 Шварцнеггер навестил Ломаченко в больнице и поздравил его с победой в предыдущем бою. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на группу в Facebook LOMUS / Lomachenko & Usyk Boxing Fans / Ломаченко & Усик.
Напомним, Ломаченко перенес операцию на плече, из-за которой его возвращение в ринг откладывается на декабрь.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на группу в Facebook LOMUS / Lomachenko & Usyk Boxing Fans / Ломаченко & Усик.
Напомним, Ломаченко перенес операцию на плече, из-за которой его возвращение в ринг откладывается на декабрь.
https://www.youtube.com/watch?v=Q7Nhd0BWVQQ
Нравится мне такое отношение к Василию!!!
А Ломаченко сейчас нужно поддержка... Ой как нужна...
Толи SPEEDинфо, толи Бульвар гордоновский...
На начало нульовых эти газеты очень крутые были, хоть желтые
Деду повезло не иметь внутренних болячек, что дало возможность качаться и в 70.
А у других могут и сердце шалить и сосуды слабые и печень/почки и кости с суставами и сотни других старческих болячек вылезти.
А Арни, кстати, опять недавно серце оперировали.
Шануй здоров'я змолоду...
Гитлер НЕ МОГ не "попереть на совок" потому, что знал планы Сталина по "героическому освобождению Европы" от фашизма вплоть до Британии.