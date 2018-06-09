 Своим мужеством и героизмом вы доказали, что являетесь защитниками Украины, которым можно полностью доверить и жизнь, и страну, - Полторак навестил воинов ВСУ в военном госпитале в Бельгии. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

- Вы получили серьезные ранения, вы для себя приняли решение, что самым важным для вас является защита своей страны и вы свой Конституционный долг выполнили в полном объеме. Я бы хотел сказать, что вас ждут и о вас помнят в Украине ваши родные и близкие, и не только они, но и военные коллективы, потому что своим мужеством и героизмом вы доказали, что вы являетесь защитниками Украины, которым можно полностью доверить и жизнь, и страну, - сказал Министр обороны Украины Степан Полторак.

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