EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Общество, За рубежом
  6680  93
Все про:Apple (27) Киев (15987) реклама (526) Россия (69548) ЧМ-2018 (145)

 Режиссер Гай Ричи выдал Киев за Россию в рекламном ролике подразделения Apple к ЧМ-2018. ВИДЕО

Рекламній клип известного режиссера Гая Ричи снимался на киевских Березняках, но подписали это как Россия.

Известный британский кинорежиссер Гай Ричи снял рекламный ролик для компании Beats by Dr. Dre, которая была основана американским рэпером Dr. Dre и является подразделением корпорации Apple. Сам видеоролик приурочен к Чемпионату мира по футболу 2018, который пройдет летом в России, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

По сюжету в ролике рассказывается о мальчике Андрее - "надежде российского футбола". Он набивает мяч дома и во дворе спального района, который представлен как Россия. В итоге, юный футболист в одном жизненном эпизоде повстречался в своем дворе с группой гопников.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "#банутые наглухо", - немецкая авиакомпания из-за многочисленных запретов на съемки в РФ сняла ролик об открытости России на киевских Березняках. ВИДЕО

Параллельно с основным сюжетом рассказываются истории из жизни знаменитых футболистов - Харри Кейна, Месута Озила, Бенджамина Менди и Неймара. В массовке принимали участие многие звездные игроки, включая Давида Де Хеа, Федора Смолова, Эдена Азара, Тьерри Анри, Рауля Хименеса, Патриса Эвра и даже Серена Уильямс.

Видео начинается с панорамы киевского спального района Березняки, поверх которого наложен титр "Россия". А в сцене на кухне на холодильнике видны выдающие место съемки наклейки – на одной (в форме сердца) написано по-украински "З днем закоханих", а еще одна содержит логотип украинского производителя молока ("Словяночка").

"Эпизоды на видео с мальчиком снимали на Левом берегу Киева в спальном районе Березняки, возле озера Тельбин. Съемки состоялись в течение 26-27 апреля", - отмечает издание.

Режиссер Гай Ричи выдал Киев за Россию в рекламном ролике подразделения Apple к ЧМ-2018 01
Режиссер Гай Ричи выдал Киев за Россию в рекламном ролике подразделения Apple к ЧМ-2018 02

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Lufthansa извинилась за снятый в Киеве ролик об открытости России к ЧМ-2018: "Мы увидели уже в первых комментариях, что это затрагивает чувства отдельных пользователей"

Ранее стало известно, что немецкая авиакомпания Lufthansa из-за многочисленных запретов на съемки в РФ сняла ролик об открытости России на киевских Березняках. В результате, Lufthansa извинилась за снятый в Киеве ролик об открытости России к ЧМ-2018: "Мы увидели уже в первых комментариях, что это затрагивает чувства отдельных пользователей".

Источник: https://censor.net.ua/v3070632
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Він шось знає напевно! Просто ми скоро захопимо кацапію !
 показать весь комментарий
 
 
Вялика РАБссия,а посрать негде,не то снимать кадры зачуханной Сибири Режиссер Гай Ричи выдал Киев за Россию в рекламном ролике подразделения Apple к ЧМ-2018 - Цензор.НЕТ 3382
 показать весь комментарий
 
 
Всё правильно ,а соседка наша восточная всегда была и есть Московией и пора про это трубить по всем каналам,глядишь и народы её колоний проснуться и начнут создавать свои свободные государства как Украина , страны Прибалтики и др. Режиссер Гай Ричи выдал Киев за Россию в рекламном ролике подразделения Apple к ЧМ-2018 - Цензор.НЕТ 332
 показать весь комментарий
 
 
Ой не треба наш жовто-блакитний об цей гадюшник марати.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Да обидно конечно что Украине до сих пор такие старые обшарпаные дома .В россии хрущёвки почти все снесли , строительство идёт полным ходом современных домов , дороги классные .
 показать весь комментарий
 
петросян, ты снова с утра пораньше, на укр сайтах.
 показать весь комментарий
 
 
В сочи к аленьпияде тоже строили , знаем мы руки козламордых, что из задницы растут , строили мля...

