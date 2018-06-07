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 Политика Украины
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Все про:Россия (69539) политзаключенные (779) Сенцов (507) Мураев (27)

 "Человек готовил поджоги и взрывы", - экс-регионал, владелец канала NewsOne Мураев об узнике Кремля Сенцове. ВИДЕО

Внефракционный нардеп, бывший "регионал" и владелец телеканала NewsOne Евгений Мураев назвал заключенного в России украинского кинорежиссера Олега Сенцова террористом.

Об этом он заявил в эфире телеканала "112.Україна", сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте: "Я буду голодать до смерти": Сенцов выполняет то, о чем говорил с самого начала, - адвокат

"Сенцова можно по разному воспринимать. С точки зрения того, что человек готовил поджоги и взрывы, для части населения он является террористом. Для националестической части, наверное, он является героем. Время расставит на свои места, кто прав, а кто не прав", - сказал нардеп.

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в оккупированном Крыму в мае 2014 года и приговорены по обвинениям в подготовке терактов. Сенцову присудили 20 лет лишения свободы, Кольченко - 10.

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцов Александр Кольченко заявил, что, вероятно, также объявит голодовку с требованием освобождения политзаключенных. Его адвокат Светлана Сидоркина говорит об огромной опасности в таком случае для здоровья крымчанина, поскольку его вес и сейчас меньше нормы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Булочки для Путина": под посольством РФ в Киеве состоялся перфоманс в поддержку Сенцова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков и осужденный за "насилие в отношении представителя власти" на акции протеста "Он вам не Димон" россиянин Станислав Зимовец.

Источник: https://censor.net.ua/v3070387
 
 
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Тимошенковский друг и товарищ - ватный Мураев.
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Отож Мураєв цілодобово кидається лайном на своєму каналі в Порошенка.
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он друг труханова ,а труханов друг петра "Человек готовил поджоги и взрывы", - экс-регионал, владелец канала NewsOne Мураев об узнике Кремля Сенцове - Цензор.НЕТ 5976будь объективен.
а на тимоху насрать. "Человек готовил поджоги и взрывы", - экс-регионал, владелец канала NewsOne Мураев об узнике Кремля Сенцове - Цензор.НЕТ 5976
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Вопрос для никчемной украинской власти.Почему пророссийский сепаратист Мураев до сих пор не в тюрьме и почему вещает его антиукраинский канал? Савика Шустера выгнали, не дали работать в Украине,хотя он вполне демократичен и проукраинский, а эта мерзость живее всех живых? Значит Мураевы пусть гадят, а демократии в Украине зась? Эта власть уже задолбала народ и достала до глубины души всех. Гадость редкая, соотносится вполне с гадостью в лице регионалов и Януковича.То было шило, а это мыло.
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4 груд. 2017 р. - Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила про підтримку телеканалу NewsONE, який належить екс-регіоналу Євгену Мураєву
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Тому що демократія, а тут ще й телевізійний канал, буде сморіду стільки, що всім хватить.
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А чего за демократию не вспомнили,когда Савика Шустера травили? И при чем тут демократия к Мураеву- бандиту? У него все рыло в пуху. Его можно посадить на раз.Не садят таких как он, видимо для власти не выгодно, потому что Мураев может много наговорить нелицеприятного на власть.
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Він і так цілодобово кидає лайно у владу і Пороха, ви навіть зараз включить там летить лайно в бік влади, не зупиняючись.
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Мурлаєв ...лолітовської риготні ! "Человек готовил поджоги и взрывы", - экс-регионал, владелец канала NewsOne Мураев об узнике Кремля Сенцове - Цензор.НЕТ 4520
..Су ..на палю вже давно пора !
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4 груд. 2017 р. - Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила про підтримку телеканалу NewsONE, який належить екс-регіоналу Євгену Мураєву
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без разницы чей он друг самое зло в том что он жив! на кол суку!
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Серьезно? А как тебе высказывание Петиного кореша Авакова что преступники убившего Бузину будут наказаны? Тоесть Мураев и другие рыговские сепары находятся под защитой Петра Бляхэра, за ето они в ответственные моменты дают свои голоса за нужные Пете законы.
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NewsOne - прокацапский пропагандистский канал похлеще Интера!
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Это да. Но они тоже предоставляют площадку оппозиции. Это тоже факт. Почему 5 ...анал не предоставляет площадку Саакашвили, Сакварелидзе, Гриценко.... Онищенко с его пленками, Но Мураев конечно ... - продажная шкура.
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Он только забыл, что поджеги офисов, и взрыв памятника Лениена. Никто не пострадал. Мураев= Рабинович. За рРабиновича голосуют по этническому признаку. Это понятно. Наша соседка тетя Дора за него голосуе. Мураев- не бедный чебурашка, да еще и грантоед РФ со стажем. Кто за него голосует? Кто голосует за это .... повидло?
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А сколько усРашка уже поймала украинских "диверсантов" которые УЖЕ(!) взрывали и устраивали поджоги у них?
Одно дело кого-то обвинить в этой чуши, а другое реально уже пострадать от подобных диверсионных миссий!
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Отож цій новині на цезорі особливого резонансу не буде, бо ці тролі язики будуть в дупах тримати.
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Бо 70% тролів на цезорі топить за мураєва.
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Вот ещё одна гнида "Человек готовил поджоги и взрывы", - экс-регионал, владелец канала NewsOne Мураев об узнике Кремля Сенцове - Цензор.НЕТ 3727 ...Дохтур из института рака . СБУ ,ау-у не спи .!
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"Ты братский народ убивал!" АТО-шник рассказал, как его лечили в Национальном институте рака .. Онкобольной боец АТО из Кропивницкого Виталий Драган рассказал в интервью CBN о своих мытарствах с лечением.
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За это снимать мало . Этот её тезис один к одному что и у вражьих пропагандонов .. Эта шалава обвиняет солдата в том что он защищал свою собственную страну .

