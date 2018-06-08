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 Политика Украины
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Все про:МВФ (2542) тарифы (1501) Гройсман (4109) Тарифы на газ (62)

 Украина и МВФ ищут такой подход, чтобы изменения в формировании цены газа не привели к увеличению оплаты для людей с небольшими доходами, - Гройсман. ВИДЕО

Требование Международного валютного фонда о повышении цены на газ для населения остается, Украина и МВФ находятся в "постоянном поиске" решения.

Об этом 8 июня заявил премьер-министр Владимир Гройсман в комментарии телеканалу "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Что касается нашего сотрудничества и еще ряда сложных вопросов, в частности это вопрос цены газа – пока по нему нет решения", – отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Простого ответа на этот вопрос нет", - Гройсман о требовании МВФ уравнять цены на газ для населения с промышленностью

Гройсман заверил, что для него ключевое значение имеет уровень цены на для населения.

"Поэтому мы ищем правильный подход для того, чтобы любые изменения в формировании цены газа не привели к увеличению оплаты тем, кто имеет небольшие доходы. Это для меня является принципиально важным, поэтому мы в постоянном поиске", - подчеркнул он.

Также читайте: Гройсман инициирует проверку АМКУ: Надоело. Мы тут пытаемся строить нормальные условия для бизнеса

Также он отметил, что вчерашнее принятие парламентом закона о создании Антикоррупционного суда является очень важным шагом, которого ждали международные партнеры.

Напомним, среди ключевых требований МВФ для предоставления очередного транша кредита является создание антикоррупционного суда и установление рыночной цены на газ для населения. По данным НКРЭКУ, цены на газ для населения могут вырасти более чем в полтора раза.

Читайте также: МВФ изучит закон об Антикоррупционном суде на предмет гарантий его независимости

30 мая Кабмин отложил повышение тарифов на газ населению и ТКЭ до августа.

Источник: https://censor.net.ua/v3070601
 
 
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Все для народа, все для людей...ночами не спят, а только думают и думают...
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Вы забыли написать Шо имЄнно о народЄ думают... Украина и МВФ ищут такой подход, чтобы изменения в формировании цены газа не привели к увеличению оплаты для людей с небольшими доходами, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5196
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Є проста відповідь - потрібно зменшити ціни для промисловості до рівня цін для для населення! Видобувається в Україні 20 млрд. газу - от на нього ціна має бути однакова для всіх, ціна видобутку +30% рентабельності - це між іншим принципи закладені в Конституції України, рівність всіх перед законом! А на імпортований газ ціну ставте яку хочете! Газ українського видобутку має коштувати 3500-4000 грн за 1000куб.м а не 7000грн як зараз!
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Уважаемый, я только ЗА то, что бы люди меньше платили. Но мы давно уже живем в мире где балом правят деньги...
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Сегодня прошла новость (по зрадофильским СМИ канешна), что вступление закона о взимании пени по долгам за ЖКХ шестикутные реФФорматоры перенесли с 1 января 2019 года на 1 апреля. На день аккурат после выборов. Но винувати кляти популисты
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а за воду холодную - 48 грн не читали?))) Так вот,это даже не на 1 апреля,а гораздо раньше будет.
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ой... Я и не подумала.. Тогда это - еще одна переможенька переможная!!!!!!
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То по якому курсу. братішка. рахував....
От стосовно порохобота. образив так образив...
так і тут паливо. я твої коменти також підтримую.
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"с небольшими доходами",это сколько в его понимании?да вся страна сейчас с небольшими доходами благодаря вам твари
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ты г но с я на м в ф не кивай ИМЕННО ТЫ ПЕТЯ ГОН ТАРЕВА И СЕ НЯ ПОДПИСАЛ ТАКИЕ ДОГОВОРА
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Опять роттердамить народ будут, но уже в три шкуры!
Как это уже достало!
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Та нЄєєє, Ані Шо та пАследнее время типа пАругались...
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Велика подяка сивочолому гетьману за те, що завів на владні пагорби Печерська цього талановитого вінницького хлопа.. Украина и МВФ ищут такой подход, чтобы изменения в формировании цены газа не привели к увеличению оплаты для людей с небольшими доходами, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6952
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У нас вся страна - льготники. Такого больше нигде в мире нет. И попробуй только забрать у бердичевских подводников бесплатный проезд во львовском метро - вони не оберешься. Украина и МВФ ищут такой подход, чтобы изменения в формировании цены газа не привели к увеличению оплаты для людей с небольшими доходами, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2999
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эт да..космонавты из Жмеринки,вообще, не поймут.
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Все таки жаль этого собаку с винницкого рынка, которого запрягли вместо коняки в телегу. Впрочем, сам полез на должность, сев играть с шулером-соплеменником в карты
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СЄню з'їли, а потім сказав ШО покаже як державою керувати треба...
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трусельман брешет, как и вся эта поросенковская шушара..
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На французькі гелікоптери і премію Кобалеву де табличка?
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А тем временем в ОРДе за наш счет коммунизм:
...пока украинцы считают каждую копейку, чтоб заплатить за возросшие тарифы, в прифронтовой Луганской области «бесследно» исчезают миллиарды гривен? Под прикрытием гуманного отношения к жителям оккупированной территории огромнейшие средства безоплатно направляются в «ЛНР» в виде ресурсов. К примеру, за три года туда было поставлено электроэнергии на 5 млрд грн, и воды - на полмиллиарда. И уже там, в оккупации, эти ресурсы превращаются в деньги, собранные с жителей ОРЛО. Суперсхему, связанную с электричеством, связывают с беглым Курченко, но… как он добился бесплатных поставок электроэнергии от Украины? !Источник: https://censor.net.ua/b3070415
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В 2 раза, ребятки, 2 раза. С чем вас и поздравляю.
P.s. а ребята в вышиванках в этот самый момент пилят бюджет так что пыль стоит
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Дешевле, чем в Украине: в Молдове ( где весь газ импортный) резко снизили цены на газ 17 марта 2018


