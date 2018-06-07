 "Люди - крайне небрежно одетые, без каких-либо распознавательных знаков. Я вообще посчитал, что это люди с Майдана", - нардеп Пономарев о нападении на журналистов в Раде. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом народный депутат заявил в ходе заседания регламентного комитета Верховной Рады, на котором рассматривалось представление Генерального прокурора Юрия Луценко "О предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Пономарева Александра Сергеевича".

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Пономарев заявил: "Каюсь, может быть, немножечко погорячился. Я принял ситуацию за обычное бытовое хамство. ... Люди - крайне небрежно одетые, без каких-либо распознавательных знаков, без бейджиков, без удостоверений, без какой-то аппаратуры, на карманные телефоны лезут между нами разговаривающими и пытаются это снять. Им два или три раза было сделано замечание: "Ребята, вы нам мешаете". Что спровоцировало еще более хамоватую, более нагловатую позицию. (...) Еще раз повторяюсь: без бейджиков, без удостоверений, без какой-то аппаратуры, крайне небрежно одетые. Я вообще посчитал, что это люди с Майдана".

Стоит отметить, что на видео зафиксирован бейджик на груди у журналиста. Кроме того, сам нардеп обзывал журналистов "журналюгами".

Напомним, 18 мая, в Генеральной прокуратуре сообщили, что представление на привлечение Пономарева к уголовной ответственности направлено в Раду.

7 февраля экс-"регионал" Александр Пономарев в кулуарах Верховной Рады выхватил из рук и забрал мобильный телефон у парламентского корреспондента Цензор.НЕТ Ивана Марусенко, в то время как журналист снимал на камеру телефона комментарий нардепа.

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Редакция Цензор.НЕТ расценивает поступок Пономарева как препятствование журналисткой деятельности и считает это основанием для открытия уголовного производства.

"За 7 лет работы парламентским корреспондентом не помню такого вопиющего и наглого отношения к журналистам со стороны депутатского корпуса. Депутат Пономарев мало того, что начал говорить журналистам, где и как они должны снимать, еще и выхватил камеру, лишив меня возможности выполнять свою работу. При этом, если бы не поднялся скандал, то я думаю, что своего телефона я бы больше не увидел. Кроме того, Пономарев недостойно прикрывался своей депутатской неприкосновенностью. Даже самые агрессивно настроенные "регионалы" не позволяли себе выхватывать и забирать камеру", - прокомментировал инцидент парламентский корреспондент Цензор.НЕТ Иван Марусенко.

Стоит отметить, что съемка и сам инцидент происходили в публичном месте - кулуарах Верховной Рады.

В тот же день прокуратура города Киева начала уголовное производство относительно препятствования народным депутатом Украины Александром Пономаревым профессиональной деятельности журналистов, в том числе, журналиста Цензор.НЕТ Ивана Марусенко.