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 Политика Украины
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Все про:ВР (22031) отставка (2282) Данилюк Александр (286) ГФС (2600)

 Данилюк в Раде: "Работа ГФС пронизана коррупцией и конфликтами интересов". ВИДЕО

Государственную фискальную службу Украины сегодня возглавляет "полулегитимный и полностью управляемый человек".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил с трибуны Верховной Рады перед голосованием за его отставку.

...

"Я шел строить эффективную, современную финансовую систему страны. Я шел бороться с коррупцией. Я шел бороться с разбазариванием государственных средств. Я шел создавать современную, эффективную службу финансовых расследований. С честью и достоинством я отстаивал интересы Украины перед международными партнерами. Написанное мною письмо содержит общеизвестные факты. В частности факт о том, что больше года во главе Государственной фискальной службы стоит полулегитимный и полностью управляемый человек. Поэтому реформа этого важнейшего органа не происходит. Работа ГФС пронизана коррупцией и конфликтами интересов. (...) К сожалению, такая ситуация является типичной для всех важных органов в Украине. (...) Это дискредитирует нашу страну и делает нас слабее в глазах у всего мира. Если вы не согласны – голосуйте за мою отставку. Нет человека – нет проблем", – заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина стоит на грани глубокого экономического кризиса: сотрудничество с МВФ должно продолжаться, - открытое письмо экономистов к властям

Источник: https://censor.net.ua/v3070298
 
 
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Всех кто начинал говорить про "клоаку" изнутри уволили.
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план был таков, - увольняем Данилюка, ставим Южанину, полючаем деньги от МВФ и успешно пилим их на выборы.
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Да у этого Данилюка по глазам видно, шо он - огент крымля, пиндосов и курченки, и заточен на дискредитацию Петра Победоносеца.
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И сколъко ж по времени ты там проработал?пронзенный или пронизанный
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Пусть теперь этим занимается Аникоррупционный Суд
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Работа ГФС пронизана коррупцией и конфликтами интересов. (...) Источник: https://censor.net.ua/n3070298

О как, шо отставка животворящая делает, Данилюк сразу прозрел. Урод.
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Павучки в баночці лютують!!!
Смачного!
Пожираємо один одного!!!
🤣🤣🤣
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Ну.. Теперь его, надо посадить.. Шоб не воровал, и не брехал лишнего...
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Не умеешь воровать.... Иди в попу, дай другим..
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Мой знакомый пытался самостоятельно оформить тариф на электроотопление в квартире и отказаться от коммунального отопления . Ничего не вышло . Заплатил людям . Все быстро и грамотно сделали . Коррупция разная бывает , иногда помогает .
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То что в ГФС коррупция видней всего становится после увольнения с должности . ДО этого её не видно да ,, таварищ ,теперь уже бывший, министер .?Данилюк у Раді: "Робота ДФС пронизана корупцією і конфліктами інтересів" - Цензор.НЕТ 2001.
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Так коррупция в Украине везде рулит. Один из примеров - мэру Одессы Труханову суд позволил продолжать заниматься служебной деятельностью. И это человеку, который привлечен к уголовной ответственности за коррупцию!
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Гена Труханчик - хороший парень! Руки прочь, зрадофилы!
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как только под зад дадут или от корыта оторвут
так и начинаются откровения-разоблачения...
а два дня назад он этого не знал? чего молчал?
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А поки не звільнили його все влаштовувало? Я щось не чув від нього чогось подібного раніше!
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Что интересно - пока Данилюку получалось доить минфин и зарабатывать на нем недвижимость в Англии, он никаких существенных недостатков в этой системе не находил. Едва ему дали под зад за наглость и попытку протащить очередную марионетку в правительство (своего седьмого! заместителя) - как тут же оказалось, что "все кругом никуда не годится, и вообще, я вам сейчас всю песочницу раскритикую".

Интересно, что заверещит Аваков, если его турнуть с должности? Наверняка что-то вроде: "Все менты - суки, подонки, не люди!"... Ах, пардон! Он это уже кричал. ДО того, как его назначили министром.
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..

ц тут по темі..
За найближчі два роки Україна має виплатити 10 мільярдів доларів. У 2018 цифра не надто критична - близько 2 мільярдів виплат. У 2019-2021 роках Україні потрібно буде виплачувати близько 6 мільярдів щороку. - http://gk-press.if.ua/skilky-ukrayina-vynna-zovnishnim-kredytoram-pidrahunky-fahivtsiv/ Що маємо на сьогодні - золото-валютний резерв України - всього 18 млрд 119,7 млн доларів. - https://tsn.ua/groshi/u-nacbanku-nazvali-prichini-chomu-zolotovalyutni-rezervi-znovu-pochali-hudnuti-1166907.html. Цього резерву, виходить, хватить на 3 роки виплати боргів - а далі … (задниця). Через те влада і викручує як може гроші з народу шляхом підняття цін на компослуги, урізання субсидій і т.п. Причина цієї катаклізми криється в 1990 році, коли приватна власність на великі об'єкти виробництва перейшли у приватні руки. Олігархи, маючи величезні прибутки, побудували державну машину під себе, включаючи законодавчу, судову і виконавчу влади. Тапер, маючи владу, вони з народу викачують все, що можуть, зменшуючи свої видатки на утримання рабів.
. така статистика ..запитання до тих хто це вибирав -- ОБДУРЕНИХ ... емоційних НЕДОУМКІВ .. гонорових БАРАНІВ ..і т.п... Ви коли перестанете вибирати цих ЗЛОДІЇВ . прикриваючись патріотичними гаслами .. із 52 млн .. залишилось 31 млн жителів .. і то ? .. заводи фабрики -ваучери віддали олігархам .. електро газо-нафто енергетику теж .. тепер за Землю взялися .. Жінки уже поїхали за кордон .. туди ж Діти і Онуки заглядають .. де Ви - Українці -свідомі Громадяни ?
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Нехай дасть свідчення і докази НАБУ, прокуратурі України, ФБР, М6 !
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныДанилюк в Раде: "Работа ГФС пронизана коррупцией и конфликтами интересов". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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