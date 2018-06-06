 "Как правило, 2-3 "двухсотых" ежедневно. 1-2 "двухсотых" еженедельно необходимо вывозить в РФ", - террорист Бородай о потерях "ДНР". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил террорист Александр Бородай. При этом он подчеркнул, что не владеет полными данными.
"В среднем за день есть, как правило, 2-3 "двухсотых"... Я владею не всей статистикой по погибшим... 1-2 "двухсотых" в неделю, которых надо вывозить оттуда, чтобы похоронить уже в России", - сказал Бородай.
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https://twitter.com/hashtag/%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7200?src=hash
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Где он колесами тарится?))
Шо за препараты то такие?)))
Сообщение российского телеканала "Звезда" о том, что радиоактивная техника из Чернобыльской зоны отправляется в зону АТО - это только часть правды.
На самом деле все продукты, экспортируемые из Украины в Россию, Крым и ЛНР/ДНР
перед отправкой на несколько дней завозят прямо в реакторы Чернобыльской АЭС
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Чи Йуля з Клопомойським знов брещуть?
Глава даунбаса захарченко сделал заявление о том как обдроченцы могут ответить на угрозу со стороны украинских военных, проводящих сейчас учения в Азовском море и пригрозил морскими ,,ЧЕБУРАШКАМИ".
ТВ.ЗВЕЗДА.
сколько говна еще может принять донбасская земля?
это прям так символично))
Вот таких вот видео на Ютубе очень много..
" Потери под Авдеевкой выше чем нам говорят"
https://youtu.be/S1DgqP3cGLY
А во вторых я сам бывший участник АТО и наверное на много лучше тебя знаю что там творится..
вижу только одно, что каждый день "мира" Украине обходится 1-2 молодые жизни
П.С. Пусть местные и залётные объявят друг другу встречный план по трупам!
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умирать за Хйло. Сейчас там в основном маргиналы из раисси, которых утилизируют сами рашкованы. Не изображай из себя дебила, ты он самый и есть. Если перекрыть поставки биомусора, оружия и снаряжения из раисси, война закончится через неделю.
Наступник бойовика Мотороли потрапив у смертельну ДТП
"Воха" разом із своєю дівчиною Анною їхав на мотоциклі й перевищив швидкість.
Його пасажирка загинула на місці, самого терориста доставили до реанімації.
Лікарі кажуть, що він у тяжкому стані.
25-річний Володимир Жога родом зі Слов'янська на Донеччині. У травні 2014 року перейшов на бік бойовиків ДНР. Охороняючи блокпост у рідному місці, познайомився із російським найманцем "Моторолою". Восени 2014 року відвідав із ним Москву. Воював проти українських військових у боях за ДАП. За життя Павлова був його першим заступником. Хвалився тим, що хрестив його дочку Мирославу. Після ліквідації бойовика 16 жовтня 2016 року почав командувати батальйоном терористів "Спарта".
поймали шпиона