 Пока вы будете смотреть футбольные матчи, Россия продолжит убивать украинцев на Донбассе, - командир 128-й ОГШБр Собко обратился к болельщикам в преддверии ЧМ-2018. ВИДЕО

Об этом в своей видео обращении, обнародованном в Фейсбуке, заявил полковник, командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Сергей Собко, передает Цензор.НЕТ.

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"Я полковник Сергей Собко, командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, обращяюсь ко всем футбольным болельщикам. Россия использует вашу любовь к футболу, чтобы обелить себя. Чтобы заставить вас думать, что это цивилизованная страна. Но России верить нельзя. Потому что это страна, которая нарушает все международные договоренности, захватывает территории, развязывает войны. Пока вы будете смотреть футбольные матчи, она продолжит убивать украинцев на Донбассе, как она это делает уже пятый год подряд, розвязав подлую войну против Украины. Она будет продолжать врать, что не имеет никакого отношения ни к крушению рейса МН17, ни к убийствам людей, критиковавших Кремль, что ее войск нет ни в Украине ни в Сирии, что она не вмешивалась в ход выборов в других странах. Она будет продолжать издеваться над человеческой достоинством, удерживая в застенках сотни политических заключенных, из которых 68 – это украинцы. Три недели назад один из них, Олег Сенцов, объявил голодовку, требуя освобождения всех политических заключенных. К его голодовке с тех пор присоединились еще три политзаключенных. В России нет никакой честной игры. Россия убивает и лжет. Поддержите Олега, и вместе мы заставим ее играть по правилам.#FairPlay! #FreeSentsov!", - говорится в обращении.

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