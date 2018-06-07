 "Нащо ви наш український ліс порепали?" - "Нацдружины" снесли табор ромов в Голосеевском парке. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой страницу организации в Facebook.

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Несколько десятков активистов в балаклавах разобрали пустые дома ромов, которые обосновались на территории Голосеевского парка. Большинство жителей покинули территорию лагеря.

Накануне Нацдружины объявили "субботник" в Голосеевском парке. Они дали жителям табора 24 часа, чтобы покинуть территорию и убрать за собой мусор.

Ранее, киевский активист Александр Соколенко написал в Facebook, что ромы захватывают НПП "Голосеевский".

"Посторонние лица фактически захватили часть лесного квартала. В лесу обустроены кустарные помещения, землянки, печи. Уничтожен почвенный и растительный покров, территория вокруг засорена продуктами жизнедеятельности и бытовыми отходами. Работников лесопарка на захваченную территорию цыгане не допускают, при этом самовольно валят лес, преимущественно дубы, и используют их как дрова для обогрева и приготовления пищи", - сообщил он.

Напомним, что в Киеве участники националистической организации С14 выгнали ромов из табора на Лысой горе и сожгли их палатки и вещи.