Не знаю есть ли по этому поводу уголовная статья но оставлять это так нельзя !! "Человек готовил поджоги и взрывы", - экс-регионал, владелец канала NewsOne Мураев об узнике Кремля Сенцове - Цензор.НЕТ 1659 .
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шёл пятый год войны ... врагов по прежнему пол страны ..
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Петіні прихильники на форумі - чому воно й досі не гризе шконку за вироком українського суду? Чи, ніби то, обітниця петі "не чіпати ригів" - насправді і не ніби то..
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4 груд. 2017 р. - Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила про підтримку телеканалу NewsONE, який належить екс-регіоналу Євгену Мураєву
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Митрику - юлька зараз має якийсь вплив на правоохоронні та судові органи України?
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вона лідер блоку проросійської опозиції тільки порошенко спробував лешити ліцензі канал вона підняла сморід що диктатура !
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Тебе ж запитав я конкретно - чи має юля якийсь вплив на провоохоронні та судові органи України? Своє "бла-бла-бла" - залиш для інших вух.. Конкретно відповісти можеш? Якщо ні - йди подихай свіжим повітрям..
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чому вона заступається за інтер і ньюсван ????? ти мені внятно можеш пояснити ?
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я хочу почути внятну відповідь чого так ? а я тобі скажу бо вона протиже кремля
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Я погоджусь з опонентом, цілодобово мураєв кидає лайно в Пороха, а Юля вся в шоколаді навіть ще заступається за них, та виступає на їхньому каналі.
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этот мудак бежал после революции достоинства впереди допы и гепы к хуйлу и только петя,старый друг,позвал этих чмошников назад.Слов нет.Развел кондитер рыговское болото
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У "нардепа" есть "электорат", который его выбирал. Пусть собирается, приглашает своего депутата и требует отчитаться перед избирателями... Вон, "Гадя" этим аргументировала невозможность своего заключения под стражу...
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Интересно,а можно это существо привлечь за антиукраинскую пропаганду в этом случае?
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Нет, к сожалению... По-сути, Мураев высказался в адрес физического лица, а не государства... И лицо данное, даже не является "публичным", а "частным"... Так что его можно лишь привлечь к суду за клевету... А это - "дело частного обвинения", где потерпевший сам должен доказать факт клеветы в его адрес... Пребывая в тюрьме, да ещё так далеко, в другой стране, Сенцов этого сделать не может...
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Кто не любит какой канал, то тому есть 5 канал Петра Лексеевича.
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вопрос к "минстецю", как глашатаю реформ.. почему это на свободе..?
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та де він той мінстець? ну, де?
він себе якось проявляє?
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та є..намагається виражати думку лохтората від самої Троєщіны і до самых до окраИн..
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ясно
знову саме бла-бла-бла
як вас, зрадойогів, від себе не нудить?
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мурлаєв - рідкісне падло
те, шо воно не палиться таке базікати, навіть добре, бо відраза виникає одразу, як воно відкриває вонючку
йуля та онотолє набагато небезпечніші, бо маскуються під патріотів
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На могиле чМураева будет написано:
"Он ненавидел Украину, это его и погубило."
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Мураев-рабинович, ничего личноно, только деньги....
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кто то же будет еще и голосовать за этого чурку
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Поки петя та його кум не посадять на довготривалі терміни з конфіскацією майна за вироком "реформованого" петьою суду ахметова, мураєва, рабіновіча, добкіних, вілкулів, єфремова, труханова, гєпу, шуфрича - вважав і буду вважати петю нікчемою, котре вихолостило ідеї та дух піднесення Майдану..
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Вопрос к клоунам луценко и грицаку - Почему эта рыговская мразь не сидит????
