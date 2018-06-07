 "Люди - крайне небрежно одетые, без каких-либо распознавательных знаков. Я вообще посчитал, что это люди с Майдана", - нардеп Пономарев о нападении на журналистов в Раде. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом народный депутат заявил в ходе заседания регламентного комитета Верховной Рады, на котором рассматривалось представление Генерального прокурора Юрия Луценко "О предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Пономарева Александра Сергеевича".
Пономарев заявил: "Каюсь, может быть, немножечко погорячился. Я принял ситуацию за обычное бытовое хамство. ... Люди - крайне небрежно одетые, без каких-либо распознавательных знаков, без бейджиков, без удостоверений, без какой-то аппаратуры, на карманные телефоны лезут между нами разговаривающими и пытаются это снять. Им два или три раза было сделано замечание: "Ребята, вы нам мешаете". Что спровоцировало еще более хамоватую, более нагловатую позицию. (...) Еще раз повторяюсь: без бейджиков, без удостоверений, без какой-то аппаратуры, крайне небрежно одетые. Я вообще посчитал, что это люди с Майдана".
Стоит отметить, что на видео зафиксирован бейджик на груди у журналиста. Кроме того, сам нардеп обзывал журналистов "журналюгами".
Напомним, 18 мая, в Генеральной прокуратуре сообщили, что представление на привлечение Пономарева к уголовной ответственности направлено в Раду.
7 февраля экс-"регионал" Александр Пономарев в кулуарах Верховной Рады выхватил из рук и забрал мобильный телефон у парламентского корреспондента Цензор.НЕТ Ивана Марусенко, в то время как журналист снимал на камеру телефона комментарий нардепа.
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Редакция Цензор.НЕТ расценивает поступок Пономарева как препятствование журналисткой деятельности и считает это основанием для открытия уголовного производства.
"За 7 лет работы парламентским корреспондентом не помню такого вопиющего и наглого отношения к журналистам со стороны депутатского корпуса. Депутат Пономарев мало того, что начал говорить журналистам, где и как они должны снимать, еще и выхватил камеру, лишив меня возможности выполнять свою работу. При этом, если бы не поднялся скандал, то я думаю, что своего телефона я бы больше не увидел. Кроме того, Пономарев недостойно прикрывался своей депутатской неприкосновенностью. Даже самые агрессивно настроенные "регионалы" не позволяли себе выхватывать и забирать камеру", - прокомментировал инцидент парламентский корреспондент Цензор.НЕТ Иван Марусенко.
Стоит отметить, что съемка и сам инцидент происходили в публичном месте - кулуарах Верховной Рады.
В тот же день прокуратура города Киева начала уголовное производство относительно препятствования народным депутатом Украины Александром Пономаревым профессиональной деятельности журналистов, в том числе, журналиста Цензор.НЕТ Ивана Марусенко.
Закарпатье вечером, 6 июня,
произошел жуткий случай,
который возмутил украинцев
своей жестокостью: человек
привязал коня к автомобилю и
волок его по селу.
Об этом очевидцы сообщают
в Facebook на странице
сообщества "Чорнотісянській
рідний край".
По словам свидетелей, извергом
оказался бывший помощник
лесничего, который был в
нетрезвом состоянии.
Пострадавший конь
"Он поймал на берегу реки
пасушегося коня и, привязав его к
своему бортовому УАЗику, начал
таскать по асфальту. Можно
только представить, с какой
ненавистью Василий Васильевич
тянул это ни в чем не повинное
животное, если на асфальте
остались следы пробуксовки.
Также на дороге видно, как конь
пытался всеми силами
сопротивляться, но это у него не
получилось и он остался не только
без подков, но и глаза, а также с
сильно ободранными боками", -
отметили на странице.
бридка істота..
слуга народа - похоже помпезный хамоватый дебил. Как впрочем они и все. Как впрочем и луцик
А что депутаты не дали согласия на привлечения к уголовной ответственности, так это не удивляет, одна шайка-лейка.
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И что, депутаты согласились с такой тупой, наглой отмазкой?! Хотя от ТАКОЙ Рады это не удивляет.