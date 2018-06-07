 "Независимо от угроз российского президента Украинское государство есть и будет!" - Турчинов об угрозах Путина украинской государственности. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

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К Владимиру Путину позвонил из оккупированного Донбасса испуганный гражданин России, который входит в состав российско-террористических группировок, и выразил "опасения, что украинская армия может пойти в наступление во время Чемпионата мира по футболу", на что президент РФ заявил, что подобные действия могут привести к тяжелым последствиям для украинской государственности в целом.

"Украинская государственность базируется на мужестве, патриотизме и вере миллионов свободных украинцев, способных ее защитить и сохранить свободу, демократию и независимость для своих детей. Это принципиальное отличие нашей государственности от российской, которая способна существовать исключительно в тоталитарных условиях, когда опричники, жандармы, чекисты и КГБисты удерживают их решеткой и колючей проволокой от расползания. Российская "государственность" лежит на костях миллионов замученных и разоренных невинных жизней, - сказал А. Турчинов. - Независимо от воплей перепуганных российских наемников и угроз российского президента, украинские военные будут действовать адекватно угрозам, а украинское государство есть и будет, независимо от маниакальных желаний имперских реваншистов".