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 Политика Украины
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Все про:вооружение (2933) Европа (1077) оружие (3461) Турчинов (2965) ядерное оружие (554)

 Только с сильной Украиной будут считаться в Европе и мире, - Турчинов. ВИДЕО

Приоритетом Украины должно стать создание мощного оружия сдерживания, заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, выступая на IX Национальном экспертном форуме в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

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"К сожалению, парадигмой современного мира стала гонка вооружений, укрепление ядерных потенциалов, готовность решать любые вопросы за счет силы", - подчеркнул А.Турчинов. По его словам, Россия демонстрирует всему миру свою способность к модернизации и наращиванию стратегических ядерных сил.

Секретарь СНБО Украины напомнил, что Украина отказалась от ядерного потенциала, подписав Будапештский меморандум, и мы получили гарантии нашей безопасности, которые не стоят бумаги, на какой они были написаны".

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"Пока Украина не стала членом НАТО, а это не близкая перспектива, мы должны понимать, что в случае масштабной агрессии будем вынуждены, как и в 2014 году, рассчитывать только на собственные силы. Что может остановить агрессивную ядерную страну от масштабного вторжения? Только мощное современное оружие сдерживания, способное поражать врага на любом расстоянии. Мое личное убеждение - эту задачу нашей стране надо решить в приоритетном порядке. И ни у кого в мире нет ни морального, ни юридического права не согласиться с этой позицией", - заявил он.

При этом А. Турчинов акцентировал на важности обеспечения устойчивого экономического роста, поскольку "без мощной экономики наш оборонный потенциал не имеет перспектив развития".

"Маленькая советская армия не способна противостоять большой советской армии, - мы должны иметь современные Вооруженные Силы. Наша армия по боеспособности уже не уступает многим европейским армиям, но мы не можем на этом останавливаться, и должны обеспечить трансформацию по стандартам НАТО сектора обороны и безопасности, который должен соответствовать по своей структуре и основным признакам современным вызовам", - отметил А. Турчинов.

В этом контексте он выразил надежду, что на следующей пленарной неделе парламент примет в целом закон "О национальной безопасности Украины", который предусматривает переход на модель сектора безопасности и обороны, присущую Альянсу, и мощный гражданский контроль.

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"Со слабой страной никто не хочет иметь серьезных отношений. Слабых в этом жестоком мире не уважают, их учат, их унижают, их используют. Только с сильной Украиной будут считаться в Европе и мире. Только сильная Украина заставит себя уважать и считаться со своими национальными интересами, и такую страну мы должны построить", - подытожил Секретарь СНБО Украины.

Источник: https://censor.net.ua/v3070374
 
   
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какое мудрое высказывание,турчинов гений
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Остапу Бендеру надоели длинные речи,короче все в автодор !Ура товарищи!

Тільки з сильною Україною будуть рахуватися в Європі і світі, - Турчинов - Цензор.НЕТ 5078
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Украина, кот. ты и Гидрант разворовали вряд ли станет сильной.
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Оружие нужно,может захватить в Крыму российский флагман с ядерным оружием? Только с сильной Украиной будут считаться в Европе и мире, - Турчинов - Цензор.НЕТ 6782
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нафиг нам ворованое? Только с сильной Украиной будут считаться в Европе и мире, - Турчинов - Цензор.НЕТ 8701достаточно высокоточных ракет с достаточной дальностью.а целей на территории рахи навалом,что бы при попадании нанести невосполнимый ущерб.
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Александр Турчинов разрешите Вам доложить, что Петр Лексеевич имеет бизнес в стране оккупанта и офшоры в Панаме...., и торгует еще с агрессором...

