконных вооруженных формирований. Так, в результате проведенной представителями военной контрразведки Объединенных сил спецоперации задержан житель города Мариуполь, который в 2014 году присоединился к боевикам террористической организации "ДНР" и с оружием в руках выполнял указания своих главарей. Затем он был направлен боевиком с позывным Итальянец на территорию подконтрольную Украины для сбора разведывательной информации. Оперативники военной контрразведки определенное время держали шпиона под наблюдением, что сделало невозможным сбор и передачу им ценной информации для своих кураторов", - сказано в сообщении.

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"В рамках открытого 08.06.2018 г. следователями СБУ уголовного производства по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины "Создание террористической группы или террористической организации" продолжаются неотложные следственно-оперативные действия. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Учитывая то, что шпион не успел нанести ущерб интересам Украины, раскаялся в своих противоправных действиях и сотрудничает со следствием, он может принять участие в специальной программе Службы безопасности Украины "Тебя ждут дома", в рамках которой осуществляются мероприятия по освобождению от уголовной ответственности граждан, которые добровольно отказались от участия в незаконных вооруженных формированиях т.н. "ДНР / ЛНР", - добавили в штабе ООС.





