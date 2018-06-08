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Все про:педофил (368) Нацполиция (7570) Харьковщина (1126)

 67-летний педофил похитил малолетнюю девочку и держал ее в котельной в ужасных условиях, - полиция Харьковщины. ВИДЕО

30-летняя жительница Купянского района Харьковской области обратилась к правоохранителям 7 июня и сообщила о пропаже дочери.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Харьковской области.

...
"7 июня в полицию обратилась 30-летняя жительница Купянского района. Она сообщила, что два дня назад вечером исчезла ее малолетняя дочь. Полицейским заявительница рассказала, что, возможно девочка может находиться у 67-летнего мужчины, который иногда подкармливал ребенка и покупал ей продукты", - сказано в сообщении.

Как рассказал начальник Купянского отдела полиции Сергей Вереитин, на поиски девочки сразу отправились наряды группы быстрого реагирования патрульной полиции. Правоохранители решили в первую очередь отработать информацию о возможном похитителе ребенка, на которого указала мать. К тому же выяснилось, что данное лицо ранее уже привлекалось к уголовной ответственности за развращение малолетних. По месту работы данного гражданина полицейские обнаружили закрытого в помещении котельной ребенка. Условия, в которых ее держал 67-летний пенсионер, напугали даже опытных правоохранителей.

67-летний педофил похитил малолетнюю девочку и держал ее в котельной в ужасных условиях, - полиция Харьковщины 01

На предприятии, где мужчина работает охранником, о его криминальном прошлом знали, но не думали, что он снова возьмется за старое. Свою работу он выполнял старательно, считался опытным и добросовестным работником с 30-летним стажем.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Столичные правоохранители разыскивают педофила, изнасиловавшего 10-летнюю девочку на Троещине. ФОТОРОБОТ

67-летний педофил похитил малолетнюю девочку и держал ее в котельной в ужасных условиях, - полиция Харьковщины 02

Сейчас девочка передана матери, с ней работают врачи и психологи. Следователи уже пообщались с ребенком, ее показания стали основанием для открытия уголовного производства по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

67-летний педофил похитил малолетнюю девочку и держал ее в котельной в ужасных условиях, - полиция Харьковщины 03

Мужчине также инкриминируют совершение преступления по ч.2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

67-летний педофил похитил малолетнюю девочку и держал ее в котельной в ужасных условиях, - полиция Харьковщины 04
67-летний педофил похитил малолетнюю девочку и держал ее в котельной в ужасных условиях, - полиция Харьковщины 05
67-летний педофил похитил малолетнюю девочку и держал ее в котельной в ужасных условиях, - полиция Харьковщины 06

Источник: https://censor.net.ua/v3070491
 
 
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... два дня назад вечером исчезла ее малолетняя дочь.... у 67-летнего мужчину, который иногда подкармливал ребенка и покупал ей продукты
Источник: https://censor.net.ua/v3070491

