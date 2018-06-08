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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8698) задержание (4984) Нацполиция (7570) курятина (14) агрохолдинг (1) Сигал Евгений (1)

 Задержаны владельцы агрохолдинга по подозрению в организации птичьего могильника: по данным СМИ, среди них собственник "Гавриловских курчат", экс-"регионал" Сигал. ВИДЕО+ФОТО

Четырнадцать санкционированных судом обысков в помещениях одного из крупнейших аграрных холдингов в Киевской области провела Генеральная прокуратура Украины 6 июня в связи с нарушениями правил экологической безопасности и санитарных норм. В итоге, были задержаны владельцы агрохолдинга "Агромарс" по подозрению в организации птичьего могильника и загрязнении окружающей среды. По данным СМИ, одним из задержанных является экс-депутат от Партии регионов и владелец предприятия по производству курятины "Агромарс" (ТМ "Гавриловские курчата") Евгений Сигал.

Под процессуальным руководства Генеральной прокуратуры Украины Национальной полицией Украины разоблачены многочисленные факты нарушения одним из крупнейших аграрных холдингов правил экологической безопасности и санитарных норм, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

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"Это предприятие расположено на территории Киевской области, и занимается разведением домашней птицы и производством мясных продуктов. Во время технологического процесса образуются отходы, которые должны перерабатываться и утилизироваться. Согласно украинскому законодательству остатки забитой птицы должны храниться на специальных площадках, оборудованных для предотвращения их попадания в почву и водные объекты. С целью экономии средств на проведение указанных мероприятий собственники "куриного" бизнеса организовали утилизацию отходов путем их захоронения на земельных участках, а также создание стихийных свалок, так называемых могильников. Такой способ переработки несет большую угрозу для санитарно-эпидемиологического благополучия и здоровья жителей окружающих сел, поскольку опасные соединения, образующиеся от разложения остатков птицы, попадают в землю и грунтовые воды", - заявили в ГПУ.

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"Одновременно с проведением мероприятий по документированию противоправных действий в полицию обращались общественные активисты и местные жители, которые непосредственно на себе испытывали негативные последствия хозяйственной деятельности птицефабрики. После обнаружения посреди поля нескольких свалок с остатками птицы и приобретения огласки среди общественности фигуранты вроде бы начали уничтожать отходы. На самом деле выкапывали ров и засыпали остатки песком, после чего разравнивали землю. Кроме того, выявлены факты системного сверхнормативного выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух и использования водных ресурсов на производстве без соответствующего разрешения. В рамках производства установлены организаторы и участники преступления, связанного как с организацией и деятельностью указанного бизнеса, так и с урегулированием вопросов с контролирующими органами. В то время, когда владельцы "куриного" бизнеса получают сверхприбыли, жители нескольких сел страдают, окружающая среда загрязняется и погибает, а государство несет многомиллионные убытки. Такое загрязнение земель, вод и атмосферного воздуха может привести не только к массовому заболеванию населения, но и к экологической катастрофе", - добавили в ведомстве.

"В результате систематического нарушения норм законодательства об охране природной среды должностными лицами агрохолдинга окружающей среде нанесен ущерб на сумму более 200 млн гривен. С целью прекращения этой противоправной деятельности правоохранители провели мероприятия по задержанию ее организаторов. 6 июня 2018 г. были проведены 14 санкционированных судом обысков в помещениях агрохолдинга, контролирующих организациях, по месту жительства задействованных в преступной деятельности лиц, а также проведен обзор птичьих могильников и осуществлены заборы грунта и воды для проведения экспертиз. По результатам проведенных мероприятий задержаны владельцы агрохолдинга и руководитель структурного подразделения. Теперь им сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28 ст. 236 (нарушение правил экологической безопасности), ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр). Подозреваемые задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса. В ближайшее время им будет избраны меры пресечения", - резюмировали в ГПУ.

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Задержаны владельцы агрохолдинга по подозрению в организации птичьего могильника: по данным СМИ, среди них собственник Гавриловских курчат, экс-регионал Сигал 01
Задержаны владельцы агрохолдинга по подозрению в организации птичьего могильника: по данным СМИ, среди них собственник Гавриловских курчат, экс-регионал Сигал 02
Задержаны владельцы агрохолдинга по подозрению в организации птичьего могильника: по данным СМИ, среди них собственник Гавриловских курчат, экс-регионал Сигал 03
Задержаны владельцы агрохолдинга по подозрению в организации птичьего могильника: по данным СМИ, среди них собственник Гавриловских курчат, экс-регионал Сигал 04
Задержаны владельцы агрохолдинга по подозрению в организации птичьего могильника: по данным СМИ, среди них собственник Гавриловских курчат, экс-регионал Сигал 05

Как сообщается на сайте проекта "Стоп коррупция", на котором размещено видео и фото оперативных действий, после обыска помещения, принадлежащего ООО "Агромарс" (ТМ "Гавриловские курчата"), следователи Нацполиции приняли решение задержать владельцев холдинга Марину и Евгения Сигал и исполнительного директора Алексея Марченко. В настоящее время они находятся в изоляторе временного содержания. По данным издания, после дачи объяснений супруги Сигал были отпущены. Информацию о задержании Евгения Сигала также сообщают издания "Экономическая правда" и  "Insider".

"Комплекс "Агромарс" - второй по объемам производства производитель мяса птицы в Украине, вертикально интегрированный холдинг с замкнутым циклом производства, что позволяет контролировать все этапы бизнеса от выращивания зерновых культур, производства комбикормов, выращивания племенной и бройлерной птицы, до переработки мяса и его реализации через собственную франчайзинговую сеть.

Главное производство находится в Гавриловке (Вышгородский р-н Киевской обл.)

Структура ООО "Комплекс "Агромарс" также включает: Броварской и Кагарлыкский филиалы, "Бориспольский экспериментальный комбикормовый завод", "Киевский комбикормовый завод", "Кагарлыкский элеватор" и "Курганский бройлер".

Источник: https://censor.net.ua/v3070481
 
 
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что за птицы ? если эти, то можно не наказывать никого :

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Проверьте ещё Косюка и Бахматюка.........с их объёмами там не аогильники а МОГИДИЩА где то наверняка есть. выкопайте и перевезите ему в Замок в Феофанию!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЗадержаны владельцы агрохолдинга по подозрению в организации птичьего могильника: по данным СМИ, среди них собственник "Гавриловских курчат", экс-"регионал" Сигал. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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