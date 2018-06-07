 В поселке Зайцево во время раздачи волонтерской помощи произошел обстрел. ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
...
Позже начали работать снайперы, целенаправленно по месту, где принималась помощь.
Несколько снайперских выстрелов прошлись буквально над головами людей. Активисты поселка комментируют, что в последнее время враг не особо перебирает, в кого стрелять, то есть под прицелом не только военные. Не так давно, по словам активистов, в этом районе обстреляли машину Красного Креста.
но по-моему (прослушав несколько раз) она говорит - ...то с... (какого-то района)... стреляют
(или мне так кажется)