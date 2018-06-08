 67-летний педофил похитил малолетнюю девочку и держал ее в котельной в ужасных условиях, - полиция Харьковщины. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Харьковской области.

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"7 июня в полицию обратилась 30-летняя жительница Купянского района. Она сообщила, что два дня назад вечером исчезла ее малолетняя дочь. Полицейским заявительница рассказала, что, возможно девочка может находиться у 67-летнего мужчины, который иногда подкармливал ребенка и покупал ей продукты", - сказано в сообщении.

Как рассказал начальник Купянского отдела полиции Сергей Вереитин, на поиски девочки сразу отправились наряды группы быстрого реагирования патрульной полиции. Правоохранители решили в первую очередь отработать информацию о возможном похитителе ребенка, на которого указала мать. К тому же выяснилось, что данное лицо ранее уже привлекалось к уголовной ответственности за развращение малолетних. По месту работы данного гражданина полицейские обнаружили закрытого в помещении котельной ребенка. Условия, в которых ее держал 67-летний пенсионер, напугали даже опытных правоохранителей.

На предприятии, где мужчина работает охранником, о его криминальном прошлом знали, но не думали, что он снова возьмется за старое. Свою работу он выполнял старательно, считался опытным и добросовестным работником с 30-летним стажем.

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Сейчас девочка передана матери, с ней работают врачи и психологи. Следователи уже пообщались с ребенком, ее показания стали основанием для открытия уголовного производства по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине также инкриминируют совершение преступления по ч.2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.





