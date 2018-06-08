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 Общество, За рубежом
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Все про:Россия (69548) тюрьма (602) ЧМ-2018 (141)

 "Ущерб, нанесенный FIFA, 378 тысяч. В Цюрихе посчитано", - полиция российской Казани заказала ростовые куклы символа ЧМ-2018 Забиваки и обвинила швею в подделке. ВИДЕО

Полиция российской Казани возбудила уголовное дело против 49-летней швеи Ирины Зингаровой после того, как заказала у нее ростовую куклу символа ЧМ-2018 Забиваки.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время, жительница Казани согласилась сделать по заказу покупателя три ростовые куклы волка Забиваки - официального символа Чемпионата мира по футболу в России. Когда куклы были готовы, выяснилось, что заказчик - сотрудник полиции. Женщине заломали руки в квартире и доставили в отделение. Позже она стала обвиняемой по уголовной статье, по которой преследуют изготовителей подделок. Теперь ей грозит два года заключения и огромный штраф. 

Основной бизнес Ирины Зингаровой - изготовление кожаных сумок. Ростовые куклы - ее хобби.

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Источник: https://censor.net.ua/v3070561
 
 
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Заеф-Каки кацапы как вы достали своим "искро-ху..ловским юмором"
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Треш-телевидение Радио Свобода. Удивительно, как в совке покупались на такую дешевую пропаганду.
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Менты не люди. А Аваков.
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Мусора не люди. Нельзя коверкать цитаты великих людей.
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а чего россияне постеснялись своего символа залетайка?


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В народі таке страшидло називають не Забувакою, а Попандопалом.
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а за куклу хуйла всея монголии так вообще нужно в мешок и через 300 коней пропустить))
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в сибирь татарку, или шувашку или мариэлку, лес валить.
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дебилы бл....
а кукла то кукла.... шедевр
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бородатый волчара забивака?)) эт точно))
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Ее за пропаганду ЛГБТ взяли. Волчара надувным оказался.
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Ну и зоофилию пришили,чтобы 2 раза не ходить.
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вонючий шайтанат... черт ногу сломит... забиваки... на 99 месте... швырять лепехи у них лучше получается
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А шо россиянам не нравится ? Симпатичная кацапская кукла волк-заебалка. Раньше кацапы больше медведями хвастались и пугали весь адекватный Мир а теперь увидели себя в зеркале и свою настоящую натуру волка-заебалка, овцу в волчьей шкуре
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Взагалі то це провокація з боку окупантів по відношенню до татарки.
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Скоріш за все так воно й є, пан буков. Казанська татарка-майстриня показала у своєму мистецтві те, що вона бачить а кацапи її недооцінили, хоча-б у дзеркало на себе подивились то й одразу впізнали у цьому вовкові себе, кацапів.
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Ну, по-перше, стосовно жительки Казані і громадянки Росії, поліцаї російські - не окупанти... А по-друге, ще раз підтвердилося правило - кацапи - не творці, вони злодії і плагіатори... Подібна історія описана століття тому, Іваном Франком, у оповіданні "Добрий заробок"... (правда, там без тюрми обійшлося...).
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Ха-ха. Мент её тупо спровоцировал. Чего не сделаешь ради палки. Правоохранительный орган такой орган.
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В Гродно лет 10-15 назад ещё "лучше" сделали - дали студентке пакет, в котором были наркотики (о том, что в нём - она даже не подозревала, просто оказала услуг) для передачи и... продемонстрировали борьбу с наркоманией, засудив её.
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пусть из дерьма петухов лепят, у них лучше получается
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почему Заебака без "свистка" во рту,как матрешка? добавить еще годок..
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Вот и вся "деятельность" "силовых" структур,
что на россии, что в Украине, во!
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Учитесь как с Мураевым нужно обращаться.
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Ужос тихий, петух нервно курит в сторонке "Збиток, завданий FIFA, 378 тисяч. У Цюриху пораховано", - поліція російської Казані замовила ростові ляльки символу ЧС-2018 Забиваки і звинуватила швачку в підробці - Цензор.НЕТ 9115
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а куклы пососаки у них случайно нету ? )))
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Стрёмно це все.Якись беззубый гопарь,страшные куклы,Швондер,машинка Зингер,трущобы,отжималово через Цюрих.Мрак короче "Збиток, завданий FIFA, 378 тисяч. У Цюриху пораховано", - поліція російської Казані замовила ростові ляльки символу ЧС-2018 і звинуватила швачку в підробці - Цензор.НЕТ 2974
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Ущерб, нанесенный FIFA, 378 тысяч. В Цюрихе посчитано", - полиция российской Казани заказала ростовые куклы символа ЧМ-2018 Забиваки и обвинила швею в подделке. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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