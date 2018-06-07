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 Политика Украины
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Все про:евроинтеграция (1850) Конституция (1926) Турчинов (2965) членство в НАТО (193) членство в ЕС (109)

 Россия будет делать все, чтобы не допустить продвижения Украины в направлении евроатлантической интеграции, - Турчинов. ВИДЕО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает возможным внесение изменений в Конституцию Украины относительно евроинтеграционного и евроатлантического курса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

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Выступая на IX Национальном экспертном форуме в Киеве, А. Турчинов отметил, что "перспектива вступления Украины в НАТО пугает Путина, поскольку это лишает его возможности проводить военные операции против нашей страны". В то же время он заметил, что и многие из партнеров Украины "боятся нашего присутствия в НАТО, поскольку тогда они получат угрозу военного конфликта с РФ".

"Россия будет делать все, чтобы не допустить продвижения Украины в направлении евроатлантической интеграции. Но кто такой Путин, что он будет определять судьбу Украины? Пусть российские пропагандисты комментируют его высказывания, - сказал он на просьбу прокомментировать заявления президента РФ, - а мы должны делать свое дело, продвигаться в направлении европейской и евроатлантической интеграции".

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Отвечая на вопрос, Секретарь СНБО Украины выразил убеждение, что внесение изменений в Конституцию Украины относительно евроинтеграционного и евроатлантического курса является возможным. По его словам, необходимо провести всеукраинский референдум, "и если украинцы поддержат этот тезис, мы должны имплементировать ее в Конституции".

