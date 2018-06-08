EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 За рубежом
  8239  208
Материалы по теме:
Все про:G7 (216) G8 (49) Россия (69548) Трамп (1825)

 Россию следовало бы пустить обратно в G8, - Трамп. ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что выступает за возвращения к формату "большой восьмерки" с участием России.

Такое заявление Трамп сделал перед журналистами перед тем, как отправиться в Канаду на саммит G7, сообщает агентство Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

...
Видео: Выступление Трампа относительно возвращения РФ в G8, CNN

Трамп отметил, что занимает жесткую позицию в отношении Москвы, и назвал себя "худшим ночным кошмаром России".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Белый дом планирует потенциальную встречу Трампа и Путина в ближайшем будущем, - The Wall Street Journal

"Тем не менее, Россия должна присутствовать на саммите. Почему мы проводим саммит без России?" - спросил Трамп.

"Возможно, я буду неполиткорректным, но нравится вам это или нет, нам нужно решать мировые проблемы. А в G7, которая раньше была G8, решили прогнать Россию. Теперь следовало бы пустить ее обратно, потому что нам нужно, чтобы Россия была за столом переговоров", - заявил президент США.

Он пояснил, что "будет рекомендовать" именно такой вариант, однако в итоге решение этого вопроса будет за остальными участниками G7.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Туск призвал ЕС и G7 вступиться за кинорежиссера Сенцова

В 2014 году из-за агрессии России против Украины участники G8 приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, проведя его в Брюсселе без участия России. Таким образом, формат "Большой восьмерки" сократился до G7.

Группа семи (G7) - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате "семерки" организация существовала в 1976-1997 годы. После присоединения России объединение получило название Группа восьми G8.

В пятницу в городе Ла Мальбе (провинция Квебек, Канада) откроется саммит G7.

Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, не видит в обозримом будущем возможностей возвращения к формату "большой восьмерки" с участием России.

Источник: https://censor.net.ua/v3070547
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
Либо Рыжий утончённо троллит плешивого, либо он полный идиот. Или куплен с пртрохами. Китай, по сравнению с кем паРаша просто карлик - не в группе, а паРаша, видите ли, должна быть в ней.
 показать весь комментарий
 
 
Китай , Индия , РК , Бразилия .Да много кто мог бы . Но нужно обязательно пидорашку тода . А то вЯличие сильно зашаталось .Все наперегонки бросились его поддержать . Небезвоздмездно конечно.....
 показать весь комментарий
 
А тут еще и премьер Италии поддержал Трампа....
Кошмар...
Не пора ли этих деятелей на миротворец заносить??
 показать весь комментарий
 
Ну Трамп же помнит,за кого агитировала ВСЯ нынешняя власть Украины во время выборов в США ...
 показать весь комментарий
 
это трудности перевода. он имел ввиду что росию следует пустить по кругу )))
 показать весь комментарий
 
Неделю назад Меркель сказала масковии делать нечего в 7.А где Маккейн
 показать весь комментарий
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомРоссию следовало бы пустить обратно в G8, - Трамп. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх