 "Независимо от угроз российского президента Украинское государство есть и будет!" - Турчинов об угрозах Путина украинской государственности. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.
К Владимиру Путину позвонил из оккупированного Донбасса испуганный гражданин России, который входит в состав российско-террористических группировок, и выразил "опасения, что украинская армия может пойти в наступление во время Чемпионата мира по футболу", на что президент РФ заявил, что подобные действия могут привести к тяжелым последствиям для украинской государственности в целом.
"Украинская государственность базируется на мужестве, патриотизме и вере миллионов свободных украинцев, способных ее защитить и сохранить свободу, демократию и независимость для своих детей. Это принципиальное отличие нашей государственности от российской, которая способна существовать исключительно в тоталитарных условиях, когда опричники, жандармы, чекисты и КГБисты удерживают их решеткой и колючей проволокой от расползания. Российская "государственность" лежит на костях миллионов замученных и разоренных невинных жизней, - сказал А. Турчинов. - Независимо от воплей перепуганных российских наемников и угроз российского президента, украинские военные будут действовать адекватно угрозам, а украинское государство есть и будет, независимо от маниакальных желаний имперских реваншистов".
Будет вам еще ответка и за крымнаш и за Донбасс...
Хусейн вон тоже радовался, что захватил Кувейт...
Ну и где теперь ваш Хусейн?
А Ирак до сих пор платит контрибюции Кувейту...
и сравните с современными моделями
в
Пустомеля.....
Вот по Крыму да.....
Все просто - зачем усложнять?
Народ Украины воевал без руководства вначале войны.... Добрбаты и волонтеры все вытащили...
А для нас - беларуаў і ўкраінцаў - НЕТ!
Мы - БЫЛІ. Мы ёсьць. Мы будзем.
Вот так - ПРАВІЛЬНА!
Мы не дазволім вам адмовіць НАШУ гісторыю!
Хутка скончыцца...
Ніхто вам не дапаможа ўтрымаць ТОЕ, за што вы прадаліся ў рабства.
Вы, жмудзіны, за НАШУ Вільню прадаліся ў рабства.
А потым пачнём вяртаць нашыя землі.
- Украінская Джяржава БЫЛА- ёсьць-будзе!
Возможностей растоптать Украину у них было ну очень много, да все как-то не складывалось...