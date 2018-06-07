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 Политика Украины
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 "Независимо от угроз российского президента Украинское государство есть и будет!" - Турчинов об угрозах Путина украинской государственности. ВИДЕО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, комментируя высказывания президента РФ В. Путина во время "прямой линии", заявил, что "независимо от угроз российского президента Украинское государство есть и будет!".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Смотрите: На Прямой линии с Путиным человек на коленях, а говорили, что Россия с них встала, - Казанский. ФОТО

К Владимиру Путину позвонил из оккупированного Донбасса испуганный гражданин России, который входит в состав российско-террористических группировок, и выразил "опасения, что украинская армия может пойти в наступление во время Чемпионата мира по футболу", на что президент РФ заявил, что подобные действия могут привести к тяжелым последствиям для украинской государственности в целом.

"Украинская государственность базируется на мужестве, патриотизме и вере миллионов свободных украинцев, способных ее защитить и сохранить свободу, демократию и независимость для своих детей. Это принципиальное отличие нашей государственности от российской, которая способна существовать исключительно в тоталитарных условиях, когда опричники, жандармы, чекисты и КГБисты удерживают их решеткой и колючей проволокой от расползания. Российская "государственность" лежит на костях миллионов замученных и разоренных невинных жизней, - сказал А. Турчинов. - Независимо от воплей перепуганных российских наемников и угроз российского президента, украинские военные будут действовать адекватно угрозам, а украинское государство есть и будет, независимо от маниакальных желаний имперских реваншистов".

Источник: https://censor.net.ua/v3070369
 
   
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Цудоўна ! Так бы дзейнічаць і ў Беларусі,ведама,па якой рожы.Слава Украіне ! Жыве Беларусь !
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Слава бывшим комсоргам !
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Эти комсорги сейчас курируют ракетные разработки в Украине и добились успехов. "Независимо от угроз российского президента Украинское государство есть и будет!" - Турчинов об угрозах Путина украинской государственности - Цензор.НЕТ 2065
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Особо большой успех был в отпускании гиркина из Славянска )) Чтобы силы набрал и не заглохнуло его дело )))
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Не сули свинособака...
Будет вам еще ответка и за крымнаш и за Донбасс...
Хусейн вон тоже радовался, что захватил Кувейт...
Ну и где теперь ваш Хусейн?
А Ирак до сих пор платит контрибюции Кувейту...
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и чем тот гиркин сейчас вред приносит?таких гиркиных у хуйла три копейки дюжина...сломается один-притащат следующего.нашел тоже стратегическую личность-гиркина.
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Гиркин, кстати, полезен. Он зраду гонит в стане сепаров.
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Это как если бы у тебя взялся лечить трипер, доктор. И не долечив сказал - у этих баб таких триперов копейки дюжина...сломается один-притащат следующего.нашел тоже стратегическую личность-трипер ))).
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шо,не болит а красный?ну лечи,только доктора поменяй
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разговор был об ответе турчинова хуйлу...а то,шо ты на личности переходишь-то уже изьяны твоего характера "Незалежно від погроз російського президента Українська держава є і буде!" - Турчинов про погрози Путіна українській державності - Цензор.НЕТ 1355.видимо,как то возразить не хватает ни знаний,ни смекалки
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Ты снова ничего не понял. Ты безнадежен. Не помогло даже упрощенное и близкое твоему понимание мира,сравнения ))
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та я знаю это упрощение "Незалежно від погроз російського президента Українська держава є і буде!" - Турчинов про погрози Путіна українській державності - Цензор.НЕТ 3037.у вас,кацапни даже вся физика на нем построена...не говоря уже об общении.
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Эта тема у профессиональных патриотов не популярна.
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обратите внимание на форму носа настоящего путлера
и сравните с современными моделями
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Ещё пока не доказано. Ждём мирового пожара. А вот тогда!
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Так ,что бывших комсоргов не бывает )) Иначе как объяснить эту красную любовь ? )) К гиркину. Помнит комсорг славные времена ))
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Тут сразу вопрос. А может зря компартию турнули? Смотри, какие кадры воспитали! Комсомольский секретарь, коммунист, глава СБ, и опять секретарь, но уже совбеза! Куратор!!!
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ты турок деньги верни и к р ы м по по ро буй сволочь
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Поменше б патякало панство на печерських пагорбах - а побільше робило не на власну кишеню, а на зміцненя України... Палких промов багато вже пролунало.. Справи де?
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це не палка промова, а выдповідь )(уйлу... не подобається? збирай чумадан
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- Куме, то я не від страху всрався, і тільки від лютої ненависті. )))
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А шо там этот кацап в луГандоне делает?! Заблудился в отжатой хате? Унитазом не налюбуецца? Вали на свою дырку уличную,нефиг привыкать!
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Как это не парадоксально ,но основная угроза государственности Украины на сегодня это воровская банда находящаяся у власти в Украине и эта угроза невероятно реальна и чрезвычайна опасна ,если от банды не избавится в ближайшее время,то боюсь ,что Украина будет обречена !!!
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да ладно...ну не канает эта ваша гэбнявая байка про коррупцию в Украине "Незалежно від погроз російського президента Українська держава є і буде!" - Турчинов про погрози Путіна українській державності - Цензор.НЕТ 9059.даже среди кацапни уже не верят.вон какие смски хуйлу шлют.

