 Данилюк в Раде: "Работа ГФС пронизана коррупцией и конфликтами интересов". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил с трибуны Верховной Рады перед голосованием за его отставку.

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"Я шел строить эффективную, современную финансовую систему страны. Я шел бороться с коррупцией. Я шел бороться с разбазариванием государственных средств. Я шел создавать современную, эффективную службу финансовых расследований. С честью и достоинством я отстаивал интересы Украины перед международными партнерами. Написанное мною письмо содержит общеизвестные факты. В частности факт о том, что больше года во главе Государственной фискальной службы стоит полулегитимный и полностью управляемый человек. Поэтому реформа этого важнейшего органа не происходит. Работа ГФС пронизана коррупцией и конфликтами интересов. (...) К сожалению, такая ситуация является типичной для всех важных органов в Украине. (...) Это дискредитирует нашу страну и делает нас слабее в глазах у всего мира. Если вы не согласны – голосуйте за мою отставку. Нет человека – нет проблем", – заявил он.

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