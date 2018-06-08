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 Политика Украины, Общество
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Все про:Сенцов (512) Мураев (28)

 "Можно еще раз отвечу? Для одноклеточных", - Мураев ушел от ответа на прямой вопрос, является ли Сенцов террористом. ВИДЕО

Нардеп Евгений Мураев в прямом эфире ушел от ответа на прямой вопрос о том, считает ли он политзаключенного Олега Сенцова террористом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, случилось это в прямом эфире телеканала 112.

Также смотрите: Депутат Мураев назвал умирающего пленного РФ Сенцова "человеком, который готовил поджоги и взрывы", а также террористом. ВИДЕО

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Читайте также на "Цензор.НЕТ": По факту высказываний Мураева в адрес Сенцова начато уголовное производство по статье "государственная измена", - Лысенко

Ведущий предложил Мураеву "поставить все точки над "і" и ответить на вопрос, является ли по его мнению Сенцов террористом.

"Дорогой мой журналист, я на ваши манипуляции просто не буду реагировать... Я вам еще раз отвечу. Мои слова перекручивать абсолютно не надо... Можно я еще раз отвечу? Для одноклеточных. Это знаете у вас любимая привычка - задавать линейные вопросы и получать линейные ответы. Вопрос сложный, и поэтому я на него буду отвечать как я хочу и с теми выкладками, которые есть у меня в голове", - сказал Мураев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Регламентный комитет может рассмотреть вопрос нарушения Мураевым депутатской этики: максимальное наказание - это временное отстранение от заседаний в Раде, - Арешонков

Накануне депутат Мураев назвал умирающего пленного РФ Сенцова "человеком, который готовил поджоги и взрывы", а также террористом.

В свою очередь, коалиция потребовала наказать Мураева за высказывания по Сенцову: "Сколько мы будем терпеть рупоры Кремля в Украине!?". А премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя заявление Мураева, отметил: "Это реальные враги Украины. Нужно принимать жесткие меры".

В ГПУ заявили, что по факту высказываний Мураева в адрес Сенцова начато уголовное производство по статье "государственная измена".

Вместе с тем, нардеп Егор Соболев ("Самопомич") отказался от участия в эфирах и предоставлении комментариев пророссийскому телеканалу NewsOne из-за высказываний его владельца Мураева: "Я с вами не буду говорить, sorry". Аналогичную позицию занял нардеп Мустафа Найем (БПП): "Я отказываюсь ходить на эфиры NewsOne до официальных извинений Мураева перед Сенцовым и его семьей".

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в оккупированном Крыму в мае 2014 года и приговорены по обвинениям якобы в подготовке терактов. Сенцову присудили 20 лет лишения свободы, Кольченко - 10.

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. 7 июня Кольченко прекратил голодовку из-за ухудшения состояния его здоровья: у него упал уровень сахара в крови, стал падать в обморок, потерял 10 кг веса.

Источник: https://censor.net.ua/v3070546
 
   
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да нет!))) Мураеву ответить на прямой вопрос прямым ответом - точно, чётко, кратко и однозначно - ОЧЕНЬ БОЯЗНО!!!! эта мерзость поняла, что просто могут побить - как Паниковского бил Балаганов за гири!!!)))))))
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чугуевские наровят ставить в позу Украину? то чугуевская врачиха раненого в2014 добивала по голове в переходе, то вешают патриотов в лесу на свое рыговское усмотрение, то этот чугуевский альфонсишко бударажит всю Украину своими сраномнениями!! знаменитую чугуевскую подтяжку ему на шею и с моста!!!
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Коли вже в Україні офіційно відкриють мисливський сезон на кацапів?
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В чем причина такой наглости Мураева?
Почему он смело переходит на сторону врага и называет оппонентов "одноклеточными"? Может, потому, что вращается в родном кругу таких же богатых, наглых и отупевших от безнаказанности руководителей первого эшелона... Может потому, что знает - путинистов в Украине много.
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"Можно я еще раз отвечу? Для одноклеточных. Это знаете у вас любимая привычка - задавать линейные вопросы и получать линейные ответы. Вопрос сложный, и поэтому я на него буду отвечать как я хочу и с теми выкладками, которые есть у меня в голове"

Как раз для "одноклеточных" вопросы/ответы должны быть "линейными", по возможности в рамках двоичной логики - да или нет.

Прошу прощения, что цитирую эту змею, но это чмо своим извиванием уже порядком достало.
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Блин,Гагарин долетался,а мураеву пора допиз-ся...Сашко Билый с небес с досады плюнул...
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вышел замуж за дочь известного харьковского барыги таранова, дружка всех украинских президентов и жуликов-бывших комсомольских активистов, чем обусловлен карьерный взлет этого ху@соса. лижет тестю жопу, а его дочери пельмень, аж дым идет!

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За измену родине , его легко осудить , надо только серьёзно к этому отнестись .
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эти твари высказываются что хотят потому что им нихрена не будет петя хуйловская прокладка если нет обясните народу Украины зачем петр мальдийский ездил к фирташу? кофия попить ?

