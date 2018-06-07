 "Нащо ви наш український ліс порепали?" - "Нацдружины" снесли табор ромов в Голосеевском парке. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой страницу организации в Facebook.
Несколько десятков активистов в балаклавах разобрали пустые дома ромов, которые обосновались на территории Голосеевского парка. Большинство жителей покинули территорию лагеря.
Накануне Нацдружины объявили "субботник" в Голосеевском парке. Они дали жителям табора 24 часа, чтобы покинуть территорию и убрать за собой мусор.
Ранее, киевский активист Александр Соколенко написал в Facebook, что ромы захватывают НПП "Голосеевский".
"Посторонние лица фактически захватили часть лесного квартала. В лесу обустроены кустарные помещения, землянки, печи. Уничтожен почвенный и растительный покров, территория вокруг засорена продуктами жизнедеятельности и бытовыми отходами. Работников лесопарка на захваченную территорию цыгане не допускают, при этом самовольно валят лес, преимущественно дубы, и используют их как дрова для обогрева и приготовления пищи", - сообщил он.
Напомним, что в Киеве участники националистической организации С14 выгнали ромов из табора на Лысой горе и сожгли их палатки и вещи.
заменить народ инородцами.
М-да. Так себе жидорептилоидный проект.
Проти нормальних соціалізованих ромів ніхто нічого проти не має. Співака Петю Чорного тут ніхто ніколи не чіпав.
Хай соціалізуються, не кочують, не забруднюють ліси своїми таборами , не жебракують і не порушують закон - і до них буде нормальне ставлення.
І да, соціологічне опитування показало, що більшість киян не хоче жити поруч з циганами. Там питання було: кого ви б не хотіли бачити сусідом - і варіанти росіяни, геї, євреї, цигани і тд. Більше всього респонденти висловилися проти циган, до всіх інших - толерантно ставляться.
Потому мне плевать, с чего там начинал Гитлер - цыгане в киевских парках жить не должны ни при каких обстоятельствах.
В центре на Арнаутской три цыганки ограбили мужика и угрожали ему ножом.
Ребята молодцы,гоните эту погать.