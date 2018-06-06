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 Политика Украины
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Все про:ВР (22013) комитет (329) нацбезопасность (106) Винник Иван (118)

 Комитет ВР по обороне рассмотрел законопроект о нацбезопасности. ВИДЕО

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны на своем заседании сегодня рассмотрел проект закона О национальной безопасности Украины.

Цензор.НЕТ вел прямую трансляцию заседания.

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В повестке дня заседания комитета значился лишь один вопрос - рассмотрение проекта Закона о национальной безопасности Украины.

Секретарь комитета Иван Винник представил присутствующим законопроект. 

Стоит отметить, что по состоянию на 15.15 кворум на заседании комитета отсутствовал - присутствовали лишь 7 членов комитета.

Напомним, Верховная Рада Украины утвердила в первом чтении президентский проект закона (№8068) о национальной безопасности 5 апреля. Документом предлагается определить механизмы руководства в сфере национальной безопасности и обороны, нормировать структуру и состав сектора безопасности и обороны, систему управления, координации и взаимодействия его органов, ввести комплексный подход к планированию в сфере национальной безопасности и обороны для обеспечения устойчивого и эффективного гражданского демократического контроля над органами и формированиями сектора безопасности и обороны.

Проект также предусматривает отмену трех законов, объединяя их. Это законы "Об основах национальной безопасности Украины", "О демократическом гражданском контроле над Военной организацией и правоохранительными органами государства" и "Об организации оборонного планирования".

Источник: https://censor.net.ua/v3070063
 
 
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Денег на корветы нет, все деньги спижили, все расходимся. Зато на премии руководителям НАК «Нафтогаз Украины» потратят не меньше чем этот корабль стоит !
На создание нового украинского корвета не нашли денег - командующий ВМС Воронченко.

констатирую факт: вроде бы все мужи государственные подписывают постановления, но средства считают после того, как подписали. Приходит письмо буквально две недели назад, что нет в государстве средств соответствующих.

http://gordonua.com/news/society/na-sozdanie-novogo-ukrainskogo-korveta-ne-nashli-deneg-komanduyushchiy-vms-voronchenko-249570.html
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Глянте на них на их рожи какая нах...... нац-безопасность Это бля.... какой то сюр !
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныКомитет ВР по обороне рассмотрел законопроект о нацбезопасности. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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