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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (14918) Антикоррупционный суд (232)

 Принятие Закона об Антикоррупционном суде - это победа Украины, - Порошенко. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил народных депутатов, которые проголосовали за Президентский законопроект, давший зеленый свет для создания Высшего Антикоррупционного Суда.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

...

"Принятие Закона об Антикоррупционном суде - это победа Украины. Спасибо 315 депутатам, которые проголосовали за Президентский законопроект, давший зеленый свет для создания Высшего Антикоррупционного Суда", - написал Порошенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рада 315 голосами приняла закон об Антикоррупционном суде. ВИДЕО

"Это - исторический день для нашей страны!", - добавил Президент.

Принятие Закона об Антикоррупционном суде - это победа Украины, - Порошенко 01

Источник: https://censor.net.ua/v3070275
 
   
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Поклеп из Госдепа.Госсеретарь США Майк Помпео объявит о новых санкциях против строителей Северного потока в самое ближайшее время.
Поздравляю Мавзолейное быдло Педофила с ПАБЕДАй Ухвалення Закону про Антикорупційний суд - це перемога України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5938 Ухвалення Закону про Антикорупційний суд - це перемога України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5938
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А які там повноваження іноземців при відборі суддів?
Якщо не вирішальні, то туфта це а не суд.
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Первое правило кидалова - убеди лоха, что он контролирует ситуацию. Похоже, что никто не имел дел с бандитским бизнесом) Тебе кажется, что заключил выгодную сделку, но на самом деле ты влетел , как только заговорил с ними. Наем победил Петра нажатием кнопки? Те у кого был шанс "иных уж нет,а те далече"..
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ЕДИНСТВЕННАЯ ПОБЕДА УКРАИНЫ будет тогда, когда на тюремные нары сядут первые высшие казнокрады. Все остальные победные реляции - это популизм, демагогия и имитация бурной деятельности перед кредиторами. Елки-палки, я теряю последнее уважение к Америке, к МВФ и ко всем прочим мудрым капиталистам: КАК МОЖНО ТРЕТИЙ ГОД ПОДРЯД ИГРАТЬ В НАПЕРСТКИ С ПОРОШЕНКО и верить в то, что "в следующий раз сыграно будет по правилам"?! Неужели их ничему не научила судьба САП и НАБУ?
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Да Ви батєнька юмаріст ...
Реал політик ... у реалі, так би мовити, сорі ...
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Генерал-фильдмаршал ДАУНетских окорочков ЗаХерченко уходит в отставку ,вместо него назначен ефрейтор Денис Пушилин
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мустафін зам медвечука став членом придвиборчої команди жулі це ппц просто
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Йуля проект хуйла, ничего удивительного.
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КацаПсины валите с Донбасса пока есть ВРЕМЯ...
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Много слов и много пуков!
Один вопрос - право вето есть или нет? Готовиться к дефолту или нет?
А то остальное все, это цветущая рожа врача который говорит родственникам "Я вас поздравляю! Больной не очень долго мучался и похоронное бюро моей жены дало вам скидку 10% на услуги"
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Антикоррупционный суд должен быть по рекомендованным западом судьями по западной версии. Чтобы продавить шнырей и суперкоррупционеров нужно маятник качнуть чуть дальше чем обычно нужно в антикоррупционную сторону. Это "дальше" будет некой борьбой с ватными предателями.

Одесские шныри грантополучатели путинских кровавых денег с одессе. сбу не может разорвать послупления нефтедолларов для заливания украины бензином чекистами? СБУ будет работать в одессе?

