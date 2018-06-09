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 Политика Украины, Общество
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Все про:Бельгия (214) военнослужащие (3684) Полторак (969) реабилитация (183)

 Своим мужеством и героизмом вы доказали, что являетесь защитниками Украины, которым можно полностью доверить и жизнь, и страну, - Полторак навестил воинов ВСУ в военном госпитале в Бельгии. ВИДЕО+ФОТО

Во время пребывания с рабочим визитом в Королевстве Бельгия, Министр обороны генерал армии Украины Степан Полторак посетил военнослужащих ВС Украины, которые проходят реабилитацию после ранений в военном госпитале им. Королевы Астрид. Сегодня в госпитале проходят лечение трое военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

- Вы получили серьезные ранения, вы для себя приняли решение, что самым важным для вас является защита своей страны и вы свой Конституционный долг выполнили в полном объеме. Я бы хотел сказать, что вас ждут и о вас помнят в Украине ваши родные и близкие, и не только они, но и военные коллективы, потому что своим мужеством и героизмом вы доказали, что вы являетесь защитниками Украины, которым можно полностью доверить и жизнь, и страну, - сказал Министр обороны Украины Степан Полторак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина готова увеличить количество военнослужащих в миссии НАТО в Афганистане, - Полторак

Своим мужеством и героизмом вы доказали, что являетесь защитниками Украины, которым можно полностью доверить и жизнь, и страну, - Полторак навестил воинов ВСУ в военном госпитале в Бельгии 01
Своим мужеством и героизмом вы доказали, что являетесь защитниками Украины, которым можно полностью доверить и жизнь, и страну, - Полторак навестил воинов ВСУ в военном госпитале в Бельгии 02
Своим мужеством и героизмом вы доказали, что являетесь защитниками Украины, которым можно полностью доверить и жизнь, и страну, - Полторак навестил воинов ВСУ в военном госпитале в Бельгии 03
Своим мужеством и героизмом вы доказали, что являетесь защитниками Украины, которым можно полностью доверить и жизнь, и страну, - Полторак навестил воинов ВСУ в военном госпитале в Бельгии 04

Источник: https://censor.net.ua/v3070637
 
   
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А що Україна не здатна сам вилікувати важкопораниних?
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у нас реформа. " зачем вас лечить, если вы всё равно когда-нибудь умрёте"
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Якщо інші країни пропонують допомогу, то чому б і ні.
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навеяло..
Ходит дядька по санбатам
Раздаёт цветы солдатам
Я спросил его
- Простите, по ночам вы крепко спите..?
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А в ответ:
-Заткни хлебало
перестройка всё списала.
Митьки.
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Четверть страны в оккупации, Государственная граница отсутствует... ЭТО результаты за которые нужно награждать???
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Солдаты не виноваты, что у руля гнилая прокацапская "элита"..
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Петрович, тобі не здається що ти тут вже примелькався?
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Якісь коментарі у тебе ні в дугу на кожній гілці.
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Мокша, посмотрел, понял что с лопаты блинов не обломится - вали.
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Махруська, как так получилось, что ты в своем Зажопинске даже на трусы не смогла заработать? Раз тут за миску казенной пайки блеешь?
Уже обманывать и врать разучились кацапы -
где ваша мокшанская национальная гордость?
По кустам как раз ты спец. В одной новости вонючку про Украину бросил и в кусты. В другой новости вонючку про Украину бросил и в кусты. Вонючку про-то шо ты воевал бросил и снова в кусты. Мокша, ты когда из кустов собираешься вылазить?
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инкогнита Своим мужеством и героизмом вы доказали, что являетесь защитниками Украины, которым можно полностью доверить и жизнь, и страну, - Полторак навестил воинов ВСУ в военном госпитале в Бельгии - Цензор.НЕТ 7797 стань мужчиной . а то вы всё инкогнита
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Ох уж этот влажный кацапский фетиш.

Среднестатистическая пидарашка это среднестатистический криль. Он даже не понимает на каком этапе превращается в пищевую добавку.
Мокша, ты когда мужчиной стал сидя в кустах и бросая вонючки про Украину?
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У Зощенко есть рассказик о пидарашке, попавшем в ловушку в немецком туалете, - там, пока воду не спустишь, дверь не отпиралась. Прям как ты )
Зощенко вообще был великим троллем. А его юмористом считали.
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та не, он реально крутой, диссертацию защитил, новую сторону света - север-юг. молодец мужик!
https://www.facebook.com/100022405290539/videos/241112846645557/
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Нагорода аж у Бельгії .
а на першій лінії слабо ?
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на нуль старші чини не потикаються..ссошно..
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Футбольні м'ячі - безногим, тенісні ракетки - безруким....................... а решті - фото з "президентом"......................... Своим мужеством и героизмом вы доказали, что являетесь защитниками Украины, которым можно полностью доверить и жизнь, и страну, - Полторак навестил воинов ВСУ в военном госпитале в Бельгии - Цензор.НЕТ 8357
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Ой ....................... "пардон" - цього разу фото лише з полтораком........................... Своим мужеством и героизмом вы доказали, что являетесь защитниками Украины, которым можно полностью доверить и жизнь, и страну, - Полторак навестил воинов ВСУ в военном госпитале в Бельгии - Цензор.НЕТ 1601
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Этому подкацапнику Смитницкому всегда смешно, когда беда приходит в дома защитников Украины. Не зря админ его деактивирует регулярно.
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Все одно, дякуємо Бельгії хоча би за лікування 3 поранених
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Військовий шпиталь, вивчіть, нарешті, українську мову...
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Красивые и пафосные слова, а если разбирать все по сути и существу, (разложить беспристрастно по полочкам), то "плакать хочется" от лицемерия, лжи и подмены понятий. Всё гораздо печальнее и запущеннее!
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командиры то хоть стоят такого мужества и героизма, способный полностью объяснить за что сражаются и погибают бойцы, или просто ситуацией пользуются?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСвоим мужеством и героизмом вы доказали, что являетесь защитниками Украины, которым можно полностью доверить и жизнь, и страну, - Полторак навестил воинов ВСУ в военном госпитале в Бельгии. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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