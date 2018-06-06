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 Политика Украины, Общество
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Все про:смерть (5001) терроризм (17864) Донбасс (16323)

 "Как правило, 2-3 "двухсотых" ежедневно. 1-2 "двухсотых" еженедельно необходимо вывозить в РФ", - террорист Бородай о потерях "ДНР". ВИДЕО

Ежедневно террористы "ДНР" теряют в боях на Донбассе с украинскими подразделениями 2-3 человека убитыми.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил террорист Александр Бородай. При этом он подчеркнул, что не владеет полными данными.

"В среднем за день есть, как правило, 2-3 "двухсотых"... Я владею не всей статистикой по погибшим... 1-2 "двухсотых" в неделю, которых надо вывозить оттуда, чтобы похоронить уже в России", - сказал Бородай.

...

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Все в мире прекрасно понимают, что на Донбассе не было бы никаких сепаратистов, если бы не постоянная поддержка со стороны России, - Дуда

Источник: https://censor.net.ua/v3069997
 
   
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Прямо якась пошесть дизентерії та карієсу в лавах обдроченців новоотсосії.. Лишенько яке.. "Как правило, 2-3 "двухсотых" ежедневно. 1-2 "двухсотых" еженедельно необходимо вывозить в РФ", - террорист Бородай о потерях "ДНР" - Цензор.НЕТ 9635
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Треба терміново збільшити розповсюдження цієї хвороби в кілька разів, з метою бистрішого лікування мозку у кого він залишився.
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А что делать? Эпилептичные бабушки заканчиваются.
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ыы))) Не могу ставить лайки, мне видать выключили эту функцию...
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Массовое изнасилование?)))
Где он колесами тарится?))
Шо за препараты то такие?)))
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Ну, учитывая, что в РФ они вывозят только "кадровых ихтамнетов", а "добровольцев", по большей части, закапывают на месте, то "перемирие минское" довольно-таки болезненно им "аукается"...
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***
Сообщение российского телеканала "Звезда" о том, что радиоактивная техника из Чернобыльской зоны отправляется в зону АТО - это только часть правды.
На самом деле все продукты, экспортируемые из Украины в Россию, Крым и ЛНР/ДНР
перед отправкой на несколько дней завозят прямо в реакторы Чернобыльской АЭС

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Оце так ЯКІСТЬ!!! Не пропаде... Їх онуки жерти будуть на расеи.
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Так порох же ж агент ФСБ!
Чи Йуля з Клопомойським знов брещуть? "Как правило, 2-3 "двухсотых" ежедневно. 1-2 "двухсотых" еженедельно необходимо вывозить в РФ", - террорист Бородай о потерях "ДНР" - Цензор.НЕТ 2432
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ты шо, как можно, йуля та кАломойськый то ж найшырийшы патриоты!
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=)))
Глава даунбаса захарченко сделал заявление о том как обдроченцы могут ответить на угрозу со стороны украинских военных, проводящих сейчас учения в Азовском море и пригрозил морскими ,,ЧЕБУРАШКАМИ".

ТВ.ЗВЕЗДА.
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та ну... домой-домой.. не хай там землю долбят
сколько говна еще может принять донбасская земля?
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псу песья яма, сука против своих воевала.
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Украинская фамилия, родом из Магадана. Почти 100% потомок выселенных украинцев, которых массово депортировали из Украины сначала как кулаков, потом как бендеровцев. И пошел воевать против своих. Вот уж Иваны, родства не помнящие.
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на фоне стенда "свободная пресса"
это прям так символично))
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И что удивительного он сказал? 2-3 погибших сепаратиста в день вполне правдоподобная статистика для такого вялотекущего конфликта.. у ВСУ потери такие же, просто не афишируют, занижают, не вписывают не боевые потери и потери добровольческих формирований.
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То афішуй, хто і коли, про кого не повідомили в шабі? Експерт мамкін.
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Ну во первых кто и где ранее афишировал 10 тысяч не боевых потерь о которых заявил официально Матиос и ещё 14 тысяч " дезертиров" которых никто не может найти.
Вот таких вот видео на Ютубе очень много..
" Потери под Авдеевкой выше чем нам говорят"

