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 Маршрутка насмерть сбила женщину на пешеходном переходе в Киеве, - Нацполиция. ВИДЕО камер наблюдения

В Оболонском районе автобус сбил женщину на пешеходном переходе. Пассажиры общественного транспорта не пострадали.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в г.Киеве.

...

"Около 20:00 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о том, что на пересечении проспектов Степана Бандеры и Оболонского автобус насмерть сбил женщину. Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия, опросила свидетелей и очевидцев", - сказано в сообщении.

Правоохранители предварительно установили, что маршрутный транспорт поворачивал вправо со стороны Московского моста в направлении Оболонского проспекта и на пешеходном переходе сбил женщину.

"По объяснениям водителя, он не заметил пешехода. От полученных травм местная жительница скончалась на месте аварии. Во время ДТП в салоне автобуса находились два пассажира, которые не пострадали", - сообщили в полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 12 человек пострадали в результате ДТП с участием двух маршруток в Киеве, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Следователи назначают судебные экспертизы, а также изымают видеозаписи с камер наблюдения для установления обстоятельств и механизма ДТП.

Источник: https://censor.net.ua/v3070054
 
 
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Водила чучело слепое, или оно пассажира обилечивало или бабки пересчитывало на повороте... Ужасно.. незаметило оно
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может я слепой... но где там пешеходный переход ? где зебра ? где знаки ?
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если на перекрестке отсутствуют знаки или разметка пешеходного перехода то пешеходу могут пересекать проезжую часть по границам перекрестка.
водитель маршрутки при повороте был обязан пропустить в любом случаи.
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сколько полос движения на дороге, где задавили женщину ?
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ты про 4.8?
визуально две. Скорее всего четыре (по две в каждом направлении). И что? Это как то отменяет п.16.2?
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присмотрелся - это одностороняя. Полос может быть три. да не важно в общем то. У нас к сожалению обязанности пешеходов на шкале ответственности стоят горазди ниже обязанностей водителей. увы.....

Кстати, водила еще и правила поворота нарушил. Из крайней правой сразу в среднюю ломанулся.
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изза отсутствия разметки хрен поймеш что да как.

4.16 пункт Б. требовать от органов исполнительной власти, владельцев автомобильных дорог, улиц и железнодорожных переездов создания условий для обеспечения безопасности дорожного движения.
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нивапрос. это право у педострианина никто не отбирает. Если перекресток проблемный - сами поставят без напоминания. деньги то бюджетные.
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да нихрена подобного. на окружной есть не регулируемая зебра через восмиполосную магистраль, там светофор помойму с кнопкой только недавно поставили, не обращал внимание, но всегда проезжаю это стремное место очень медлено, навсякий случай.
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ну так зебра то есть. значит и знак есть. а все остальное - на совести водителей. мы же говорим о том что вообще ничего нет
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ну там лет за 10 последних народа задавили немеряно, потому что разгоняются до первой космической, а тут опа - переход. ну это дебилизм реально.
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тут не светофор нужен. тут ограничители скорости нужны. или над(под)земные переходы
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что говорят правила о перехорде дорог с двумя и более полос движения в одном направлении и разделительной линией ? можно переходить подняв руки вверх, что бы в морге раздевать проще было ?
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Ты давно ПДД открывал? Уитата

4.8. Если в зоне видимости нет перехода или перекрестка, а дорога имеет не более трех полос движения для обоих его направлений, разрешается переходить ее под прямым углом к краю проезжей части в местах, где дорога хорошо видна в обе стороны, и лишь после того, как пешеход убедится в отсутствии опасности.
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Но тут то перекресток есть в зоне видимости. А при переходе на перекрестке количество полос не важно. Просто на многополосных пересечениях всегда ставят светофоры. А если их нет и нет разметки (знаков) тогда см. п. 4.7
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исходя из визуальной ширины маршрутки и ширины дороги - я вижу что полос три-четыре
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Я вижу три. четыре уже слишком плотно.
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ну на московском мосту полосы такие что у меня джип еле помещается, зеркала в соседнюю полосу торчат. так что рисуют как попало.
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не знаю. обычно рисуют правильно. ширина полосы не менее 2.75. у тебя хамер что ли?
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нет, хаммер это перебор уже. корейский рекстон. но полосы на мосту реально такие что перднуть негде.
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давно за рулем джипа? может просто восприятие такое после пузотерки? я пару раз ездил на спринтере друга. Так первое время ехал точно посредине двух полос. Все казалось что бортами касаюсь деревьев. Сидишь высоко, прямо. Пока мозг перестроится
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два с лишним года. до этого ездил десяток лет на спорт купе и грузовом пирожке.
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тогда не знаю. ширина рекстона 187 см.
как по мосту тогда более широкие машины ездят если у тебя зеркала торчат в другие полосы?
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Я не киевлянин пока что конечно, но вот фото...