"Незалежно від погроз російського президента Українська держава є і буде!" - Турчинов про погрози Путіна українській державності - Цензор.НЕТ 8730в
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Это ты у Турчинова спроси ,он по Крыму большой специалист ,он знает не только чей Крым ,но и сколько это стоит в твёрдой валюте Я же безусловно считаю Крым Украинским ,просто сейчас он продан незаконно кацапстану ...
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Понятно, готовимся к наступлению орков. Ответ получен, спасибо.
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Пастор! Только не "российского президента" а "персонажа, выдающего себя за российского президента"

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что визы введем, прервем сообщения и отношения с оккупантом и перестанем торговать?

Пустомеля..... "Незалежно від погроз російського президента Українська держава є і буде!" - Турчинов про погрози Путіна українській державності - Цензор.НЕТ 2841
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Этот плешивый выродок маниакально любит устраивать разные гадости во время всемирных спортивных соревнований. Олимпиада 2008 - нападение на Грузию, Белая Олимпиада 2014 - аннексия Крыма и вторжение в Донбасс. Сейчас он предупреждает о жестком ответе на провокации во время ЧМ по футболу. Значит точно сам устроит провокации, свалит вину на Украину и может впереться. Ему плевать, что потери кацапов будут 1:10, но он может залить Украину кровью. В том числе и украинской.
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а оно все делает строго наоборот.если в древней греции прекращали войны во время олимпиад-то оно начинает.хочет разрушить все мировые традиции,мировой порядок.как сатана. "Незалежно від погроз російського президента Українська держава є і буде!" - Турчинов про погрози Путіна українській державності - Цензор.НЕТ 895
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Тот случай когда "плешивый выродок" подходит к обоим
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Нагадаю: так звана "недо-олімпіада-80" проводилася в мордорі під час совкової агресії в Афганістані. Спортсмени цивілізлваних країн ту "спартакіаду народів ссср" бойкотували.
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Доки у України не буде в арсеналі зброї відплати, ракет які потенційно можуть долетіти до Москви путлера не зупинить, тому що він не воює на своїй теріторії а на чужій і збитки для економіки України великі. Але компенсує це міжнародні санкції.
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Плешивый Педофил создал Абхезию и Асэтию украденные у грузинов.Гасудартвенник мирового пошиба... "Незалежно від погроз російського президента Українська держава є і буде!" - Турчинов про погрози Путіна українській державності - Цензор.НЕТ 7382Приднестровье ему в ЗАТ... "Незалежно від погроз російського президента Українська держава є і буде!" - Турчинов про погрози Путіна українській державності - Цензор.НЕТ 3755
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Плешивый педофил конечно гуно примерное, но и твой Порошенко не шоколад. "Незалежно від погроз російського президента Українська держава є і буде!" - Турчинов про погрози Путіна українській державності - Цензор.НЕТ 1382
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А не этот ли пастор, что кацапам Крымбля даром отдал (Что бы побыть временным президентом?) И не тот-ли , что загнал ребят в Иловайск и Дебальцево? "Незалежно від погроз російського президента Українська держава є і буде!" - Турчинов про погрози Путіна українській державності - Цензор.НЕТ 3643
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Гриигорий Барковский - Иловайск и Дебальцево это уже при кондитере случилось....

Вот по Крыму да.....
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Tomás de Torquemada - они напали..., а бездари и трусы в украинском руководстве проиграли....
Все просто - зачем усложнять?

