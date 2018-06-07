 Принятие Закона об Антикоррупционном суде - это победа Украины, - Порошенко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Принятие Закона об Антикоррупционном суде - это победа Украины. Спасибо 315 депутатам, которые проголосовали за Президентский законопроект, давший зеленый свет для создания Высшего Антикоррупционного Суда", - написал Порошенко.

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"Это - исторический день для нашей страны!", - добавил Президент.