7
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5 балів!!!
Класно було опущено ублюдків.................. молодчина.................... "Можна ще раз відповім? Для одноклітинних", - Мураєв уникнув відповіді на пряме запитання, чи є Сенцов терористом - Цензор.НЕТ 9454
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Читайте ПЕРВОИСТОЧНИК, умники!

"Сенцова можно по разному воспринимать. С точки зрения того, что человек готовил поджоги и взрывы, для части населения он является террористом. Для националестической части, наверное, он является героем. Время расставит на свои места, кто прав, а кто не прав", - сказал нардеп.Источник: https://censor.net.ua/n3070387"

Оценочное суждение, уголовно не наказуемое!
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С точки зрения международного гуманитарного права если он не готовил поджоги и взрывы гражданской инфраструктуры , то он партизан.
Это исходя из того что это террриторрия государства гражданином которого он является,которая оккупирована другим государством.
Дальше все подводится к тому что существует у кого то другая точка зрения.
Предположим это какая то часть населения Украины.
Дальше нужно уважать другую точку зрения и пошло поехало.
Поэтому хочу обратить ваше внимание что не все вопросы являются дисскусионными.
Можно иметь альтернатиуные точки зрения о том с какой стороны надо начинать кушать яицо.
А как вы воспримите альтернативную точку зрения точке зрения : не убий ?
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Слышь, одноклеточное, может для начала сам обратишься к первоисточникам ?:

Вот тебе дословная цитата: "Сенцова можно по-разному воспринимать...да, с точки зрения того, что человек готовил поджоги и взрывы, для части населения он является террористом."

Выделяю понятный тебе силлогизм: "Сенцова можно воспринимать...с точки зрения того, что Сенцов готовил поджоги и взрывы...Сенцов является террористом". Где в упоминании якобы факта о том, что Сенцов "готовил поджоги и взрывы" ты увидел оценочное суждение ? Это не суждение, а прямое согласие с результатами судилища, устроенного страной-агрессором в отношении гражданина Украины, высказанное публичным лицом, представляющим украинские масс-медиа.
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Слышь, дятел, ты цитату прочитай ДО КОНЦА, а потом пиз.....и!
"Сенцова можно по разному воспринимать. С точки зрения того, что человек готовил поджоги и взрывы, для части населения он является террористом. Для националестической части, наверное, он является героем. Время расставит на свои места, кто прав, а кто не прав",

