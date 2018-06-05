 Купленные вертолеты Airbus будут объединены информационно и смогут оперативно оказать помощь гражданам, - МВД. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, вертолетный парк, в случае необходимости, будет использоваться для нужд всех экстренных служб при спасении граждан.
Напомним, что МВД намерено приобрести 55 вертолетов франко-немецкой компании Airbus Helicopters для парка мобильной вертолетной службы. В министерстве рассчитывают, что первые вертолеты будут получены до конца 2018 года. МВД планирует получить вертолеты трех моделей Н145, Н125 и Н225.
Разница в эффективности в сотни раз. Но эти выбрали вертолёты...
Нашим лучше бы потратить эти деньги на аппараты весового контроля, что0бы люди не убивались на разломанных грузовиками дорогах, поставили фотокамеры фиксирующие нарушения, что-бы не нарушали, не попадали в аварии и не гибли как мухи на дорогах..
Деньги направленные на это, спасут тысячи жизней. Но наши выбрали вертолёты.. Толку от них немного, может помогут пару десяткам людей. Но зато на вертолётах круче пиариться, Аваков может хвастаться ими на фейсбуке дружбанам и министрам из других стран. Ну и в отпуск можно слетать, или к любовнице без пробок...
А была бы моя воля, то я бы не то шо геликоптеры не закупал бы, а убрал бы знаки, разметку, копов, ввел бы запрет выезда скорой на ДТП (все равно почти никто не пропускает) и ипитесь как хотите, бо на другое наш пипл не заслужил. Почитаешь тут на Цензоре и хватаешься за голову, а шо в реальном мире? А такая же самая куйня - поголовно все знают как надо и рассказывают шо все воруют, но сами тоже не против.
Сколько рабочих мест было бы. Да и запчасти под боком. А не как сейчас, на стоянках полиции куча битых стоит.
Но власти это не надо, мало денег спиздить получится.
граждане это высшие чиновники, генералы, партийцы с женами и мажорчиками. Там на рыбалку сгонять,в гости в другой город,на шашлычок с теплой компанией. Удобно,быстро и весело.