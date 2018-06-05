 Если законопроект об Антикоррупционном суде не будет принят - это будет означать для Украины дефолт, - Сыроид. ВИДЕО

Об этом в кулуарах Верховной Рады заявила вице-спикер парламента Оксана Сыроид, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Пока здесь (в Ред. – Ред.) идет голосование, на самом деле основная дискуссия идет между президентом и представителями международных организаций. Ситуация на самом деле является очень критической. Если не будет принят закон об Антикоррупционном суде, или если будет принят закон, но не будет гарантий независимости Антикоррупционного суда, наши международные партнеры не предоставят правительству международной финансовой помощи. Это будет означать, что правительству будет не хватать около 200 млрд грн. Это пятая часть украинского бюджета. Это будет означать для Украины дефолт. Поэтому позиция премьер-министра (об отставке. – Ред.) при этих обстоятельствах понятна и естественна. Для него принятие закона об Антикоррупционном суде, с гарантиями независимости для этого суда, является вопросом фактически возможности для правительства выжить", - рассказала Сыроид.

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"Деятельность парламента может быть тогда когда прекратит деятельность коалиция. Я также знаю такие манипуляции, которые планируются, что в случае если не будет проголосован закон об Антикоррупционном суде президент будет пытаться столкнуть всю ответственность на парламент, сказать, что этот парламент, который не проголосовал за Антикоррупционный суд, не может функционировать", - добавила она.

Напомним, Рада начала рассмотрение поправок к законопроекту №7440 "О Высшем антикоррупционном суде" 23 мая. Принятие закона является одним из требований МВФ для предоставления Украине очередного транша.

По состоянию на 12.01 5 июня нардепы смогли рассмотреть 1358 поправок из 1927 поданных к законопроекту о Высшем антикоррупционном суде.