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 Политика Украины
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Все про:ВР (22050) Соболев Сергей (749) Сенцов (512) Мураев (28)

 Трудно сказать, чего ждать от регламентного комитета, который должен дать оценку высказываниям Мураева, - Сергей Соболев. ВИДЕО

Оценку высказываниям внефракционного нардепа, бывшего "регионала" и владельца пророссийского телеканала NewsOne Евгения Мураева об украинском узнике Кремля Олеге Сенцове должен дать Регламентный комитет парламента.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказал народный депутат Сергей Соболев ("Батькивщина").

...
"За высказывания никто не может быть привлечен к ответственности, если только эти высказывания не призывают к свержению государственной власти Украины и государства Украина. Но это устанавливает исключительно суд. Я считаю, что в таких историях сразу должна быть поставлена точка. Я не против цензуры и закрывания рта, если это касается ключевых положений Конституции. Никто не имеет права призывать к убийству, насилию, расколу государства и фактически расшатыванию государственного устройства", - сказал он.

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Прогнозируя возможное решение регламентного комитета, Соболев напомнил вчерашнюю ситуацию, когда Комитет не поддержал представление Генерального прокурора Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности нардепа Александра Пономарева, который напал на журналистов в кулуарах Верховной Рады.

"Регламентный комитет у нас странный комитет. Когда на этом месте (в кулуарах – ред.) один из народных депутатов, бывший "регионал", который сегодня подрабатывает у Порошенко, отбирал у журналистов телефоны, на которые они снимали его поведение, то регламентный комитет решил, что это не является нарушением статуса народного депутата… Поэтому мне трудно сказать, чего ждать от регламентного комитета", - отметил Соболев.

Читайте также: Коалиция требует наказать Мураева за высказывания по Сенцову: "Сколько мы будем терпеть рупоры Кремля в Украине!?". ВИДЕО

Накануне депутат Мураев назвал умирающего пленного РФ Сенцова "человеком, который готовил поджоги и взрывы", а также террористом.

В свою очередь, коалиция потребовала наказать Мураева за высказывания по Сенцову: "Сколько мы будем терпеть рупоры Кремля в Украине!?". А премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя заявление Мураева, отметил: "Это реальные враги Украины. Нужно принимать жесткие меры".

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в оккупированном Крыму в мае 2014 года и приговорены по обвинениям якобы в подготовке терактов. Сенцову присудили 20 лет лишения свободы, Кольченко - 10.

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. 7 июня Кольченко прекратил голодовку из-за ухудшения состояния его здоровья: у него упал уровень сахара в крови, стал падать в обморок, потерял 10 кг веса.

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Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков и осужденный за "насилие в отношении представителя власти" на акции протеста "Он вам не Димон" россиянин Станислав Зимовец.

Источник: https://censor.net.ua/v3070475
 
 
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4 груд. 2017 р. - Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила про підтримку телеканалу NewsONE, який належить екс-регіоналу Євгену Мураєву ========= хотілосяб дати оцінку вам і вашим діям ! хотілосяб запитати вас чого ви невилазите з того каналу
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друзья Украины Ахметов? Парашенка?Коломойский? Пинчук? .......ну Коломойский хоть в 2014 реально помог!
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добав ще в свій список жулю з мураєвим !
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Ты задай вопрос Порошенку, почему их не пускают ни на один другой канал
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Низззя...темники и репрессии от убогих карманных из Нацсовета
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По заданию Порошенко не пускают (как Коломойский намекает) или "другие каналы" не хотят себя подставлять?

Онищенко наверно тоже не пускают, так он стал НТВ эксклюзивные интервью давать и, опять же, NewsOne...
Совпадение!? Не думаю...
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Это уже пускай Мураев подсуетится копейкой .
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Мураев - кремлевская проплаченная шлюха и как человек подонок и мерзавец.
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проект Мертвечука, как и За Життя...просто Украинскому то выбору никто не верит....Вот новый проект.
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дмитро пук , а она ещё в москву при Юще ездила !!!!! ты молодец, заслужил шоколадку
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А кто в Мацкву не ездил??? Ты вспомни Лёшу ммерседеса Ивченко....Газ по 50 долларов...просто продли контракт...Поехало в Мацкву с ПЕРЕВОДЧИКОМ!!! Вот и Рыгаем.
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панове, пишите этой мрази на его FB, скажите ему все, что о нем думаете -

https://www.facebook.com/yevgeniy.murayev

пишите в СБУ с требованием проверить его антиукраинские, унижающие украинское государство и украинский народ высказывания и деятельность говно-канала этой твари.

Трудно сказать, чего ждать от регламентного комитета, который должен дать оценку высказываниям Мураева, - Сергей Соболев - Цензор.НЕТ 5285
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нда...с такой мордой только в телевизоре светить Трудно сказать, чего ждать от регламентного комитета, который должен дать оценку высказываниям Мураева, - Сергей Соболев - Цензор.НЕТ 5691
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Тут нужен другой подход - Любая патриотическая партия должно обьявить о денежном вознаграждении группе лиц которая популярно обьяснит мудаку Мураеву что ему нужно контролировать свой выхлоп во избижании еще более тяжких последствий... имхо
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Бывшему начальнику штаба службы охраны беглого экс-президента Виктора Януковича Владимиру Павленко в феврале 2014 года сообщили источники в Киеве, что нынешний министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и бывший глава Службы безопасности Валентин Наливайченко прибыли в крымский аэропорт Бельбек вместе с группой "англоязычных боевиков". По словам Павленко, в связи с угрожающей опасностью Янукович изменил маршрут своего пребывания в Крыму.

