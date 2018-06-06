 Пьяный одессит изрубил топором свой автомобиль после теста на уровень алкоголя в крови. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, автомобиль ВАЗ-2106 полицейские остановили на улице Атамана Головатого. 38-летний водитель автомобиля не отрицал нетрезвого состояния и прошел алкотест. Результат - 0.73 промилле. После оформления админпротокола мужчина вел себя агрессивно и, достав из багажника топор, начал рубить свой автомобиль.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Пьяная женщина-водитель укусила патрульного в Луцке. ВИДЕО