 Если законопроект об Антикоррупционном суде не будет принят - это будет означать для Украины дефолт, - Сыроид. ВИДЕО

Об этом в кулуарах Верховной Рады заявила вице-спикер парламента Оксана Сыроид, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Пока здесь (в Ред. – Ред.) идет голосование, на самом деле основная дискуссия идет между президентом и представителями международных организаций. Ситуация на самом деле является очень критической. Если не будет принят закон об Антикоррупционном суде, или если будет принят закон, но не будет гарантий независимости Антикоррупционного суда, наши международные партнеры не предоставят правительству международной финансовой помощи. Это будет означать, что правительству будет не хватать около 200 млрд грн. Это пятая часть украинского бюджета. Это будет означать для Украины дефолт. Поэтому позиция премьер-министра (об отставке. – Ред.) при этих обстоятельствах понятна и естественна. Для него принятие закона об Антикоррупционном суде, с гарантиями независимости для этого суда, является вопросом фактически возможности для правительства выжить", - рассказала Сыроид.
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"Деятельность парламента может быть тогда когда прекратит деятельность коалиция. Я также знаю такие манипуляции, которые планируются, что в случае если не будет проголосован закон об Антикоррупционном суде президент будет пытаться столкнуть всю ответственность на парламент, сказать, что этот парламент, который не проголосовал за Антикоррупционный суд, не может функционировать", - добавила она.
Напомним, Рада начала рассмотрение поправок к законопроекту №7440 "О Высшем антикоррупционном суде" 23 мая. Принятие закона является одним из требований МВФ для предоставления Украине очередного транша.
По состоянию на 12.01 5 июня нардепы смогли рассмотреть 1358 поправок из 1927 поданных к законопроекту о Высшем антикоррупционном суде.Источник: https://censor.net.ua/v3069782
и при чём тут Мукачево ?
Ты с той стороны Хуйло встречаешь ?
Патужно реформуете и зажили по-новому, ничего не скажешь.
если тебя не особо беспокоит, что на самом деле не было ни одного, то какая тебе разница, про сколько вымышленных писать
Напомни по какой причине в 2015 Яйценюк с Яреськой бегали и просили отложить сроки выплат?
можешь убедиться на примере своего государства 17 августа 1998 года.
А дефолт Украины Украина не объявляла. Россия объявила дефолт Украины, но для вменяемых людей этот кацапский бред ничего не значит.
Факт есть факт, стоит на нем официальная печать государства или нет. В 2015 году был технический дефолт.
Остальной мир ни о каком дефолте Украины не слышал.
Ты ж не на лавочке города Сарапула выступаешь. Там бы тебе поверили, а на украинском сайте такой кремлевысер не канает.
Не "послала нах с выплатой долга янукевича", а послала нах с выплатой международных кредиторов в положенный срок.
крысы тоже не дурные - жрать начинают слабейших.
государственные деятели ставят не во что интересы этого самого государства.
что то явно не то в королевстве украинском.
остановки выплат пенсий
пенсы прочувствуют, как быть проституткой
мо поумнеют?
Ведь нареформировали же 18 лярдов
Так они ж и не прячутся, все сидят в Раде (за исключением человек 30-ти типа Парасюка, Семенченко, Соболева) + олигархи. Присосались к стране и считают что она - их, остальные
люди их рабы, быдло, обслуга. А за плечами у этих "клещей" такая куча криминала, что проголосовав за нормальный антикоррупционный суд они сами себе подпишут...
Их можно понять...
Зато Ахметов за год нацарював 1, 3 млрд долл. Может у него попросить в долг вместо МВФ? И у его партнера по Ротердамм +.
"Будь патріотом! Працюй в Україні!" - закликає Ахметов на зарплатню в свої шахти і карьєри на зарплату 6 - 10 тис.
Тот же может и здачи дать неслабо. Это тебе не лохотуры вечно покорные та в стойле мычащие.
Конечно это будет плохо, даже очень плохо! НО не дефолт!!! Извините волос длинный, а ум короткий!