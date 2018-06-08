 Трудно сказать, чего ждать от регламентного комитета, который должен дать оценку высказываниям Мураева, - Сергей Соболев. ВИДЕО

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказал народный депутат Сергей Соболев ("Батькивщина").

...

"За высказывания никто не может быть привлечен к ответственности, если только эти высказывания не призывают к свержению государственной власти Украины и государства Украина. Но это устанавливает исключительно суд. Я считаю, что в таких историях сразу должна быть поставлена точка. Я не против цензуры и закрывания рта, если это касается ключевых положений Конституции. Никто не имеет права призывать к убийству, насилию, расколу государства и фактически расшатыванию государственного устройства", - сказал он.

Читайте также: "Я с вами не буду говорить, sorry", - Егор Соболев отказался от общения с журналистами пророссийского телеканала "NewsOne" из-за высказываний его владельца Мураева. ВИДЕО

Прогнозируя возможное решение регламентного комитета, Соболев напомнил вчерашнюю ситуацию, когда Комитет не поддержал представление Генерального прокурора Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности нардепа Александра Пономарева, который напал на журналистов в кулуарах Верховной Рады.

"Регламентный комитет у нас странный комитет. Когда на этом месте (в кулуарах – ред.) один из народных депутатов, бывший "регионал", который сегодня подрабатывает у Порошенко, отбирал у журналистов телефоны, на которые они снимали его поведение, то регламентный комитет решил, что это не является нарушением статуса народного депутата… Поэтому мне трудно сказать, чего ждать от регламентного комитета", - отметил Соболев.

Читайте также: Коалиция требует наказать Мураева за высказывания по Сенцову: "Сколько мы будем терпеть рупоры Кремля в Украине!?". ВИДЕО

Накануне депутат Мураев назвал умирающего пленного РФ Сенцова "человеком, который готовил поджоги и взрывы", а также террористом.

В свою очередь, коалиция потребовала наказать Мураева за высказывания по Сенцову: "Сколько мы будем терпеть рупоры Кремля в Украине!?". А премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя заявление Мураева, отметил: "Это реальные враги Украины. Нужно принимать жесткие меры".

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в оккупированном Крыму в мае 2014 года и приговорены по обвинениям якобы в подготовке терактов. Сенцову присудили 20 лет лишения свободы, Кольченко - 10.

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. 7 июня Кольченко прекратил голодовку из-за ухудшения состояния его здоровья: у него упал уровень сахара в крови, стал падать в обморок, потерял 10 кг веса.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Булочки для Путина": под посольством РФ в Киеве состоялся перфоманс в поддержку Сенцова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков и осужденный за "насилие в отношении представителя власти" на акции протеста "Он вам не Димон" россиянин Станислав Зимовец.