 67-летний педофил похитил малолетнюю девочку и держал ее в котельной в ужасных условиях, - полиция Харьковщины. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Харьковской области.
Как рассказал начальник Купянского отдела полиции Сергей Вереитин, на поиски девочки сразу отправились наряды группы быстрого реагирования патрульной полиции. Правоохранители решили в первую очередь отработать информацию о возможном похитителе ребенка, на которого указала мать. К тому же выяснилось, что данное лицо ранее уже привлекалось к уголовной ответственности за развращение малолетних. По месту работы данного гражданина полицейские обнаружили закрытого в помещении котельной ребенка. Условия, в которых ее держал 67-летний пенсионер, напугали даже опытных правоохранителей.
На предприятии, где мужчина работает охранником, о его криминальном прошлом знали, но не думали, что он снова возьмется за старое. Свою работу он выполнял старательно, считался опытным и добросовестным работником с 30-летним стажем.
Сейчас девочка передана матери, с ней работают врачи и психологи. Следователи уже пообщались с ребенком, ее показания стали основанием для открытия уголовного производства по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.
Мужчине также инкриминируют совершение преступления по ч.2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
Источник: https://censor.net.ua/v3070491
ДВА ДНЯ.. ППЦ
два дня не знать где твое чадо, девочка...
почему сама... самка... не пошла искать к "подкармливателю"
сучка драная, а не мамашка!!!!
два дня!!! два дня!!! ребенок был хрен знает с каким уродом
ППЦ!!! (полнейший!!!!)
Это уже подозрение на асоциальность мамаши (возможно, гулящей алкоголички или наркоманки), которой в общем-то наплевать на дочь.
...И вообще, присмотрелся к фото - а уж не цыганки ли мамаша с дочкой?
Похоже, ребенок пропал вчера, сегодня второй день. Малышка провела в котельной одну ночь
справа рухається по 115 - коли находять тоді остаточно й кваліфікують...
*якщо не мусара попадуться на зміні
на практиці - дорослого не будуть поспішати шукати...мається на увазі реально шукати,а не імітувати (імітація почнеться відразу)
дитину реально почнуть шукати відразу...є варіанти з "дітьми" 16-17 років....але з малолітніми - без варіантів будуть
Растерзать падлу
Он подкармливал детей...
Там еще интересный вопрос...кто родители? И с чего они живут?
Но к подобным извращенцам zero tolerance.
За такое преступление грозит ему 8 лет.... - где нибудь в Саудовской Аравии ему бы голову отрубили на площади....
Но у нас холопы не дорого ценятся.... - ни здоровье их, ни честь....
Так что как-то озабоченность на них.
Но педофила всё равно к ответу.
Хотя если поспеет то и раньше... под президентскую амнистию...
А там снова аля-улю...
с того момента, как она разрешила подкармливать свою малолетнюю дочь старому бл*дуну!
а) обратилась в полицию только через 2 дня после пропажи дочери
б) какого-то хрена чужой дядя подкармливал дочку (т.е. ребёнок недоедал)
Йо банное шиддовское правосудие.
У шшидов считается нормальным трахать гойских детей возрастом от 3 лет.
А сколько еще таких лазит вокруг ...
http://topmira.com/ludi/item/14-samye-starye-rozhenicy