 Парубий призвал все страны бойкотировать ЧМ-2018 в РФ: "Есть реальная опасность быть захваченными в плен российских террористов". ВИДЕО

Как собщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он заявил в начале заседания Верховной Рады в пятницу 8 июня.
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По словам Парубия, чемпионат, который должен был бы быть большим спортивным праздником для всех почитателей футбола, к сожалению, в этом году проходит в России, которая продолжает агрессию против Украины, против Грузии и против Молдовы.
"Призываю все страны свободного мира и их граждан бойкотировать Чемпионат мира по футболу в России и предостерегаю украинских граждан и граждан цивилизованных стран от поездок в Россию, ведь есть реальная опасность быть захваченными в плен российских террористов", - заявил он.