 показать весь комментарий
 
 
Так вали в Парашу,если там так ХОРОШО! ИЛИ ЗДЕСЬ ПАРАША ПЛАТЯТИТ ТЕБЕ БОЛЬШЕ!!!!?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Если ихние хорошие дороги ты будешь называть плохими , от этого ихние дороги не ухудшатся , а украинские не улучшатся . Кушай йод
 показать весь комментарий
 
Мокша твоё "ихние" - о многом говорит.
А краснота в районе твоего ануса дает добавочную информацию к размышлению... Режиссер Гай Ричи выдал Киев за Россию в рекламном ролике подразделения Apple к ЧМ-2018 - Цензор.НЕТ 8599
 показать весь комментарий
 
 
Так пусть бы снимали казламордию с петухами из дерьма к ЧМ, чего в Киев шариться.
 показать весь комментарий
 
 
Закрой пасть, придурок. Сначала газ в дом проведи там у себя в кацапии, унитаз дома поставь, дом колами подопри, чтобы не рухнул и туалетную бумагу вместо лопуха купи, тогда и вякать будешь.
 показать весь комментарий
 
 
Не путай Россию и "ВнутриМКАДье"... На востоке Саратовской области, например, даже в райцентрах, я землянки ещё в 90-е видел... А в Сибири, за 100-150 км от Саяно-Шушенской ГЕС, деревни без электроснабжения... Сказочник...
 показать весь комментарий
 
 
ты парашу по одной маскве судишь,говно у них страна
 показать весь комментарий
 
 
Феерический баран. 50 % не газіфіковано дерев'яних будинків у селах рф, як там живуть за полярним колом, у сибіру доріг нема є напрямок руху)
 показать весь комментарий
 
 
Какая пропаганда? Я твою кацапию собственными глазами видела!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
судя по флажку помоталась ты по трассам разным .
 показать весь комментарий
 
каждый европеец мечтает жить в парашке...


 показать весь комментарий
 
 
"В россии хрущёвки почти все снесли , строительство идёт полным ходом современных домов"

Поразительно, что находятся не очень умные люди, которые даже из российской "зрады" умеют сделать "перемогу". Ну, или просто по долгу службы приходится прикидываться на украинских форумах местными дурачками.

Дядя, погугли по поводу шума вокруг "реновации" в твоей Москве. Это если говорить про "бахатую" рассею. Про всю остальную рассею и говорить нечего - величие заканчивается на границе кольцевой дороги.
 показать весь комментарий
 
 
Да не надо гуглить . просто поедь и посмотри .
 показать весь комментарий
 
Вот я и ездила. Это тебе пора с дивана слезть и посмотреть.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
видно что ты ездила Режисер Гай Річі видав Київ за Росію в рекламному ролику підрозділу Apple до ЧС-2018 - Цензор.НЕТ 9023 .
 показать весь комментарий
 
А ты даьше своей деревни - нет. Я могу сравнить хоть саратовскую,хоть рязанскую губернию с Ужгородом или Сморгонью,даже Кенигсбергом и Клайпедой.
Вывод - болше всего пьянства,нищеты и говнища нет нигде, как на расее!
За Европу и Средиземье и сравнить невозможно. Как "Боинг" и "монгольфьер".
 показать весь комментарий
 
Нормальна росiйська дорога на переферii.
 показать весь комментарий
 
А кто ему позволил это делать?
Он что , тайно проник в Киев ,со "съемочной , диверсионной" группой?
 показать весь комментарий
 
 
Недавний репортаж с Камчатки меня сразил наповал.
РАБссиянцы живущие на Камчатке потребляют питьевую воду с запахом навоза.Китайцы и корейцы живущие на Камчаике потребляют воду прямо из чистеших родников и Ключей,а также пакуют фасуют и переправляют в Китай. Режиссер Гай Ричи выдал Киев за Россию в рекламном ролике подразделения Apple к ЧМ-2018 - Цензор.НЕТ 300Видео в Ютьюбе.
 показать весь комментарий
 
