 Шварцнеггер навестил Ломаченко в больнице и поздравил его с победой в предыдущем бою. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на группу в Facebook LOMUS / Lomachenko & Usyk Boxing Fans / Ломаченко & Усик.

Также смотрите: Ломаченко нокаутировал Линареса, отобрав титул чемпиона мира, но побывал в нокдауне. ВИДЕО

Напомним, Ломаченко перенес операцию на плече, из-за которой его возвращение в ринг откладывается на декабрь.