 Подтопление населенных пунктов, разрушение инфраструктуры, загрязнение питьевой воды, - Тука об угрозах затопления шахт Донбасса. ВИДЕО

Об этом в эфире Громадського рассказал замглавы МинВОТ Георгий Тука, передает Цензор.НЕТ.
"Во-первых, это подъем грунтовых вод. Это подтопления территории. То есть жилые дома, улицы, приусадебные участки могут оказаться под водой", - рассказал Тука.
Вторая опасность, по словам Туки, это возможность проседания почв, которая приведет к разрушению фундаментов и соответственно - разрушению инфраструктуры.
"И третий сегмент этого неприятного опасного круга - попадание загрязненных шахтных вод в те реки и озера, из которых осуществляются водозабор для бытового использования. Все шахтные воды чрезвычайно загрязнены химическими веществами", - подытожил замминистра.
Также Тука отметил, что на подконтрольной Украине территории Донбасса ведется постоянная работа в сотрудничестве с Министерством экологии и Министерством угольной промышленности и энергетики для преодоления экологических угроз.
Напомним, прокуратура Донецкой области квалифицировала как экоцид затопление боевиками "ДНР" енакиевской шахты "Юнком", которая расположена на оккупированной территории в поселке Бунге.
1. З кожним роком молодіє, розцвітає мій банбас. І заможно і щасливо шахтарі живуть і нас.
2. То ми жили у землянці, тьмяно блимала свіча. А тепер я герой праці і купив я "москвича".
Гей, пралєтарії! Чьо там у землянці? Путєн спасі?
Я шахтарочка сама, звуть мене Маруся
В мене чоботів нема, та я не журюся.
И всё??? Как по мне, так маловато этим тварям.