 Режиссер Гай Ричи выдал Киев за Россию в рекламном ролике подразделения Apple к ЧМ-2018. ВИДЕО

Известный британский кинорежиссер Гай Ричи снял рекламный ролик для компании Beats by Dr. Dre, которая была основана американским рэпером Dr. Dre и является подразделением корпорации Apple. Сам видеоролик приурочен к Чемпионату мира по футболу 2018, который пройдет летом в России, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

По сюжету в ролике рассказывается о мальчике Андрее - "надежде российского футбола". Он набивает мяч дома и во дворе спального района, который представлен как Россия. В итоге, юный футболист в одном жизненном эпизоде повстречался в своем дворе с группой гопников.

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Параллельно с основным сюжетом рассказываются истории из жизни знаменитых футболистов - Харри Кейна, Месута Озила, Бенджамина Менди и Неймара. В массовке принимали участие многие звездные игроки, включая Давида Де Хеа, Федора Смолова, Эдена Азара, Тьерри Анри, Рауля Хименеса, Патриса Эвра и даже Серена Уильямс.

Видео начинается с панорамы киевского спального района Березняки, поверх которого наложен титр "Россия". А в сцене на кухне на холодильнике видны выдающие место съемки наклейки – на одной (в форме сердца) написано по-украински "З днем закоханих", а еще одна содержит логотип украинского производителя молока ("Словяночка").

"Эпизоды на видео с мальчиком снимали на Левом берегу Киева в спальном районе Березняки, возле озера Тельбин. Съемки состоялись в течение 26-27 апреля", - отмечает издание.





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Ранее стало известно, что немецкая авиакомпания Lufthansa из-за многочисленных запретов на съемки в РФ сняла ролик об открытости России на киевских Березняках. В результате, Lufthansa извинилась за снятый в Киеве ролик об открытости России к ЧМ-2018: "Мы увидели уже в первых комментариях, что это затрагивает чувства отдельных пользователей".