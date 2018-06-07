 "Завезли каких-то отморозков. Стреляют даже в присутствии ОБСЕ", - российские террористы обстреляли позиции ВСУ на Луганщине. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Військове телебачення України, инцидент произошел на Луганщине. Террористы открыли огонь со снайперского оружия.

"Обстрел начался в 12 часов. Работали в основном снайпера... Даже в тот момент, когда возхле наших позиций стояли две машины ОБСЕ. Сегодня их это не смущало. Буквально пару дней прошла ротация и завезли каких-то отморозков", - говорит один из украинских воинов.