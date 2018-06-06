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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Лихтенштейн (18) миротворцы (690) Порошенко (14911) Донбасс (16323)

 Порошенко и наследный принц Лихтенштейна Алоиз обсудили введение миротворцев ООН на Донбасс: У нас сегодня никакой не замороженный конфликт, а горячая фаза войны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Украины Петр Порошенко и наследный принц Княжества Лихтенштейн Алоиз обсудили вопрос введения миротворческой миссии ООН на оккупированную территорию Донбасса.

"Я детально проинформировал его светлость о важности введения миротворческой миссии ООН в соответствии с мандатом Совета безопасности ООН, который позволит создать компонент безопасности, имплементировать Минские соглашения, который позволит выдавить российские оккупационные войска с территории Украины, и позволит прекратить убийства, которые сегодня продолжаются", - сказал П.Порошенко в заявлении для прессы после встречи с принцем Алоизом в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам главы государства, в ходе переговоров была обсуждена поддержка Лихтенштейном инициатив Украины в Организации Объединенных Наций в голосовании по резолюциям Генассамблеи относительно Крыма и агрессии на Донбассе.

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"Хочу заявить, что у нас сегодня никакой не замороженный конфликт, как кто-то пытается представить, у нас горячая фаза войны, в которой Украина платит очень высокую цену, защищая не только наш суверенитет, нашу территориальную целостность, нашу независимость, а защищая свободу и демократию в мире", - подчеркнул П.Порошенко.

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Порошенко и наследный принц Лихтенштейна Алоиз обсудили введение миротворцев ООН на Донбасс: У нас сегодня никакой не замороженный конфликт, а горячая фаза войны 01
Порошенко и наследный принц Лихтенштейна Алоиз обсудили введение миротворцев ООН на Донбасс: У нас сегодня никакой не замороженный конфликт, а горячая фаза войны 02
Порошенко и наследный принц Лихтенштейна Алоиз обсудили введение миротворцев ООН на Донбасс: У нас сегодня никакой не замороженный конфликт, а горячая фаза войны 03
Порошенко и наследный принц Лихтенштейна Алоиз обсудили введение миротворцев ООН на Донбасс: У нас сегодня никакой не замороженный конфликт, а горячая фаза войны 04
Порошенко и наследный принц Лихтенштейна Алоиз обсудили введение миротворцев ООН на Донбасс: У нас сегодня никакой не замороженный конфликт, а горячая фаза войны 05
Порошенко и наследный принц Лихтенштейна Алоиз обсудили введение миротворцев ООН на Донбасс: У нас сегодня никакой не замороженный конфликт, а горячая фаза войны 06
Порошенко и наследный принц Лихтенштейна Алоиз обсудили введение миротворцев ООН на Донбасс: У нас сегодня никакой не замороженный конфликт, а горячая фаза войны 07
Порошенко и наследный принц Лихтенштейна Алоиз обсудили введение миротворцев ООН на Донбасс: У нас сегодня никакой не замороженный конфликт, а горячая фаза войны 08
Порошенко и наследный принц Лихтенштейна Алоиз обсудили введение миротворцев ООН на Донбасс: У нас сегодня никакой не замороженный конфликт, а горячая фаза войны 09
Порошенко и наследный принц Лихтенштейна Алоиз обсудили введение миротворцев ООН на Донбасс: У нас сегодня никакой не замороженный конфликт, а горячая фаза войны 10

Фото: АП

Источник: https://censor.net.ua/v3070019
 
 
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Хм... И шо, сегодня обошлось без приключений? Ни один солдат не упал? Ну и хорошо. А у принцессы какая-то брошка интересная. Значок ВЛКСМ дюже напоминает. Шутю я!!! Если шо.
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А пафосу то сколько, целый наследный принц Лихтенштейна приехать изволил (надеюсь, хоть за бесплатно)
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Кличко ему сделал бесплатный проезд в общественном транспорте. А добрые люди приютили на ночь.
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Ну если мы говорим то давай с тобой поговорим ! Это ни о чем
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В решении о введении миротворцев первое слово конечно же на наследным принцем великого государства Лихтенштейн.
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Из Википедии Лихтенштейн является одним из немногих государств в мире, не имеющих вооружённых сил.

Или порох в маразме, или он не за миротворцами туда поехал.
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На встречу.
А что, по фактам больше сказать нечего? Начинаем придираться?
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вот так вот, демократию в мире дякула защищает
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Всем известно, что Лихтенштейн - важный системный игрок на международной арене. С кем обсуждать ввод миротворцев на Донбасс, как не с ним.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПорошенко и наследный принц Лихтенштейна Алоиз обсудили введение миротворцев ООН на Донбасс: У нас сегодня никакой не замороженный конфликт, а горячая фаза войны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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