В Молдове для населения на 20% снизили цены на природный газ.
Национальное агентство по регулированию в энергетике приняло такое решение в связи со снижением среднегодовой цены на приобретенное топливо, а также укреплением молдавской национальной валюты (лей).
Цена на газ снижена с 1 января 2018 года, и в ближайшее время будет найден механизм возврата денег потребителям, которые уже расплатились за использованный газ по старым ценам.Так, средняя цена на газ для бытовых потребителей будет колебаться от 235 долларов (6,2 тыс. грн) до 280 долларов (7,4 тыс. грн) за тысячу кубических метров, в зависимости от объемов потребления.
Отметим, что в Украине сейчас цена на газ для населения составляет 6,958 гривен за тысячу кубов.

В Молдове газ НЕ ДОБЫВАЮТ, Украина добывает около 20 млрд кубов.
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Дело не в том, что добывают или не добывают. Есть рынок газа и нефтепродуктов. А если в Молдове газ будет для населения 280 баксов, то в пересчете на доллары в Украине он сейчас стоит 262 бакса
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У нас рынка нет, есть Ротердам + и др. манипуляции.
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П..н обыкновенный.Кроме повышения цены на газ,другого решения не будет.Мвф поставил 3 четких условий для транша,антикорупционный суд,повышение цен на газ для населения 3% и то о чем соя вообще молчит,сокращение на 3% расходов бюджета 2018.Теперь один вопрос чего соя везде про 70% вещает.Себе накинула тридцаточку по воровской традиции)))
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мвф на 40% требует повышения цен на газ для населения,извиняюсь.
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Какие 3%? В 2 раза, сынок, в 2 раза
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Я выше извинился,на 40%.70это цифра от сои.
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а перед цим - 70 років що , не грабували ?
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Взагалі незозуміла позиція МВФ, бо по закону України для населення йде український газ, а не імпортований,'а його ціна менша бо нема транспорту і націнок імпорту. Може просто в уряді не можуть пояснити що ринку газу нема в Україні та альтернативних постачальників.
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все намного проще. Посмотри кто арендаторы "народного газа". Добыть газ за 200 грн 1000 кубометров и продать этот газ за 6800 грн. Тем более, что количество добычи газа никто не контролирует.
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пока у власти олигархи, они делают все для того, что бы убрать конкурентов используя гос.аппарат и для того, что бы получать максимальную прибыль и меньше платить налоги. Это без учета распила бюджета.
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По каким "рыночным" расценкам выплачивают премии ворам из "Нафтогаза"?...
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думаю, там тупо было условие % от сделки. если удачно - получите %. поэтому и тяжело так как Лолите и прочим отступаться. а посоны отработали, ждут. иначе бы не работали. масштабы - да, дикие. хотя, по идее премировать нужно только после завершения аппеляций и фактического поимения гп/рф.
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треба приховувати доходи каже Гройсман , бо хто буде працювати той віддасть державі все зароблене, один може заробляти а іншій не хоче перевтомлюватись і доїть всіх дурних
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Да все просто и не нужно кривить душей: введите прогрессивный налог на товарооборот. Прогрессивный налог не даст производителю стимула поднимать цену до беспредела как сейчас - всю сверхприбыль будет сжирать прогрессивный налог. Цена газа сама упадет до минимума, а производителям товаров придется повышать зарплату рабочим, развивать производство, следить за качеством или уходить из бизнеса. Гривна сильно укрепится. Инфляция исчезнет. Одна беда, правительству не выгодна сильная гривна, отсутствие инфляции. Инфляция это скрытый налог государства на деньги у населения и предпринемателей.
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Ну что, народ, евреев во власть будем продолжать выбирать: Или как то по новому поступим?
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будем продовжувати - іншого виходу все одно нема
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Ну и урод! А сколько у нас людей с большими доходами? 5 или 10%? Ну вот и повышай этим 10%! Получится, что 10% богатых будут платить за остальных 90%??? Маразм хитроумного урода винницкого....................................................................
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допомогати бідним це афёра як з субсидіями, бідний то не користуйся газом , дрова дешевше от і опалюй дровами але чому хтось має платити по повній а хтось ні...йдеш на базар так там ціни такі які є і немає різниці хто бідний а хто багатий, бідний то і не купуй
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ціна має бути одна , не можеш опалювати будинок, продавай і живи в комуналці, чому тий хто все життя працює платить за якихось бідних? хтось живе в хрущівках, хтось в комнаті з кимось а хтось бідний в будинку в 200 метрів на одного і йому субсидія, це абсурд
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Хорошо хоть на всё остальное цена за это время не изменилась .
