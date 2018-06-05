 Смертельное ДТП в Харькове: отобранных у Зайцевой образцов не хватило для подтверждения наличия опиатов в организме. ВИДЕО

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Медиапорт", по ходатайству стороны потерпевших на заседании 5 июня в качестве свидетеля выступал врач-лаборант, доцент кафедры судебно-медицинской токсикологии Харьковской медицинской академии последипломного образования Александр Чубенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Можете не снимать? Я вызову адвоката! Еще бы маме не говорили", - Зайцева в первые минуты после трагического ДТП в Харькове в октябре 2017 года. ВИДЕО

По его словам, процедура исследования биологической жидкости проводится в два этапа. На первом - предварительном - в анализе мочи Зайцевой он обнаружил опиаты. Второй этап - подтверждающий - провести не удалось. Не хватило мочи.

"На первом этапе мной были предварительно найдены опиаты", - сказал Александр Чубенко. - А подтверждающий этап исследования проведен не был".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смертельное ДТП в Харькове: оба водителя нарушали ПДД

"Вторую часть, подтверждающую, которая сказала бы мне, например, что я обнаружил - морфин или кодеин, я не смог сделать. Из-за небольшого количества биологической жидкости", — пояснил свидетель.

Для проведения подтверждающего этапа необходимо 30 мл жидкости, тогда как Александру Чубенко передали на исследование всего 5 мл. Предварительный анализ, по словам Чубенко, не дает права утверждать, что человек находился в состоянии наркотического опьянения.

Также читайте: Одна из пострадавших в ДТП в центре Харькова Власенко взяла от семьи подозреваемой Зайцевой 100 тысяч грн и отказалась от претензий

Для стороны потерпевших факт наличия в организме Зайцевой опиатов - принципиальный. По словам представительницы нескольких потерпевших Ларисы Матвеевой, это дает основания для изменения обвинительного акта в части отягчающих обстоятельств.

"Потерпевшие, интересы которых я представляю, настаивают, чтобы Зайцева, учитывая тяжесть преступления, получила 10 лет - максимальный срок по данной статье. В данном случае, если не будет отягчающих обстоятельств, суд может уменьшить срок", - рассказала Матвеева.

Читайте также: Смертельное ДТП в Харькове: Зайцева признала вину, но отрицает употребление наркотиков

По мнению прокуратуры, оснований для изменения обвинительного акта нет.

"Сторона обвинения не усматривает обстоятельством, отягчающим наказание, наркотического опьянения, поэтому эти свидетельства, которые предоставил сегодня свидетель для стороны обвинения не несут никакой ценности", - прокомментировал прокурор Игорь Омельченко.

Врач-лаборант только исследовал биологический материал. Сбором необходимых анализов занималась врач-нарколог. Этого специалиста суд также планирует заслушать в качестве свидетеля.

Смотрите также: Патрульная полиция Харькова задержала брата Елены Зайцевой за вождение в нетрезвом состоянии. ФОТО

Следующее заседание назначено на 20 июня.

Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины). 20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой - содержание под стражей без права внесения залога.

6 ноября было объявлено о подозрении по ч.3 ст. 286 водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Г.Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находится на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Г.Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.