 Подтопление населенных пунктов, разрушение инфраструктуры, загрязнение питьевой воды, - Тука об угрозах затопления шахт Донбасса. ВИДЕО

Об этом в эфире Громадського рассказал замглавы МинВОТ Георгий Тука, передает Цензор.НЕТ.

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"Во-первых, это подъем грунтовых вод. Это подтопления территории. То есть жилые дома, улицы, приусадебные участки могут оказаться под водой", - рассказал Тука.

Вторая опасность, по словам Туки, это возможность проседания почв, которая приведет к разрушению фундаментов и соответственно - разрушению инфраструктуры.

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"И третий сегмент этого неприятного опасного круга - попадание загрязненных шахтных вод в те реки и озера, из которых осуществляются водозабор для бытового использования. Все шахтные воды чрезвычайно загрязнены химическими веществами", - подытожил замминистра.

Также Тука отметил, что на подконтрольной Украине территории Донбасса ведется постоянная работа в сотрудничестве с Министерством экологии и Министерством угольной промышленности и энергетики для преодоления экологических угроз.

Напомним, прокуратура Донецкой области квалифицировала как экоцид затопление боевиками "ДНР" енакиевской шахты "Юнком", которая расположена на оккупированной территории в поселке Бунге.