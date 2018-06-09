 Киберполиция закрыла пиратский сайт, деятельность которого нанесла правообладателям более 2,5 млн грн ущерба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Работники Департамента киберполиции Национальной полиции Украины получили информацию от Украинской антипиратской ассоциации об интернет-ресурсе, на котором размещены аудиовизуальные произведения с нарушением авторских прав правообладателей. По данному факту полицейские, по процессуального руководства Ровенской местной прокуратуры, начали уголовное производство по ч. 3 ст. 176 (Нарушение авторских и смежных прав) Уголовного кодекса Украины", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы Нацполиции.

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Оперативники из киберполиции провели комплекс оперативных мероприятий и установили 31-летнего мужчину, который администрировал данный ресурс. Так, в течение последних трех лет интернет-ресурс "kinoprostir.com" предоставлял возможность своим пользователям без разрешения правообладателей воспроизводить и распространять большое количество аудиовизуальных произведений. В частности, украинский фильм "Киборги", права на который принадлежат компаниям, которых представляет Украинская антипиратская ассоциация.

Сумма ущерба, причиненного компаниям, превышает 2,5 миллиона гривен.

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На Киевщине, по месту жительства злоумышленника, полицейские провели санкционированный обыск. Там изъята компьютерная техника, электронные носители информации, банковские карты и мобильный телефон, подтверждающие причастность мужчины к противоправной деятельности.

Изъятая техника направлена на экспертизы. После получения их результатов будет решаться вопрос об объявлении администратору сайта о подозрении. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

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