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 Смертельное ДТП в Харькове: отобранных у Зайцевой образцов не хватило для подтверждения наличия опиатов в организме. ВИДЕО

В суде по делу о ДТП на Сумской допросили врача-лаборанта, который исследовал анализ мочи обвиняемой Елены Зайцевой.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Медиапорт", по ходатайству стороны потерпевших на заседании 5 июня в качестве свидетеля выступал врач-лаборант, доцент кафедры судебно-медицинской токсикологии Харьковской медицинской академии последипломного образования Александр Чубенко.

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По его словам, процедура исследования биологической жидкости проводится в два этапа. На первом - предварительном - в анализе мочи Зайцевой он обнаружил опиаты. Второй этап - подтверждающий - провести не удалось. Не хватило мочи.

"На первом этапе мной были предварительно найдены опиаты", - сказал Александр Чубенко. - А подтверждающий этап исследования проведен не был".

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"Вторую часть, подтверждающую, которая сказала бы мне, например, что я обнаружил - морфин или кодеин, я не смог сделать. Из-за небольшого количества биологической жидкости", — пояснил свидетель.

Для проведения подтверждающего этапа необходимо 30 мл жидкости, тогда как Александру Чубенко передали на исследование всего 5 мл. Предварительный анализ, по словам Чубенко, не дает права утверждать, что человек находился в состоянии наркотического опьянения.

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Для стороны потерпевших факт наличия в организме Зайцевой опиатов - принципиальный. По словам представительницы нескольких потерпевших Ларисы Матвеевой, это дает основания для изменения обвинительного акта в части отягчающих обстоятельств.

"Потерпевшие, интересы которых я представляю, настаивают, чтобы Зайцева, учитывая тяжесть преступления, получила 10 лет - максимальный срок по данной статье. В данном случае, если не будет отягчающих обстоятельств, суд может уменьшить срок", - рассказала Матвеева.

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По мнению прокуратуры, оснований для изменения обвинительного акта нет.

"Сторона обвинения не усматривает обстоятельством, отягчающим наказание, наркотического опьянения, поэтому эти свидетельства, которые предоставил сегодня свидетель для стороны обвинения не несут никакой ценности", - прокомментировал прокурор Игорь Омельченко.

Врач-лаборант только исследовал биологический материал. Сбором необходимых анализов занималась врач-нарколог. Этого специалиста суд также планирует заслушать в качестве свидетеля.

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Следующее заседание назначено на 20 июня.

Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины). 20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой - содержание под стражей без права внесения залога.

6 ноября было объявлено о подозрении по ч.3 ст. 286 водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Г.Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находится на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Г.Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Источник: https://censor.net.ua/v3069940
 
 
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днище! Будет сидеть дронов, эта курица отделается переляком
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Для верифікації сказу беруть головний мозок. Тут також так треба...
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Спокойно лохи ,жить по новому это не значит жить по человечески ,а вы думали ,что теперь вы будете барыг давить а не они вас - да не тут-то было ..... Смертельное ДТП в Харькове: отобранных у Зайцевой образцов не хватило для подтверждения наличия опиатов в организме - Цензор.НЕТ 712 Смертельное ДТП в Харькове: отобранных у Зайцевой образцов не хватило для подтверждения наличия опиатов в организме - Цензор.НЕТ 712 Смертельное ДТП в Харькове: отобранных у Зайцевой образцов не хватило для подтверждения наличия опиатов в организме - Цензор.НЕТ 712
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Так "жить по новому" это просто новый прейскурант, который учитывает аппетиты новой власти и старых исполнителей.
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Для украинского-решаюещее, т.к. теперь год будут разбираться почему она насцала только 5 мл, может ли человек сколько отосцать, и если будет мед заключение что организм физически не может отосцать меньше 50 гр, то суд зайдет в тупик, т.к. окажется что лаборант работал с поддельной мочей.
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Ну ,цирк никто не отменил.Клоуны все те же.
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Нет в Украине суда,цирк есть а суда нет !!!
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Не спорю. Но была она под наркотой или не была ,люди убиты и покалечены и должна ответить.
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Ну если кто-то из родственников погибших её завалит,то ответит а так ....
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Это уже решается в "местах не столь отдаленных" после суда.
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Ну на нет и суда нет. Родственникам погибших было достаточно времени, чтобы насобирать денег на ремонт Лексуса.
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5 мл передали? Зная, что нужно 30?? Явный саботаж.

"Сторона обвинения не усматривает обстоятельством, отягчающим наказание, наркотического опьянения" - а это вообще ппц.
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Интересно увидеть ето как они выдавливают с Зайцевой 5мл мочи. С пальца брали что ли Смертельное ДТП в Харькове: отобранных у Зайцевой образцов не хватило для подтверждения наличия опиатов в организме - Цензор.НЕТ 6763
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Щоб зібрати 5 мл сечі, треба мати не аби який "досвід". Чомусь згадався бородатий анекдот, як лікар запропонував бабці здати аналізи, дав баночку. Повертається бабка, вся мокра і з пустою банкою. Лікар - а де аналізи? Бабка - а я шо тобі шнайпер.
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мочи не хватило.....