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бо они клоуны, луценко и грицак, два брата, один .уй, второй лопата
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По той же причине что и Мосийчук, Розенблат, Поляков, Новинский...а также десяток судей и прокуроров, которых на горячем поймали на взятках!
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Мураєва любить Йуля. вОна за нього заступається.
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Т.е. юля запрещает пэтьке засадить мураева, т.е. юля реальный руководитель Украны, раз петька ее слушает. Во вы договорились, пэтьку чмом назвали😀
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Там объяснять бесполезно. Там клиника.
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Таня, я в курсе, просто у меня сегодня лирическое настроени. Хочу кука до белого каления догнать, он тогда такую ересь несет😀
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Юля має вплив на правоохоронні та судові органи України?
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Странно, при власти сейчас Петя а не Йуля. Или у Петра Бляхэра нет яиц и он спрашивает у Йули что делать? Так нах. нам такой президент который только ленточки умеет перерезать?
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Трудно жить рядом с таким украиноненавистником и мерзавцем, как Мураев.
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А что, если некоторые из тех людей, о которых нам с экрана ТВ заявляют, что они сидят в российских тюрьмах и колониях, на самом деле на свободе - замысел: в дальнейшем они должны пополнить пантеон новых героев нашего времени - ведь эта мысль не приходит к людям потому что все убеждены, что руководство Украины и РФ по разные стороны баррикад - а если например они подчиняются Одному Центру?!!!
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Ваня, неужели, даже страшно подумать, этот твой Единый Центр подчиняется Ким Чен Ыну??? Или сразу Дарт Вейдэру? Писать фантастику не пробовал? напрасно можешь хорошие бабки поднять!!!! Ле Каре со своими шпионскими сказками отдыхает....
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Альо...СБУ,ГПУ, до кого ще треба звернутись? Ви що там,зовсім з головоюне дружите?
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Вообще-то готовить взрывы и поджоги на оккупированной врагом территории это нормально.В СССР это называлось партизанской войной
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Только для этой падали свои - это рашисты.
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это не правда , НО даже если так , то НОРМАЛЬНЫЙ ПАТРИОТ УКРАИНЫ ДОЛЖЕН УНИЧТОЖАТЬ ОККУПАНТОВ и АГРЕССОРОВ !!!! а предатель как мураев ОТВЕТИТ тоже !!!
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Пусть говорит по-больше! Он думает, что испытывает терпение нормальных людей, повышая свой рейтинг среди секты свидетелей колбасы по 2,20, давая возможность приводить себя в пример раша СМИ. Но на самом деле закапывает себя для будущей Украины , если конечно на волне соефобии "патриотов" не выберут "настаящих укрАинцев"...
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_Хорошую службу сослужил (и продолжает) выкидыш постмодернизма - моральный релятивизм... вроде абстракции, на первый взгляд. А сколько крови в итоге?
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ну прям как зоя космодемьянская )) а вся расея - дерёвня петрищево.
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Мураев из Харькова, Азов Билецкого тоже. Что ж они никак не пересекутся?
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от как иногда (часто) фамилия...совпадает с сущностью особи...
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Скажите, в Украине вообще есть власть и закон? Только в одном ролике ета гнида Мураев наговорил лет на 10.
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канал муравева это помойная яма раща тудей в украинской обертке СБУ дела нет
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Кто нибудь этого монголоида накажет??? Задолбало оно уже!!! Странно что он до сих пор здоровый!!!
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Давая возможность глагольствовать
таким явным врагам,вы(власть) сами становитесь на его сторону.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Человек готовил поджоги и взрывы", - экс-регионал, владелец канала NewsOne Мураев об узнике Кремля Сенцове. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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