Народ Украины воевал без руководства вначале войны.... Добрбаты и волонтеры все вытащили...
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Добробати та волонтери витягли рівно стільки, скільки їм дозволили.
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Три паБЕДЫ Путлера над Норд Остом,Бесланом и подлодкой КУРСК,впечатлили ВЕСЬ МИР. "Незалежно від погроз російського президента Українська держава є і буде!" - Турчинов про погрози Путіна українській державності - Цензор.НЕТ 4037хинирал-фельдмаршал РАБссии
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А вільна економічна зона "Крим" і до цього часу ще законодавчо не скасована.. Владі легше язиком ляпати , ніж робити щоденну клопітку справу задля України..
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Мне вот одно интересно - какая связь существует между событиями в Украине и ЧМ-2018, проводящимся в России? Путин же уверяет, что "ихтамнет"? А вывод один - ЧМ его "связывает по рукам и ногам", и, пока он не закончится, он не сможет "дёрнуться"... Поэтому, судит по своей подлючей натуре - "хохлы" могут в этот момент ударить, а он не сможет ответить... Он же всегда бьёт, когда противник не готов... Вспомните Крым, после "Майдана"...
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КацаПсины,Украина 2014 и Украина 2018 это две разные Украины...
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До речі,я особисто цілком згоден з шановним Пастором.І,до речі,бажаю,щоб шановний Пастор став наступним президентом.А всіх ублюдків,які щось там будуть вякать,я,власне кажучи,бачив на палавом органє дєдушкі( якщо кому не зрозуміло,про що йде мова,поцікавтесь у вашого кумира #уйла).Ну якось так...А тепер-налєтай,рваніна.,падєшевело...
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Есть хорошая новость из УкрОборонПрома,но мне запретили ее печатать... "Незалежно від погроз російського президента Українська держава є і буде!" - Турчинов про погрози Путіна українській державності - Цензор.НЕТ 7703
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Прилепин уже преждевременно обделался .Всё ещё будет впереди:и ВСУ даст оторваться и пуКтлер под молотки подставит вас,свино-собак!
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Гэта для вас, жмудзінаў, - "правільна".

А для нас - беларуаў і ўкраінцаў - НЕТ!

Мы - БЫЛІ. Мы ёсьць. Мы будзем.

Вот так - ПРАВІЛЬНА!

Мы не дазволім вам адмовіць НАШУ гісторыю!
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Гэта.. -пакуль існуе Лукашэнка...- вы там выё-ся...

Хутка скончыцца...
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ЗША прызналі БНР!

Ніхто вам не дапаможа ўтрымаць ТОЕ, за што вы прадаліся ў рабства.

Вы, жмудзіны, за НАШУ Вільню прадаліся ў рабства.
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Як толькі не стане Лукашэнкі, мы ў тай жа дзень разам з Украінай аб'явім Айчынную вайну Масковіі... І пераможам.

А потым пачнём вяртаць нашыя землі.
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Что то ты пургу несешь,и все больше мордовскую
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Звонят испуганные террористы из соседней страны, которых невозможно запугать!
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а головне в державі нашій влада буде багатою а народ бідним на зло Путіну
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Вучы... Вучы... - анны "двойкі":

- Украінская Джяржава БЫЛА- ёсьць-будзе!
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Ну чо, никто ещё не запостил Гоголя с его "А наш барин, как напьётся, велит вынести кресло и ну общаться с крепостными"? )
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Путін доречі сьогоді ніс маячню про те що Росії варто йти по японському шляху розвитку. Боже скільки можна вже йти, коли всі нормальні держави давно прийшли. Коли вже політики зрозуміють що держава має бути або нормальною для громадян або не бути зовсім...
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А чего Кровавый Ребе отгавкивается? Как будто они собирались освобождать Донбасс силовыми методами.
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во как сраки горят у кацапо-фашистов и хуйла...а ведь это только начало.в что будет когда отрк +ядерное Украина сделает...у расеи будет понос жесточайший "Незалежно від погроз російського президента Українська держава є і буде!" - Турчинов про погрози Путіна українській державності - Цензор.НЕТ 5627
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уже НАДОЕЛИ словесные ПОНОСЫ !!!! ДЕЛА , где ДЕЛА ???!! ДЕЛАМИ СЛАВЕН ЧЕЛОВЕК !!!!
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Цудоўна ! Так бы дзейнічаць і ў Беларусі,ведама,па якой рожы.Слава Украіне ! Жыве Беларусь !
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наша государственность базируется только на милости Божьей.
Возможностей растоптать Украину у них было ну очень много, да все как-то не складывалось...
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... например пришел киллер и сдал босса
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А зачем нам раисся, если не будет украинской государственности? Сравняем с землей! А государство свое отстроим.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Независимо от угроз российского президента Украинское государство есть и будет!" - Турчинов об угрозах Путина украинской государственности. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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