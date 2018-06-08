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 Политика Украины, Общество
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 Пока вы будете смотреть футбольные матчи, Россия продолжит убивать украинцев на Донбассе, - командир 128-й ОГШБр Собко обратился к болельщикам в преддверии ЧМ-2018. ВИДЕО

Полковник, командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Сергей Собко призвал футбольных болельщиков не верить России и ее попыткам путем проведения ЧМ-2018 по футболу представить себя как цивилизованную страну, поскольку Россия продолжает войну против Украины на Донбассе, а в российских тюрьмах остаются украинские политзаключенные.

Об этом в своей видео обращении, обнародованном в Фейсбуке, заявил полковник, командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Сергей Собко, передает Цензор.НЕТ.

...

"Я полковник Сергей Собко, командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, обращяюсь ко всем футбольным болельщикам. Россия использует вашу любовь к футболу, чтобы обелить себя. Чтобы заставить вас думать, что это цивилизованная страна. Но России верить нельзя. Потому что это страна, которая нарушает все международные договоренности, захватывает территории, развязывает войны. Пока вы будете смотреть футбольные матчи, она продолжит убивать украинцев на Донбассе, как она это делает уже пятый год подряд, розвязав подлую войну против Украины. Она будет продолжать врать, что не имеет никакого отношения ни к крушению рейса МН17, ни к убийствам людей, критиковавших Кремль, что ее войск нет ни в Украине ни в Сирии, что она не вмешивалась в ход выборов в других странах. Она будет продолжать издеваться над человеческой достоинством, удерживая в застенках сотни политических заключенных, из которых 68 – это украинцы. Три недели назад один из них, Олег Сенцов, объявил голодовку, требуя освобождения всех политических заключенных. К его голодовке с тех пор присоединились еще три политзаключенных. В России нет никакой честной игры. Россия убивает и лжет. Поддержите Олега, и вместе мы заставим ее играть по правилам.#FairPlay! #FreeSentsov!", - говорится в обращении.

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Источник: https://censor.net.ua/v3070439
 
   
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тут обращение к независимым государствам. а вам то что уже трепыхаться? беларусский федеральный округ может смело смотреть
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он гордится, что - белорусы стали рабами рабов...(
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Вы вольны в Бялорусии делать все , что вы считаете нужным. У каждого своя правда . своя совесть. Хотите общаться с убийцами, терористами, лжецами, Бог вам судья. Но люди в мире все видят.
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Ну, мы еще не настолько поехали крышей, что бы не смотреть футбол, потому что он идет в России. Не обижайтесь, но ребята, с вашей стороны это уже перебор
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а ты подожди, пока кацапы пристрелят парочку твоих родных. тогда будет не перебор.
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В конце концов, ем же я шоколад Рошен, хотя считаю его хозяина бандитой и вором. Но живот не болит, шоколад вкусный.
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Ну тебе же написали выше, что у каждого свои ценности и совесть. Можешь смотреть что хочешь и есть что хочешь. Чего тебе еще надо?
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Вы реально считаете что это на что то повлияет ?
К тому же речь идет о матчах чемпионата мира, а не россии.
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ДА!!!! Количество просмотров влияет на популярность каналов и стоимость рекламы на них. Я - маленький человек, но у меня есть совесть. И это то малое, что я могу сделать. К тому же насквозь прогнившую договорную систему футбола уже противно смотреть
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В Украине ЧМ тупо не будут показывать. Так что смотри ты, не смотри, никому до этого дела уже нет. Телеканалы уже списали Украину со счетов. А что ты думаешь, при телеаудиотории в несколько миллиардов, Украина сыграет какую то роль?
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Як телеканал може визначити дивлюсь я його, чи ні?
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Повторюю. Як телеканал визначить що мій телевізор показує мені футбол, а не щось інше?
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Якось же визначають рейтинг окремих передач на ТВ та кількість глядачів, які їх переглянули?

Приклад.
«Україна має талант» (СТБ). В среднем за эфиром этой телепрограммы наблюдает около 11 млн. человек. Стоит отметить, что не так давно это телешоу смогло поставить рекорд по количеству просмотров. Так, финал «Україна має талант» посмотрело около 18,6 млн. человек.
«Шоу Х-фактор» (СТБ) пользуется не меньшей популярностью, каждый выпуск которого просматривает около 12 млн. человек. В процентном соотношении этот показатель составил 20,99 %. При этом по популярности Х-фактор сумел обогнать «Майданс», который транслируется телеканалом «Интер».