ГДЕ РАСШИРЕНИЯ ВОЕННОЙ БАЗЫ в очакове. Поляки за такое готовы ярды $$ выделить.
Глобаль ховк в небе, и пистовать вильхами по всему что стреляет до ватной границы и где скопления более 2- вата изза тоталь лжи отвечает за гражданских. И с поддержкой самой модернизированной авиации.
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Тут ты прав.Базу в Очакове надо строить и НЕМЕДЛЕННО...
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База в Очакові не передбачена мінськими договорняками. пут-Ын може напасти.І це недружній крок стосовно підєрациі рашистів - там тоженашилюді - мілліони заробітчан. І не забувайте про Крим. Від будівництва бази може висохнути Кримський канал і електрика перестане подаватись на титановий завод Фіґташа. І тоді - екологічна катастрофа,Чорнобиль-2 і МВФ кредити не дасть. Є якість контраргументи? )))))
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Слідкуйте за рухом рук ...
Будується база США у Польщі - анексується Білорусь, з усима наслідками.
Що, таким чином відбувається ? Правильно, зближення опонентів.
Нічого не нагадує ?
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Это проблемы недостраны парашки. Украина на костях парашки может обменять(ЗАСЛУЖЕНО) нормальную жизнь. Парашка решила свои вялические проблемы решить войной в украине и аннексией, ну заплатит развалом.Рак земли(крови, голодоморов, трупов) давно заслужил на полное излечивание через дробление.
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Послушаю Голос Америки,радио Свобода,нашу оппозицию и сделаю выводы,поскольку закон не видел, а лукавым -не верю..
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За голландской конфискацией на 2.6млрд по стокгольмскому арбитражу, активы продать за половину рыночной стоимости голландскому народу, можно их представителям(хотя есть плюсы и минусы). Конечные выгодополучатели от перепродажи по полной рыночной цене должны быть кто имеет хотя бы одного коренного голландского родственника в третьем поколении(не муслимам по 10 детей, а коренным голландцам).
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Невыполненными остаются еще два ключевых требования МВФ: повышение цены на газ в зависимости от цены импорта и сбалансирования государственного бюджета.
Об этом говорится в статье ЭП "Попрощались, но забыли сказать: Украина заставляет МВФ паковать чемоданы". так что СУД еще не решает получение бабла офшорного
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Что не говорите, но процесс изменений в Украине идёт и всяким рыгойулям быть у власти не светит.
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Вот чертяка ты！ ведь прав на все 100. Процесс уничтожения страны идет, а при власт рыго соевые
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Уничтожение твоей страны засРашки действительно идет😁
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Украина засрашкой стала при пэти, ибо никто еще так не срал на конституцию и народ Украины, как диабетик со своими рыгосоевыми мародерами
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Ватный дурак, ни один украинец не назовет свою страну засрашкой, а ты тупое быдло хуйла этого так и не поняло.
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Ни один соевый демагог не назовет вещи своими именами, ти ничтожен в реальном понимании процессов, которые сейчас происходят.
Ты топи за юлькин ботокс, это все, что ты умеешь, не анализируй ничего, не выставляй себя большим дураком, чем ты есть, постесняйся.
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Прошу вибачити... а що означають цифри після "ніків" учасників ?
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Рыгоюлям не светит, согласен, а вот учредитель партии регинов рыгопеца уже пятый год при власти и не чешется.
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Зате #Другийраз-водинтур цілком реально світить. Можемпавтаріть, як кажуть запарєбріком.
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Если украинцы его изберут, то будет, но никто не навяжет себя как на розсее.
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"Виберуть"? Головне не те, як голосують, а хто рахує.
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Да изминения такие что за голову все хватаются. На сколько еще в етом году изменятся цены, тарифы и ЖКХ?
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Тарифы жкх нормальных украинцев не напрягают, только ватный бомжара не может их оплатить. Все кто действительно нуждаются в помощи при оплате коммунальных услуг, получают субсидии, так что не гони пургу.
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Как же наши депутатишки бояться,выбрав аудитором НАБУ по своей квоте 81 летнего Владимира Василенко, а не американца Томаса Фейрестоуна.. Проголосовали по притче... или осел сдохнет или падишах помрет (фигурально) )
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Василенко ... це не той часом, що на Кучму справу відкрив ?
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ну и кто будет первенцем для этого суда?
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зачем такими заявлениями делать посмешищем Президента Украины? Кто ему эту фигню постит в ленту?
если бы не угрозы Запада не давать больше денег на распил - ничего бы не было, и попытки саботажа работы антикоррупционеров никуда не денутся, особенно после избрания 81-летнего маразматика аудитором НАБУЮ
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Юля брала кредит 26 миллиардов Азиров 19...,первой пойдёт Юля...
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Ты в курсе, что до выборов меньше года осталось?
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Это не важно, важно, даже при всем желании соевая шобла за 1 год посадить никого из неугодных не успеет.
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Сралин в ГУЛАГе держал пол СССр,а толку? Ухвалення Закону про Антикорупційний суд - це перемога України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4441
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***
- Скажите, Моисей Абрамович, вы таки верите, что у нас победят коррупцию?
- Верю, Семен Маркович! Вот только меня волнует такой маленький вопрос:
раньше, при коррупции, чиновники в среднем брали за услугу от 1000 долларов,
сейчас, во время беспощадной борьбы с коррупцией, берут уже от 10 000....
а сколько же будут брать, когда коррупция таки будет побеждена... вообще?
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А встромляння картавого інженера в крісло Ґенплокулола, відданого соєвому миздобулу, наче шавка - це чия перемога?
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Откуда столько голосов? Мажоритарщики добавили?
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2008 год.Юля премьер Украины.Мировой финансовій кріза
Де ви побачили в Україні Кризу? Її немає Ухвалення Закону про Антикорупційний суд - це перемога України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 43Ми працюємо...
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в этом тленном мире есть только две правды - рождение , и смерть ..., остальное все суета сует Ухвалення Закону про Антикорупційний суд - це перемога України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6584
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неважно над кем,главное,шо пэрэмога,скорей всего над самими собой
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Подробности такие:
Ухвалення Закону про Антикорупційний суд - це перемога України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6370
И не в первый раз. Удобно же: если провал, то он как бы и не при делах, а если проходит законопроект - пишет заяву.
Ухвалення Закону про Антикорупційний суд - це перемога України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5431
Ухвалення Закону про Антикорупційний суд - це перемога України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7398
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Юля з Батьківщиною 4 роки за всі реформи голосує а потім кричить всіх геть...
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Є поважна причина. Через зломану щелепу не міг натиснути на кнопку для голосування.
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Если будет антикоррупционный суд, а не будет посадок коррупционеров (крупных) - можно будет признать что барыги нас опять...обманули. Так что ждем первых приговоров.
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Зрадомазохизм как национальная идея Ухвалення Закону про Антикорупційний суд - це перемога України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 509
Больше всего меня поражает в последнее время - нельзя говорить о чем-то позитивном в Украине.

