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Все про:алкоголь (1337) Одесса (4970) водители (423)

 Пьяный одессит изрубил топором свой автомобиль после теста на уровень алкоголя в крови. ВИДЕО

Житель Одессы, задержанный за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, топором изрубил свой автомобиль во время оформления админпротокола.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, автомобиль ВАЗ-2106 полицейские остановили на улице Атамана Головатого. 38-летний водитель автомобиля не отрицал нетрезвого состояния и прошел алкотест. Результат - 0.73 промилле. После оформления админпротокола мужчина вел себя агрессивно и, достав из багажника топор, начал рубить свой автомобиль.

...

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Источник: https://censor.net.ua/v3070110
 
   
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вот это гражданская позиция,выпил и нарушил,сам и наказал себя и машину,белка рулит
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КАК таким идиотам выдают справки НАРКОЛОГИ и ПСИХИАТРЫ? Не мешало бы деятельность тех кто подписал ему справку о состоянии здоровья проверить или лишить права подписи на таких документах!
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Может, человек сознательно решил убрать соблазн?
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Это ты про наркологов и психиатров??? )))) Соблазн там как был так и остается.... И никто с ним расставаться не собирается ((
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А за Шо ж Ани харчеваться тогда будут? П'яний одесит порубав сокирою свій автомобіль після тесту на рівень алкоголю в крові - Цензор.НЕТ 468
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Менты,когда доставал топор...Что делали ?
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радовались...
ну... что он свой автомобиль рубал, а не их авто... с ними вместе
(это сарказм)
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Говорили - "Гризодубо, успокойтесь... Держите себя в руках, Константин!"
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А выпил костя с горя, из за 148 й шыкаладной реформы, которую он потдерживал . И в последнее время начал шнырять под соевыми.
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Что вы орали, когда патрульный застрелил подростка-отморозка в машине? Правильно, хором осуждали, а он попал на скамью подсудимых. Вот с тех пор полицейские и не торопятся применять оружие.
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мабуть не хоче більше їздити на мокшанському автохламі фінансуючи країну-агресора купівлею запчастин...час переходити на євроавто
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та какие там в рахе запчасти? П'яний одесит порубав сокирою свій автомобіль після тесту на рівень алкоголю в крові - Цензор.НЕТ 5384уже давно все финансируют китай и турцию с польшей...
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Всі неприємності від автівки, бо вона має росіське походження
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Пойман пьяным за рулем. Первая реакция: "Водить - брошу! Пить - никогда!" Достается топор и крушится машина. Логично! Бо из-за штрафов денег на водку не останется. А без нее же - никак.
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и что-бы яйца себе отрубил, во избежании размножения подобных дебилов
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А ведь не машина виновата, а голова - не то порубил.
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машина то причем,надо было отрубить руку которая стакан держала,вырезать себе мозг который просил бухла
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все правильно,если бы не авто-пьянствовал бы себе спокойно,без финансовых катастроф П'яний одесит порубав сокирою свій автомобіль після тесту на рівень алкоголю в крові - Цензор.НЕТ 2584.во всем жыга виновата...
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И кто бы знал про него, без топорной работы? А теперь....ежели про трудности расскажет -выберут в депутаты!
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Ти моя остання любов,
Моя машина, моя машина,
Ти і я напилися знов, моя єдина,
На смак бензину й кави.
( Святослав Вакарчук )
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Вот и Гризодубо дождался своего праздника.
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Будешь знать как бухать, железяка чертова ! приговаривал одессит...
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Этого шлемазла таки нужно отправить на АвтоВАЗ в Тольятти под прикрытием и топор титановый выдать, пусть там покуражится.
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Достаточно было права порезать ножницами, но можно и так кардинально!
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...а чого ще хату собі не спалив...? ідіот...!
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Та тут все просто - "чувак" давно мріяв позбавитися "оцієї клятої шкарабанки", а тут...така нагода... 1 шанс на мульйон
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПьяный одессит изрубил топором свой автомобиль после теста на уровень алкоголя в крови. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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