 Киберполиция закрыла пиратский сайт, деятельность которого нанесла правообладателям более 2,5 млн грн ущерба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Работники Департамента киберполиции Национальной полиции Украины получили информацию от Украинской антипиратской ассоциации об интернет-ресурсе, на котором размещены аудиовизуальные произведения с нарушением авторских прав правообладателей. По данному факту полицейские, по процессуального руководства Ровенской местной прокуратуры, начали уголовное производство по ч. 3 ст. 176 (Нарушение авторских и смежных прав) Уголовного кодекса Украины", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы Нацполиции.
Оперативники из киберполиции провели комплекс оперативных мероприятий и установили 31-летнего мужчину, который администрировал данный ресурс. Так, в течение последних трех лет интернет-ресурс "kinoprostir.com" предоставлял возможность своим пользователям без разрешения правообладателей воспроизводить и распространять большое количество аудиовизуальных произведений. В частности, украинский фильм "Киборги", права на который принадлежат компаниям, которых представляет Украинская антипиратская ассоциация.
Сумма ущерба, причиненного компаниям, превышает 2,5 миллиона гривен.
На Киевщине, по месту жительства злоумышленника, полицейские провели санкционированный обыск. Там изъята компьютерная техника, электронные носители информации, банковские карты и мобильный телефон, подтверждающие причастность мужчины к противоправной деятельности.
Изъятая техника направлена на экспертизы. После получения их результатов будет решаться вопрос об объявлении администратору сайта о подозрении. Ему грозит до шести лет лишения свободы.
но подозреваю не со всеми