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 Политика Украины
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Все про:ВР (22031) Пономарев Александр (16)

 "Люди - крайне небрежно одетые, без каких-либо распознавательных знаков. Я вообще посчитал, что это люди с Майдана", - нардеп Пономарев о нападении на журналистов в Раде. ВИДЕО

Народный депутат из группы "Воля народа" Александр Пономарев, который напал на журналистов в кулуарах Верховной Рады, утверждает, что якобы не понял, что его снимают на телефон журналисты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом народный депутат заявил в ходе заседания регламентного комитета Верховной Рады, на котором рассматривалось представление Генерального прокурора Юрия Луценко "О предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Пономарева Александра Сергеевича". 

...

Пономарев заявил: "Каюсь, может быть, немножечко погорячился. Я принял ситуацию за обычное бытовое хамство. ... Люди - крайне небрежно одетые, без каких-либо распознавательных знаков, без бейджиков, без удостоверений, без какой-то аппаратуры, на карманные телефоны лезут между нами разговаривающими и пытаются это снять. Им два или три раза было сделано замечание: "Ребята, вы нам мешаете". Что спровоцировало еще более хамоватую, более нагловатую позицию. (...) Еще раз повторяюсь: без бейджиков, без удостоверений, без какой-то аппаратуры, крайне небрежно одетые. Я вообще посчитал, что это люди с Майдана". 

Стоит отметить, что на видео зафиксирован бейджик на груди у журналиста. Кроме того, сам нардеп обзывал журналистов "журналюгами".

Напомним, 18 мая, в Генеральной прокуратуре сообщили, что представление на привлечение Пономарева к уголовной ответственности направлено в Раду.

7 февраля экс-"регионал" Александр Пономарев в кулуарах Верховной Рады выхватил из рук и забрал мобильный телефон у парламентского корреспондента Цензор.НЕТ Ивана Марусенко, в то время как журналист снимал на камеру телефона комментарий нардепа.

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Редакция Цензор.НЕТ расценивает поступок Пономарева как препятствование журналисткой деятельности и считает это основанием для открытия уголовного производства.

"За 7 лет работы парламентским корреспондентом не помню такого вопиющего и наглого отношения к журналистам со стороны депутатского корпуса. Депутат Пономарев мало того, что начал говорить журналистам, где и как они должны снимать, еще и выхватил камеру, лишив меня возможности выполнять свою работу. При этом, если бы не поднялся скандал, то я думаю, что своего телефона я бы больше не увидел. Кроме того, Пономарев недостойно прикрывался своей депутатской неприкосновенностью. Даже самые агрессивно настроенные "регионалы" не позволяли себе выхватывать и забирать камеру", - прокомментировал инцидент парламентский корреспондент Цензор.НЕТ Иван Марусенко.

Стоит отметить, что съемка и сам инцидент происходили в публичном месте - кулуарах Верховной Рады.

В тот же день прокуратура города Киева начала уголовное производство относительно препятствования народным депутатом Украины Александром Пономаревым профессиональной деятельности журналистов, в том числе, журналиста Цензор.НЕТ Ивана Марусенко.

Источник: https://censor.net.ua/v3070337
 
 
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Слава богу что оно еще не голое по Раде бродит с отговоркой: Я вообще посчитал, что я одет.
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А.Пономарёв это который рыго-анал ?
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В селе Черная Тиса на
Закарпатье вечером, 6 июня,
произошел жуткий случай,
который возмутил украинцев
своей жестокостью: человек
привязал коня к автомобилю и
волок его по селу.
Об этом очевидцы сообщают
в Facebook на странице
сообщества "Чорнотісянській
рідний край".
По словам свидетелей, извергом
оказался бывший помощник
лесничего, который был в
нетрезвом состоянии.
Пострадавший конь
"Он поймал на берегу реки
пасушегося коня и, привязав его к
своему бортовому УАЗику, начал
таскать по асфальту. Можно
только представить, с какой
ненавистью Василий Васильевич
тянул это ни в чем не повинное
животное, если на асфальте
остались следы пробуксовки.
Также на дороге видно, как конь
пытался всеми силами
сопротивляться, но это у него не
получилось и он остался не только
без подков, но и глаза, а также с
сильно ободранными боками", -
отметили на странице.
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Неприємна історія, але це не по темі. Тому це спам.
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Нееее....лучше бан на три дня.....я не против если цензор подаст это как новость....
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быдло, дорвавшееся до власти, считающее весь народ болванами и быдлом.
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Хто і як одягнений і чим знімає подію не має значення. Тому Пономарьов порушив права журналістів.
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то він думає, що макнув Майдан..
бридка істота..
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.

слуга народа - похоже помпезный хамоватый дебил. Как впрочем они и все. Как впрочем и луцик
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Это же надо так оскорбить людей с майдана....
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А що, Пономарьов, таки, правий. Журналістів потрібно вдягнути у формені пеньюари і кожного спорядити триногою камерою на коліщатах.
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Так на тебе гнида тоже не написано что ты депутат.

А что депутаты не дали согласия на привлечения к уголовной ответственности, так это не удивляет, одна шайка-лейка.
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И вот такая быдлота-гопота заседает в Раде. Жесть.
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Аааааа. Понял. Это было нападение на него из-за его несгибаемой политической позиции. Вот я дурень, не сообразил сразу.
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Чому цьому бидлу дозволили говорити рюзькою?
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Може тому, що більшість в Раді взагалі, і в комітеті зокрема - представники рюзьких інтересів.
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"Люди - крайне небрежно одетые, без каких-либо распознавательных знаков. Я вообще посчитал, что это люди с Майдана", - нардеп Пономарев о нападении на журналистов в Раде.
___________________
И что, депутаты согласились с такой тупой, наглой отмазкой?! Хотя от ТАКОЙ Рады это не удивляет.
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На пиці пономареву зробити тату "Лайно". Щоб ніде не ходив без "распознавательних знаков"
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Не почтительно холопы к барину подошли, без уважения, не на коленях! Подонок!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Люди - крайне небрежно одетые, без каких-либо распознавательных знаков. Я вообще посчитал, что это люди с Майдана", - нардеп Пономарев о нападении на журналистов в Раде. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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