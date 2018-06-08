 "Можно еще раз отвечу? Для одноклеточных", - Мураев ушел от ответа на прямой вопрос, является ли Сенцов террористом. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, случилось это в прямом эфире телеканала 112.

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Ведущий предложил Мураеву "поставить все точки над "і" и ответить на вопрос, является ли по его мнению Сенцов террористом.

"Дорогой мой журналист, я на ваши манипуляции просто не буду реагировать... Я вам еще раз отвечу. Мои слова перекручивать абсолютно не надо... Можно я еще раз отвечу? Для одноклеточных. Это знаете у вас любимая привычка - задавать линейные вопросы и получать линейные ответы. Вопрос сложный, и поэтому я на него буду отвечать как я хочу и с теми выкладками, которые есть у меня в голове", - сказал Мураев.

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Накануне депутат Мураев назвал умирающего пленного РФ Сенцова "человеком, который готовил поджоги и взрывы", а также террористом.

В свою очередь, коалиция потребовала наказать Мураева за высказывания по Сенцову: "Сколько мы будем терпеть рупоры Кремля в Украине!?". А премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя заявление Мураева, отметил: "Это реальные враги Украины. Нужно принимать жесткие меры".

В ГПУ заявили, что по факту высказываний Мураева в адрес Сенцова начато уголовное производство по статье "государственная измена".

Вместе с тем, нардеп Егор Соболев ("Самопомич") отказался от участия в эфирах и предоставлении комментариев пророссийскому телеканалу NewsOne из-за высказываний его владельца Мураева: "Я с вами не буду говорить, sorry". Аналогичную позицию занял нардеп Мустафа Найем (БПП): "Я отказываюсь ходить на эфиры NewsOne до официальных извинений Мураева перед Сенцовым и его семьей".

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в оккупированном Крыму в мае 2014 года и приговорены по обвинениям якобы в подготовке терактов. Сенцову присудили 20 лет лишения свободы, Кольченко - 10.

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. 7 июня Кольченко прекратил голодовку из-за ухудшения состояния его здоровья: у него упал уровень сахара в крови, стал падать в обморок, потерял 10 кг веса.