ДВА ДНЯ.. ППЦ
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и меня это тоже "резануло"!
два дня не знать где твое чадо, девочка...
почему сама... самка... не пошла искать к "подкармливателю"
сучка драная, а не мамашка!!!!
два дня!!! два дня!!! ребенок был хрен знает с каким уродом
ППЦ!!! (полнейший!!!!)
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Тоже сразу обратил внимание - "девочка может находиться у 67-летнего мужчины, который иногда подкармливал ребенка и покупал ей продукты".
Это уже подозрение на асоциальность мамаши (возможно, гулящей алкоголички или наркоманки), которой в общем-то наплевать на дочь.
...И вообще, присмотрелся к фото - а уж не цыганки ли мамаша с дочкой?
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Ты злой дятел. Не все слова на букву "п" обозначают одно и то же!
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вася-она пьянствовала водку с этим старым засранцем
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Это что за мамаша, которая заявляет о пропаже ребенка через 2 дня, и у которой ребенка подкармливают педофилы?
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Думаю эта мамаша знала о регулярных утехах педафила.
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можливо і мамаші інколи гривеньку підкидував
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"7 июня в полицию обратилась..."
Похоже, ребенок пропал вчера, сегодня второй день. Малышка провела в котельной одну ночь 67-річний педофіл викрав малолітню дівчинку і тримав її в котельні в жахливих умовах, - поліція Харківщини - Цензор.НЕТ 2990
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Не сходится: "два дня назад вечером исчезла ее малолетняя дочь". Странно. Два дня ребенка нет, а мать спокойно две ночи спала. То, что полиция принимает заяву про исчезновение на 3-й день (раньше так было) - к детям, по-моему, не относится, их сразу начинают искать.
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зараз зразу заяви приймають...а по дітях моментально дають орієнтування й починають шукати...
справа рухається по 115 - коли находять тоді остаточно й кваліфікують...
*якщо не мусара попадуться на зміні
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А є різниця між прийняттям заяви та початком пошуку? Я до того, щоб зрозуміти, чи щось змінилося, якщо зник дорослий (і немає явних вказівок про кримінал). Добре, що заяву тепер приймають одразу (не через 3 доби), але чи починають шукати?
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пошук має починатись відразу, оскільки заява реєструється протягом 24 годин...
на практиці - дорослого не будуть поспішати шукати...мається на увазі реально шукати,а не імітувати (імітація почнеться відразу)
дитину реально почнуть шукати відразу...є варіанти з "дітьми" 16-17 років....але з малолітніми - без варіантів будуть
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з.і. - знову ж таки, якщо не "моральні уроди" на чергуванні...таких насправді мало, але можна "попасти" на таких...
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Какое то хуйло, педофил и по возрасту походит............
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Сам по заглавию подумал, что о путине.
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Химическая кастрация и ежедневный учет в полиции...с явкой лица морды
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А вдруг это подстава от цыган?
Он подкармливал детей...
Там еще интересный вопрос...кто родители? И с чего они живут?
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Насчёт мамаши - да, это отдельный вопрос (выше и ниже прокомментировал).
Но к подобным извращенцам zero tolerance.
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А шо такое химкастрация ? Если я правильно понял - это когда яйца опускают в соляную (можно в серную ) кислоту и пока они там не растворятся . Или я что то спутал . По мне , так этим мразям это гуманно .
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козлу 67 лет.... - наверное дети в транспорте ему место уступали....
За такое преступление грозит ему 8 лет.... - где нибудь в Саудовской Аравии ему бы голову отрубили на площади....
Но у нас холопы не дорого ценятся.... - ни здоровье их, ни честь....
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С такими преступлениями в некоторых странах президенты по 20 лет на посту с поддержкой 90%.
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де нибуть в саудовської аравії брак неповнолітніми дозволено місцевими законами шаріата. трошки не та країна
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Я так понимаю есть только факт удержания в помещении котельной но нет факта насилия.
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И что это вообще за мать которая сообщает о пропаже дочери только спустя 2 дня.
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Посмотрел видео - точно, цыгане.
Так что как-то озабоченность на них.
Но педофила всё равно к ответу.
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Уже инкриминируют развращение несовершеннолетних...
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В России вообще през педофил и ничего, весь мир видел как он маленькому Никитке футболку вверх задирал и целовал вниз животика. Страшно представить что он делает с детьми наедине, без камер и лишних свидетелей.
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Типа радуйтесь украинцы что только так легко все отделались, вон в россии гораздо хуже. 67-річний педофіл викрав малолітню дівчинку і тримав її в котельні в жахливих умовах, - поліція Харківщини - Цензор.НЕТ 1422
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"данное лицо ранее уже привлекалось к уголовной ответственности за развращение малолетних.Источник:
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При нашем "супер правосудии" дадут максимум три...Через полтора года выйдет по УДО...
Хотя если поспеет то и раньше... под президентскую амнистию...
А там снова аля-улю...
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мамашку давно пора лишить прав (родительских... не поднимается рука написать)
с того момента, как она разрешила подкармливать свою малолетнюю дочь старому бл*дуну!
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Насчёт матери тоже вопросы возникают:
а) обратилась в полицию только через 2 дня после пропажи дочери
б) какого-то хрена чужой дядя подкармливал дочку (т.е. ребёнок недоедал)
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Хватит уже кудахтать про мать. Цыганка же.
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Что умиляет - как прячут лица и фамилии таких героев.
Йо банное шиддовское правосудие.
У шшидов считается нормальным трахать гойских детей возрастом от 3 лет.
А сколько еще таких лазит вокруг ...
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НЕОБХОДИМО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ НА ТАКИЕ ЗАХЛАМЛЁННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ !!! УЧАСТКОВОМУ ЭТОГО РАЙОНА СТРОГИЙ ВЫГОВОР !!! ИЛИ УВОЛИТЬ ВООБЩЕ !!!

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Участковый должен следить за порядком в помещениях котельной предприятий?
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ну если он педофил, - люди, особенно родители, должны быть в курсе! или кто-то думает, что после отсидки этот ублюдок чудесным образом исправился...
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В 67 - і педофіл? А у такому віці ще є якісь бажання?
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Dawn Brooke, живущая на острове Гернси (владение Великобритании) в 1997 году родила путём кесарева сечения сына, будучи в возрасте 59 лет. Заберементь женщине помогла гормональная терапия. Dawn Brooke является старейшей матерью в истории человечества, родившей живого ребёнка, зачатого естественным путём.

http://topmira.com/ludi/item/14-samye-starye-rozhenicy
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Бульби об"ївся, чи шо? При чому тут роди в 59 років до мужика в 67? Не путай тепле з м"яким.)))
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия67-летний педофил похитил малолетнюю девочку и держал ее в котельной в ужасных условиях, - полиция Харьковщины. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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