При чем это было как тогда когда я находился в Киеве, так и сейчас в Варшаве.

В 95% случаев если говоришь кому-то, что в Украине что-то хорошо, правильно или позитивно, начинается какой-то понос насмешек, фантазий, домыслов и обвинений.

Есть у меня знакомый, который весьма емко и точно когда-то написал текст (еще в ЖЖ) про то, что жители залесья любят жить в говне и с негодованием противятся, когда кто-то пытается жить не_в_говне.

Так вот, я прям ощущаю, как люди в Украине скатываются практически в то же самое. С явным отличием - они любят страдать, во всем вокруг видят только говно и к нему же сводят любые упоминания о хорошем.

Но да, с негодованием воспринимают любые попытки кого-то вылазить из этого состояния.

Это даже не зрадофилия... это какой-то зрадомазохизм. Отвратительно.

И да. Если уж поплыл по течению и "как все" начинаешь ныть, что в Украине кругом говно, смерть, голод и разруха, то не делай ошибки - не говори, что в этом виноваты конкретные жители, а тем более простые граждане.

Это табу, расфренд и позор.

Во всех бедах виноваты:

- олигархи,
- злочинна влада,
- Порошенко,
- другие народы,
- другие нации,
- не_патриоты,
- тяжка доля,
- погода,
- плохие люди,
- Ахметов, который не сидит.

Чем абстрактнее объект, тем лучше. Исключения для Ахметова, Порошенко и еще парочки политиков.

Запомните, водитель маршрутки, который на незарегистрированном поломанном бусе ездит по чужому маршруту себе на карман, - жертва. И тот мужик, который за взятку на него закрывает глаза, тоже. И тот, который разбодяжил бензин на заправке.

Потому что где-то есть злая сила, которая не сидит...

Сергей Петренко
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПринятие Закона об Антикоррупционном суде - это победа Украины, - Порошенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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