прибыли в крымский аэропорт Бельбек вместе с группой англоязычных боевиков )))
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ниці і безграмотні депутати
навіть не можуть грамотно викласти власну думку
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почему же...есть Барна, Тетерук, Винник слесарь пустобрёх по методичке с хорошей фото памятью,ну этот который голый на снегу.............
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Не знают даже, что такое адронный коллайдер Трудно сказать, чего ждать от регламентного комитета, который должен дать оценку высказываниям Мураева, - Сергей Соболев - Цензор.НЕТ 9873
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если вы в комитете нихуя не можете нихрена сделать с явными предателями то нахуй вы там нужны нет нормального организатора что бы вас розвесить по столбам а я ребята извините уже не тот 75 год уже
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Со столбами, может перебор, а в остальном поддерживаю.
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А кто её ещё пускает в эфир....там хрен пробится между сюжетами об "открывачке" всего в Украине...Солнце вошло, Ветер подул, Дождь пошёл...спасибо Парашенко и его мадам.......
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Тут от всей Рады не знаешь, чего ожидать, не то что от регламентного комитета...
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ну почему же?довольно прогнозируемый и предсказуемый состав рады.глупостей не допускает,как предыдущая Трудно сказать, чего ждать от регламентного комитета, который должен дать оценку высказываниям Мураева, - Сергей Соболев - Цензор.НЕТ 2248.
а то шо есть отдельные ушлепки-так то у ватных бабушек внучкам вовремя паспорта спрятать надо было
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Вы урод. Надеюсь, вы не обиделись? Свобода слова же!
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Склад цього комітету

Пинзеник Павло ВасильовичПерший заступник голови Комітету
Арешонков Володимир ЮрійовичЗаступник голови Комітету
Купрієнко Олег ВасильовичЗаступник голови Комітету
Лубінець Дмитро ВалерійовичСекретар Комітету
Войцеховська Світлана МихайлівнаГолова підкомітету з питань законодавства про статус народного депутата України
Кишкар Павло МиколайовичГолова підкомітету з питань організації роботи Верховної Ради України
Єфремова Ірина ОлексіївнаГолова підкомітету з питань забезпечення діяльності Верховної Ради України та народних депутатів України
Папієв Михайло МиколайовичГолова підкомітету з питань депутатської етики

Сплошной БПП НФ и шляшлюхи...
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Явных предателей и врагов народа Украины (как Мураев) надо вообще без суда и следствия ликвидировать в чрезвычайном порядке военного времени. Юридические проволочки здесь излишни.
Семьи зачищенных врагов народа - депортировать в РФ или ОРДЛО, пусть забирают своё дерьмо.
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…Кожний новий день приносить нам все нові і нові сюрпризи : один із них - це викриття в глибинах нашої славної Нацгвардії агента ФСБ Росії - Антоніни Родіонової, співробітниці, яка «шастала» постійно до милої її серцю і душі рідної Рассеюшки, - нашого одвічного ворога… А от наші славні, як на днях казав і вихваляв за доблесні їх «звитяги» Гарант свобод і Конституції , Спецслужби, - а ні сном, ні духом своїм «патріотичним» навіть не здогадувалися про підступну Змію-підколодну, і, напевне, тому, що в самих керманичів нашої СБУ, викоханих ще у КГБ-івських твердинях-традиціях «Великого и нерушимого СССР» руцкия скрепи-зв'язки здобрені-скріплені додатково конвертованою валютою , іще досить міцні і плідні своїми «славними» результатами…Та й Владою нашою вони не обділені : -- обціловані і заохочені званнями і чинами, вони будуть і надалі громити і підставляти під принизливі поразки нашу Державність і Народ, - особливо збиткуючись з наших славних Героїв, задовольняючи запити і «ваших - і наших…» - Ви ж бачили, як «блискуче» спрацювали наші недремні силовики проти підставних двох «героїв-простаків», які під їхнім же прикриттям тягли в столицю обоз зі зброєю, - начебто для цинічного розстрілу з Труханового острова владної Еліти та такої ж ВР, попутно підірвавши весь багатотисячний, густонаселений Печерськ «впридачу» , - і все ЦЕ зовсім не зважаючи на могутні сили Нацгвардії, нашої славної СБУ, різних сил охорони і тд., і тп… - Та все ЦЕ не плід чиєїсь хворобливої уяви: - ЦЕ зі слів самого наймудрішого нашого Генпрокурора, колись викупленого з застінків го*нюка Януковоща за кругленьку суму його ж вірним Ригональним другом-соратником по спільній справі їх СИСТЕМИ, самим мудро-брехливим і лицемірним до неймовірного - Презо-Вральцманом… - Так на кого ж вони, «Херої-наші беззавітні», сьогодні «співпрацюють ?!!»...
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согласен с автором, его нужно жестко наказать хотя бы и для того, чтобы ватная сволочь вновь не ощутила вседозволенность.
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точно, мураева не трогать, на этом канале выступает весь ваш бомонд...
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Ва бомонд? Эта кто? Вот вчера Ляшко резвился......
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Пену, а ещё реальнее дерьмо(лнл то не тонет, на Майдане не гибнет. ранений в АТО не получает), но все с наградным оружием и не одним , к сожалению вынесла Революция Гидности для власти НеГидныкив.
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а как правильно с англицкого перевести NEWSONE?

новая зона?потому что на новостной первый он не тянет
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныТрудно сказать, чего ждать от регламентного комитета, который должен дать оценку высказываниям Мураева, - Сергей Соболев. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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