 Своим мужеством и героизмом вы доказали, что являетесь защитниками Украины, которым можно полностью доверить и жизнь, и страну, - Полторак навестил воинов ВСУ в военном госпитале в Бельгии. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
- Вы получили серьезные ранения, вы для себя приняли решение, что самым важным для вас является защита своей страны и вы свой Конституционный долг выполнили в полном объеме. Я бы хотел сказать, что вас ждут и о вас помнят в Украине ваши родные и близкие, и не только они, но и военные коллективы, потому что своим мужеством и героизмом вы доказали, что вы являетесь защитниками Украины, которым можно полностью доверить и жизнь, и страну, - сказал Министр обороны Украины Степан Полторак.
Ходит дядька по санбатам
Раздаёт цветы солдатам
Я спросил его
- Простите, по ночам вы крепко спите..?
-Заткни хлебало
перестройка всё списала.
Митьки.
Уже обманывать и врать разучились кацапы -
где ваша мокшанская национальная гордость?
По кустам как раз ты спец. В одной новости вонючку про Украину бросил и в кусты. В другой новости вонючку про Украину бросил и в кусты. Вонючку про-то шо ты воевал бросил и снова в кусты. Мокша, ты когда из кустов собираешься вылазить?
Среднестатистическая пидарашка это среднестатистический криль. Он даже не понимает на каком этапе превращается в пищевую добавку.
Мокша, ты когда мужчиной стал сидя в кустах и бросая вонючки про Украину?
Зощенко вообще был великим троллем. А его юмористом считали.
https://www.facebook.com/100022405290539/videos/241112846645557/
а на першій лінії слабо ?