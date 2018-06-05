 Украинские военнослужащие задержали агента террористической организации "МГБ ДНР", проводившего разведку военных объектов ВС возле Марьинки, - ООС. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, опубликованном в Facebook.

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Так, 03.06.2018 вблизи г. Марьинка Донецкой области военнослужащими одной из бригад из состава Объединенных сил задержан житель г. Ясиноватая, гражданина Наводнича Алексея Геннадиевича, 1995 г.р.

"Представителями военной контрразведки СБ Украины из состава Объединенных сил установлено, что указанный гражданин относится к разведывательно-агентурной сети террористической организации "МГБ ДНР", который с марта 2018 г. по заданию своих кураторов проводил разведку военных объектов ВС Украины в районе Марьинки, за что получал вознаграждение в размере 15 000 рублей РФ за каждое выполненное задание.

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04.06.2018 года подразделением военной контрразведки из состава Объединенных сил материалы по содействию гражданина Наводнича А.Г. к преступной деятельности террористической организации "ДНР" направлены в Волновахский отдел полиции Главного управления Национальной полиции Украины в Донецкой области, которым начато уголовное производство по ч. 2 ст. 260 УК Украины "Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований"", - сказано в сообщении.





