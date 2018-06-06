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 Политика Украины
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Все про:ВР (22013) законопроект (1944) комитет (329) нацбезопасность (106) Винник Иван (118)

 Комитет ВР по обороне обнародовал текст законопроекта о нацбезопасности. ВИДЕО

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны на своем заседании сегодня рассмотрел проект закона О национальной безопасности Украины, который позже был размещен для публичного ознакомления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Комитета.

Также смотрите: Комитет ВР по обороне рассмотрел законопроект о нацбезопасности. ВИДЕО

"По поручению Председателя Комитета размещаем для публичного ознакомления текст проекта закона о национальной безопасности Украины, который был представлен председателем рабочей группы Винником И.Ю. на заседании Комитета 6 июня 2018 года", - говорится в сообщении.

С текстом проекта Закона можно ознакомится ЗДЕСЬ.

Секретарь комитета Иван Винник отметил, что "не готов раздел о заключительных переходных положениях, это раздел, который вносит изменения в другие законодательніе акты...это фактически технический раздел, а все остальное готово".

Напомним, Верховная Рада Украины утвердила в первом чтении президентский проект закона (№8068) о национальной безопасности 5 апреля. Документом предлагается определить механизмы руководства в сфере национальной безопасности и обороны, нормировать структуру и состав сектора безопасности и обороны, систему управления, координации и взаимодействия его органов, ввести комплексный подход к планированию в сфере национальной безопасности и обороны для обеспечения устойчивого и эффективного гражданского демократического контроля над органами и формированиями сектора безопасности и обороны.

Проект также предусматривает отмену трех законов, объединяя их. Это законы "Об основах национальной безопасности Украины", "О демократическом гражданском контроле над Военной организацией и правоохранительными органами государства" и "Об организации оборонного планирования".

Источник: https://censor.net.ua/v3070145
 
   
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Це головне- "...для обеспечения устойчивого и эффективного гражданского демократического контроля над органами и формированиями сектора безопасности и обороны." Источник: https://censor.net.ua/v3070145
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныКомитет ВР по обороне обнародовал текст законопроекта о нацбезопасности. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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