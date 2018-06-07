 Только с сильной Украиной будут считаться в Европе и мире, - Турчинов. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

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"К сожалению, парадигмой современного мира стала гонка вооружений, укрепление ядерных потенциалов, готовность решать любые вопросы за счет силы", - подчеркнул А.Турчинов. По его словам, Россия демонстрирует всему миру свою способность к модернизации и наращиванию стратегических ядерных сил.

Секретарь СНБО Украины напомнил, что Украина отказалась от ядерного потенциала, подписав Будапештский меморандум, и мы получили гарантии нашей безопасности, которые не стоят бумаги, на какой они были написаны".

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"Пока Украина не стала членом НАТО, а это не близкая перспектива, мы должны понимать, что в случае масштабной агрессии будем вынуждены, как и в 2014 году, рассчитывать только на собственные силы. Что может остановить агрессивную ядерную страну от масштабного вторжения? Только мощное современное оружие сдерживания, способное поражать врага на любом расстоянии. Мое личное убеждение - эту задачу нашей стране надо решить в приоритетном порядке. И ни у кого в мире нет ни морального, ни юридического права не согласиться с этой позицией", - заявил он.

При этом А. Турчинов акцентировал на важности обеспечения устойчивого экономического роста, поскольку "без мощной экономики наш оборонный потенциал не имеет перспектив развития".

"Маленькая советская армия не способна противостоять большой советской армии, - мы должны иметь современные Вооруженные Силы. Наша армия по боеспособности уже не уступает многим европейским армиям, но мы не можем на этом останавливаться, и должны обеспечить трансформацию по стандартам НАТО сектора обороны и безопасности, который должен соответствовать по своей структуре и основным признакам современным вызовам", - отметил А. Турчинов.

В этом контексте он выразил надежду, что на следующей пленарной неделе парламент примет в целом закон "О национальной безопасности Украины", который предусматривает переход на модель сектора безопасности и обороны, присущую Альянсу, и мощный гражданский контроль.

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"Со слабой страной никто не хочет иметь серьезных отношений. Слабых в этом жестоком мире не уважают, их учат, их унижают, их используют. Только с сильной Украиной будут считаться в Европе и мире. Только сильная Украина заставит себя уважать и считаться со своими национальными интересами, и такую страну мы должны построить", - подытожил Секретарь СНБО Украины.