Источник: https://censor.net.ua/v3070372
 
   
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Хуйло скоро крякнет, поэтому не стоит обращать внимание на высеры плешивого педофила.
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Не стоит следить за смертельным врагом? Да ты мудрец... Россия будет делать все, чтобы не допустить продвижения Украины в направлении евроатлантической интеграции, - Турчинов - Цензор.НЕТ 4357
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Политика проводимая любым, повторяю, любым правительством расейки по отношению к Украина, не изменится. Так что глупо надеяться что с уходом путина что -то переменится к лучшему. Именно для выживания расейки им необходим рынок Украины с ее 40 млн населения.
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Да им не рынок Украины нужен, а руки работящие да головы умные украинские... Сами же, "убогие" ни придумать, ни сделать ничего не могут - только воровать способны... Один стадион в СПБ, чего стоит...
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А это и есть рынок :рынок потребителей, рынок рабочих рук и тд..
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Ну при вашей полностью коррумпированной власти никакая евроатлантическая интеграция Украине не грозит ...
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"Булкин", а тебе куратор на словах или письменно Родину-мать "ПИДАРАШЕЙ" называть разрешил ? Смотри, а то потом, в суд за клевету и экстремизм в суд на Москве поволокут, как одного "героя" во Владивостоке, который "рубаху на груди рвал", что он у "правосеков" на ФСБ работал... Не поверили...Сидит...
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Росія буде робити все, аби не допустити просування України в напрямку євроатлантичної інтеграції, - Турчинов - Цензор.НЕТ 7090
Ага....у вас-лизунов шоколадного анала, если кто попер на вашего шоколадного барина и его свиту, знач ты мацковский писярь и агент кремля Росія буде робити все, аби не допустити просування України в напрямку євроатлантичної інтеграції, - Турчинов - Цензор.НЕТ 7703
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Я вопрос задал... Некрасиво отвечать вопросом на вопрос... Жду конкретного ответа...
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Я тебе конкретно ответил. Тебе нужно всего лишь сделать вывод.
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Так разрешил или нет? Письменно, или нет? А то я, что-то, в твоём "высокоумии", "не догоняю"...
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Ну мало ли кто чем болеет... Нам своє робить.
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Мистер очевидец прям. Рашка прям молится чтобы в Украине к власти не пришли реальные рехворматоры, а оставались такие же соплежуи и ворье.
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Это ты еще мягко сказал.Соплежуи )) Не соплежуи. Соучастники путинских преступлений.
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Не вистачало ще референдуму щодо змін до Конституції України! Уявіть яке лайно повспливає і які формулювання понаписують для населення😂
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З пєтєю, луциком, гельмінтеєм, грицаком, аваковим, ахметовим, шуфричем в НАТО?
З нашими суддями, прокурворами, сєпарами-бєркутами в НАТО?
З нашим совковим вищим командуванням ЗСУ в НАТО?
Та ху_йлу й не снилося так шкодити Україні, як усі ці гниди.
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Вот если бы ты не допустил гиркина в Донецк..То это было бы круто. И благодаря таким как гиркин,теперь рассия будет делать все, чтобы не допустить продвижения Украины в направлении евроатлантической интеграции )) Пастор-комсорг,не чуди ) По чем опиум для народа ? )
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благодаря таким как ты , мацковия в Донбассе, иуда
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Тормоз. Я на на проукраинских митингах в Донецке жизнью рисковал. Есть видио.
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Ага ... И "купа грошей в карманЕ...". Хватит "туфту гнать", "патриот-жизнерискователь"...
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я знаю лично таких людей из Донецка , Макеевки и Горловки и их мысли ,они воевали и боролись за Украину ,а не обсерают её как ты
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Пусть российские пропагандисты комментируют его высказывания, - сказал он на просьбу прокомментировать заявления президента РФ, - а мы должны делать свое дело, продвигаться в направлении европейской и евроатлантической интеграции". Источник: https://censor.net.ua/v3070372
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Красиво сказал .!! Россия будет делать все, чтобы не допустить продвижения Украины в направлении евроатлантической интеграции, - Турчинов - Цензор.НЕТ 4598 .
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Европа взвешивает, что ей выгоднее - втягивание Украины в евро атлантические структуры и однозначная конфронтация с Россией, или выгодные отношения с Россией и отказ от политики дальнейшей интеграции с Украиной с передачей Украины в сферу геополитического влияния России. Ведь и так уже достаточно нагадили России, превратив Украину в озлобленного противника России. Пусть теперь Россия многие годы бодается с этой проблемой. А Европа будет зарабатывать с деньги с Россией и ещё выступать посредником в умиротворении Украины.
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І то перетворив Україну на "озлобленного противника России"?
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Сейчас тот унакльный случай, что паРаша уже сделала все что смогла, чтобы нам нагадить. Поэтому дальше для нас будет только луше, а для ней самой только хуже.
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Отличный спитч к выборам, бедным слоям вселяет надежду, казнокрадам - уверенность.
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А то мы об этом не знали. Пока существует огромная территоия 1/5 суши на Земном шаре, а в ней проживают 1 кацап на 1 километр друг от друга, а расстояния между кацапскими деревнями.
Например расстояние между руССкой мордвинской деревней и чувашской руССкой иногда в лесах и болотах составляет 130 -250 километров друг от друга и русские мордвины и исконно руские чуваши в Средней в полосе России иногда добираются до кавказско-магометанской Москвы по трое суток, что-бы сходить на Красную площадь и поклонится гробу товарища Ленина.
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и ты пластырь - шланг очень сильно помог русне в 14 году.
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Во пастор харю наел за 4 года. Почему все кто к власти приходит так жиреют стремительно? Они что есть в три горла там начинают все.
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*/* простите не по теме!!!
«Вибух стався на полігоні Міністерства оборони РФ, є постраждалі», - сказав співрозмовник агентства.
Джерело в екстрених службах регіону також повідомило ТАСС, що на даному полігоні проводиться утилізація боєприпасів часів Великої Вітчизняної війни.
За даними джерела, вибух стався на військовому полігоні Тугани.
У прес-службі Західного військового округу (ЗВО) уточнили, що постраждали двоє військових. Вони отримали важкі травми ніг. За даними місцевих ЗМІ, постраждали три людини.
Тугани - полігон, розташований у незаселеній місцевості у Кінгісеппському районі Ленінградської області. Він знаходиться приблизно в 120 км від міста Кінгісеппа.
Також, за даними відкритих джерел, на ньому проводили підготовку льотного складу частин військово-повітряних сил РФ.
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Балы, красавицы, лакеи, юнкера И вальсы Шуберта и вкус французской булки .Росія буде робити все, аби не допустити просування України в напрямку євроатлантичної інтеграції, - Турчинов - Цензор.НЕТ 6840
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Санёк! Так она уже это делает! С 2014 года! До 2014 тайно, а после явно. Ты чё? Санёк!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныРоссия будет делать все, чтобы не допустить продвижения Украины в направлении евроатлантической интеграции, - Турчинов. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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