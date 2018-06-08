EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины
  5314  110
Все про:Днепр_город (2412) Корбан (463) Метрополитен (504) строительство (1535)

 Спустя более 30 лет в Днепре возобновилось строительство метро, - Корбан. ВИДЕО

В Днепре возобновилось строительство метро. Подрядчик выбран, работы начались. Архитекторы готовят эскизы необычных по дизайну станций новой Днепровской Подземки.

Об этом на своей странице в Facebook написал политик, экс-лидер партии УКРОП Геннадий Корбан, сообщает Цензор.НЕТ

...

"Важное сентябрьское утро 1979-го года, жители Днепропетровска собрались вдоль проспекта Карла Маркса поприветствовать генсека КПСС Леонида Ильича Брежнева. Мне было 9 лет и моя бабушка Бетя дала мне красный флажок которым я взволнованно махал вслед пронесшемуся мимо меня кортежу "отца народов". На следующий день сообщили новость: в городе построят метро. Событие десятилетия. Подарок генсека. Его приказ был сильнее закона, поэтому стройка завертелась с олимпийской скоростью. А потом Брежнев умер. Проект заглох. И от метро осталась только огороженная забором стройка в центре города. Затопленные шахты, заваленная местами дорога. Проект законсервировали и планировали затопить стволы. Прошло больше 30 лет. Мы решили возобновить строительство метро в городе. Деньги нашли. Подрядчик выбран, работы начались. Архитекторы готовят эскизы необычных по дизайну станций новой Днепровской Подземки", - заявил Корбан.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Чтобы таланты не разъезжались по другим городам и странам": IT-хаб с современными условиями для работы достраивается в Днепре, - Корбан. ВИДЕО

Спустя более 30 лет в Днепре возобновилось строительство метро, - Корбан 01

Источник: https://censor.net.ua/v3070430
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Правильная мысль.город Сантъ-Питерсбюргер Петька первый не строил,он его откопал.Ютьюб. Через понад 30 років у Дніпрі відновилося будівництво метро, ​​- Корбан - Цензор.НЕТ 156
 показать весь комментарий
 
воно вже золоте те недобудоване метро у Дніпрі..туди стільки бабосів списували щорічно (на підтримку і відкачку води).. до того ж там грунти проблемні (підтоплює)..коли добудують воно стане діамантовим
 показать весь комментарий
 
Надо замораживать, это денег стоит. В конце 90-х морозильные установки работали. Хватает на десяток-полтора лет
 показать весь комментарий
 
Водопроводные трубы и фонтаны,насосы и прочие прелести цивилизации были в 1780 году по всему миру.. Были затоплены Селевыми Потоками..Всемирный Потоп и ядерная война Первая были именно ТОГДА.. Через понад 30 років у Дніпрі відновилося будівництво метро, ​​- Корбан - Цензор.НЕТ 6667
 показать весь комментарий
 
Был в Днепре....
Как то местное метро ведёт из ниоткуда в никуда.....
 показать весь комментарий
 
Оно идёт вдоль промышленных предприятий советского ВПК. Так было построено гигантское бомбоубежище, поскольку метро снабжено гермозатворами. Метро - это его вторичная функция.
 показать весь комментарий
 
 
Украина развивается! Днепру респект! Через понад 30 років у Дніпрі відновилося будівництво метро, ​​- Корбан - Цензор.НЕТ 7121
Жаль, что в Киеве такой мер, как Педалик, который поразрыл весь Киев и ничего закончить не может. Сплошные пробки. Наверняка он несколько заправок держит.
Вот свежий сюжет относительно строительства метро на Виноградарь, которое Педалик обещал начать еще в прошлом году. Видимо по откатам не может договориться.
Надо менять такого хитрожопого насчет своего кармана мера.
 показать весь комментарий
 
Метро начало строиться только после того как за дело взялись турки - компания Limak, которая первым делом выперла оттуда бездельников из Киевметростроя.
 показать весь комментарий
 
 
Прикольно. В столице бабок не то что на метро, даже на сраный мост Подольский нет, а в Днепре - находятся без проблем. Или децентрализация реально произошла, или кто-то что-то мутит
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСпустя более 30 лет в Днепре возобновилось строительство метро, - Корбан. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх