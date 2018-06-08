 Трудно сказать, чего ждать от регламентного комитета, который должен дать оценку высказываниям Мураева, - Сергей Соболев. ВИДЕО

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказал народный депутат Сергей Соболев ("Батькивщина").
Прогнозируя возможное решение регламентного комитета, Соболев напомнил вчерашнюю ситуацию, когда Комитет не поддержал представление Генерального прокурора Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности нардепа Александра Пономарева, который напал на журналистов в кулуарах Верховной Рады.
"Регламентный комитет у нас странный комитет. Когда на этом месте (в кулуарах – ред.) один из народных депутатов, бывший "регионал", который сегодня подрабатывает у Порошенко, отбирал у журналистов телефоны, на которые они снимали его поведение, то регламентный комитет решил, что это не является нарушением статуса народного депутата… Поэтому мне трудно сказать, чего ждать от регламентного комитета", - отметил Соболев.
Накануне депутат Мураев назвал умирающего пленного РФ Сенцова "человеком, который готовил поджоги и взрывы", а также террористом.
В свою очередь, коалиция потребовала наказать Мураева за высказывания по Сенцову: "Сколько мы будем терпеть рупоры Кремля в Украине!?". А премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя заявление Мураева, отметил: "Это реальные враги Украины. Нужно принимать жесткие меры".
Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в оккупированном Крыму в мае 2014 года и приговорены по обвинениям якобы в подготовке терактов. Сенцову присудили 20 лет лишения свободы, Кольченко - 10.
16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.
Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. 7 июня Кольченко прекратил голодовку из-за ухудшения состояния его здоровья: у него упал уровень сахара в крови, стал падать в обморок, потерял 10 кг веса.
Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.
К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков и осужденный за "насилие в отношении представителя власти" на акции протеста "Он вам не Димон" россиянин Станислав Зимовец.
Онищенко наверно тоже не пускают, так он стал НТВ эксклюзивные интервью давать и, опять же, NewsOne...
Совпадение!? Не думаю...
https://www.facebook.com/yevgeniy.murayev
пишите в СБУ с требованием проверить его антиукраинские, унижающие украинское государство и украинский народ высказывания и деятельность говно-канала этой твари.
прибыли в крымский аэропорт Бельбек вместе с группой англоязычных боевиков )))
навіть не можуть грамотно викласти власну думку
а то шо есть отдельные ушлепки-так то у ватных бабушек внучкам вовремя паспорта спрятать надо было
Пинзеник Павло ВасильовичПерший заступник голови Комітету
Арешонков Володимир ЮрійовичЗаступник голови Комітету
Купрієнко Олег ВасильовичЗаступник голови Комітету
Лубінець Дмитро ВалерійовичСекретар Комітету
Войцеховська Світлана МихайлівнаГолова підкомітету з питань законодавства про статус народного депутата України
Кишкар Павло МиколайовичГолова підкомітету з питань організації роботи Верховної Ради України
Єфремова Ірина ОлексіївнаГолова підкомітету з питань забезпечення діяльності Верховної Ради України та народних депутатів України
Папієв Михайло МиколайовичГолова підкомітету з питань депутатської етики
Сплошной БПП НФ и шляшлюхи...
Семьи зачищенных врагов народа - депортировать в РФ или ОРДЛО, пусть забирают своё дерьмо.
новая зона?потому что на новостной первый он не тянет