Арестуйте его пожалуйста сегодня вечером...
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Секретарь СНБО Украины напомнил, что Украина отказалась от ядерного потенциала, подписав Будапештский меморандум, и мы получили гарантии нашей безопасности, которые не стоят бумаги, на какой они были написаны" Источник: https://censor.net.ua/v3070374
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Поясніть Турчинова, що гарантій безпеки у Будапештського меморандуму не було. Кучма був не проти і ви йому нічого не говорили. Так, що починайте із себе.
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"Лучше летом отдыхать,чем зимой работать."
"Лучше быть богатым и здоровым,чем больным и бедным."
Господин Турчинов,если вам понадобятся новые тезы,обращайтесь я вам помогу. Только с сильной Украиной будут считаться в Европе и мире, - Турчинов - Цензор.НЕТ 2915
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Україну спасе тільки зовнішнє управління країнами-донорами (США-Канада-Англія), або 5-10 років в якості ассоційованого члена чи під протекторатом США або Канади (доки всю мразоту, яку породив "Папа Кучма" і що зветься "елітою", - не викорінять фізично).
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есть несколько примеров таких стран,что викоріняли "еліту".раха,куба,сев корея...незавидная доля,я бы не хотел Украину видеть такой
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в Україні нема еліти, а "еліта" - то продажні бариги, за яких ти тут розпинаєшся.
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гы...да и могильщиков капитализма нема...ты тоже не пролетарий.и зря за них распинаешься Тільки з сильною Україною будуть рахуватися в Європі і світі, - Турчинов - Цензор.НЕТ 6580
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У гыги Охметов элита шоле? И йойный папашка?
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Офигеть, как бы мы без Кровавого Ребе до такого додумались! Срочно нужны пояснения Ребе о том, что небо - голубое, а 2+2 = 4.
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он заготовил озвучивание этих фактов на десерт
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кровавый он только по раша тв,а в жизни он душка,в основном трындит
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что, не знаешь почему пастор кровавый да? стыдно должно быть
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не смотрю раша тв,где его так называют,а тебе стыдно должно быть что смотришь
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Я бы сказала - Кровянистый.
Хотя многие в инете его скромно называют Куриной Жопой.
И фото соответствующее выставляют.
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Не со слабыми странами никто ни хочет иметь дело а с коррумпированными !!! Слабым странам наоборот весь мир помогает стать на ноги , а в сторону вас упырей - весь мир плюется , и скажите спасибо Нам что вас еще терпит запад только благодаря народу Украины который они не могут бросить на произвол ...
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Сильна Україна і бабло в офшорах - речі несумісні.
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Турчинов просто неиссякаемый кладезь мудрости. Этакий, украинский Ходжа Насреддин. Решил своими шутками основательно достать сограждан.
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Если кушать - будешь сыт...
А не поешь - останешься голодным...
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Пастор проявил силу свою когда отдал подарил полуостров ,с такими слизняками можна потерять и ещё больше
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100%. Гнида которая при начале захвата крыма даже не удосужилась закрыть поромную переправу и перекрыть блоками дорогу на севастополь, будет рассказывать что Украина должна быть сильной.
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хорошо пастор сказал! его славам верить можно, иначе мы все бы уже были под оккупацией кремлядей.
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Молодец Турчинов! Пример всем Израиль!А с Украиной, самый больной на всю голову сосед,под названием недоимперия.
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"кровавый пастор" из 2014 все правильно говорит, но наше время 60-ти летних базаровско-кучмистов из 90-х уже проходит, а скорей всего их время уже прошло.
Хотя Турчинов и был когда-то пастором своего прихода, пока не влез в мировую политику.
Пану Турчинову нужно выбирать, или друг Порошенко или пропаведник.
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Какого "прихода"?У "пропаведников" нет приходов.Это же тебе не ваш Гундяйка...
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Главное пистануть что то лохам,что бы не забывали о нем ,а когда и при каких условиях станем сильными то не главное
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Вот ето Турча понесло после третей рюмки. Прям тост за тостом. Скажите ему что он не в кабаке. Где же взять ту сильную Украину с такими тварями и ворьем при власти? Нам наоборот все навязывают включить либераста и режим овцы и ждать своей участи, потому что мы осень в Европу хотим. Воров и казнокрадов не трогаем потому что ето непоевропейски, сепаров и разейских боевиков отпускаем потому что путиннападэ, законы проукраинские тоже не принимаем потому что тот же путин и пятая колонна запрещает. Даже мадяры сраные уже 5-й год нам давят свой циганский язык а наша власть уже 5 год оправдывается и и подлизывает.
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прям видно, что вы ценный специалист, во всем разбираетесь, были бы вы президентом, вы бы показали всем кузькину мать, сами бы за все отвечали и везде руководили в режиме прямого управления, все бы вертелось и крутилось только от одной вашей мысли, все бы слушались и кланялись.
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Шкіль правильно зробив. Переїхав до Франції і став жити в сильній країні.
Тільки з сильною Україною будуть рахуватися в Європі і світі, - Турчинов - Цензор.НЕТ 2940
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Если бы Турчинов ляпнул что за 500 лет мы будем сильными то ещё поверил бы но и то невозможно с такой властью
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За 5 лет уже можно было втихаря восстановить минимальный ядерный потенциал с ракетами малого радиуса действия чтобы США и Европа не переживали. Как видим никто за нас вписываться не будет, будут только смотреть в стороне и постанывать. И как говорил один умный историк, война в Украины с рашкой не закончится никогда. Потому что рашка никогда не успокоится пока не захватит Украину. Выживет только один.
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все правильно! до запятой...
вот только слова хорошо бы поддержать-подкрепить делами
сильная, богатая, свободная и мирная Украина - это счастье из счастьев!!!
но чем больше кеша под матрасом, безнала в офшорах и золотых слитков в коморе -
тем меньше веры словам, самым правильным и приятно красивым
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Турчинов отдавал приказ выполнять приказ крымским подкацапникам.Но 80 % крымско-какцапских генетических иуд перешли на сторону путлера.Так что ноют"Турчинов сдал крым"только провокаторы.
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Я имею в виду выполнять устав.Тогда я лично следил за ситуацией,так как в Крыму родственники жили в Симферополе.
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да, много предателей было из крымчан, но и семьи их оказались в заложниках.
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Гірше, але про сюмаршу ти мабуть, перебільшуєш, бо це ж тільки під пістелетом, як в анекдоті
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А "Микола Южний", подумав, що він "ляпнув"? "Сюмарша" палку кинуть" не здатна, бо вона - жінка... А по друге, Якщо це здатен зробить "Сюмарші" Турчинов, то де докази? Ви "свічку тримали"? Чи просто, "хочеться самому, однак, не можу..."?
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Китай обеспокоился началом разработки в Украине комплекса "Воевода-2"?
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Секретарь.Это тот, что на машинке печатает.Если шеф попросит.
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оо, Турчин в президенты готовится, начал пиарит себя, сидел где то там и вот те раз-вылез.
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может ты не в курсе, но оно тебе и не нужно.. Турчинов делал заявление, что ему это не интересно.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныТолько с сильной Украиной будут считаться в Европе и мире, - Турчинов. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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