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 Политика Украины
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Все про:ВР (22031) Парубий (1647) ЧМ-2018 (141)

 Парубий призвал все страны бойкотировать ЧМ-2018 в РФ: "Есть реальная опасность быть захваченными в плен российских террористов". ВИДЕО

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий призвал все страны бойкотировать Чемпионат мира по футболу в РФ, а украинцев – не ехать на это событие в связи с угрозой быть незаконно задержанными.

Как собщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он заявил в начале заседания Верховной Рады в пятницу 8 июня.

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По словам Парубия, чемпионат, который должен был бы быть большим спортивным праздником для всех почитателей футбола, к сожалению, в этом году проходит в России, которая продолжает агрессию против Украины, против Грузии и против Молдовы.

"Призываю все страны свободного мира и их граждан бойкотировать Чемпионат мира по футболу в России и предостерегаю украинских граждан и граждан цивилизованных стран от поездок в Россию, ведь есть реальная опасность быть захваченными в плен российских террористов", - заявил он.

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Источник: https://censor.net.ua/v3070442
 
 
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Не качайте лодку торговых паотнерив ато путен гападе.
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там 4 миллиона на стройках вкалывают, видимо, в плену?
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Ты хоть бы данные росстата почитало ватное чучело .
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вата у тебя в голове, дебил
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Поздно уже призывать, первые команды и болельщики уже начали прибывать.
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Цикаво, а Парубий смотрел отборочные матчи сборной Украины к ЧМ_2018? А за кого он болел? Желал ли он победы в группе нашей сборной? Парубий призвал все страны бойкотировать ЧМ-2018 в РФ: "Есть реальная опасность быть захваченными в плен российских террористов" - Цензор.НЕТ 8852
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Струс повітря логопатом. Пріпіздєнт, і не він один, торгує з ворогом - про який бойкот цей лакей пріпіздєнта каже?
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Слава Украине!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Героям Слава!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Сяду у телевизора, накрою его нашим флагом, и пусть Парубий не переживае .
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Якщо представнику партії війни більше подобається щось друге, то, нам вболільвальникам, до вподоби футбол. Футбол на все життя. І ще. Спорт і футбол поза політикою!
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Слова АБСОЛЮТНО правильные, НО возникает вопрос: почему он это читает с "бумажки" и он ли этот текст написал???!!!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПарубий призвал все страны бойкотировать ЧМ-2018 в РФ: "Есть реальная опасность быть захваченными в плен российских террористов". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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