 "Человек готовил поджоги и взрывы", - экс-регионал, владелец канала NewsOne Мураев об узнике Кремля Сенцове. ВИДЕО

Об этом он заявил в эфире телеканала "112.Україна", сообщает Цензор.НЕТ.
"Сенцова можно по разному воспринимать. С точки зрения того, что человек готовил поджоги и взрывы, для части населения он является террористом. Для националестической части, наверное, он является героем. Время расставит на свои места, кто прав, а кто не прав", - сказал нардеп.
Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в оккупированном Крыму в мае 2014 года и приговорены по обвинениям в подготовке терактов. Сенцову присудили 20 лет лишения свободы, Кольченко - 10.
16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.
Задержанный вместе с Олегом Сенцов Александр Кольченко заявил, что, вероятно, также объявит голодовку с требованием освобождения политзаключенных. Его адвокат Светлана Сидоркина говорит об огромной опасности в таком случае для здоровья крымчанина, поскольку его вес и сейчас меньше нормы.
Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.
К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков и осужденный за "насилие в отношении представителя власти" на акции протеста "Он вам не Димон" россиянин Станислав Зимовец.
а на тимоху насрать.
..Су ..на палю вже давно пора !
Одно дело кого-то обвинить в этой чуши, а другое реально уже пострадать от подобных диверсионных миссий!
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"Ты братский народ убивал!" АТО-шник рассказал, как его лечили в Национальном институте рака .. Онкобольной боец АТО из Кропивницкого Виталий Драган рассказал в интервью CBN о своих мытарствах с лечением.
Не знаю есть ли по этому поводу уголовная статья но оставлять это так нельзя !! .
він себе якось проявляє?
знову саме бла-бла-бла
як вас, зрадойогів, від себе не нудить?
..
те, шо воно не палиться таке базікати, навіть добре, бо відраза виникає одразу, як воно відкриває вонючку
йуля та онотолє набагато небезпечніші, бо маскуються під патріотів
"Он ненавидел Украину, это его и погубило."
таким явным врагам,вы(власть) сами становитесь на его сторону.