Маршрутка на смерть збила жінку на пішохідному переході в Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5143
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там отбойник поставили и полосы сузили
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водилу я не оправдываю, я гну в сторону автодора, и администрации, которые не озаботились разметкой, светофором и знаками, для перехода многополосной дороги
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https://www.google.com.ua/maps/@50.4892825,30.4981675,3a,75y,345.23h,81.36t/data=!3m6!1e1!3m4!1sXPpKpyOh5AyImOhLJD4SMA!2e0!7i13312!8i6656
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это то место ? там даже светофор есть походу.... ахахаха велососипидар по встречке едет что ли ? вот это номер. тут недавно спор был о том что они требуют равноправия на дороге ))))
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есть, там даже светофор стоит пешеходный
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либо водила нарушил и будет сидеть в тюрьме за то что он не пропустил пешехода идущего на свой зеленый, либо водила будет сидеть в тюрьме, за то что задавил существо идущее на красный. один хер будет сидеть.
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Все там есть - и пешеходный и знаки и светофор.
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Прискорбно. Но, тут есть вина не только водилы, но и тех, кто не нанес зебру на асфальт. Знак не так хорошо заметен как зебра.
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слабое утешение.А водила скорее всего был занят явно не дорогой.Тупо провтыкал.
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Да и как они работают на этих "маршрутках" давно известно.Встают в 3ч. утра и отбиваются после 12ч ночи.Практически сутки за рулем,ремонт на них же висит да и заправка тоже.На линии постоянные гонки за клиентом и соответственно масса нарушений.Отсюда усталость и невнимательность.Скорее бы уже восстановили муниципальный транспорт в полном объеме и отказались от этих "горе-маршруток".
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угу, вспомни про то, что надо "восстановить". Сказочники. Жди автобус 30 минут, переполненые и т.д.
Сказочники. Качественно и дешево не бывает.
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Сейчас муниципальный транспорт в Киеве не дешевле, чем во многих странах Европы. А пускают транспорт "раз в пол-часа" специально, что бы население оправдывало наличие маршруток. Пример: в Киеве множество маршруток-автобусов от КИЕВПАСТРАНСА!, на которые не действуют проездные. То есть нам говорят, что на новые автобусы нема грошей и в то же время автобусы, купленные за бюжетные деньги, ежедневно ездят в Киеве, под видом маршруток!
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И где в Европе есть транспорт по 16 центов?
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В Европе есть проездной менее чем за 600 грн (Варшава, Прага за месяц безлимитный на все виды транспорта). В Киеве - 720 грн на 4 виды транспорта из 7. Про 16 центов не знаю - в Европе у местных ТОЛЬКО проездные, лохотронские разовые билеты-жетоны - для туристов.
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ага, точно. А когда раньше вообще не было маршруток, почему так пускали?

Ну и где по чем проезд?
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Теперь хоть отоспится. И отдохнет от тяжкого водительского труда лет пять-семь.
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ты когда во двор поворачиваешь ты тоже на зебру смотришь? В пределах населенного пункта на всех перекрестках пешеходы могут переходить дорогу (если там нет заборов и ограждений) по границе перекрестка.

4.7. Пешеходы должны переходить проезжую часть по пешеходным переходам, в том числе подземным и надземным, а в случае их отсутствия - на перекрестках по линиям тротуаров или обочин.
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И в догонку

16.2. На регулируемых и нерегулируемых перекрестках водитель, поворачивая направо или налево, должен уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть, на которую он поворачивает, а также велосипедистам, движущимся прямо в попутном направлении.
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Да это понятно. Только там не въезд во двор, а огромная напряженная магистраль. Я не оправдываю водилу, но в таких местах должна быть зебра для привлечения внимания.
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с точки зрения логики и ПДД абсолютно все равно что там. там "пересечение двух проезжих частей" и правила едины для всех типов пересечений вне зависимости от разметки или предупреждающих знаков.
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причём тут магистраль? в данном случае - он вообще на дорогу не смотрел и ехал 20км\ч
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интересно этого несчастного водилу так же долго будут судить как и харьковскую зайчиху?
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Быстро , он без дури попал , а это отягощает . Опыт с "Заей" подсказывает . У нас в стране нет коррупции ; у нас в стране нет коррупции ; у нас в стране нет коррупции ; у нас в стране нет коррупции .......
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на масковские деньги масковский мост
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за масковские деньги любой мост - дерьмо .
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а тот шо на Троещину 20 лет строится как будет
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..или по телефону "котлеты жарил" или бабло кроил на ходу..
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У них тут главред ватник та латентний сєпар!
Проспект у них - БЕндери, міст - московськиий! Маршрутка на смерть збила жінку на пішохідному переході в Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5137
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"Не заметил" потому что отвлекся. Никаких помех или причин не заметить у водителя не было. Скорее всего два пассажира были хорошими знакомыми водителя и разговаривали с ним об общем.
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Під час ДТП у салоні автобуса було два пасажири, які не постраждали", - повідомили вДжерело: ------------------ в автобусе, переехавшем маленькую женщину , ПАССАЖИРЫ НЕ ПОСТРАЖДАЛИ. Блиин!
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На красный шла или на зеленый? Хотя, сути особо не меняет, особенно в случае с маршрутчиками - вот уж каста кретинов.

Но позабавил самокатчик, который промчался на переходе. И снова нарушен принцип: спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Что ж ты придурочное вылетаешь на самокате (даже на зеленый свет), ты ж видишь, что на дорогах творится, какие идиоты на маршрутках и не только.
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Опять на пешеходном переходе!!!!! Маршрутка поворачивала!!!! Просто сук водил вешать надо прямо там, на первом попавшемся дереве.
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Водій звісно порушив і сяде. Але де тут, трясця Кличка матері, хоч якась розмітка?
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Как-бы два комента. Поворот на перекрестке не соблюдая полосность. И нюанс - они потом сразу идут на разворот через заправку в 30 метрах, поэтому такая траектория. 15 лет в заключении за убийство.
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ВОДИТЕЛЯ В ТЮРЬМУ, А ЛИЦЕНЗИЮ НА МАРШРУТ НАДО ОТДАТЬ ЕЁ РОДСТВЕННИКАМ !!!
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияМаршрутка насмерть сбила женщину на пешеходном переходе в Киеве, - Нацполиция. ВИДЕО камер наблюдения
 
 
 
 
 
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