 Россию следовало бы пустить обратно в G8, - Трамп. ВИДЕО

Такое заявление Трамп сделал перед журналистами перед тем, как отправиться в Канаду на саммит G7, сообщает агентство Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

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Видео: Выступление Трампа относительно возвращения РФ в G8, CNN

Трамп отметил, что занимает жесткую позицию в отношении Москвы, и назвал себя "худшим ночным кошмаром России".

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"Тем не менее, Россия должна присутствовать на саммите. Почему мы проводим саммит без России?" - спросил Трамп.

"Возможно, я буду неполиткорректным, но нравится вам это или нет, нам нужно решать мировые проблемы. А в G7, которая раньше была G8, решили прогнать Россию. Теперь следовало бы пустить ее обратно, потому что нам нужно, чтобы Россия была за столом переговоров", - заявил президент США.

Он пояснил, что "будет рекомендовать" именно такой вариант, однако в итоге решение этого вопроса будет за остальными участниками G7.

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В 2014 году из-за агрессии России против Украины участники G8 приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, проведя его в Брюсселе без участия России. Таким образом, формат "Большой восьмерки" сократился до G7.

Группа семи (G7) - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате "семерки" организация существовала в 1976-1997 годы. После присоединения России объединение получило название Группа восьми G8.

В пятницу в городе Ла Мальбе (провинция Квебек, Канада) откроется саммит G7.

Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, не видит в обозримом будущем возможностей возвращения к формату "большой восьмерки" с участием России.