Не останавливайтесь - жгите дальше.....
Смертельное ДТП в Харькове: отобранных у Зайцевой образцов не хватило для подтверждения наличия опиатов в организме - Цензор.НЕТ 9346
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Сейчас возьмут повторные и в результате по нолям.
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Вперто готують мінімальне покарання. Та ще в тюрмі за зразкову поведінку скостять.
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На початку "розслідування" клоуни з боку обвинувачення говорили про експертизу волос, які зберігають данні про картину вживання алкоголю, наркоти за попередній місяць. Хто в курсі це був прикол про волосся? Чи коротка память продажних правців?
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кто бы сомневался.... если бы не подняли такую волну люди, то и дело это давно бы потерялось и концов бы никто не нашел...(
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5 мл - это примерно ложка. Как можно столько мочи передавать на аназиз? Она же по стенкам размажется. Кто-то вообще может поссать в таком количестве (в смысле, чтобы не больше)???
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Перед словом ложка я пропустил слово чайная.
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Даа все с вами давно уже понятно. Трохлитровой банки мочи не хватило чтобы понять что та шмара была в жопу под наркотой после клуба. Значит нужно извиниться и отпустить. И пускай родственники погибших еще ей машину отремонтируют.
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И тут уже сработала коррупция, браво украинцы, коррупция непобедима, "спасибо" президенту за это.
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Не не неее... "Достаточно одной таблэтки" (с)
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Не не неее... бро , одной малавата будет :Смертельна ДТП у Харкові: взятих у Зайцевої зразків не вистачило для підтвердження наявності опіатів в організмі - Цензор.НЕТ 1131
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Схоже, впливовий папік заюшки вчасно подзвонив кому треба і дав достатньо, щоб сечі виявилось мало. "Розлилась в процесі перевозки, бо кришка негерметична", "тріснула тара" - придумати можна багато чого. Або заю встигли проконсультувати, щоб одразу після аварії зібрала в контейнер дуже мало сечі, виливши більшу частину в унітаз. Процедура збору біоматеріалу - добровільна, свідків не передбачає. І взагалі, якщо сечі в контейнері мало для проведення кількісного тесту, її розчиняють дистильованою водою, щоб збвльшити об'єм. А концентрацію опіатів прицьому перераховують відповідно до ступеня розведення по формулі.
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Это дело - клондайк какой-то. Все улучшат своё благосостояние - и эксперты, и прокуроры, и судьи. Прямо счастье всем привалило. На людских костях купят себе дома и машины...
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Каждое подобное дело - клондайк, не клондайк, а простой и привычный бизнес для мусоров, прокурорских подонкой и судей. Обычная работа. Кого в Украине вообще посадили за подобные преступления?
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Так хто б сумнівався?! Їй ще заплатити треба за моральну (тьху, звідки у неї якась "мараль"?) шкоду...
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Скажіть, який рейтинг, яка довіра після цього цирку може бути в правопохороної системи та в судів - НУЛЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Прошло пол года после дтп. И тут експерты с адвокатами встрепенулись что мочи не хватило.
- Какая моча, на посмотри - нету. Нет у вас методов против Кости Сапрыкина Зайцевой, гражданин Луценко.
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Чутствую там аншлаг в суде и прокуратуре взять и себе дело Зайцевой хоть на время. Папик которой засевает уже пол года карманы прокуроров и судей десятками тысяч баксов.
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Это уже даже не цирк. Куда там врадиевке. Уже даже не скрывая тянут за уши но доки там такие что ну никак... пятерик там светит железный. Думаю план Б у нее найдут болячку и отпустят. На общественное мнение всем по ходу уже пох. Прут как при яныке, тупо и топорно. И закончится все это примерно так же, хоть и не в пецин срок
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Болячку? Лярві в СІЗО пузо надують, а там - токсикози-пологи-грудне годування - дитині погано в тюремних умовах.
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Зайцева не пишет правила, она по ним живет
Просто нужно садить тех, кто пишет,
кто мочу не донес до лаборанта
или не организовал в другой способ определения наркоманки
а теперь считает купюры

не люблю тупую вышивату
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Вчора поліція Харкова затримала рідного брата Зайцевої, теж бухого за кермом авто. Ну і сімейка
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Вот Вас- я уважаю особенно. Имею Право. Скажите, почему Вам смешно? Для меня, лично, это Дело- показатель. Если этой твари дадут менее червонца, а к тому и идет... То я просто потеряю Веру, хоты бы в минимум Справедливости. В принципе, для меня это будет концом. То есть, я окончательно пойму: тут реально жить нельзя...
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Пятый год Революции Достоинства. Абслютно ничего не поменялось. Штепа,Крыса,Зайцева - все как раньше. Если раньше у меня была Надежда,то на сегодня - только и остается, шо смеяться над всем этим. Пробачьте,если я Вас задел. Поверьте,Ваше уважение для меня очень ценно.
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Ладно. Наверняка- имеете Полное Право, опять же. Заслужили мы тут... Всего Вам доброго.
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Хитрая сучка.. А легкомысленный Дронов нассал, наверное, целое ведро..
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Блин ну цирк полнейший! Искрене соболезную родствиникам погибших людей, и то что они видят эту всю несправедливую ситуацию. Ну такой уже БРЕД несут. Этих бы всех взяточников перестрилять бы нах@уй, так этим уродам не только 5 мл. бы хватило, еще и сами насцали сколько надо.
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Шокобидлячий коррумпований суд не посадить цю падаль на термін який вона заслуговує
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияСмертельное ДТП в Харькове: отобранных у Зайцевой образцов не хватило для подтверждения наличия опиатов в организме. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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