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Вы безграмотный человек которым свойственно вестись на всякий бред.
1. Каналы покупают право трансляции футбола, т.е. во Франции будут вставлять рекламу Ситроен, а в Швейцарии сыра.
2. Это не чемпионат россии, россия там вылетит в 1 матче.
3. "это то малое, что я могу сделать" Поки ви будете дивитися футбольні матчі, Росія продовжить вбивати українців на Донбасі, - командир 128-ї ОГШБр Собко звернувся до вболівальників напередодні ЧС-2018 - Цензор.НЕТ 8883 , это 100%, т.к. на больше у Вас даже ума не хватает, посему подскажу-откажитесь от газа, вот платя за него Вы 100% платите россии.
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Он считает, что от этого Путин расстроится и заплачет...
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Конечно! А как иначе ? Игнор действует лучше оружия. Война продолжается до сих пор только потому что окурку продолжают оказывать внимание.
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Мой друг последние лет 20 каждые два года выставлял в своем баре огромную плазму. ЧМ и ЧЕ всегда пользовался огромным спросом под пиво. В этом году сказал, что трансляций не будет.
Вот так вот.
пидараSSия - НАХ...
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ты не представляешь, как расстроились россияне...
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Какие извинения и за что? )
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та загалом абсолютно всерівно що там "расіянє" й їх посіпаки...полковник звернувся до українців...вільна людина з честю офіцера звернулась до вільних людей України,котрих він зараз захищає на Сході України...
ну як би це Вам попростіше слово "вільна" пояснити - це коли тобі "влада" сказала - ти їїх в прямих ефірах, постах соцмереж, в блогах - посилаєш нах (якщо є підстави) - й тобі за це ніцчого немає крім поваги, й крім того що влада таки йде нах (хоч й не охоче)..
це коли в тебе в підвалі кгбісти не шукають тернопільського наноптеродактеля, це коли ти можеш робити все що хочеш...
хоча про що це я....зараз простіше поясню - це коли запоребрикові мошканці і їх раби ошивають на українському сайті з своїми гівновкидами,а їх тут не банять)))
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Та как-то побоку расстроились они или нет.
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Надо было Баблобченко подкинуть бабла. За бабло он бы и не такое инсценировал. Все-таки всемирно известный герой, великий человек, как сказал Порошенко. А деньги, а деньги просто труха.
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он себе и так на интервью теперь набьет. Если кто либо согласится, конечно, у него его взять
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Справедливі слова полковника діючої армії !
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Коли так буде виглядати Головнокомандувач ЗСУ..., повiрю, що Украïна мае шанс.
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Она, кстате, это будет делать и тогда когда увеличивается объем торговли с ней, и когда работает на каждом углу кацапский Сбербанк, и когда перекрашенные заправки Лукойл и ТНК торгуют бизином, и когда станция Дарница забита эшелонами с надписью РЖД, и когда министры иностранных дел у нас из Кацапия, да мало ли когда. А вот футбол это уж принципиально! Тут вопрос чести!
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Чемпинонат футболистов по мильдонию никого не интересует.
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"Я гражданин Украины, обращаюсь ко всем главам стран Евросоюза. Россия использует ваше стремление покупать дешевый российский газ, чтобы обелить себя. Чтобы заставить вас думать, что это цивилизованная страна. Но России верить нельзя. Потому что это страна, которая нарушает все международные договоренности, захватывает территории, развязывает войны. Пока вы будете покупать российский газ, она продолжит убивать украинцев на Донбассе, как она это делает уже пятый год подряд, развязав подлую войну против Украины. Она будет продолжать врать, что не имеет никакого отношения ни к крушению рейса МН17, ни к убийствам людей, критиковавших Кремль, что ее войск нет ни в Украине ни в Сирии, что она не вмешивалась в ход выборов в других странах. Она будет продолжать издеваться над человеческой достоинством, удерживая в застенках сотни политических заключенных, из которых 68 - это украинцы. Три недели назад один из них, Олег Сенцов, объявил голодовку, требуя освобождения всех политических заключенных. К его голодовке с тех пор присоединились еще три политзаключенных. В России нет никакой честной игры. Россия убивает и лжет. Поддержите Олега, и вместе мы заставим ее играть по правилам.#FairPlay! #FreeSentsov!"
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Как ты считаешь, сколько глав Евросоюза тебя услышали?
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Мне непонятно другое - почему в течении более 4 лет войны на Донбассе и аннексии Крыма руководство Украины не обращается к Евросоюзу с просьбой даже рассмотреть вопрос полного отказа от покупок российского газа (это всего лишь 33-37% от всего их объеме - не такая и проблема!!!!!)
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видимо, руководство Украины еще не совсем свихнулось. Что радует.
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Когда речь идет о попытке передела мира одной из стран - разница между ценой российского и азиатского газа на треть от необходимого - я думаю не должно быть проблемой!
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однозначно, в паРашу едут только уроды. а к украинцам, едущим туда, я вообще эпитет затрудняюсь подобрать.
зы пропускаю первый раз за 18 лет финал ЧМ, но в паРашу не поеду ни за что.
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А если вдруг, где то счет кто же выиграл чемпионат, застрелитесь ?
