 "Можно еще раз отвечу? Для одноклеточных", - Мураев ушел от ответа на прямой вопрос, является ли Сенцов террористом. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, случилось это в прямом эфире телеканала 112.
Ведущий предложил Мураеву "поставить все точки над "і" и ответить на вопрос, является ли по его мнению Сенцов террористом.
"Дорогой мой журналист, я на ваши манипуляции просто не буду реагировать... Я вам еще раз отвечу. Мои слова перекручивать абсолютно не надо... Можно я еще раз отвечу? Для одноклеточных. Это знаете у вас любимая привычка - задавать линейные вопросы и получать линейные ответы. Вопрос сложный, и поэтому я на него буду отвечать как я хочу и с теми выкладками, которые есть у меня в голове", - сказал Мураев.
Накануне депутат Мураев назвал умирающего пленного РФ Сенцова "человеком, который готовил поджоги и взрывы", а также террористом.
В свою очередь, коалиция потребовала наказать Мураева за высказывания по Сенцову: "Сколько мы будем терпеть рупоры Кремля в Украине!?". А премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя заявление Мураева, отметил: "Это реальные враги Украины. Нужно принимать жесткие меры".
В ГПУ заявили, что по факту высказываний Мураева в адрес Сенцова начато уголовное производство по статье "государственная измена".
Вместе с тем, нардеп Егор Соболев ("Самопомич") отказался от участия в эфирах и предоставлении комментариев пророссийскому телеканалу NewsOne из-за высказываний его владельца Мураева: "Я с вами не буду говорить, sorry". Аналогичную позицию занял нардеп Мустафа Найем (БПП): "Я отказываюсь ходить на эфиры NewsOne до официальных извинений Мураева перед Сенцовым и его семьей".
Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в оккупированном Крыму в мае 2014 года и приговорены по обвинениям якобы в подготовке терактов. Сенцову присудили 20 лет лишения свободы, Кольченко - 10.
16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.
Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. 7 июня Кольченко прекратил голодовку из-за ухудшения состояния его здоровья: у него упал уровень сахара в крови, стал падать в обморок, потерял 10 кг веса.
Почему он смело переходит на сторону врага и называет оппонентов "одноклеточными"? Может, потому, что вращается в родном кругу таких же богатых, наглых и отупевших от безнаказанности руководителей первого эшелона... Может потому, что знает - путинистов в Украине много.
Как раз для "одноклеточных" вопросы/ответы должны быть "линейными", по возможности в рамках двоичной логики - да или нет.
Прошу прощения, что цитирую эту змею, но это чмо своим извиванием уже порядком достало.
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Класно було опущено ублюдків.................. молодчина....................
"Сенцова можно по разному воспринимать. С точки зрения того, что человек готовил поджоги и взрывы, для части населения он является террористом. Для националестической части, наверное, он является героем. Время расставит на свои места, кто прав, а кто не прав", - сказал нардеп.Источник: https://censor.net.ua/n3070387"
Оценочное суждение, уголовно не наказуемое!
Это исходя из того что это террриторрия государства гражданином которого он является,которая оккупирована другим государством.
Дальше все подводится к тому что существует у кого то другая точка зрения.
Предположим это какая то часть населения Украины.
Дальше нужно уважать другую точку зрения и пошло поехало.
Поэтому хочу обратить ваше внимание что не все вопросы являются дисскусионными.
Можно иметь альтернатиуные точки зрения о том с какой стороны надо начинать кушать яицо.
А как вы воспримите альтернативную точку зрения точке зрения : не убий ?
Вот тебе дословная цитата: "Сенцова можно по-разному воспринимать...да, с точки зрения того, что человек готовил поджоги и взрывы, для части населения он является террористом."
Выделяю понятный тебе силлогизм: "Сенцова можно воспринимать...с точки зрения того, что Сенцов готовил поджоги и взрывы...Сенцов является террористом". Где в упоминании якобы факта о том, что Сенцов "готовил поджоги и взрывы" ты увидел оценочное суждение ? Это не суждение, а прямое согласие с результатами судилища, устроенного страной-агрессором в отношении гражданина Украины, высказанное публичным лицом, представляющим украинские масс-медиа.
"Сенцова можно по разному воспринимать. С точки зрения того, что человек готовил поджоги и взрывы, для части населения он является террористом. Для националестической части, наверное, он является героем. Время расставит на свои места, кто прав, а кто не прав",
С точки зрения одних так, для других - сяк. Уловил, хвилолг сраный?
Вот есть люди которые считают что это преступление и грех,а есть определенная часть,которая так не считает и у них вот такие разные точки зрения.
А потом уже поговорите об Сенцове и Крыме.
Остогидла вже вся ця брехня та підміна термінів.
віднині буду називати Анрійка Смітницького бридким кацапіщем.
Есть люди которые имеют альтернативную точку зрения , например что грабить это хорошо и ты будешь требовать уважать их точку зрения ?
Твоими устами говорит дьявол.
Так дело не пойдет.
Есть такое понятие как закон.
Отсюда и пляшем с точками зрения.
Альтернативные закону точки зрения не принимаются к рассмотрению.
И всего-то делов! И тада за свои "оценочные суждения", Мураев легко получит пару лет колонии.
Уверен на 100% все то мудачье из рыгов что свалила в рашу, очень жалеют о содеянном и думают вот сидел бы дальше в раде, говном поливал патриотов на лево и направо, и ничего бы небыло.
понятно - ор в кацапских и прокацапских СМИ
но в сухом остатке всякие добкины - ёбкины начнут фильтровать базар
а хули - очко не железное!
Наконец-то СБУ занялось Мураевым. Кстати, 6 июня его телеканал NewsOne пустил в прямой эфир украинофобского животного шАрия, где тот радовался что "впервые за 4 года попал на украинское ТВ" и рассказывал что "вернется в Украину на белом коне". СБУ, приобщите к делу
Можно, на тюрьме.