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ты придурок по любому городу проедь, машин куча дорогих, откуда они, 5% ездит на 30 млн машинах?))))
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Хватит тырить и все наладится. Все очень просто.
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Да благословит их Бог! Да пусть им вернется ими соделанное!
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Мне кажется, можно и в 10 раз повышать, все вытерпят. За 4 года народ стал забитый и на все согласный
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От еврея ждать честности,все равно что от проститутки невинность.
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Українці без субсидій вибрані на роль лоха цією владою.
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да убить всех!, с небольшими доходами!
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Нахрена нам МВФ, сявка ти обрізана, шнирь ти американський. Та що тобі казати? Ти не тієї національності і ложив хрен на українців. Біда українців та, що 72% населення українців керують декілька іноземних зайд.
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Син Пашинського перевів $2,6 млн з оборонного бюджету на свою фіктивну фірму-прокладку в ОАЕ.
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А небольшие это сколько? Что бы не сдохнуть физически с голода? Что бы можно жить как скотине? Или вести человекоподобное существование? Сколько небольшие доходы. Если взять минималку на троих это за вычетом нынешних цен по тысяче на лицо. Ровно столько,сколько уроды тратят на бутылку вина за обедом в киевском ресторане. Вот этому уроду как раз любые цены ни почем,так как такие не платят ни малую коммуналку ни большую. А бидло платит ибо прийдет госисполнитель..... и "чтрашно " что сделают- закон для бидла( ну за долг в 500грн.в суд) А уродам с домами по 1000м2 и десятками гектаров льготы и списание долгов в сотни тысяч за газ и э/э ибо платить должно бидло. А потом представители уродов вещают мы поднимим и позаботимся. Уроды а где обоснование цен,где? Почему цены на э/э по 1,68грн. если атомная энергия по 56 копеек,а ее 52% в балансе. Почему тепловая энергия 2,4 грн. если на 1квт идет 290 грамм угля. А уголь это 80 % себестоимости? Посчитать ублюдки сколько себестоимость 1квт при цене даже 2500 гривень за тонну,фактически цена 1500грв за тонну. Откуда ваши цены,которые вы ублюдки хотите увеличить? Где обоснование,где? Что это за рента на газ 70%? Это какой твари пришло в голову что хозяин ресурсаьвместо получения прибыли должен платить налог на ресурс ему принадлежащий - газ? Где это видано что бы за государственные деньги уже вложенные в добычу газа закладывался РИСК возврата вложений? И мудаки,которые это придумали ,таким образом обосновали в разы выше цену газа чем он реально стоит. А заводы,афилированные с власть придержащими вообще получают газ по нулевой стоимости. Пухлое базарное чудо прорицает мы поднимим не для малоимущих. В стране 98% малоимущих,где твоя логика? Ты ж предков позоришь,они говорили шо вы лучшие из царей и все вас попросят властвовать,а вы вызываете только ненависть.
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Небольщие доходы - это сколько? В последний отопительный сезон я заплатил за газ 32 тыс. грн. при цене около 7 тыс/1000 м3. Ты считаешь, что я готов в следующем сезоне платить 45? Х.р тебе на воротник! Я не собираюсь отдавать львинную долю заработанного своим трудом для того, чтобы жирные свиньи получали миллионные зарплаты и премии!
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_А твое мнение никто из решающих это не спрашивает. Не хочешь - не плати. Придут и отрежут. Выше в комментах одна alisa zima писала: не можешь содержать дом или квартиру - живи в коммуналке.
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Придут и отрежут? Ну, пусть попробуют. Боюсь, вся моя улица отрезающему сама отрежет все - по самые гланды.
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Изя, сейчас уже бьют отрезающих, беда в том что бьют исполнителей , а не жирных скотов,позволяющих произвол и приказывающих исполнителям. Они то в кабинетах делят саккумулированые государственным разбоем средства и защищены аваковцами,"прокулолами","честно люстрированными судьями" и "пенициарной" системой. В Запорожье уже полторы тысячи инспекторов уволилось ибо люди злы и нередко,особенно в частном секторе " программируют сознательное поведение" инспекторов. Но мрази то не инспектора,а те кто их послал. А они в Киеве делят зарплату и доходы от облэнерго( даже твари зарплату не перечисляют).
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...підійміть ще у два рази зарплату коболеву,та зробіть ротердам +++ на газ,воду,повітря...може тоді люди зрозуміють що їх оскаженіло грабують...
Україна і МВФ шукають такий підхід, щоб зміни у формуванні ціни на газ не призвели до збільшення оплати для людей з невеликими доходами, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5999
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныУкраина и МВФ ищут такой подход, чтобы изменения в формировании цены газа не привели к увеличению оплаты для людей с небольшими доходами, - Гройсман. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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