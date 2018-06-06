 Комитет ВР по обороне рассмотрел законопроект о нацбезопасности. ВИДЕО

Цензор.НЕТ вел прямую трансляцию заседания.

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В повестке дня заседания комитета значился лишь один вопрос - рассмотрение проекта Закона о национальной безопасности Украины.

Секретарь комитета Иван Винник представил присутствующим законопроект.

Стоит отметить, что по состоянию на 15.15 кворум на заседании комитета отсутствовал - присутствовали лишь 7 членов комитета.

Напомним, Верховная Рада Украины утвердила в первом чтении президентский проект закона (№8068) о национальной безопасности 5 апреля. Документом предлагается определить механизмы руководства в сфере национальной безопасности и обороны, нормировать структуру и состав сектора безопасности и обороны, систему управления, координации и взаимодействия его органов, ввести комплексный подход к планированию в сфере национальной безопасности и обороны для обеспечения устойчивого и эффективного гражданского демократического контроля над органами и формированиями сектора безопасности и обороны.

Проект также предусматривает отмену трех законов, объединяя их. Это законы "Об основах национальной безопасности Украины", "О демократическом гражданском контроле над Военной организацией и правоохранительными органами государства" и "Об организации оборонного планирования".