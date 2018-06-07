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Все про:обстрел (6939) волонтеры (1773) Зайцево (14)

 В поселке Зайцево во время раздачи волонтерской помощи произошел обстрел. ВИДЕО

В среду во время раздачи волонтерской помощи в поселке Зайцево ( район Жованка) начался обстрел.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

...

Позже начали работать снайперы, целенаправленно по месту, где принималась помощь.

Несколько снайперских выстрелов прошлись буквально над головами людей. Активисты поселка комментируют, что в последнее время враг не особо перебирает, в кого стрелять, то есть под прицелом не только военные. Не так давно, по словам активистов, в этом районе обстреляли машину Красного Креста.

Источник: https://censor.net.ua/v3070227
 
 
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Тебе же давно известно, что это - жидобандеровцы... Зачем тогда такие наивные реплики отпускаешь?
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Кто? х**лоботы? Ну канешна правдивые!
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Думаешь, что никто этого не знает или добиваешься обратной реакцией, если твой пост похож на сарказ (а сарказм это - однозначно, т.к. ты повторяешь одно и тоже)?
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Послышалось, или на 4-й секунде какая-то бабка с писклявым голосом говорит "це свои, типа, стреляют" ?
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тоже сначала показалось - то свои стреляют...
но по-моему (прослушав несколько раз) она говорит - ...то с... (какого-то района)... стреляют
(или мне так кажется)
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВ поселке Зайцево во время раздачи волонтерской помощи произошел обстрел. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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