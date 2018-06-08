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Все про:горсовет (384) Мариуполь (3507) Укрзализныця (1359) электричка (50) Объединенные силы (61)

 Движение пригородных электропоездов восстановили в Мариуполе, дорога до Волновахи займет меньше двух часов, - горсовет. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня на железнодорожном вокзале восстановили движение пригородных электропоездов "Мариуполь - Волноваха". Отремонтированный транспорт рассчитан на 624 пассажирских места, и сможет преодолевать путь быстрее.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Мариупольского горсовета.

Восстановление движения пригородных электропоездов произошло благодаря принятому решению и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгения Кравцова при личной поддержке командующего Операцией объединенных сил - генерал-лейтенанта Сергея Наева и председателя Донецкой областной государственной администрации Павла Жебривского.

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"Долгое время наш город называли логистическим "тупиком" или даже "островом" на карте Украины. Для полноценного развития города с высоким потенциалом, как Мариуполь, необходимы широкие инфраструктурные возможности. Нас начинают слышать и в нашу сторону делаются конструктивные шаги. Это только начало нашего пути. В данном направлении продолжает вестись работа, чтобы всем жителям и гостям города было комфортно добираться в яркий, интересный и перспективный Мариуполь", - подчеркнул заместитель городского головы Сергей Захаров.

Начальник структурного подразделения службы пригородных перевозок регионального филиала "Донецкая железная дорога" Алексей Борисенко сообщил, что поезда будут преодолевать маршрут меньше чем за 2:00. "Мы совместно с руководством города и области разработали приемлемый расширенный график движения поездов. С сегодняшнего дня будет запущено пять пар электропоездов, то есть пять поездов в сутки будут отправляться, как из Волновахи, так и из Мариуполя. Мы максимально сократили время хода поезда. Если раньше старый пригородный поезд курсировал со временем прохождения по участку 2 часа 25 минут, то отремонтированные поезда будут преодолевать это расстояние за 1 час 50 минут", - рассказал он.

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"Сегодня, по прошествии четырех лет, мы восстанавливаем пригородное движение. Мы не останавливаемся на этом. Мы видим проблему Мариуполя и работаем над тем, чтобы город имел достойное транспортное сообщение", - отметил директор регионального филиала "Донецкая железная дорога" Сергей Бугаев.

Согласно сообщению на facebook-странице Операции Объединенных сил, возобновление железнодорожного сообщения "в дальнейшем приобретет еще более мощное развитие".

Движение пригородных электропоездов восстановили в Мариуполе, дорога до Волновахи займет меньше двух часов, - горсовет 01

Движение пригородных электропоездов восстановили в Мариуполе, дорога до Волновахи займет меньше двух часов, - горсовет 02
Движение пригородных электропоездов восстановили в Мариуполе, дорога до Волновахи займет меньше двух часов, - горсовет 03
Движение пригородных электропоездов восстановили в Мариуполе, дорога до Волновахи займет меньше двух часов, - горсовет 04
Движение пригородных электропоездов восстановили в Мариуполе, дорога до Волновахи займет меньше двух часов, - горсовет 05

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Движение пригородных электропоездов восстановили в Мариуполе, дорога до Волновахи займет меньше двух часов, - горсовет 06
Движение пригородных электропоездов восстановили в Мариуполе, дорога до Волновахи займет меньше двух часов, - горсовет 07
Движение пригородных электропоездов восстановили в Мариуполе, дорога до Волновахи займет меньше двух часов, - горсовет 08
Движение пригородных электропоездов восстановили в Мариуполе, дорога до Волновахи займет меньше двух часов, - горсовет 09
Движение пригородных электропоездов восстановили в Мариуполе, дорога до Волновахи займет меньше двух часов, - горсовет 10
Движение пригородных электропоездов восстановили в Мариуполе, дорога до Волновахи займет меньше двух часов, - горсовет 11

Источник: https://censor.net.ua/v3070595
 
 
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Узнаю вагончики, из 70-х прошлого века... Правда, есть изменения. Ранее эти седушки были таки лакированные. А щас покрасили. Так- дешевле. И сердитей. И по этому поводу оркестр. Мне вот не особо понятно: а кому у нас надо в Волноваху??? Зачем?
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оркестр це означає свято та перемогу,хоть маленьку но перемогу！
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Це я написав Анрюхі, а не тобі. Не лізь не в свої сани.
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конечно зраду можно увидеть во всем, а что вы за последнее время изменили?
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Президент Порошенко ещё и не на такое способен. Я вижу в нем большой потенциал.
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я вижу свет в конце тунеля больше, чем с прошедшим правительством
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це не тільки заслуга поезидента, завдяки військовим та командуючому ми визволяємо свої землі та відбудовуємо все що було знищено російськими окупантами.
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Благодаря верховно главнокомандующему Порошенко. Не путайте акценты.
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Два часа- на... два часа- с... Итого 4 часа жизни, в день- тока на дорогу??? Та ну её на... такую работу.
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Я в шоке , это что за вагоны ? Я в таких ещё ехал в 1992 году и что с этого времени ничего не изменилось?
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конечно ничего не изменилось...так легче жить...везде видеть негатив. Вот мне интересно, а кто позвал на Донбасс агрессора случайно ли не сами жители востока? А теперь требуют изменений. Да вот и флажок на логотипке изменить можно
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це тільки початок,в майбутньому з'являтся і нові вагони,треба тільки трошки ротерпіти.
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спасибо я в курсе.и будет идти еще столько же, как минимум. терпеть,это только народа касается?почему не могут потерпеть Косюки с возмещением на миллиарды,Ахметки с Роттердамом+++?
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коли ми переможемо！а перемога буде незабаром！
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коли будэ пэрэмога тогда на нашу шею повесят убитый Донбасс и поверь при таком раскладе будешь ты ездить на таких электричках еще лет 20
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Очень приятно что военные занимаються не только военными аспектами, а и переживают за мирное население. в это и есть большое отличие АТО от операции ОС.
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так！ військові дійсно допомогають мирним мешканцям що пережили це кремлівське іго від того що вони наробили.ООС допомагає відновити не тільки будинки а ще транспортні розв'язки.
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так это уже не первая помощь...просто когда человек не хочет видеть изменений...он их не видит
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добрі справи мало хто баче та швидко чомусь забуваються.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоДвижение пригородных электропоездов восстановили в Мариуполе, дорога до Волновахи займет меньше двух часов, - горсовет. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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