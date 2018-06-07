 Данилюк в Раде: "Работа ГФС пронизана коррупцией и конфликтами интересов". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил с трибуны Верховной Рады перед голосованием за его отставку.
"Я шел строить эффективную, современную финансовую систему страны. Я шел бороться с коррупцией. Я шел бороться с разбазариванием государственных средств. Я шел создавать современную, эффективную службу финансовых расследований. С честью и достоинством я отстаивал интересы Украины перед международными партнерами. Написанное мною письмо содержит общеизвестные факты. В частности факт о том, что больше года во главе Государственной фискальной службы стоит полулегитимный и полностью управляемый человек. Поэтому реформа этого важнейшего органа не происходит. Работа ГФС пронизана коррупцией и конфликтами интересов. (...) К сожалению, такая ситуация является типичной для всех важных органов в Украине. (...) Это дискредитирует нашу страну и делает нас слабее в глазах у всего мира. Если вы не согласны – голосуйте за мою отставку. Нет человека – нет проблем", – заявил он.
О как, шо отставка животворящая делает, Данилюк сразу прозрел. Урод.
Смачного!
Пожираємо один одного!!!
🤣🤣🤣
так и начинаются откровения-разоблачения...
а два дня назад он этого не знал? чего молчал?
Интересно, что заверещит Аваков, если его турнуть с должности? Наверняка что-то вроде: "Все менты - суки, подонки, не люди!"... Ах, пардон! Он это уже кричал. ДО того, как его назначили министром.
ц тут по темі..
За найближчі два роки Україна має виплатити 10 мільярдів доларів. У 2018 цифра не надто критична - близько 2 мільярдів виплат. У 2019-2021 роках Україні потрібно буде виплачувати близько 6 мільярдів щороку. - http://gk-press.if.ua/skilky-ukrayina-vynna-zovnishnim-kredytoram-pidrahunky-fahivtsiv/ Що маємо на сьогодні - золото-валютний резерв України - всього 18 млрд 119,7 млн доларів. - https://tsn.ua/groshi/u-nacbanku-nazvali-prichini-chomu-zolotovalyutni-rezervi-znovu-pochali-hudnuti-1166907.html. Цього резерву, виходить, хватить на 3 роки виплати боргів - а далі … (задниця). Через те влада і викручує як може гроші з народу шляхом підняття цін на компослуги, урізання субсидій і т.п. Причина цієї катаклізми криється в 1990 році, коли приватна власність на великі об'єкти виробництва перейшли у приватні руки. Олігархи, маючи величезні прибутки, побудували державну машину під себе, включаючи законодавчу, судову і виконавчу влади. Тапер, маючи владу, вони з народу викачують все, що можуть, зменшуючи свої видатки на утримання рабів.
. така статистика ..запитання до тих хто це вибирав -- ОБДУРЕНИХ ... емоційних НЕДОУМКІВ .. гонорових БАРАНІВ ..і т.п... Ви коли перестанете вибирати цих ЗЛОДІЇВ . прикриваючись патріотичними гаслами .. із 52 млн .. залишилось 31 млн жителів .. і то ? .. заводи фабрики -ваучери віддали олігархам .. електро газо-нафто енергетику теж .. тепер за Землю взялися .. Жінки уже поїхали за кордон .. туди ж Діти і Онуки заглядають .. де Ви - Українці -свідомі Громадяни ?