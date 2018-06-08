 "Я с вами не буду говорить, sorry", - Егор Соболев отказал журналистам пророссийского телеканала "NewsOne" из-за высказываний его владельца Мураева. ВИДЕО

Парламентский корреспондент Цензор.НЕТ стал свидетелем того, как нардеп Егор Соболев ("Самопомич") в кулуарах Верховной Рады отказался давать комментарии корреспонденту пророссийского телеканала "NewsOne".

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"Я с вами не буду говорить, sorry", - сказал Соболев подошедшей к нему за комментарием корреспондентке пророссийского телеканала "NewsOne".

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"Ужасно представлять, что ощущают солдаты на фронте, когда они видят, что человек с мандатом депутата Верховной Рады Украины может себе такое позволить. Я для себя принял решение – я больше никогда не буду на телеканале "NewsOne", - пояснил нардеп свои действия.

"Регламентный комитет (в заявлении Евгения Мураева. – Ред.) может определить нарушение депутатской этики и назначить различные рекомендации, в том числе отстранение от заседаний. Забрать мандат парламент не может, потому что мандат дают избиратели. Люди, которые проголосовали за Мураева, дали ему возможность вести российскую пропаганду, работать в интересах страны, которая нас убивает, прикрываясь мандатом. В данном случае очень важно, чтобы СБУ провела расследование, и тогда будет возможность и забрать мандат, и свободу", - добавил Соболев.

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Накануне депутат Мураев назвал умирающего пленного РФ Сенцова "человеком, который готовил поджоги и взрывы", а также террористом.

В свою очередь, коалиция потребовала наказать Мураева за высказывания по Сенцову: "Сколько мы будем терпеть рупоры Кремля в Украине!?". А премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя заявление Мураева, отметил: "Это реальные враги Украины. Нужно принимать жесткие меры".

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в оккупированном Крыму в мае 2014 года и приговорены по обвинениям якобы в подготовке терактов. Сенцову присудили 20 лет лишения свободы, Кольченко - 10.

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. 7 июня Кольченко прекратил голодовку из-за ухудшения состояния его здоровья: у него упал уровень сахара в крови, стал падать в обморок, потерял 10 кг веса.

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Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков и осужденный за "насилие в отношении представителя власти" на акции протеста "Он вам не Димон" россиянин Станислав Зимовец.