Хай китайцям буде..Заберемо своє: Крим, Кубань, Стародубщину..
 показать весь комментарий
 
 
За Стародуб отдельное спасибо. Мало кто знает, что там по-сути проходила линия фронта между мацкалями и стронниками ВКЛ во время Гражданской войны между севером и юго-западом (За Веру старую руськую и царя правЕльного), названной царской пропагандой Великой Смутой
 показать весь комментарий
 
Мало кто знает, но "греческая" или как ее называли козаки (Кондрат Булавин) эллинская ортодоксальная кривославная мацковская вера (сегодня РПЦ) ничего общего не имеет с православием, которое исповедовали в Киеве Святослав, Ольга и Владимир. Это такая же подмена и воровство как украденные у Киева понятия "Русь и русские".
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Видимо эта та самая красота Украины о которой говорил Климкин.


 показать весь комментарий
 
Уже поменял НИК)))меняй еще,но тебя везде видно!!!
 показать весь комментарий
 
 
Ну понятно, нашли фотки самого убогого дома в Киеве, подумали что это рашка их можно понять.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Украинцы не становитесь в страусиную позицию .Смотрите на себя , меняйте себя и Украину .
 показать весь комментарий
 
Кацапсини, вчіть українську мову ! Скоро прийдеться вам з визволителями і новими своїми хазяїнами на ній говорити !
 показать весь комментарий
 
 
Блогер Дима Камикадзе.Ютьюб.
Москву засрали настолько,что уже не успевают,дырки латать.Мэр Москвы Собякин занят другими делами... Режиссер Гай Ричи выдал Киев за Россию в рекламном ролике подразделения Apple к ЧМ-2018 - Цензор.НЕТ 1255
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
В Москве им бы пришлось поискать такой обшарпанный район. А создать ожидаемый образ отсталой рашки надо было. Где как не в Киеве это делать.
 показать весь комментарий
 
в замкадье "обшарпаных районов" - хоть обожрись. А так, да, изуродовал совок своими панэлками Киев. Да и теперешние мародеры не далеко ушли, каждый свободный клочек земли пытаются застроить высотными roвносборниками... и по другому уже не будет
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Украинцы на все вопросы всегда отвечают "во всем виноват совок". Дичайший инфантилизм, оправдывать всю свою никчемность воображаемым злым дядькой. Повзрослейте уже.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Сидят, плачут, жалеют себя изо всех сил, уже 30 лет, как совок им все испортил(хотя все прекрасно понимают что без совка никакого государства Украина сейчас вообще бы не было). На вас просто тошно смотреть.
 показать весь комментарий
 
Савокнашефсьо! Так, ватнічєк? Будь акуратним, заходячи на такий небезпечний сайт, як цей. У Роскомнадзора руки довгі. Натравлять на бідолашного кацапєздала ФСБ, статтю за екстремізм із використанням VPN пришиють.
 показать весь комментарий
 
Понимаю создателей ролика , в козляндии и снимать то негде, а Украина по их мнению выглядит привлекательней . Ну и в самом деле , не делать же их на фоне коцабских трущёб , перекошеных деревянных домишек и пенсионеров собирающих валежник . Режиссер Гай Ричи выдал Киев за Россию в рекламном ролике подразделения Apple к ЧМ-2018 - Цензор.НЕТ 9589 .
 показать весь комментарий
 
 
Вот эти все зашквары с пидарашкой, которую снимали в Киеве реально показывает, как рядовому обывателю на Западе насрать на проблемы "последнего форпоста цивилизации, в одиночку сдерживающего на своих восточных границах злобную и бесчеловечную орду".
 показать весь комментарий
 
 
К сожалению так оно и есть....помнится как много говорили об Украине в 14, 15, а потом их просто задрала украинская действительность, коррупция, мрази в АП раде и кабмине, и уйма дыбилов среди населения....
 показать весь комментарий
 
 
vAnilla Love t‏ @5AllanLeVito 14 ч.14 часов назадЕще
Желаю Гаю Ритчи после "рекламы РФ - снятой в Киеве"

