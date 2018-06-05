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 Политика Украины, Общество
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Все про:вертолет (509) МВД (7548) покупка (121)

 Купленные вертолеты Airbus будут объединены информационно и смогут оперативно оказать помощь гражданам, - МВД. ВИДЕО

Все вертолеты, которые будут куплены МВД по контракту с франко-немецкой компанией Airbus Helicopters, будут объеденены единой информационной системой для оперативного оказания помощи в экстренных случаях.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, вертолетный парк, в случае необходимости, будет использоваться для нужд всех экстренных служб при спасении граждан. 

Напомним, что МВД намерено приобрести 55 вертолетов франко-немецкой компании Airbus Helicopters для парка мобильной вертолетной службы. В министерстве рассчитывают, что первые вертолеты будут получены до конца 2018 года. МВД планирует получить вертолеты трех моделей Н145, Н125 и Н225.

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Источник: https://censor.net.ua/v3069869
 
   
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Дебилы, лучше бы камеры фиксирующие нарушения на дорогах поставили.. Камеры стоят дешевле вертолётов, и спасут тысячи жизней. Вертолёты дорогие, обслуживание ещё дорже, а спасут десятки жизнй.
Разница в эффективности в сотни раз. Но эти выбрали вертолёты...
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А гелікоптери придбали би за штрафи.
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Замість гелікоптерів потрібно сучасні БПЛА, але цей ідіотський контракт ніхто виконувати не буде! Через 11 місяців нова влада зупинить виконання цього контракту! Україна буде закуповувати тільки українські гелікоптери Мі-2 МСБ та буде відновлювати Мі-8 зі складів зберігання! Гелікоптери Н225 проблемні і заборонені для використання в Європі, в них гвинт відвалюється в польоті!
Придбані вертольоти Airbus будуть об'єднані інформаційно і зможуть оперативно надати допомогу громадянам, - МВС - Цензор.НЕТ 6666
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За то вертолеты МВД оППеративно переместя на охоту-рыбалку Рюкзачкова-старшего его друзей и детей.
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Вертолёты, это как вишенка на верху пирожного. Да, они в чём-то может кому-то помогут, но это крайне не эффективно, и могут быть нужны как излишек, у тех у кого уже всё есть.
Нашим лучше бы потратить эти деньги на аппараты весового контроля, что0бы люди не убивались на разломанных грузовиками дорогах, поставили фотокамеры фиксирующие нарушения, что-бы не нарушали, не попадали в аварии и не гибли как мухи на дорогах..
Деньги направленные на это, спасут тысячи жизней. Но наши выбрали вертолёты.. Толку от них немного, может помогут пару десяткам людей. Но зато на вертолётах круче пиариться, Аваков может хвастаться ими на фейсбуке дружбанам и министрам из других стран. Ну и в отпуск можно слетать, или к любовнице без пробок...
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Сам такой. А на рыбалочку на видеокамере как сгонять. Или на пикничок. А ? А менты теперь могут. Во как народу "служить и защищать" нужно. Придбані вертольоти Airbus будуть об'єднані інформаційно і зможуть оперативно надати допомогу громадянам, - МВС - Цензор.НЕТ 3330
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Ту откуда? Камеры устанавливаются, закон есть и скоро "письма счастья" прилетят к владельцам техпаспортов, это информация для любителей гендоверки выписывать.
А была бы моя воля, то я бы не то шо геликоптеры не закупал бы, а убрал бы знаки, разметку, копов, ввел бы запрет выезда скорой на ДТП (все равно почти никто не пропускает) и ипитесь как хотите, бо на другое наш пипл не заслужил. Почитаешь тут на Цензоре и хватаешься за голову, а шо в реальном мире? А такая же самая куйня - поголовно все знают как надо и рассказывают шо все воруют, но сами тоже не против.
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А можно список граждан пофамильно, которым они будут оказывать помощь, там десятка два, три фамилий, так что не должно возникнуть трудностей.
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Стоимость полета вертолета Airbus -- за 1 час 1300$.
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У нас же Мотор Сич закончило испытания своих вертолетов! Конечно это не Эйрбасы, но так и мы же не богатая страна! Сколько денег можно было сэкономить и какой толчок для нашего авиастроения был бы!
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Да и не только вертолеты же. Для полиции, скорой, можно было заказано на ЗАЗ. Пусть бы разработали что то для них, качественное. Для пожарных на Кразе заказать.
Сколько рабочих мест было бы. Да и запчасти под боком. А не как сейчас, на стоянках полиции куча битых стоит.
Но власти это не надо, мало денег спиздить получится.
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Угу...и теперь немцы с французами дадут кредит на их покупку?
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а кого спасать будут вертолеты купленные за счет украинцев?
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Простой украинец этой помощи вертолетов не увидит, а начальство сраки катать буде, как везде у нас между прочим.
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Здається Мені що для драпа соєвих з Неньки...😎
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Купленные вертолеты Airbus будут объединены информационно и смогут оперативно оказать помощь гражданам (список этих граждан прилагается).
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Что-то мне подсказывает, что участие этих 50 вертолетов в спасательных операциях можно будет пересчитать на пальцах одной руки.
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кажется мне, что они покупаются только для одного случая: в час "Ч", они все на 100% будут задействованы в эвакуации самих, их семей и майна, что было нажито "непосильным" трудом. Четыре года назад примерно такое мы наблюдали чуть-ли не в прямом эфире.
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Гениально, великолепно то что мвд покупает вертолёты , а медицинских вертолётов нет . Браво совдепия .
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Это многофункциональные вертолеты, которые будут решать задачи в том числе экстренной эвакуации раненых
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Побитых гражданами за совершение ДТП в пьяном виде?
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Ocen xorosyje vertalioty.U nas takyje pogranicnykam,spasateliam,jesly icet propavsyx liudej toze takyje.
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У зрадафилов печаль. вы хоть так явно не сливайтесь.
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Вот прямо так и вижу. Из села Новая Зажопинка в больницу вертолётом была доставлена 25-летняя женщина с острым приступом аппендицита.
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ну может и доставят - но раздуют это так словно совершили национальный подвиг а не выполняли повседневную работу
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Не, в селе Новая Зажопинка уже есть телемедицина. Вот если из Старой позвонят...
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Аваковская ппс, после селфи и yes на картинках в Сети , и оч реформированная, два-четыре месяца кружила улицам и переулкам, патрулировала порядок и закон. И что? У нас, в Николаеве, есть такой Привокзальный рынок. Так на тротуарах машинюшки "припаркованы", много. И ппс-никам- по-хрен. Бензин берегут? Вертолёты на надцать миллионов евро? Да,да.Наверное, в догонку водной полиции: охранять от народа подступ к рекам-озёрам, там где живёт "элита", только сверху, воздушная полиция, а то, не дай Бог, что задумают...
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...оперативно оказать помощь гражданам....
граждане это высшие чиновники, генералы, партийцы с женами и мажорчиками. Там на рыбалку сгонять,в гости в другой город,на шашлычок с теплой компанией. Удобно,быстро и весело.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныКупленные вертолеты Airbus будут объединены информационно и смогут оперативно оказать помощь гражданам, - МВД. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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