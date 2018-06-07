 Террорист из "ДНР" задержан на Виннитчине, - СБУ. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что уроженец Винницкой области, ранее работавший в органах МВД, в 2014 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям.

Находясь в составе так называемой 5-й отдельной мотострелковой бригады он принимал участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции в районе Донецкого аэропорта. Также злоумышленник привлекался к надзору за военнопленными и издевался над ними.

Впоследствии боевик решил покинуть ряды ОПГ. По оперативной информации, бывший участник незаконных вооруженных формирований периодически ездил в РФ с целью получения гражданства страны-агрессора.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в одном из поселков Винницкой области, где он скрывался от правоохранительных органов. В рамках открытых уголовных производств по ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 437, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются неотложные следственные действия".

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