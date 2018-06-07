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 Киевские новости
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Все про:Киев (15982) цыгане (79) Нацдружины (3)

 "Нащо ви наш український ліс порепали?" - "Нацдружины" снесли табор ромов в Голосеевском парке. ВИДЕО

В четверг, 7 июня, представители "Национальных дружин" зачистили табор ромов в Голосеевском парке Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой страницу организации в Facebook.

Смотрите также: "Милиция, бл#дь?!", - разгон табора ромов на Лысой горе в Киеве. ВИДЕО

Несколько десятков активистов в балаклавах разобрали пустые дома ромов, которые обосновались на территории Голосеевского парка. Большинство жителей покинули территорию лагеря.

Накануне Нацдружины объявили "субботник" в Голосеевском парке. Они дали жителям табора 24 часа, чтобы покинуть территорию и убрать за собой мусор.

Ранее, киевский активист Александр Соколенко написал в Facebook, что ромы захватывают НПП "Голосеевский".

"Посторонние лица фактически захватили часть лесного квартала. В лесу обустроены кустарные помещения, землянки, печи. Уничтожен почвенный и растительный покров, территория вокруг засорена продуктами жизнедеятельности и бытовыми отходами. Работников лесопарка на захваченную территорию цыгане не допускают, при этом самовольно валят лес, преимущественно дубы, и используют их как дрова для обогрева и приготовления пищи", - сообщил он.

Нащо ви наш український ліс порепали? - Нацдружины снесли табор ромов в Голосеевском парке 01

Напомним, что в Киеве участники националистической организации С14 выгнали ромов из табора на Лысой горе и сожгли их палатки и вещи.

Источник: https://censor.net.ua/v3070353
 
   
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А почему власть ромам все позволяет? с какой стати?
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Такой план мирового правительства по уничтожению славян-
заменить народ инородцами.
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Заменить лояльное цивилизованное население инородцами, с которыми вовсе не наступит либеральная и политкошерная (анти)утопия - скорее будет ниразу не толерантная шариатская жесть, которая первым делом этих богоизбранных и отхолокостит...
М-да. Так себе жидорептилоидный проект.
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Ну они ж не в Козыне и Конча-заспе свои лагеря обустраивают. Плюс вполне возможно, что доля от их преступной деятельности идет ментам и потом на самый верх.
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а где борьба полиции с ромами??????????? спрятались?
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А кому боронити суспільство від циган? Всі урядовий квартал від людей охороняють! "Нащо ви наш український ліс порепали?" - "Нацдружины" снесли табор ромов в Голосеевском парке - Цензор.НЕТ 5252
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идиоты. сходите лучше снесите имения бурбаков-розенблатов, они то уж точно лес, не то шо порепали, а вырубили под корень.
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піди спочатку замочи путіна, а потім будеш такі цінні поради давати
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замочи сначала в себе дебила, потом будешь мне писать
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Сейчас грантоеды опять вой поднимут. А то что цыгане лес уничтожают - грантоедов не волнует - не проплатили за это..
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Що ліс загадили та нищать - то одно! А за який кошт живуть? Спитайте! Уже поодиноким жінкам, дітям, пенсіонерам серед білого дня ходити лячно (грабують, ображають, шарять нахабно по сумкам, пакетам, кишеням, тягнуть все, що "погано лежить"...) Авакяну - пох... (він розбудовує "нову поліцію" та воює з активістами)!
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Думаю "серед білого дня ходити лячно" скорее из-за грузин, которые и цепочки срывают с прохожих и массово квартиры обворовывают.. А Авакяну-пох.., это да.
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Всё правильно сделали. Ромы наглеют, если не давать им отпор. Ничего святого у них нет. НЕ говорю уже о распространении наркотиков и болезней. А полиция была бы куда полезней в зоне ьоевых действий на передовой. Вот бы Аваков этим озаботился, а не языком мотал.
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Да не только "ромы" (цыгане) наглеют, а почти ВСЕ иностранцы. Законы у нас одни из самых мягких в мире, по отношению к иностранцам - вот банды с Кавказа, да и других регионов массово рванули сюда.
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То є добре. Чо б вам не піти захищати Карпатські ліси?
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Так а що в Голосієво жителі Карпат діяли? Кожен хай за свій населений пункт стоїть...
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Знаєте, до цих нацдружин можна по-різному ставитися, але в даному конкретному випадку їх дії співпадають з бажаннями більшості киян. Ну не хочуть кияни бачити циган-попрошайок і злодюжок в нашому місті. І, до речі, по цій темі навіть соц. опитування було...

Проти нормальних соціалізованих ромів ніхто нічого проти не має. Співака Петю Чорного тут ніхто ніколи не чіпав.
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Не співпадають. Більшість киян пам'ятає, що Гітлер теж починав з циган, зокрема. І дурне населення волало "Так! Правильно!".
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Ще раз повторюю: Співака рома Петю Чорного в Києві ніхто ніколи не чіпав.

Хай соціалізуються, не кочують, не забруднюють ліси своїми таборами , не жебракують і не порушують закон - і до них буде нормальне ставлення.

І да, соціологічне опитування показало, що більшість киян не хоче жити поруч з циганами. Там питання було: кого ви б не хотіли бачити сусідом - і варіанти росіяни, геї, євреї, цигани і тд. Більше всього респонденти висловилися проти циган, до всіх інших - толерантно ставляться.
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Ну і ще одне, учіть історію, а не повторюйте тупу пропаганду. Першими від репресій гітлерівців постраждали самі німці. Першими у концтабори в 30-х посадили німців - соціал-демократів, антифашистів, інтелігенцію і тд і тп.
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Цыгане там живут незаконно. Цыгане захватили территорию городского парка, не пускают туда коммунальщиков, грабят людей, а полиция бездествует.
Потому мне плевать, с чего там начинал Гитлер - цыгане в киевских парках жить не должны ни при каких обстоятельствах.
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У них там, целая великая Румыния, а как срать то в Голосеевском парке...
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хотелось бы конечно чтобы карпатскими лесами тоже озаботились. правда там причастные домики отнюдь не из деревьев делают, и даже вряд ли на территории Украины, но количество деревьев наверняка уменьшалось явно не на одну тысячу в год.
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А кацапский деда Саня Чубиков бродит, как цыган по Европе
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Хлопці ! Не з тих починаєте. Зараз європейці, що сидять на трубі новій кривавого тирана путіна, будуть вичитувати лекції про гуманізм, який щоправда в їхньому випадку чиста формальність.
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Немає слів. Цим людиноподібним істотам не може бути місця в Україні. Нечисть.
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В Одессе цыганва свои палатки поставили на Куликовом,все обоссали,а ментам на.рать.
В центре на Арнаутской три цыганки ограбили мужика и угрожали ему ножом.
Ребята молодцы,гоните эту погать.
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Цензор.НЕТВидеоКиевские новости"Нащо ви наш український ліс порепали?" - "Нацдружины" снесли табор ромов в Голосеевском парке. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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