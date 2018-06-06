 "Как правило, 2-3 "двухсотых" ежедневно. 1-2 "двухсотых" еженедельно необходимо вывозить в РФ", - террорист Бородай о потерях "ДНР". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил террорист Александр Бородай. При этом он подчеркнул, что не владеет полными данными.

"В среднем за день есть, как правило, 2-3 "двухсотых"... Я владею не всей статистикой по погибшим... 1-2 "двухсотых" в неделю, которых надо вывозить оттуда, чтобы похоронить уже в России", - сказал Бородай.

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