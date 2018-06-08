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 Политика Украины
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 "Я с вами не буду говорить, sorry", - Егор Соболев отказал журналистам пророссийского телеканала "NewsOne" из-за высказываний его владельца Мураева. ВИДЕО

Нардеп ("Самопомич") Егор Соболев отказался от посещения эфиров и от общения с журналистами пророссийского телеканала "NewsOne" из-за высказываний его владельца нардепа Евгения Мураева (внефракционный) относительно незаконно удерживаемого в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Парламентский корреспондент Цензор.НЕТ стал свидетелем того, как нардеп Егор Соболев ("Самопомич") в кулуарах Верховной Рады отказался давать комментарии корреспонденту пророссийского телеканала "NewsOne".

...
"Я с вами не буду говорить, sorry", - сказал Соболев подошедшей к нему за комментарием корреспондентке пророссийского телеканала "NewsOne".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Коалиция требует наказать Мураева за высказывания по Сенцову: "Сколько мы будем терпеть рупоры Кремля в Украине!?". ВИДЕО

"Ужасно представлять, что ощущают солдаты на фронте, когда они видят, что человек с мандатом депутата Верховной Рады Украины может себе такое позволить. Я для себя принял решение – я больше никогда не буду на телеканале "NewsOne", - пояснил нардеп свои действия.

"Регламентный комитет (в заявлении Евгения Мураева. – Ред.) может определить нарушение депутатской этики и назначить различные рекомендации, в том числе отстранение от заседаний. Забрать мандат парламент не может, потому что мандат дают избиратели. Люди, которые проголосовали за Мураева, дали ему возможность вести российскую пропаганду, работать в интересах страны, которая нас убивает, прикрываясь мандатом. В данном случае очень важно, чтобы СБУ провела расследование, и тогда будет возможность и забрать мандат, и свободу", - добавил Соболев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гройсман о заявлении Мураева относительно Сенцова: Это реальные враги Украины. Нужно принимать жесткие меры. ВИДЕО

Накануне депутат Мураев назвал умирающего пленного РФ Сенцова "человеком, который готовил поджоги и взрывы", а также террористом

В свою очередь, коалиция потребовала наказать Мураева за высказывания по Сенцову: "Сколько мы будем терпеть рупоры Кремля в Украине!?". А премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя заявление Мураева, отметил: "Это реальные враги Украины. Нужно принимать жесткие меры". 

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в оккупированном Крыму в мае 2014 года и приговорены по обвинениям якобы в подготовке терактов. Сенцову присудили 20 лет лишения свободы, Кольченко - 10.

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. 7 июня Кольченко прекратил голодовку из-за ухудшения состояния его здоровья: у него упал уровень сахара в крови, стал падать в обморок, потерял 10 кг веса

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Булочки для Путина": под посольством РФ в Киеве состоялся перфоманс в поддержку Сенцова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков и осужденный за "насилие в отношении представителя власти" на акции протеста "Он вам не Димон" россиянин Станислав Зимовец

Источник: https://censor.net.ua/v3070470
 
 
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А за гроші?
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зімін ти давно вже попалився так що ці шоу яля надька в плєну вже непройдуть
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Та твой пэть весь обожженный и ничо, тебе нравится😀
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Ну чего же так, не уважил своего сородича "Я с вами не буду говорить, sorry", - Егор Соболев отказал журналистам пророссийского телеканала "NewsOne" из-за высказываний его владельца Мураева - Цензор.НЕТ 9912
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СБУ пора узнать откуда деньги в Мураева.
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Мураев охренел...безнаказанность порождает вседозволенность. Каждую неделю через Минск гоняет в кремль за инструкциями и баблом. Мертвечук куратор проекта. Как Мураев орёт с Рабиновичем что никакого Западного влияния...А само вместе с Раби...перед Выборами во Франции ездили Ле пенихе...сидели и подобострастно внимали каждому нравоучению от реальной Правой и Фашистки!!!
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А нужно было просто по человечески сразу нафуй послать пропагондонов из НьюСрань.
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ну это же не под камеры, да и девушка вопрос задавала.
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Вот эту "девушку" как раз и по теме можно было послать на)(уй.
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Все политики, которые декларируют себя как патриоты, должны игнорировать Ньюсван, его журналистов и эфиры. И тогда возможно будет какой-то эффект.
А то пасутся там ВСЕ, от всех партий и фракций, от гоппоблока и провластных до проукраинских оппозиционных.
Игнорируйте полностью эту помойку, а не делайте разовые акции!
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Не правда БПП там не буває. Їх туди не пускають.
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В прямом смысле нет, но опосредованно бывают. Черновола регулярно зовут. Правда он с обидой заявляет, что зовут, чтобы его чмырить
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Я не дивлюсь його зараз, та й раніше не дуже захоплювалась переглядом цієї помийки, але пошук через гугл показав, що принаймі у квітні цього року там був в ефірі Гончаренко.
Ще минулого року бачила там представників усіх партій, в тому числі свободівців.
Як їх від того смороду не верне?
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Мураев - ..... . А кто к нему на канал будет ходить - такие же . Понятно что за деньги мураевские . Так сказать будем идентифицировать с помощью лакмусовых то бишь мураевских бумажек .
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Юлия Тимошенко не вылазит с пропутинского канала Мураева, совпадение?
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Соболев теперь будет оправдываться перед Йулей что мол " сморозил горячку " .
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панове, пишите этой мрази на его FB, скажите ему все, что о нем думаете -

https://www.facebook.com/yevgeniy.murayev

пишите в СБУ с требованием проверить его антиукраинские, унижающие украинское государство и украинский народ высказывания и деятельность говно-канала этой твари.



"Я з вами не розмовлятиму, sorry", - Єгор Соболєв відмовився від спілкування із журналістами проросійського телеканалу "NewsOne" через висловлювання його власника Мураєва - Цензор.НЕТ 6100







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Писать бесполезно, а вот фейс я бы ему с огромным удовольствием начистил бы
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Падумаешь!
Теперь на NewsOne будут Рабиновича крутить вообще КРУГЛОСУТОЧНО!

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А ебучку ему натокмачить в зале заседаний не судьба?!
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А при чем здесь журналисты этого канала, они там просто работают. Все к Мураеву.
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Вот маладец, признался кто ты, респект. Алкаши вылечиваются таким образом, мож и ты
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Просте питання - якого дідька той "прарасєйский" канал, а рівно і всі інші, все ще працють в Україні?
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Мокшанская портянка, ты как посмел нарушить запрет своего залуполикого сЦаря Вовки Хуйла? Оно вам холопам запретило на Цензоре ошиваться!!!
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Ватне лайно, ти маєш замість макітри дупу, тому мені доводиться спілкуватись з тобою собачою мовою..
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пророссийского телеканала? Да это один из немногих оставшихся каналов со свободой слова, но боюсь закроют до выборов уроды.
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Оце новина так новина: одна шкварка не захотіла дати інтерв'ю іншій і тепер на фоні другої виглядає патріоткою. "Я з вами не розмовлятиму, sorry", - Єгор Соболєв відмовився від спілкування із журналістами проросійського телеканалу "NewsOne" через висловлювання його власника Мураєва - Цензор.НЕТ 625
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как Гаде руки заломать, так можно и избирателей похерить, а скацапленого господина нельзя трогать.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Я с вами не буду говорить, sorry", - Егор Соболев отказал журналистам пророссийского телеканала "NewsOne" из-за высказываний его владельца Мураева. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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