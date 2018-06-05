 Купленные вертолеты Airbus будут объединены информационно и смогут оперативно оказать помощь гражданам, - МВД. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, вертолетный парк, в случае необходимости, будет использоваться для нужд всех экстренных служб при спасении граждан.

Напомним, что МВД намерено приобрести 55 вертолетов франко-немецкой компании Airbus Helicopters для парка мобильной вертолетной службы. В министерстве рассчитывают, что первые вертолеты будут получены до конца 2018 года. МВД планирует получить вертолеты трех моделей Н145, Н125 и Н225.

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