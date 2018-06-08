 "Ущерб, нанесенный FIFA, 378 тысяч. В Цюрихе посчитано", - полиция российской Казани заказала ростовые куклы символа ЧМ-2018 Забиваки и обвинила швею в подделке. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время, жительница Казани согласилась сделать по заказу покупателя три ростовые куклы волка Забиваки - официального символа Чемпионата мира по футболу в России. Когда куклы были готовы, выяснилось, что заказчик - сотрудник полиции. Женщине заломали руки в квартире и доставили в отделение. Позже она стала обвиняемой по уголовной статье, по которой преследуют изготовителей подделок. Теперь ей грозит два года заключения и огромный штраф.
Основной бизнес Ирины Зингаровой - изготовление кожаных сумок. Ростовые куклы - ее хобби.
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а кукла то кукла.... шедевр
https://censoru.net/27113-eto-matreshka-so-svistkom-a-ne-to-chto-vy-podumali-foto-18.html
🤣
что на россии, что в Украине, во!