 Комитет ВР по обороне рассмотрел законопроект о нацбезопасности. ВИДЕО

Цензор.НЕТ вел прямую трансляцию заседания.
В повестке дня заседания комитета значился лишь один вопрос - рассмотрение проекта Закона о национальной безопасности Украины.
Секретарь комитета Иван Винник представил присутствующим законопроект.
Стоит отметить, что по состоянию на 15.15 кворум на заседании комитета отсутствовал - присутствовали лишь 7 членов комитета.
Напомним, Верховная Рада Украины утвердила в первом чтении президентский проект закона (№8068) о национальной безопасности 5 апреля. Документом предлагается определить механизмы руководства в сфере национальной безопасности и обороны, нормировать структуру и состав сектора безопасности и обороны, систему управления, координации и взаимодействия его органов, ввести комплексный подход к планированию в сфере национальной безопасности и обороны для обеспечения устойчивого и эффективного гражданского демократического контроля над органами и формированиями сектора безопасности и обороны.
Проект также предусматривает отмену трех законов, объединяя их. Это законы "Об основах национальной безопасности Украины", "О демократическом гражданском контроле над Военной организацией и правоохранительными органами государства" и "Об организации оборонного планирования".
На создание нового украинского корвета не нашли денег - командующий ВМС Воронченко.
констатирую факт: вроде бы все мужи государственные подписывают постановления, но средства считают после того, как подписали. Приходит письмо буквально две недели назад, что нет в государстве средств соответствующих.
http://gordonua.com/news/society/na-sozdanie-novogo-ukrainskogo-korveta-ne-nashli-deneg-komanduyushchiy-vms-voronchenko-249570.html