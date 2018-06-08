 Пока вы будете смотреть футбольные матчи, Россия продолжит убивать украинцев на Донбассе, - командир 128-й ОГШБр Собко обратился к болельщикам в преддверии ЧМ-2018. ВИДЕО

Об этом в своей видео обращении, обнародованном в Фейсбуке, заявил полковник, командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Сергей Собко, передает Цензор.НЕТ.
"Я полковник Сергей Собко, командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, обращяюсь ко всем футбольным болельщикам. Россия использует вашу любовь к футболу, чтобы обелить себя. Чтобы заставить вас думать, что это цивилизованная страна. Но России верить нельзя. Потому что это страна, которая нарушает все международные договоренности, захватывает территории, развязывает войны. Пока вы будете смотреть футбольные матчи, она продолжит убивать украинцев на Донбассе, как она это делает уже пятый год подряд, розвязав подлую войну против Украины. Она будет продолжать врать, что не имеет никакого отношения ни к крушению рейса МН17, ни к убийствам людей, критиковавших Кремль, что ее войск нет ни в Украине ни в Сирии, что она не вмешивалась в ход выборов в других странах. Она будет продолжать издеваться над человеческой достоинством, удерживая в застенках сотни политических заключенных, из которых 68 – это украинцы. Три недели назад один из них, Олег Сенцов, объявил голодовку, требуя освобождения всех политических заключенных. К его голодовке с тех пор присоединились еще три политзаключенных. В России нет никакой честной игры. Россия убивает и лжет. Поддержите Олега, и вместе мы заставим ее играть по правилам.#FairPlay! #FreeSentsov!", - говорится в обращении.
К тому же речь идет о матчах чемпионата мира, а не россии.
Приклад.
«Україна має талант» (СТБ). В среднем за эфиром этой телепрограммы наблюдает около 11 млн. человек. Стоит отметить, что не так давно это телешоу смогло поставить рекорд по количеству просмотров. Так, финал «Україна має талант» посмотрело около 18,6 млн. человек.
«Шоу Х-фактор» (СТБ) пользуется не меньшей популярностью, каждый выпуск которого просматривает около 12 млн. человек. В процентном соотношении этот показатель составил 20,99 %. При этом по популярности Х-фактор сумел обогнать «Майданс», который транслируется телеканалом «Интер».
1. Каналы покупают право трансляции футбола, т.е. во Франции будут вставлять рекламу Ситроен, а в Швейцарии сыра.
2. Это не чемпионат россии, россия там вылетит в 1 матче.
3. "это то малое, что я могу сделать" , это 100%, т.к. на больше у Вас даже ума не хватает, посему подскажу-откажитесь от газа, вот платя за него Вы 100% платите россии.
Вот так вот.
пидараSSия - НАХ...
ну як би це Вам попростіше слово "вільна" пояснити - це коли тобі "влада" сказала - ти їїх в прямих ефірах, постах соцмереж, в блогах - посилаєш нах (якщо є підстави) - й тобі за це ніцчого немає крім поваги, й крім того що влада таки йде нах (хоч й не охоче)..
це коли в тебе в підвалі кгбісти не шукають тернопільського наноптеродактеля, це коли ти можеш робити все що хочеш...
хоча про що це я....зараз простіше поясню - це коли запоребрикові мошканці і їх раби ошивають на українському сайті з своїми гівновкидами,а їх тут не банять)))
зы пропускаю первый раз за 18 лет финал ЧМ, но в паРашу не поеду ни за что.
я ездил последние 18 лет на все финалы ЧМ, покупал билеты правдами и не правдами, но не пропустил ни одного финала. на это не поеду, даже если доплатят. при чем тут счет?
Люди едут (или смотрят по ТВ) футбол при чем не чемпионат России а МИРА.
Запрещать смотреть футбол, потому что играют на рос.стадионе, это извините полнейший бред, который есть только в Украине и КНДР.
Становитесь винтиком в пропаганде. Против Украины, в том числе
Сразу их в "Миротворец" как врагов Украины.
Если их там зачмырят и попрессуют - не жалко.
Плешивая шмара очень любит на волне таких международных мероприятий, апосля какую нибудь крысиную гадость утнуты!