https://youtu.be/S1DgqP3cGLY
А во вторых я сам бывший участник АТО и наверное на много лучше тебя знаю что там творится..
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Відео на You Tube дуже багато про розп'ятого хлопчика і снігірів в борщі, це не означає, що у все це треба вірити. І до чого дезертири від призову до бойових втрат? А в АТО ти брав участь як статист до тих цифр, що наводиш.
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Постарел )) Нервишки сдают.Все не так пошло как хотелось бы ))
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ты шо на лету переобулся или это нАстальгия поплющила?
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Не.Это твои мозги выравниваться не хотят ))
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готовьтесь...вам еще ЛАндон брать!)))
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Тож треба було 10 тисяч км пертися в Чужу країну (чисто доброволець).
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Как то пох сколько их там зажмурилось, кто их там вообще считает
вижу только одно, что каждый день "мира" Украине обходится 1-2 молодые жизни
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Знову гебняве заливає. 2-3 в день - статистика яку підтверджує ООС, приблизно 14-21 в тиждень. Але те, що з них всього лише 1-2 москалика заблукалих, дуже сумнівно. Думаю цифра іхтамнєтів значно більша. Хоча, можливо, що утилізують їх в українській землі не витрачаючись на перевезення.
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Короче, каждый день 1-2 кацапа то ли самоубиваются, то ли самоупиваются...... "Зазвичай, 2-3 "двохсотих" щодня. 1-2 "двохсотих" щотижня необхідно вивозити в РФ", - терорист Бородай про втрати "ДНР" - Цензор.НЕТ 3364
П.С. Пусть местные и залётные объявят друг другу встречный план по трупам!
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Уважаемый это называется упоротость последней стадии когда и в статье пишется и в интервью говорится про 1-2 погибших кацапа но ты умудрился перекрутить на 1-2 в день.. прекращай жить фантазиями, живи реалом.
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Учасника АТО з Кіровоградщини принизили в Інституті раку. Учасник АТО Віталій Драган, який пройшов вісім курсів хіміотерапії у Кіровоградському обласному онкодиспансері поїхав на консультацію в Інститут раку, де його цілеспрямовано образили.Про це у Фейсбуці написав волонтер Вадим Нікітін.Як розповідає волонтер, в місті зробили все, аби військовий отримував безкоштовне лікування. Згодом він вирішив звернутись до Інституту раку в Києві."Хлопця зустріла пані Губарєва Ганна Олександрівна. Зустріла "тепло", аж у жар хлопця кинуло від слів: - "нікакіх тєбє льгот, ти братскій народ убівал...", "єзжай обратно, там тебя вилічат" ну і тому подібне... Пацан чорний приїхав", - написав у своєму Фейсбуці волонтер. - " Як і що пояснювати хлопцеві у 26 років, якому, як і моїм, і вашим дітям жити хочеться ?"Губарєва Ганна Олександрівна - керівник науково-дослідного відділення ад'ювантних методів лікування Національного інституту раку Міністерства охорони здоров'я України.Докладніше https://gre4ka.info/z-sotsmerezh/45439-uchasnyka-ato-z-kirovohradshchyny-prynyzyly-v-instytuti-raku-volonter
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Хрень, какая то! После таких слов Виталий просто должен был дать ей в морду и вызвать полицию! Или выдумали историю или что то тут не так!
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Человек болен раком. Всегда ли он будет реагировать так, как мы предполагаем?
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А що,мобільні крематорії не справляються? Чи,може, соляру пропили?
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я люблю не кожного кацапа, а лише кожного 200-го
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А пацаки не хотят объяснить,чому Бородай громодянин Рашки,курирует вывоз ихтамнетов? "Зазвичай, 2-3 "двохсотих" щодня. 1-2 "двохсотих" щотижня необхідно вивозити в РФ", - терорист Бородай про втрати "ДНР" - Цензор.НЕТ 3528
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Эти уроды, как свинья вечернее платье, напяливают на себя неприменимые вещи типа: свободная пресса, ополченцы и т.п.
