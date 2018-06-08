 Украина и МВФ ищут такой подход, чтобы изменения в формировании цены газа не привели к увеличению оплаты для людей с небольшими доходами, - Гройсман. ВИДЕО

Об этом 8 июня заявил премьер-министр Владимир Гройсман в комментарии телеканалу "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Что касается нашего сотрудничества и еще ряда сложных вопросов, в частности это вопрос цены газа – пока по нему нет решения", – отметил он.
Гройсман заверил, что для него ключевое значение имеет уровень цены на для населения.
"Поэтому мы ищем правильный подход для того, чтобы любые изменения в формировании цены газа не привели к увеличению оплаты тем, кто имеет небольшие доходы. Это для меня является принципиально важным, поэтому мы в постоянном поиске", - подчеркнул он.
Также он отметил, что вчерашнее принятие парламентом закона о создании Антикоррупционного суда является очень важным шагом, которого ждали международные партнеры.
Напомним, среди ключевых требований МВФ для предоставления очередного транша кредита является создание антикоррупционного суда и установление рыночной цены на газ для населения. По данным НКРЭКУ, цены на газ для населения могут вырасти более чем в полтора раза.
30 мая Кабмин отложил повышение тарифов на газ населению и ТКЭ до августа.
пів долара то в рашці у вас. непались.
От стосовно порохобота. образив так образив...
так і тут паливо. я твої коменти також підтримую.
Как это уже достало!
иудейполицейский
...пока украинцы считают каждую копейку, чтоб заплатить за возросшие тарифы, в прифронтовой Луганской области «бесследно» исчезают миллиарды гривен? Под прикрытием гуманного отношения к жителям оккупированной территории огромнейшие средства безоплатно направляются в «ЛНР» в виде ресурсов. К примеру, за три года туда было поставлено электроэнергии на 5 млрд грн, и воды - на полмиллиарда. И уже там, в оккупации, эти ресурсы превращаются в деньги, собранные с жителей ОРЛО. Суперсхему, связанную с электричеством, связывают с беглым Курченко, но… как он добился бесплатных поставок электроэнергии от Украины? !Источник: https://censor.net.ua/b3070415
P.s. а ребята в вышиванках в этот самый момент пилят бюджет так что пыль стоит
В Молдове для населения на 20% снизили цены на природный газ.
Национальное агентство по регулированию в энергетике приняло такое решение в связи со снижением среднегодовой цены на приобретенное топливо, а также укреплением молдавской национальной валюты (лей).
Цена на газ снижена с 1 января 2018 года, и в ближайшее время будет найден механизм возврата денег потребителям, которые уже расплатились за использованный газ по старым ценам.Так, средняя цена на газ для бытовых потребителей будет колебаться от 235 долларов (6,2 тыс. грн) до 280 долларов (7,4 тыс. грн) за тысячу кубических метров, в зависимости от объемов потребления.
Отметим, что в Украине сейчас цена на газ для населения составляет 6,958 гривен за тысячу кубов.
В Молдове газ НЕ ДОБЫВАЮТ, Украина добывает около 20 млрд кубов.