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Все про:бокс (499) Шварценеггер (43) Ломаченко (1)

 Шварцнеггер навестил Ломаченко в больнице и поздравил его с победой в предыдущем бою. ВИДЕО

Известный американский актер и политический деятель Арнольд Шварценеггер навестил в больнице чемпиона мира WBA в легком весе Василия Ломаченко, придя к нему в больницу. Актер поздравил боксера с победой над Хорхе Линаресом, а также справился о самочувствие Ломаченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на группу в Facebook LOMUS / Lomachenko & Usyk Boxing Fans / Ломаченко & Усик.

Также смотрите: Ломаченко нокаутировал Линареса, отобрав титул чемпиона мира, но побывал в нокдауне. ВИДЕО

Напомним, Ломаченко перенес операцию на плече, из-за которой его возвращение в ринг откладывается на декабрь.

Источник: https://censor.net.ua/v3069928
 
   
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Терминатор одним словам, но с хорошей программой.
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Раньше Слай, сейчас Шварц!
Нравится мне такое отношение к Василию!!!
А Ломаченко сейчас нужно поддержка... Ой как нужна...
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Слай веде родовід з Одеси, Арні з Австрії - кругом же свої люди)))
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Угу. Бабушка Сильвестра - Роза Лейбович,из Одессы.
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Читал давно, правда это была жёлтая пресса, но запомнилось, что писали за прабабушку...
Толи SPEEDинфо, толи Бульвар гордоновский...
На начало нульовых эти газеты очень крутые были, хоть желтые
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Его мама в Одессу приезжала,давно,еще до войны, у нас писали об этом. Ну,и за его родословную было.
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То просто она очень хорошо выглядит. Шварценеггер відвідав Ломаченка в лікарні і привітав його з перемогою в попередньому бою - Цензор.НЕТ 3026
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Вася красавчик, добивается трудом чего хочет. Пример для многих как идти к своим целям. Вчера, кстати, или позавчера Василий со Сталлоне завтракал в ЛА. Успехов одним словом!!
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Главное, чтоб Вася в политику не шел, пусть всегда остается кумиром.
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Мышцы сдулись полностью. А какой шкаф был! Вывод простой - все это надувная кукла на таблетках. У меня знакомый боксер тяжеловес под восемьдесят, а выглядит мясисто и рельефно.
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под 80 и выглядит мясисто, прям аж рельефно??...шо то тут брехливой рожей завоняло..Начались прохладные истории про "знакомые знакомых"...
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Ну и что?
Деду повезло не иметь внутренних болячек, что дало возможность качаться и в 70.
А у других могут и сердце шалить и сосуды слабые и печень/почки и кости с суставами и сотни других старческих болячек вылезти.
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Да я ж не в насмешку над Арни. Просто там чувак написал, что знакомые под 80 имеет рельефные мышци, я вспомнил, что когда-то читал об этом американце.

А Арни, кстати, опять недавно серце оперировали.
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"Деду повезло не иметь внутренних болячек"

Шануй здоров'я змолоду...
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Позитив! Крутые дядьки, каждый по своему!
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ех постарів дідусь! ніколи не забуду свій перший відеофільм "Термінатор"!
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Арни в начале карьеры в софт-порно снимался. Под псевдонимом Арнолд Стронг(сильный). Шварценеггер відвідав Ломаченка в лікарні і привітав його з перемогою в попередньому бою - Цензор.НЕТ 7106
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Європа (та європейці у своїй більшості) імпотентна, продажня та інфантильна... Тому нам (Україні) слід орієнтуватись на США, Канаду, Австралію та Англію (яка й сама зрозуміла, що з Європою їй "не по дорозі")!
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Если б Гитлер не попёр войной на совок, а просто захватил бы Европу и сидел там,..то эти Ывропейские слюнтяи до сих пор бы радостно зиговали.
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Учите настоящую правдивую историю:
Гитлер НЕ МОГ не "попереть на совок" потому, что знал планы Сталина по "героическому освобождению Европы" от фашизма вплоть до Британии.
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Цензор.НЕТВидеоСпортШварцнеггер навестил Ломаченко в больнице и поздравил его с победой в предыдущем бою. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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