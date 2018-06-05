EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия
  396  19
Все про:шахта (786) Донбасс (16323) Тука (522) Министерство по вопросам оккупированных територий (262)

 Подтопление населенных пунктов, разрушение инфраструктуры, загрязнение питьевой воды, - Тука об угрозах затопления шахт Донбасса. ВИДЕО

Если из шахт Донбасса не откачивать воду, это может привести к подтоплению территорий, проседанию почвы и отравлению воды.

Об этом в эфире Громадського рассказал замглавы МинВОТ Георгий Тука, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Экологические угрозы оккупированного Донбасса сегодня являются проблемой всей Украины, - Черныш. ВИДЕО

"Во-первых, это подъем грунтовых вод. Это подтопления территории. То есть жилые дома, улицы, приусадебные участки могут оказаться под водой", - рассказал Тука.

Вторая опасность, по словам Туки, это возможность проседания почв, которая приведет к разрушению фундаментов и соответственно - разрушению инфраструктуры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поверхность города Донецк фактически проваливается, проседание почвы на территории - 20-25 см, - МинВОТ

"И третий сегмент этого неприятного опасного круга - попадание загрязненных шахтных вод в те реки и озера, из которых осуществляются водозабор для бытового использования. Все шахтные воды чрезвычайно загрязнены химическими веществами", - подытожил замминистра.

Также Тука отметил, что на подконтрольной Украине территории Донбасса ведется постоянная работа в сотрудничестве с Министерством экологии и Министерством угольной промышленности и энергетики для преодоления экологических угроз.

Напомним, прокуратура Донецкой области квалифицировала как экоцид затопление боевиками "ДНР" енакиевской шахты "Юнком", которая расположена на оккупированной территории в поселке Бунге.

Источник: https://censor.net.ua/v3069938
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
зато на риХфирендум сходили и теперь наконец то не кормят всю Украину.. Подтопление населенных пунктов, разрушение инфраструктуры, загрязнение питьевой воды, - Тука об угрозах затопления шахт Донбасса - Цензор.НЕТ 5758
 показать весь комментарий
 
 
Так они что зря референдили??? Будут себя чуйствовать на болотах как в средней полосе раиси....
 показать весь комментарий
 
 
ЭТАЛОН раиского благоденствия.... к которому они стремились....Так что еще у них все впереди....
Подтопление населенных пунктов, разрушение инфраструктуры, загрязнение питьевой воды, - Тука об угрозах затопления шахт Донбасса - Цензор.НЕТ 4328
 показать весь комментарий
 
 
А что сепарам мешает ее откачивать?
 показать весь комментарий
 
вы. законопроект подан. компенсировать расходы на дыру из бюджета Украины
 показать весь комментарий
 
Ничему дегенератов не учит пример Абхазии и остальных "молодых республик".
Подтопление населенных пунктов, разрушение инфраструктуры, загрязнение питьевой воды, - Тука об угрозах затопления шахт Донбасса - Цензор.НЕТ 1454
 показать весь комментарий
 
 
Да х*** с ним и с Тукой и с тем дамбасом. Дамбас уже умер так или иначе. Все заводы порезаны вывезены на Рашку, шахты затоплены, азовское море почти перекрыто для судоходства и рыболовства. Там только репак и сою сеять на минных полях. Пускай даунбаситы благодарят Хуйла и рузьгий мир.
 показать весь комментарий
 
У підручнику української літератури совкових часів був факультативний розділ тіпо "совєцький фольклор". І в тому розділі такі приклади творчості пралєтаріїв:
1. З кожним роком молодіє, розцвітає мій банбас. І заможно і щасливо шахтарі живуть і нас.
2. То ми жили у землянці, тьмяно блимала свіча. А тепер я герой праці і купив я "москвича".

Гей, пралєтарії! Чьо там у землянці? Путєн спасі?
 показать весь комментарий
 
Колись була така платівка з частушкамі Дамбаса. Пам"ятаю лише це:
Я шахтарочка сама, звуть мене Маруся
В мене чоботів нема, та я не журюся.
 показать весь комментарий
 
Та то таке. Зате ж нема бендер і мона ґаваріть парускі.

 показать весь комментарий
 


И всё??? Как по мне, так маловато этим тварям.
 показать весь комментарий
 
за окуповані теріторії відповідає окупант, чи Тука пропонує перекинути гроші на фінансування окупантів? Ну це ж абсурд.
 показать весь комментарий
 
за окуповані теріторії відповідає окупант, чи Тука пропонує перекинути гроші на фінансування окупантів? Ну це ж абсурд. І так в тариф жкп закладений лугандон в електриці (ротердам +) та в воді.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПодтопление населенных пунктов, разрушение инфраструктуры, загрязнение питьевой воды, - Тука об угрозах затопления шахт Донбасса. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх