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Все про:киберпреступление (409) пираты (505) Нацполиция (7570) киберполиция (98)

 Киберполиция закрыла пиратский сайт, деятельность которого нанесла правообладателям более 2,5 млн грн ущерба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сайт с пиратской кинопродукцией действовал в течение последних трех лет. В результате правообладателям был нанесен ущерб более чем на 2,5 миллиона гривен.

"Работники Департамента киберполиции Национальной полиции Украины получили информацию от Украинской антипиратской ассоциации об интернет-ресурсе, на котором размещены аудиовизуальные произведения с нарушением авторских прав правообладателей. По данному факту полицейские, по процессуального руководства Ровенской местной прокуратуры, начали уголовное производство по ч. 3 ст. 176 (Нарушение авторских и смежных прав) Уголовного кодекса Украины", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы Нацполиции.

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Оперативники из киберполиции провели комплекс оперативных мероприятий и установили 31-летнего мужчину, который администрировал данный ресурс. Так, в течение последних трех лет интернет-ресурс "kinoprostir.com" предоставлял возможность своим пользователям без разрешения правообладателей воспроизводить и распространять большое количество аудиовизуальных произведений. В частности, украинский фильм "Киборги", права на который принадлежат компаниям, которых представляет Украинская антипиратская ассоциация.

Сумма ущерба, причиненного компаниям, превышает 2,5 миллиона гривен.

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На Киевщине, по месту жительства злоумышленника, полицейские провели санкционированный обыск. Там изъята компьютерная техника, электронные носители информации, банковские карты и мобильный телефон, подтверждающие причастность мужчины к противоправной деятельности.

Изъятая техника направлена на экспертизы. После получения их результатов будет решаться вопрос об объявлении администратору сайта о подозрении. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

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Киберполиция закрыла пиратский сайт, деятельность которого нанесла правообладателям более 2,5 млн грн ущерба 01
Киберполиция закрыла пиратский сайт, деятельность которого нанесла правообладателям более 2,5 млн грн ущерба 02
Киберполиция закрыла пиратский сайт, деятельность которого нанесла правообладателям более 2,5 млн грн ущерба 03

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Киберполиция закрыла пиратский сайт, деятельность которого нанесла правообладателям более 2,5 млн грн ущерба 04
Киберполиция закрыла пиратский сайт, деятельность которого нанесла правообладателям более 2,5 млн грн ущерба 05

Источник: https://censor.net.ua/v3070617
 
 
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нада же = как сурово
но подозреваю не со всеми Киберполиция закрыла пиратский сайт, деятельность которого нанесла правообладателям более 2,5 млн грн ущерба - Цензор.НЕТ 5644
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Фильм "киборги" в свободном просмотре на "ютубе". Только закрыть ютуб у наших ментов "кишка тонка"
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Чувак, расслабся, его показали уже в мае по ТВ, какие авторские права. Даже не смешно.
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Первый раз слышу об это сайте. Ну хотя их вообще как *овна в сети. Те что действительно крупные сайты и напичканы рекламой всяких казино сидят где-то на Кипре. Да и реально многие такие сайты сделаны выходцами из Украины. Кстати не факт что этот парень владелец сайта а не какой-то менеджер контента которого наняли на фрилансе.
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Проте хто вміє торент трекерами користуватись,то тому все одно.Там на любий смак можна загрузити фільм,причому без обмежень у якості.Навіть такий міжнародний трекер як pirate bay,не змогли закрити світові правовласники.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияКиберполиция закрыла пиратский сайт, деятельность которого нанесла правообладателям более 2,5 млн грн ущерба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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