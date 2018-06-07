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Все про:Винницкая область (428) задержание (4981) СБУ (12574) терроризм (17868)

 Террорист из "ДНР" задержан на Виннитчине, - СБУ. ВИДЕО

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Главной военной прокуратурой Генпрокуратуры Украины задержали в Винницкой области боевика террористической организации "ДНР".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что уроженец Винницкой области, ранее работавший в органах МВД, в 2014 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям.

Находясь в составе так называемой 5-й отдельной мотострелковой бригады он принимал участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции в районе Донецкого аэропорта. Также злоумышленник привлекался к надзору за военнопленными и издевался над ними.

Впоследствии боевик решил покинуть ряды ОПГ. По оперативной информации, бывший участник незаконных вооруженных формирований периодически ездил в РФ с целью получения гражданства страны-агрессора.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в одном из поселков Винницкой области, где он скрывался от правоохранительных органов. В рамках открытых уголовных производств по ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 437, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются неотложные следственные действия".

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Источник: https://censor.net.ua/v3070357
 
 
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У кровавой хунты жить сытнее, чем на лугандонии?
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Цікаво не в якому селі ховався, а якого біса з вотчини Гройсманенко та Реви поперся проти України воювати. Може Саакашвілі підбурив...
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Он на самом деле даже рад, что его поймали, теперь будут несколько лет кормить и крышей над головой обеспечивать.
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зачем это в массы заливать то ? тишина жаждит мести , распяли бы его где нибуть , и на одну тварь расийскую стало бы меньше !!! а теперь обмен , и снова этому свобода с оружием в руках на донбассе. не понимаю , для чего нам его озвучили , это ведь перегной. или спец службы таким образом отчитываються ? ну ок , отлично. но с этими нужно работать тихо.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияТеррорист из "ДНР" задержан на Виннитчине, - СБУ. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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