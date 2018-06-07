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 Политика Украины, Общество
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 "Завезли каких-то отморозков. Стреляют даже в присутствии ОБСЕ", - российские террористы обстреляли позиции ВСУ на Луганщине. ВИДЕО

Российские террористы обстреляли позиции украинской армии в присутствии наблюдателей ОБСЕ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Військове телебачення України, инцидент произошел на Луганщине. Террористы открыли огонь со снайперского оружия.

"Обстрел начался в 12 часов. Работали в основном снайпера... Даже в тот момент, когда возхле наших позиций стояли две машины ОБСЕ. Сегодня их это не смущало. Буквально пару дней прошла ротация и завезли каких-то отморозков", - говорит один из украинских воинов.

...

Источник: https://censor.net.ua/v3070211
 
   
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Завезли зекоту. Шо тут не ясного? "Привет из дальних лагерей..."
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Ватоголові перепились і спугалися обсєшних мерседесів.
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"Завезли каких-то отморозков..." Завезенные отморозки - это "духовные" представители рюзьге скотомира... в принципе, это объясняет всё. Лживее, подлее, ублюдочнее отморозка чем из-за поребрика уже не бывает
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а до этого ОБСЕ они очень сильно страшно боялись?
ну составит ОБСЕшник акт (или что там) и ...что? та ничего...
а что отморозки... так там все помороженные
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Я не думаю, что они стреляют без команды....
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Может если ОБСЕ кому то "прилетит" , то зрение вернется!
Тогда будем туда зысылать Штанмаера, австрияк, из Сименса кого то - обязательно.
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Украинский народ выражает ппадставителям ОБСЕ свою глубокую обеспокоенность...Навэрное...
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я знову ж, в 2098-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!
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Хватит ныть и подавать в таком тоне эти постные доносы. Кого завезли, того завезли, стеми приходится и работать...Где радары на обнаружение снайперских позиций итд?Гражданам Украины интересно знать как вы уничтожили этих мразей,а не сколько раз согласно минским договорнякам вас нагнули...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Завезли каких-то отморозков. Стреляют даже в присутствии ОБСЕ", - российские террористы обстреляли позиции ВСУ на Луганщине. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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