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ты дурак?
я ездил последние 18 лет на все финалы ЧМ, покупал билеты правдами и не правдами, но не пропустил ни одного финала. на это не поеду, даже если доплатят. при чем тут счет?
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о, мой первый ЧМ Германия - Бразилия и первая поездка в Японию еще с покойным отцом.... не забуду до конца жизни.
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Так в Украине запретили трансляцию ЧМ. Получается теперь услышав: "А ты знаешь, вчера играли Франция и Польша....", нужно закрывать сразу уши и бежать писать в СБУ заявление на российского шатуна.
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мда, ты не дурак. я ошибся. ты дол#оеб.
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а к украинцам, едущим туда, я вообще эпитет затрудняюсь подобрать. - хохли
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Фанатам-довбодятлам, що їдуть туди, пофігу, поки в їхній будинок не потрапить снаряд. Лише тоді дійде до них.
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При чем тут будынок, снаряд, дятлы и т.д.
Люди едут (или смотрят по ТВ) футбол при чем не чемпионат России а МИРА.
Запрещать смотреть футбол, потому что играют на рос.стадионе, это извините полнейший бред, который есть только в Украине и КНДР.
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Тем самым вы поддерживаете экономику страны-террориста и обеляете её имидж.
Становитесь винтиком в пропаганде. Против Украины, в том числе
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Если я кого и поддержу, то это Ютуб или своё облэнерго на 50 коп, т.к. буду смотреть ЧМ по ПК или со спутника. А Вы в это время подогреете чайник на рос.газу и поддержите именно россию.
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Це їхня справа, але потім нехай не верещать за паребріком памахітє!, спасітє!
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Самое интересное будет когда этих любителей футбола заметут ФСБ и посадят, а родственники будут требовать украинскую власть освободить их и как злочинна влада ничего не делает для освобождения фанов на всю голову.
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Що шукають, те і найдуть. Хто ж їм дохтур.
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надеюсь, пару терактов проведут, вот это и посмотрим!
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Все кто будет смотреть - поддерживают агрессию РФ ! Сразу будет понятно, сколько их.
Сразу их в "Миротворец" как врагов Украины.
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Активистов надо привлечь, что бы ходили по квартирам и проверяли кто что смотрит. Или изъять все телевизоры и компьютеры, смартфоны на время войны.
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что бы то нибыло смотрть из паРаши, тем более по Интеру - себя не увжать!
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К кому это он обращается? К ватному быдлу и продажным шкурам типа шуфричей? Давно пора закрыть границу с мордаром, но порося этого никогда не сделает!
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Ну, дети, чесслово! В Одессе уже скоро повторится дамбаский сценарий. Мусора и власть покрывают прокацапских уродов. Украинский язык стал нормой даже в СБУ. Барыжная власть продолжает выкачивать бабки с государства. И какое решение? Призывы, увещевания, сплошное бла-бла-бла... Если война - то вводите военное положение, решайте военные задачи. А если нет - то продолжайте втихую торговать Украиной, но людей заложниками своих коммерческих и политических хотелок не далайте.
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Не хватило смелости у Европы, чтобы еще в 2014 году лишить россию права проводить чемпионат Европы
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Интересно, сколько болезных болельщиков из Украины поперлось в раху?
Если их там зачмырят и попрессуют - не жалко.
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Гітлер теж проводив і футбол і олімпіаду. Путлер йде цим шляхом. Пропаганду кремля скомуніздив в Геббельса, чим більше брехні ~ тим більше в неї вірять ватніки.
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В Україні дуже багато моральних уродов, причому різних національностей. Для них Батьківщина. гордість, повага--пусті слова і вони живуть в світі дебільства. Поки такі будуть--в країні буде безлад і зрада.
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А во время внутреннего чемпионата люди, надо полагать, не гибнут...
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Да Европе насрать даже на своих людей не то что на украинцев. Они молча проглотили убийство 300 европейцев в Боинге МH17. Европе главное чтобы педиков не ущемляли.
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Не смотрел позорную олимпиаду в сочи, куда наши проститутки поехали за медальками в то время когда Хуйло захватывал Украину, не буду смотреть и ЧМ по футболу. Мало того что футбол превратился в бизнес и коррупцию так теперь еще и стал политическим шабашем.
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Цензор не нужно банить.Нахуй они обасрались !!!!
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Блин, чувак, проблема даже не в этом, проблема в том, что вам там в окопах надо ойойой как приготовиться...
Плешивая шмара очень любит на волне таких международных мероприятий, апосля какую нибудь крысиную гадость утнуты!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПока вы будете смотреть футбольные матчи, Россия продолжит убивать украинцев на Донбассе, - командир 128-й ОГШБр Собко обратился к болельщикам в преддверии ЧМ-2018. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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