EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия
  1763  16
Материалы по теме:
Все про:контрразведка (67) СБУ (12564) Марьинка (485)

 Украинские военнослужащие задержали агента террористической организации "МГБ ДНР", проводившего разведку военных объектов ВС возле Марьинки, - ООС. ВИДЕО

Военной контрразведкой Объединенных сил разоблачен агент террористической организации "МГБ ДНР".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, опубликованном в Facebook.

...

Так, 03.06.2018 вблизи г. Марьинка Донецкой области военнослужащими одной из бригад из состава Объединенных сил задержан житель г. Ясиноватая, гражданина Наводнича Алексея Геннадиевича, 1995 г.р.

"Представителями военной контрразведки СБ Украины из состава Объединенных сил установлено, что указанный гражданин относится к разведывательно-агентурной сети террористической организации "МГБ ДНР", который с марта 2018 г. по заданию своих кураторов проводил разведку военных объектов ВС Украины в районе Марьинки, за что получал вознаграждение в размере 15 000 рублей РФ за каждое выполненное задание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": При попытке совершения диверсии по заказу РФ на объекте Ривненской АЭС задержан местный житель, - контрразведка СБУ. КАРТА

04.06.2018 года подразделением военной контрразведки из состава Объединенных сил материалы по содействию гражданина Наводнича А.Г. к преступной деятельности террористической организации "ДНР" направлены в Волновахский отдел полиции Главного управления Национальной полиции Украины в Донецкой области, которым начато уголовное производство по ч. 2 ст. 260 УК Украины "Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований"", - сказано в сообщении.

Украинские военнослужащие задержали агента террористической организации МГБ ДНР, проводившего разведку военных объектов ВС возле Марьинки, - ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/v3069790
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Какой он длинный... Наверно ему, все видно, издалека...Ему бы в наблюдатели.
 показать весь комментарий
 
Не не годится...... Тупой он какой то, простой текст своими словами повторить не может....
 показать весь комментарий
 
 
...какая интеллектуальная, высокодуховная морда лица...
 показать весь комментарий
 
 
А як ще можуть виглядати потомки завезеного скотобидла?
 показать весь комментарий
 
за пол-литра завербовали агента
Браво - "МГБ ДНР"
 показать весь комментарий
 
 
Там за каністру бухла можна завербувати пів Дамбасу, алкашня патамушта.
 показать весь комментарий
 
 
Павлик Титов ты мой.....
Давайте не будем портить карму герою.....
Как там в истории - злые каратели расстреляли всю семью маленького героя. Трупик - в братскую могилу. Думаю затопленная шахта подойдет.
 показать весь комментарий
 
Война! Шпионы! - "Сел на 42й маршрут и поехал к украм на разведку"...
П#здец...
 показать весь комментарий
 
 
Интересно, а посадить на кол - это соответствует скрепам русцкого мира?
 показать весь комментарий
 
Вот это класс! Гениальный закос под уеб@на! Или это не закос?..
 показать весь комментарий
 
да шож те сепарасты вечно такие страшненькие ...
 показать весь комментарий
 
 
Когда ни мозгов, ни внешности, ни обаяния... единственный способ почувствовать себя нужным и суперважным, а ещё если в руках автомат, то... чуть ли не Богом перед теми, у кого нет автомата...
 показать весь комментарий
 
 
.....по законам ВОЕННОГО времени ((((( --- расстрелять !!!!
 показать весь комментарий
 
 
На подібних дебілах "земля російская дєржится" !!!
Виразнішого дебільного персонажа ще пошукати треба !!
 показать весь комментарий
 
вот в ход цыгане пошли! а может и их всегда для этого использовали!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТВидеоПроисшествияУкраинские военнослужащие задержали агента террористической организации "МГБ ДНР", проводившего разведку военных объектов ВС возле Марьинки, - ООС. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх