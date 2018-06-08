 Задержаны владельцы агрохолдинга по подозрению в организации птичьего могильника: по данным СМИ, среди них собственник "Гавриловских курчат", экс-"регионал" Сигал. ВИДЕО+ФОТО

Под процессуальным руководства Генеральной прокуратуры Украины Национальной полицией Украины разоблачены многочисленные факты нарушения одним из крупнейших аграрных холдингов правил экологической безопасности и санитарных норм, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

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"Это предприятие расположено на территории Киевской области, и занимается разведением домашней птицы и производством мясных продуктов. Во время технологического процесса образуются отходы, которые должны перерабатываться и утилизироваться. Согласно украинскому законодательству остатки забитой птицы должны храниться на специальных площадках, оборудованных для предотвращения их попадания в почву и водные объекты. С целью экономии средств на проведение указанных мероприятий собственники "куриного" бизнеса организовали утилизацию отходов путем их захоронения на земельных участках, а также создание стихийных свалок, так называемых могильников. Такой способ переработки несет большую угрозу для санитарно-эпидемиологического благополучия и здоровья жителей окружающих сел, поскольку опасные соединения, образующиеся от разложения остатков птицы, попадают в землю и грунтовые воды", - заявили в ГПУ.

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"Одновременно с проведением мероприятий по документированию противоправных действий в полицию обращались общественные активисты и местные жители, которые непосредственно на себе испытывали негативные последствия хозяйственной деятельности птицефабрики. После обнаружения посреди поля нескольких свалок с остатками птицы и приобретения огласки среди общественности фигуранты вроде бы начали уничтожать отходы. На самом деле выкапывали ров и засыпали остатки песком, после чего разравнивали землю. Кроме того, выявлены факты системного сверхнормативного выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух и использования водных ресурсов на производстве без соответствующего разрешения. В рамках производства установлены организаторы и участники преступления, связанного как с организацией и деятельностью указанного бизнеса, так и с урегулированием вопросов с контролирующими органами. В то время, когда владельцы "куриного" бизнеса получают сверхприбыли, жители нескольких сел страдают, окружающая среда загрязняется и погибает, а государство несет многомиллионные убытки. Такое загрязнение земель, вод и атмосферного воздуха может привести не только к массовому заболеванию населения, но и к экологической катастрофе", - добавили в ведомстве.

"В результате систематического нарушения норм законодательства об охране природной среды должностными лицами агрохолдинга окружающей среде нанесен ущерб на сумму более 200 млн гривен. С целью прекращения этой противоправной деятельности правоохранители провели мероприятия по задержанию ее организаторов. 6 июня 2018 г. были проведены 14 санкционированных судом обысков в помещениях агрохолдинга, контролирующих организациях, по месту жительства задействованных в преступной деятельности лиц, а также проведен обзор птичьих могильников и осуществлены заборы грунта и воды для проведения экспертиз. По результатам проведенных мероприятий задержаны владельцы агрохолдинга и руководитель структурного подразделения. Теперь им сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28 ст. 236 (нарушение правил экологической безопасности), ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр). Подозреваемые задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса. В ближайшее время им будет избраны меры пресечения", - резюмировали в ГПУ.

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Как сообщается на сайте проекта "Стоп коррупция", на котором размещено видео и фото оперативных действий, после обыска помещения, принадлежащего ООО "Агромарс" (ТМ "Гавриловские курчата"), следователи Нацполиции приняли решение задержать владельцев холдинга Марину и Евгения Сигал и исполнительного директора Алексея Марченко. В настоящее время они находятся в изоляторе временного содержания. По данным издания, после дачи объяснений супруги Сигал были отпущены. Информацию о задержании Евгения Сигала также сообщают издания "Экономическая правда" и "Insider".

"Комплекс "Агромарс" - второй по объемам производства производитель мяса птицы в Украине, вертикально интегрированный холдинг с замкнутым циклом производства, что позволяет контролировать все этапы бизнеса от выращивания зерновых культур, производства комбикормов, выращивания племенной и бройлерной птицы, до переработки мяса и его реализации через собственную франчайзинговую сеть.

Главное производство находится в Гавриловке (Вышгородский р-н Киевской обл.)

Структура ООО "Комплекс "Агромарс" также включает: Броварской и Кагарлыкский филиалы, "Бориспольский экспериментальный комбикормовый завод", "Киевский комбикормовый завод", "Кагарлыкский элеватор" и "Курганский бройлер".