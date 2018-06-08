 Спустя более 30 лет в Днепре возобновилось строительство метро, - Корбан. ВИДЕО

Об этом на своей странице в Facebook написал политик, экс-лидер партии УКРОП Геннадий Корбан, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Важное сентябрьское утро 1979-го года, жители Днепропетровска собрались вдоль проспекта Карла Маркса поприветствовать генсека КПСС Леонида Ильича Брежнева. Мне было 9 лет и моя бабушка Бетя дала мне красный флажок которым я взволнованно махал вслед пронесшемуся мимо меня кортежу "отца народов". На следующий день сообщили новость: в городе построят метро. Событие десятилетия. Подарок генсека. Его приказ был сильнее закона, поэтому стройка завертелась с олимпийской скоростью. А потом Брежнев умер. Проект заглох. И от метро осталась только огороженная забором стройка в центре города. Затопленные шахты, заваленная местами дорога. Проект законсервировали и планировали затопить стволы. Прошло больше 30 лет. Мы решили возобновить строительство метро в городе. Деньги нашли. Подрядчик выбран, работы начались. Архитекторы готовят эскизы необычных по дизайну станций новой Днепровской Подземки", - заявил Корбан.

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