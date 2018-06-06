 Маршрутка насмерть сбила женщину на пешеходном переходе в Киеве, - Нацполиция. ВИДЕО камер наблюдения

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в г.Киеве.
"Около 20:00 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о том, что на пересечении проспектов Степана Бандеры и Оболонского автобус насмерть сбил женщину. Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия, опросила свидетелей и очевидцев", - сказано в сообщении.
Правоохранители предварительно установили, что маршрутный транспорт поворачивал вправо со стороны Московского моста в направлении Оболонского проспекта и на пешеходном переходе сбил женщину.
"По объяснениям водителя, он не заметил пешехода. От полученных травм местная жительница скончалась на месте аварии. Во время ДТП в салоне автобуса находились два пассажира, которые не пострадали", - сообщили в полиции.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Следователи назначают судебные экспертизы, а также изымают видеозаписи с камер наблюдения для установления обстоятельств и механизма ДТП.
водитель маршрутки при повороте был обязан пропустить в любом случаи.
визуально две. Скорее всего четыре (по две в каждом направлении). И что? Это как то отменяет п.16.2?
Кстати, водила еще и правила поворота нарушил. Из крайней правой сразу в среднюю ломанулся.
4.16 пункт Б. требовать от органов исполнительной власти, владельцев автомобильных дорог, улиц и железнодорожных переездов создания условий для обеспечения безопасности дорожного движения.
4.8. Если в зоне видимости нет перехода или перекрестка, а дорога имеет не более трех полос движения для обоих его направлений, разрешается переходить ее под прямым углом к краю проезжей части в местах, где дорога хорошо видна в обе стороны, и лишь после того, как пешеход убедится в отсутствии опасности.
как по мосту тогда более широкие машины ездят если у тебя зеркала торчат в другие полосы?
Сказочники. Качественно и дешево не бывает.
Ну и где по чем проезд?
4.7. Пешеходы должны переходить проезжую часть по пешеходным переходам, в том числе подземным и надземным, а в случае их отсутствия - на перекрестках по линиям тротуаров или обочин.
16.2. На регулируемых и нерегулируемых перекрестках водитель, поворачивая направо или налево, должен уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть, на которую он поворачивает, а также велосипедистам, движущимся прямо в попутном направлении.
Проспект у них - БЕндери, міст - московськиий!
Но позабавил самокатчик, который промчался на переходе. И снова нарушен принцип: спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Что ж ты придурочное вылетаешь на самокате (даже на зеленый свет), ты ж видишь, что на дорогах творится, какие идиоты на маршрутках и не только.