 Вернувшихся с передовой воинов 34-го батальона 57-й ОМБр торжественно встретили в Новоалексеевке на Херсонщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новый визит.

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"Теперь можно говорить официально, что 34-й батальон наш! Подразделение будет постоянно дислоцироваться в Новоалексеевке на территории училища № 23, а штаб 57-й бригады разместится в Новой Каховке. На границе района колону с боевой техникой и личным составом с хлебом-солью встречали местные волонтеры, а командиру Сергею Шпанко подарили флаг Генического района. На пути следования колоны (Азовское - Геническ - Николаевка - Чонгар - Новоалексеевка) наших военных приветливо встречали местные жители. Но особо радушный прием устроили чонгарцы. Дети и взрослы приветствовали батальон, растянувшись в большую живую цепь. Здесь же маленькие жители Чонгара танцевали и пели для военнослужащих", - пишет издание.

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"На главной площади Новоалексеевки состоялся торжественный митинг по случаю возвращения 34-го батальона. На нем присутствовали заместитель губернатора Херсонщины Вадим Чабан, руководство района, города и поселков, командование ОК "Юг" и 57 бригады. Также на встречу приехали руководитель Центра помощи участникам АТО Наталья Возаловская и известный херсонский инвалид-волонтер Григорий Янченко, который на нужды Украинской армии собрал более 1 млн гривен и лично возил помощь в зону проведения АТО", - отмечает издание.

"Верим, что жители Новоалексеевки и Генического района примут 34-й батальон в свою семью и вместе будут выполнять задачи для укрепления нашей Украины", - сказал генерал-майор Бронислав Жуковский.

К сожалению, за 4 года войны батальон понес потери. За свободу Украины свои жизни отдали 34 военнослужащих. Среди них - геничанин Денис Начесный, жена которого находилась на мероприятии.

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После приветственных слов выступающих, лучшие воины батальона получили государственные награды. А военные наградили своих меценатов и патриотов из числа местных руководителей сельхозпредприятий - Александра Кистечка и Александра Шулика.

Закончилось мероприятие концертом в Новоалексеевском Доме культуры.





