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Администратора этого сайта опубликовавшего эту статью сраведливости ради надо забанить за "вражескую пропаганду" так как он банил меня только за то что я не раз писал что подавляющее большинство сепаратистов граждане Украины а не России. Если верить эту Борадаю то 2-3 погибших сепаратиста в день это 14-21 погибших в неделю, при этом с его слов россиян погибает в неделю 1-2. Тоесть россиян среди сепаров меньше 10 процентов.. Примерно такая же статистика была во время предновогоднего обмена пленными среди пленных сепаратистов, кому интерестно погуглите.. Админ- за что банишь меня постоянно?
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Интересная логика, если по сводке, мотоциклистов погибает в 5 раз больше, чем автомобилистов, это значит, что мотоциклистов в 5 раз больше чем автомобилистов? Число погибших и пленных зависит не от соотношения и количества, а от рода войск, что-то я сомневаюсь, что русаки по окопам, на передовой бегают.
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в ДТП автомобилист лучше защищен чем мотоциклист и шансов выжить у него гораздо больше.. Если русаки не бегают по окопам на передовой то напрашивается вопрос есть ли они там и если есть действительно тогда зачем они там? девок в тылу тискать?
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Вот именено, статистика смертей мотоциклистов не говорит, что их больше, чем автомобилистов, так и тут количество потерь и пленных из росссии, не говорит, что их мало, высоки потери и количество пленных среди пехоты, рядового состава, а вот среди коммандиров даже младшего состава их на порядок меньше, в артилерии и снайперских группах вообще единицы, так что если там воюют 50 % русских и они занимают коммандирские должности или служат в родах войск с небольшой долей потерь, например артилеррии, спецназе, снайперах, саперах, инженерии и т.д, то их потери могут быть и меньше 10% от всех потерь. Во время второй мировой, потери пехоты составляли - 90 % от всех потерь, но это не значит, что пехота составляла - 90 % всех войск.
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От части с вами соглашусь.. Но дело в том что пехоты и танкистов на много больше чем командиров и артиллеристов. А по потерям тех же снайперов я сомневаюсь что они маленькие учитывая что снайпера сейчас одна из самых активный видов войск на этой войне и за ними идет активная охота.. так же и спец наз часто ходящий в разведку, ведь наш штаб о разгроме очередной ДРГ противника пишет чуть ли не каждодневно.. так что ваша теория все равно общей картины мне кажется не изменит.
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Ты идиот просто, идиотов и банят. Если у тебя с арифметикой хотя бы нормально, то посчитай, сколько живет людей на оккупированной территории, сколько из них могут ( а, главное, готовы ),
умирать за Хйло. Сейчас там в основном маргиналы из раисси, которых утилизируют сами рашкованы. Не изображай из себя дебила, ты он самый и есть. Если перекрыть поставки биомусора, оружия и снаряжения из раисси, война закончится через неделю.
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Так выходит ведь что из 14-21 погибших сепаратиста только 1-2 россиянина .. значит не совсем точна твоя картинка.?
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*/*
Наступник бойовика Мотороли потрапив у смертельну ДТП

"Воха" разом із своєю дівчиною Анною їхав на мотоциклі й перевищив швидкість.
Його пасажирка загинула на місці, самого терориста доставили до реанімації.
Лікарі кажуть, що він у тяжкому стані.
25-річний Володимир Жога родом зі Слов'янська на Донеччині. У травні 2014 року перейшов на бік бойовиків ДНР. Охороняючи блокпост у рідному місці, познайомився із російським найманцем "Моторолою". Восени 2014 року відвідав із ним Москву. Воював проти українських військових у боях за ДАП. За життя Павлова був його першим заступником. Хвалився тим, що хрестив його дочку Мирославу. Після ліквідації бойовика 16 жовтня 2016 року почав командувати батальйоном терористів "Спарта".
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Как правило, 2-3 "двухсотых" ежедневно. 1-2 "двухсотых" еженедельно необходимо вывозить в РФ", - террорист Бородай о потерях "ДНР". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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