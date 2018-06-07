 В поселке Зайцево во время раздачи волонтерской помощи произошел обстрел. ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Позже начали работать снайперы, целенаправленно по месту, где принималась помощь.

Несколько снайперских выстрелов прошлись буквально над головами людей. Активисты поселка комментируют, что в последнее время враг не особо перебирает, в кого стрелять, то есть под прицелом не только военные. Не так давно, по словам активистов, в этом районе обстреляли машину Красного Креста.