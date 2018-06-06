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 Вернувшихся с передовой воинов 34-го батальона 57-й ОМБр торжественно встретили в Новоалексеевке на Херсонщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Генический район торжественно встретил военнослужащих 34-го батальона 57-й Отдельной мотопехотной бригады, которые вернулись из зоны боевых действий на Востоке Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новый визит.

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"Теперь можно говорить официально, что 34-й батальон наш! Подразделение будет постоянно дислоцироваться в Новоалексеевке на территории училища № 23, а штаб 57-й бригады разместится в Новой Каховке. На границе района колону с боевой техникой и личным составом с хлебом-солью встречали местные волонтеры, а командиру Сергею Шпанко подарили флаг Генического района. На пути следования колоны (Азовское - Геническ - Николаевка - Чонгар - Новоалексеевка) наших военных приветливо встречали местные жители. Но особо радушный прием устроили чонгарцы. Дети и взрослы приветствовали батальон, растянувшись в большую живую цепь. Здесь же маленькие жители Чонгара танцевали и пели для военнослужащих", - пишет издание.

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"На главной площади Новоалексеевки состоялся торжественный митинг по случаю возвращения 34-го батальона. На нем присутствовали заместитель губернатора Херсонщины Вадим Чабан, руководство района, города и поселков, командование ОК "Юг" и 57 бригады. Также на встречу приехали руководитель Центра помощи участникам АТО Наталья Возаловская и известный херсонский инвалид-волонтер Григорий Янченко, который на нужды Украинской армии собрал более 1 млн гривен и лично возил помощь в зону проведения АТО", - отмечает издание.

"Верим, что жители Новоалексеевки и Генического района примут 34-й батальон в свою семью и вместе будут выполнять задачи для укрепления нашей Украины", - сказал генерал-майор Бронислав Жуковский.

К сожалению, за 4 года войны батальон понес потери. За свободу Украины свои жизни отдали 34 военнослужащих. Среди них - геничанин Денис Начесный, жена которого находилась на мероприятии.

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После приветственных слов выступающих, лучшие воины батальона получили государственные награды. А военные наградили своих меценатов и патриотов из числа местных руководителей сельхозпредприятий - Александра Кистечка и Александра Шулика.

Закончилось мероприятие концертом в Новоалексеевском Доме культуры.

Вернувшихся с передовой воинов 34-го батальона 57-й ОМБр торжественно встретили в Новоалексеевке на Херсонщине 01
Вернувшихся с передовой воинов 34-го батальона 57-й ОМБр торжественно встретили в Новоалексеевке на Херсонщине 02
Вернувшихся с передовой воинов 34-го батальона 57-й ОМБр торжественно встретили в Новоалексеевке на Херсонщине 03
Вернувшихся с передовой воинов 34-го батальона 57-й ОМБр торжественно встретили в Новоалексеевке на Херсонщине 04
Вернувшихся с передовой воинов 34-го батальона 57-й ОМБр торжественно встретили в Новоалексеевке на Херсонщине 05
Вернувшихся с передовой воинов 34-го батальона 57-й ОМБр торжественно встретили в Новоалексеевке на Херсонщине 06
Вернувшихся с передовой воинов 34-го батальона 57-й ОМБр торжественно встретили в Новоалексеевке на Херсонщине 07
Вернувшихся с передовой воинов 34-го батальона 57-й ОМБр торжественно встретили в Новоалексеевке на Херсонщине 08
Вернувшихся с передовой воинов 34-го батальона 57-й ОМБр торжественно встретили в Новоалексеевке на Херсонщине 09
Вернувшихся с передовой воинов 34-го батальона 57-й ОМБр торжественно встретили в Новоалексеевке на Херсонщине 10
Вернувшихся с передовой воинов 34-го батальона 57-й ОМБр торжественно встретили в Новоалексеевке на Херсонщине 11
Вернувшихся с передовой воинов 34-го батальона 57-й ОМБр торжественно встретили в Новоалексеевке на Херсонщине 12
Вернувшихся с передовой воинов 34-го батальона 57-й ОМБр торжественно встретили в Новоалексеевке на Херсонщине 13
Вернувшихся с передовой воинов 34-го батальона 57-й ОМБр торжественно встретили в Новоалексеевке на Херсонщине 14
Вернувшихся с передовой воинов 34-го батальона 57-й ОМБр торжественно встретили в Новоалексеевке на Херсонщине 15

Источник: https://censor.net.ua/v3070079
 
   
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Шоколадні барігі роблят від шо что-то міняют, а на самом ділі все воруют и прячут через Мальдіви на Панамскіх офшорах, а потом на эті деньгі випускают канфети в Ліпецку і платят налогі в Россію, а значіт делают торговлю на краві!
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***
Після довгих нестерпних днів,
Які осколками навіювали втому
І порізаних градами снів..
Ти вернешся живим додому…
Ти вернешся живим неодмінно
І по-іншому й думать не смій!
За тобою ж ще стільки обіймів,
За тобою ж ще стільки слів…
Ти лиш дихай на повні груди,
Плекай віру в душі своїй
І все добре у тебе буде…
Бережи себе, воїне мій!
Автор: Любава Казмірчук
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С возвращением...........

За свободу Украины свои жизни отдали 34 военнослужащих.(с)
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Приклоняюсь...........
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Я понимаю, что это мотопехота, но биляд 4 бардака, пару грузовиков и санитарный Богдан... выглядит эт все плачевно...
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Теперь пьянки,драки.Крики по ночам.Махра она и в африке махра.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоВернувшихся с передовой воинов 34-го батальона 57-й ОМБр торжественно встретили в Новоалексеевке на Херсонщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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