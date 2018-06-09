 Режиссер Гай Ричи выдал Киев за Россию в рекламном ролике подразделения Apple к ЧМ-2018. ВИДЕО

Известный британский кинорежиссер Гай Ричи снял рекламный ролик для компании Beats by Dr. Dre, которая была основана американским рэпером Dr. Dre и является подразделением корпорации Apple. Сам видеоролик приурочен к Чемпионату мира по футболу 2018, который пройдет летом в России, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
По сюжету в ролике рассказывается о мальчике Андрее - "надежде российского футбола". Он набивает мяч дома и во дворе спального района, который представлен как Россия. В итоге, юный футболист в одном жизненном эпизоде повстречался в своем дворе с группой гопников.
Параллельно с основным сюжетом рассказываются истории из жизни знаменитых футболистов - Харри Кейна, Месута Озила, Бенджамина Менди и Неймара. В массовке принимали участие многие звездные игроки, включая Давида Де Хеа, Федора Смолова, Эдена Азара, Тьерри Анри, Рауля Хименеса, Патриса Эвра и даже Серена Уильямс.
Видео начинается с панорамы киевского спального района Березняки, поверх которого наложен титр "Россия". А в сцене на кухне на холодильнике видны выдающие место съемки наклейки – на одной (в форме сердца) написано по-украински "З днем закоханих", а еще одна содержит логотип украинского производителя молока ("Словяночка").
"Эпизоды на видео с мальчиком снимали на Левом берегу Киева в спальном районе Березняки, возле озера Тельбин. Съемки состоялись в течение 26-27 апреля", - отмечает издание.
Ранее стало известно, что немецкая авиакомпания Lufthansa из-за многочисленных запретов на съемки в РФ сняла ролик об открытости России на киевских Березняках. В результате, Lufthansa извинилась за снятый в Киеве ролик об открытости России к ЧМ-2018: "Мы увидели уже в первых комментариях, что это затрагивает чувства отдельных пользователей".
А краснота в районе твоего ануса дает добавочную информацию к размышлению...
Поразительно, что находятся не очень умные люди, которые даже из российской "зрады" умеют сделать "перемогу". Ну, или просто по долгу службы приходится прикидываться на украинских форумах местными дурачками.
Дядя, погугли по поводу шума вокруг "реновации" в твоей Москве. Это если говорить про "бахатую" рассею. Про всю остальную рассею и говорить нечего - величие заканчивается на границе кольцевой дороги.
Вывод - болше всего пьянства,нищеты и говнища нет нигде, как на расее!
За Европу и Средиземье и сравнить невозможно. Как "Боинг" и "монгольфьер".
Он что , тайно проник в Киев ,со "съемочной , диверсионной" группой?
РАБссиянцы живущие на Камчатке потребляют питьевую воду с запахом навоза.Китайцы и корейцы живущие на Камчаике потребляют воду прямо из чистеших родников и Ключей,а также пакуют фасуют и переправляют в Китай. Видео в Ютьюбе.
https://censoru.net/27113-eto-matreshka-so-svistkom-a-ne-to-chto-vy-podumali-foto-18.html
)))
Москву засрали настолько,что уже не успевают,дырки латать.Мэр Москвы Собякин занят другими делами...
Желаю Гаю Ритчи после "рекламы РФ - снятой в Киеве"
Снять в Иерусалиме "рекламу Палестины"
Потом так же в Саудовской Аравии снять "рекламу Асада"
И непоследок съездить в Амстердам и пошутить на прессухе про "Боинг был тяжелее возуха"
Почему. В шоу-бизе. Столько. Мудаков?
WTF - снимали на моей улице Тычины возле 81 школы. Вот гай ричи долбоёп - это Киев детка!!!
АшиПочка - он не долбоёб, он МадонноёП (хотя и бывший).
Вчера Леонид Ильич Брежнев принял французского посла... за английского и имел с ним длительную беседу...
Он вообще по жизни такой.
Как говорил конь Лавров.