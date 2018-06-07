 Принятие Закона об Антикоррупционном суде - это победа Украины, - Порошенко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
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"Принятие Закона об Антикоррупционном суде - это победа Украины. Спасибо 315 депутатам, которые проголосовали за Президентский законопроект, давший зеленый свет для создания Высшего Антикоррупционного Суда", - написал Порошенко.
"Это - исторический день для нашей страны!", - добавил Президент.
Поздравляю Мавзолейное быдло Педофила с ПАБЕДАй
Якщо не вирішальні, то туфта це а не суд.
Реал політик ... у реалі, так би мовити, сорі ...
Один вопрос - право вето есть или нет? Готовиться к дефолту или нет?
А то остальное все, это цветущая рожа врача который говорит родственникам "Я вас поздравляю! Больной не очень долго мучался и похоронное бюро моей жены дало вам скидку 10% на услуги"
Одесские шныри грантополучатели путинских кровавых денег с одессе. сбу не может разорвать послупления нефтедолларов для заливания украины бензином чекистами? СБУ будет работать в одессе?
ГДЕ РАСШИРЕНИЯ ВОЕННОЙ БАЗЫ в очакове. Поляки за такое готовы ярды $$ выделить.
Глобаль ховк в небе, и пистовать вильхами по всему что стреляет до ватной границы и где скопления более 2- вата изза тоталь лжи отвечает за гражданских. И с поддержкой самой модернизированной авиации.
Будується база США у Польщі - анексується Білорусь, з усима наслідками.
Що, таким чином відбувається ? Правильно, зближення опонентів.
Нічого не нагадує ?
Об этом говорится в статье ЭП "Попрощались, но забыли сказать: Украина заставляет МВФ паковать чемоданы". так что СУД еще не решает получение бабла офшорного
Ты топи за юлькин ботокс, это все, что ты умеешь, не анализируй ничего, не выставляй себя большим дураком, чем ты есть, постесняйся.
если бы не угрозы Запада не давать больше денег на распил - ничего бы не было, и попытки саботажа работы антикоррупционеров никуда не денутся, особенно после избрания 81-летнего маразматика аудитором НАБУЮ
- Скажите, Моисей Абрамович, вы таки верите, что у нас победят коррупцию?
- Верю, Семен Маркович! Вот только меня волнует такой маленький вопрос:
раньше, при коррупции, чиновники в среднем брали за услугу от 1000 долларов,
сейчас, во время беспощадной борьбы с коррупцией, берут уже от 10 000....
а сколько же будут брать, когда коррупция таки будет побеждена... вообще?
Де ви побачили в Україні Кризу? Її немає Ми працюємо...
И не в первый раз. Удобно же: если провал, то он как бы и не при делах, а если проходит законопроект - пишет заяву.
Больше всего меня поражает в последнее время - нельзя говорить о чем-то позитивном в Украине.
При чем это было как тогда когда я находился в Киеве, так и сейчас в Варшаве.
В 95% случаев если говоришь кому-то, что в Украине что-то хорошо, правильно или позитивно, начинается какой-то понос насмешек, фантазий, домыслов и обвинений.
Есть у меня знакомый, который весьма емко и точно когда-то написал текст (еще в ЖЖ) про то, что жители залесья любят жить в говне и с негодованием противятся, когда кто-то пытается жить не_в_говне.
Так вот, я прям ощущаю, как люди в Украине скатываются практически в то же самое. С явным отличием - они любят страдать, во всем вокруг видят только говно и к нему же сводят любые упоминания о хорошем.
Но да, с негодованием воспринимают любые попытки кого-то вылазить из этого состояния.
Это даже не зрадофилия... это какой-то зрадомазохизм. Отвратительно.
И да. Если уж поплыл по течению и "как все" начинаешь ныть, что в Украине кругом говно, смерть, голод и разруха, то не делай ошибки - не говори, что в этом виноваты конкретные жители, а тем более простые граждане.
Это табу, расфренд и позор.
Во всех бедах виноваты:
- олигархи,
- злочинна влада,
- Порошенко,
- другие народы,
- другие нации,
- не_патриоты,
- тяжка доля,
- погода,
- плохие люди,
- Ахметов, который не сидит.
Чем абстрактнее объект, тем лучше. Исключения для Ахметова, Порошенко и еще парочки политиков.
Запомните, водитель маршрутки, который на незарегистрированном поломанном бусе ездит по чужому маршруту себе на карман, - жертва. И тот мужик, который за взятку на него закрывает глаза, тоже. И тот, который разбодяжил бензин на заправке.
Потому что где-то есть злая сила, которая не сидит...
Сергей Петренко