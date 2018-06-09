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 Контрразведка СБУ разоблачила шпиона террористов "ДНР" на Донбассе, - ООС. ВИДЕО

Военной контрразведкой Объединенных сил разоблачен очередной шпион "ДНР".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

"Сотрудники СБУ из состава Объединенных сил продолжают мероприятия по прекращению деятельности агентов и информаторов незаконных вооруженных формирований. Так, в результате проведенной представителями военной контрразведки Объединенных сил спецоперации задержан житель города Мариуполь, который в 2014 году присоединился к боевикам террористической организации "ДНР" и с оружием в руках выполнял указания своих главарей. Затем он был направлен боевиком с позывным Итальянец на территорию подконтрольную Украины для сбора разведывательной информации. Оперативники военной контрразведки определенное время держали шпиона под наблюдением, что сделало невозможным сбор и передачу им ценной информации для своих кураторов", - сказано в сообщении.

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"В рамках открытого 08.06.2018 г. следователями СБУ уголовного производства по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины "Создание террористической группы или террористической организации" продолжаются неотложные следственно-оперативные действия. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Учитывая то, что шпион не успел нанести ущерб интересам Украины, раскаялся в своих противоправных действиях и сотрудничает со следствием, он может принять участие в специальной программе Службы безопасности Украины "Тебя ждут дома", в рамках которой осуществляются мероприятия по освобождению от уголовной ответственности граждан, которые добровольно отказались от участия в незаконных вооруженных формированиях т.н. "ДНР / ЛНР", - добавили в штабе ООС.

Контрразведка СБУ разоблачила шпиона террористов ДНР на Донбассе, - ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/v3070638
 
   
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В Верховной Раде , кабинете министров в СБУ , полиции работают тысячи агентов разных стран и не только россии но и политических партнёров кредиторов . а тут на тебе - разоблачили .
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Мордва, куя се ты бабала позаработал.
Сможешь сходить покушать в Макдональдс и прыщавых друзей угостить даже. Держи еще

Контрразведка СБУ разоблачила шпиона террористов "ДНР" на Донбассе, - ООС - Цензор.НЕТ 2917
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Вчера дали сдачу 2 гривны металлические -лёгенькие такие , маленькие .К чему бы это?
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слабак .кроме тяф тяв тяф сказать больше нечего - свободен .
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еще чуть -чуть и разоблачим шпиона лалиту мальдивскую и сядет лалитка в петушиный ылитный угол
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Из пяти комментов патриоты обіcралы своего президента и ссвои спецслужбы .
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а на меня пишут что я кацап Контрразведка СБУ разоблачила шпиона террористов "ДНР" на Донбассе, - ООС - Цензор.НЕТ 5487 .
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Життя взагалі часом страшне, а життя "московитське" - суцільне пекельне жахіття...
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Да там каждый шпион. От младенца в утробе до старика на погосте. Можно сажать всех, не ошибешься.
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не согласен, много людей на оккупированных териториях заложники обстоятельств и их нужно освобождать
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за їх вірою (нащадків імперії КПГБ), шпигунам - смерть
то може нехай вже кожному воздасться за його вірою?
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Вот прикольно наблюдать за коментаторами. Не работает СБУ - плохо, работает - тоже плохо. Смотрю в последнее время зрадофилизм - это профессиональная болезнь у украинцев. Очень приятно наблюдать позитивные изменения в формате проведения с АТО на ООС. каждый день новые победы, на фронте, в тылу, помощь гражданским.
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..житель города Мариуполь, который в 2014 году присоединился к боевикам террористической организации "ДНР" и с оружием в руках выполнял указания своих главарей. Источник: https://censor.net.ua/v3070638

Учитывая то, что шпион не успел нанести ущерб интересам Украины, раскаялся в своих противоправных действиях и сотрудничает со следствием, он может принять участие в специальной программе Службы безопасности Украины "Тебя ждут дома", в рамках которой осуществляются мероприятия по освобождению от уголовной ответственности граждан, которые добровольно отказались от участия в незаконных вооруженных формированиях т.н. "ДНР / ЛНР", - добавили в штабе ООС. Источник: https://censor.net.ua/v3070638

это писец.. Контррозвідка СБУ викрила шпигуна терористів "ДНР" на Донбасі, - ООС - Цензор.НЕТ 7687
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Добре працюють ОСи, це вже не перший з початку операції випадок затримання цих агентів московитої та дирляндції. Так продовжуйте і надалі!!! Перемога буде за нами!!!
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приємно бачити як працюють ОС та кожен зрадник своєї країни понесе відповідне покарання.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоКонтрразведка СБУ разоблачила шпиона террористов "ДНР" на Донбассе, - ООС. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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