С точки зрения одних так, для других - сяк. Уловил, хвилолг сраный?
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Ну я не против если Вы вместе с Мураевым организуете дискуссию на тему хорошо ли это убийство.
Вот есть люди которые считают что это преступление и грех,а есть определенная часть,которая так не считает и у них вот такие разные точки зрения.
А потом уже поговорите об Сенцове и Крыме.
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Говорит, как кацап, выглядит как кацап, фамилия кацапская .. это стопроцентный кацап
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Всё это говорит лишь об одном - противостоять толковому, грамотному противнику у нас ещё не научились.
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стакато Таких депутатов-противников в 2004 году в Северодонецке ой сколько было.Чему это привело все знают.15 лет тюрьмы и полная конфискация, отобьет охоту многим хаить свою землю.
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одноклеточное чмо - Мураев, давно должен был быть вывезен на границу и пинком отправлен в любимую им Раисссю
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Речі потрібно називати своїми іменами.........................
Остогидла вже вся ця брехня та підміна термінів.
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погоджуюсь
віднині буду називати Анрійка Смітницького бридким кацапіщем.
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Я не розумію цієї бурі,роздутої після слів Мураєва...Він просто задав питання - терорист чи герой?Але чекайте,хіба добра половина наших признаних українських героїв не була терористами?Бандера хоч сам не вбивав - але давав накази вбивати,Шухевич той вже сам стріляв...ну можна продовжити ще...Мені ніколи не подобався цей москаль і жидівський прихвостень Мураєв.але не хочу бути в хорі дибілів,диригованих президентом і його посіпаками Пашинським...та іншим бидлом...
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Простите... А что не так сказал Мураев? За что его судить? Далеко не вся страна поддерживает нынешнюю власть, АТО на Донбассе и того же Сенцов, многие даже не знают кто он такой? Мураев сказал лишь что для части населения Сенцов хороший а для части плохой. За что конкретно его судить?
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Ты откуда знаешь где я живу Ванга ясновидящая?
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Вопрос на засыпку: а кого поддерживает эта часть населения?
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Тоесть по вашему мнению если мнение другого человека не совпадает с вашим его нужно судить а то и убить?)
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а вдруг он сознательно идёт на смерть, жертвуя собой во имя "Новороссии"?
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Нет что вы если мнение того человека(по Сенцову) несовпадает с мнением большинства населения и официальной политикой страны, то этому человеку можно только посочувствовать, помочь собрать чемодан и отправить в рашу, предварительно дав пинка под зад так сказать на "ход ноги".
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Подобная политика уже привела к тому что часть населения покинула страну с частью территории, так что происходит большой отток населения в Европу и ту же Россию часто не по идеологическим взглядам даже а из за внутреннего бардака вызванного провальной внутренней политики радикального типа.
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А что радикального в требовании элементарного уважения к закону ?
Есть люди которые имеют альтернативную точку зрения , например что грабить это хорошо и ты будешь требовать уважать их точку зрения ?
Твоими устами говорит дьявол.
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Понимаешь? Тут же даже не в законе дело.. Мураев лишь сказал что не у всей части населения страны однозначное отношение к Сенцов, это тоже самое что я скажу что не у всех в стране однозначное отношение к гей парадам и ТД..это же маразм вообще..))
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Нет,дорогой.
Так дело не пойдет.
Есть такое понятие как закон.
Отсюда и пляшем с точками зрения.
Альтернативные закону точки зрения не принимаются к рассмотрению.
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Да ну ладно про Крым можете мне не рассказывать, своими глазками видел как это население покидало. А отток населения тоже оч просто Родина там, где жопа в тепле. И уж точно не от политики радикального типа.
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Глубоко ошибаетесь.. с чего началось все это? Люди вышли на майдан за европейскую свободу общества, прессы и слова, за европейский уровень жизни, а получил барыг у власти хуже прежних, жить стало только хуже, и уже почти тоталитарный режим где за одно только не согласие с политикой властей и иное мнение судят.
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Если мне насрут в доме и будут говорить,что это моё ,то да. Не лукавьте , волки в овечьей шкуре...
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Выделяю понятный тебе силлогизм: "Сенцова можно воспринимать...с точки зрения того, что Сенцов готовил поджоги и взрывы...Сенцов является террористом". Это не суждение, а прямое согласие с результатами судилища, устроенного страной-агрессором в отношении гражданина Украины, высказанное публичным лицом, представляющим украинские масс-медиа.
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На Ютубе есть ролик где Ляшко открытым текстом признается что он в рот брав.. почему его не судят тогда?
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Вот и ответь, почему наноросия не судит Ляшка? "Можна ще раз відповім? Для одноклітинних", - Мураєв уникнув відповіді на пряме запитання, чи є Сенцов терористом - Цензор.НЕТ 6341
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Нонососия может судить ляшка только тогда когда Ляшко станет ее гражданином, хотя я не знаю есть ли статья вообще в каких либо странах мира за гомосексуализм? В СССР вроде была.
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Есть в Украине патриоты?- Так действуйте! Это враг не прикрытый ....
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Значица нада принять закон об уголовном преследовании за отрицание агрессии России против Украины и за признание борьбы граждан Украины против России терроризмом!

И всего-то делов! И тада за свои "оценочные суждения", Мураев легко получит пару лет колонии.
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придет время когда таких мураевых, будут привязывать к столбу позора.
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Та ну ладно... рыгов тоже прибивали к столбам. Половина чухнула в рашу, другая сидит в раде и улыбаются, еще умудряются 3,13здеть на Сенцова.
Уверен на 100% все то мудачье из рыгов что свалила в рашу, очень жалеют о содеянном и думают вот сидел бы дальше в раде, говном поливал патриотов на лево и направо, и ничего бы небыло.
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Щас против Гриценка возбудят уголовное дело и пиши пропало: будем выбирать между Порошенко и Рабиновичем.
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Думаєте? А може Пеце доведеться тікати до Віті? І Юлу нехай не забуде..
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а представьте, что кто-то так обидится на Мураева, что убьёт его
понятно - ор в кацапских и прокацапских СМИ
но в сухом остатке всякие добкины - ёбкины начнут фильтровать базар
а хули - очко не железное!
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Муравей на олимпе- давит слонов калахари !
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112, ньюсван.интер-5-я кацапская сми-колонна в Украине
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Фосфорная Горловка‏ @natohawks 1 ч.1 час назад

Наконец-то СБУ занялось Мураевым. Кстати, 6 июня его телеканал NewsOne пустил в прямой эфир украинофобского животного шАрия, где тот радовался что "впервые за 4 года попал на украинское ТВ" и рассказывал что "вернется в Украину на белом коне". СБУ, приобщите к делу
"Можна ще раз відповім? Для одноклітинних", - Мураєв уникнув відповіді на пряме запитання, чи є Сенцов терористом - Цензор.НЕТ 9322
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Я в шоці. Як цього брехливого недоноска можно було по тв показувати?
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Поймал я как то по сателиту ньюсван, а там это говно - мураев, шота там звиздел. Я его трошки послухал и опупел - как в воюющей стране, можно открыто вести вражескую пропаганду? Его не только за Сенцова давно пора посадить.
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"Можно еще раз отвечу?"

Можно, на тюрьме.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Можно еще раз отвечу? Для одноклеточных", - Мураев ушел от ответа на прямой вопрос, является ли Сенцов террористом. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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