Снять в Иерусалиме "рекламу Палестины"
Потом так же в Саудовской Аравии снять "рекламу Асада"
И непоследок съездить в Амстердам и пошутить на прессухе про "Боинг был тяжелее возуха"

Почему. В шоу-бизе. Столько. Мудаков?
 показать весь комментарий
 
 
Ці всі західні ідіоти навіть не уявляють, як неприємно нам те, що вони досі по привичці бачать нас рюзьке. (
 показать весь комментарий
 
 
тому що зміни відбулись лише у свідомості наших громадян, а зовні все залишилось так як і було, щоб якось перейти в новий зовнішній стан треба щоб пройшли роки
 показать весь комментарий
 
Кучма ще в 2003 говорив, шо Україна - не расія. А до них досі не дійшло...
 показать весь комментарий
 
 
неужели Гаюшка сам бегал с камерой по березнякам? То я стою в пробке, на днепровской набережной, смотрю рожа знакомая, та не, думаю, показалось ... Режисер Гай Річі видав Київ за Росію в рекламному ролику підрозділу Apple до ЧС-2018 - Цензор.НЕТ 1545
 показать весь комментарий
 
 
Снимали бы в Кацапии, в духе пост апокалипсиса...


 показать весь комментарий
 
 
WTF - снимали на моей улице Тычины возле 81 школы. Вот гай ричи долбоёб - это Киев детка!!!
 показать весь комментарий
 
 
У свідомості середньостатистичного гейропейця між Україною та мокшанською недоЫмпєрією стоїть знак рівності. Дві постсовкові держави, розташовані поряд. Пропорційний кількості населення рівень корупції. Обкрадене олігархами населення. Цвенькають у столицях обох держав по-мокшанськи. Не виключено, гейропейці, наслухавшись мацкальської пропаганди, вважають українську мову діалектом польської. А частина населення України взагалі не вважає себе українцями, а мріє про рюзьґе мір, можемпавтаріть і т.д. Тому немає нічого дивного, що ситі бюргери у своїх лондонах і берлінах не бачать різниці між 2 країнами
 показать весь комментарий
 
 
Согласен - начнем все говорить по украински - и коррупции в стране не будет Режисер Гай Річі видав Київ за Росію в рекламному ролику підрозділу Apple до ЧС-2018 - Цензор.НЕТ 1839
 показать весь комментарий
 
denis superman

WTF - снимали на моей улице Тычины возле 81 школы. Вот гай ричи долбоёп - это Киев детка!!!

АшиПочка - он не долбоёб, он МадонноёП (хотя и бывший).
 показать весь комментарий
 
Цікаво. Угорською вар - теж місто. Але там міста виглядають трохи інакше.Секешвехер вар
Режисер Гай Річі видав Київ за Росію в рекламному ролику підрозділу Apple до ЧС-2018 - Цензор.НЕТ 8041
 показать весь комментарий
 
Походу, побоявся їхати в нарасєю. І правильно зробив, по суті
 показать весь комментарий
 
Режиссер Гай Ричи выдал Киев за Россию в рекламном ролике...

Вчера Леонид Ильич Брежнев принял французского посла... за английского и имел с ним длительную беседу... Режисер Гай Річі видав Київ за Росію в рекламному ролику підрозділу Apple до ЧС-2018 - Цензор.НЕТ 6675
 показать весь комментарий
 
 
Британцы должны встать на колени и извиниться. Где Климкин? Украинские трущобы самые красивые в мире.
 показать весь комментарий
 
И вот такие раздолбанные спортплощадки (как в видео) - по всему Киеву. А Боксер (из бюджета Киева) выделил 25 млн. на проведение финала Лиги по статье "молодежь и спорт". Финал прошел и 25 млн. испарились навсегда - не лучше ли было на эти деньги отремонтировать спортплощадки?
 показать весь комментарий
 
Гай Ричи - это тот, который женился на каббалистке Чикконе ("мадонна") ?
Он вообще по жизни такой.

Как говорил конь Лавров.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоОбществоРежиссер Гай Ричи выдал Киев за Россию в рекламном ролике подразделения Apple к ЧМ-2018. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх