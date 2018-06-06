 Вернувшихся с передовой воинов 34-го батальона 57-й ОМБр торжественно встретили в Новоалексеевке на Херсонщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новый визит.
"На главной площади Новоалексеевки состоялся торжественный митинг по случаю возвращения 34-го батальона. На нем присутствовали заместитель губернатора Херсонщины Вадим Чабан, руководство района, города и поселков, командование ОК "Юг" и 57 бригады. Также на встречу приехали руководитель Центра помощи участникам АТО Наталья Возаловская и известный херсонский инвалид-волонтер Григорий Янченко, который на нужды Украинской армии собрал более 1 млн гривен и лично возил помощь в зону проведения АТО", - отмечает издание.
"Верим, что жители Новоалексеевки и Генического района примут 34-й батальон в свою семью и вместе будут выполнять задачи для укрепления нашей Украины", - сказал генерал-майор Бронислав Жуковский.
К сожалению, за 4 года войны батальон понес потери. За свободу Украины свои жизни отдали 34 военнослужащих. Среди них - геничанин Денис Начесный, жена которого находилась на мероприятии.
После приветственных слов выступающих, лучшие воины батальона получили государственные награды. А военные наградили своих меценатов и патриотов из числа местных руководителей сельхозпредприятий - Александра Кистечка и Александра Шулика.
Закончилось мероприятие концертом в Новоалексеевском Доме культуры.
Після довгих нестерпних днів,
Які осколками навіювали втому
І порізаних градами снів..
Ти вернешся живим додому…
Ти вернешся живим неодмінно
І по-іншому й думать не смій!
За тобою ж ще стільки обіймів,
За тобою ж ще стільки слів…
Ти лиш дихай на повні груди,
Плекай віру в душі своїй
І все добре у тебе буде…
Бережи себе, воїне мій!
Автор: Любава Казмірчук
За свободу Украины свои жизни отдали 34 военнослужащих.(с)
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Приклоняюсь...........