 Порошенко и наследный принц Лихтенштейна Алоиз обсудили введение миротворцев ООН на Донбасс: У нас сегодня никакой не замороженный конфликт, а горячая фаза войны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Я детально проинформировал его светлость о важности введения миротворческой миссии ООН в соответствии с мандатом Совета безопасности ООН, который позволит создать компонент безопасности, имплементировать Минские соглашения, который позволит выдавить российские оккупационные войска с территории Украины, и позволит прекратить убийства, которые сегодня продолжаются", - сказал П.Порошенко в заявлении для прессы после встречи с принцем Алоизом в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По словам главы государства, в ходе переговоров была обсуждена поддержка Лихтенштейном инициатив Украины в Организации Объединенных Наций в голосовании по резолюциям Генассамблеи относительно Крыма и агрессии на Донбассе.
"Хочу заявить, что у нас сегодня никакой не замороженный конфликт, как кто-то пытается представить, у нас горячая фаза войны, в которой Украина платит очень высокую цену, защищая не только наш суверенитет, нашу территориальную целостность, нашу независимость, а защищая свободу и демократию в мире", - подчеркнул П.Порошенко.
Фото: АП
Или порох в маразме, или он не за миротворцами туда поехал.
А что, по фактам больше сказать нечего? Начинаем придираться?