 Распространение пожара в Зоне отчуждения остановлено, ликвидация продолжается, радиационный фон не превышен, - Чечеткин. ВИДЕО

По сообщению Николая Чечеткина, ГСЧС привлекла авиационные и наземные силы, чтобы не допустить распространение пожара в направлении Чернобыльской станции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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"Благодаря комплексному применению авиационных и наземных сил ситуацию удалось удержать контролируемой, распространение пожара приостановлено, а площадь пожара уменьшена с 12 до 6 гектаров", - отметил глава Службы.

При этом он добавил, что тушение пожара осложнялось сильным ветром с порывами до 20 метров в секунду.

"Сейчас продолжаются мероприятия по окончательной ликвидации. Верхового пожара не наблюдается. Осуществляется тушение отдельных очагов тления травы, пеньков и подстилки. Основная часть сил и средств работает на решающем направлении в районе бывшего села Копачи", - сообщил Николай Чечеткин.

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Отдельно глава Службы подчеркнул, что на месте пожара, в Киевской области и в Киеве осуществляется усиленный дозиметрический контроль. Превышений допустимых норм в Чернобыльской зоне и за ее пределами не зафиксировано.

Так, по состоянию на 21 час радиационный фон в Киеве составляет 11 микрорентген/час (безопасный уровень - до 30 микрорентген/час). В Чернобыле радиационный фон составляет 24,1 микрорентген/час (безопасный уровень - до 50 микрорентген/час). И на промышленной площадке Чернобыльской АЭС радиационный фон составляет 50,7 микрорентген/час (безопасный уровень - до 140 микрорентген/час).

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Глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук заметил, что радиационный фон в зоне отчуждения контролируется с помощью автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) ДСП "Экоцентр" в непрерывном режиме на 39 пунктах. Сейчас данные круглосуточно поступают в диспетчерский центр раз в 2 минуты.

Напомним, сообщение о масштабном пожаре в Зоне отчуждения послупило спасателям утром 5 июня. Ранее Чечеткин заявил, что на месте возникновения пожара в Чернобыльской зоне отчуждения были обнаружены факелы.