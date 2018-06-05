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 Политика Украины
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 Если законопроект об Антикоррупционном суде не будет принят - это будет означать для Украины дефолт, - Сыроид. ВИДЕО

Непринятие законопроекта об Антикоррупционном суде будет означать отсутствие международной финансовой помощи Украине, что может повлечь за собой дефолт Украины.

Об этом в кулуарах Верховной Рады заявила вице-спикер парламента Оксана Сыроид, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

...
"Пока здесь (в Ред. – Ред.) идет голосование, на самом деле основная дискуссия идет между президентом и представителями международных организаций. Ситуация на самом деле является очень критической. Если не будет принят закон об Антикоррупционном суде, или если будет принят закон, но не будет гарантий независимости Антикоррупционного суда, наши международные партнеры не предоставят правительству международной финансовой помощи. Это будет означать, что правительству будет не хватать около 200 млрд грн. Это пятая часть украинского бюджета. Это будет означать для Украины дефолт. Поэтому позиция премьер-министра (об отставке. – Ред.) при этих обстоятельствах понятна и естественна. Для него принятие закона об Антикоррупционном суде, с гарантиями независимости для этого суда, является вопросом фактически возможности для правительства выжить", - рассказала Сыроид.

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"Деятельность парламента может быть тогда когда прекратит деятельность коалиция. Я также знаю такие манипуляции, которые планируются, что в случае если не будет проголосован закон об Антикоррупционном суде президент будет пытаться столкнуть всю ответственность на парламент, сказать, что этот парламент, который не проголосовал за Антикоррупционный суд, не может функционировать", - добавила она.

Напомним, Рада начала рассмотрение поправок к законопроекту №7440 "О Высшем антикоррупционном суде" 23 мая. Принятие закона является одним из требований МВФ для предоставления Украине очередного транша.

По состоянию на 12.01 5 июня нардепы смогли рассмотреть 1358 поправок из 1927 поданных к законопроекту о Высшем антикоррупционном суде.

Источник: https://censor.net.ua/v3069782
 
 
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Надо идти голодать !
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зачем ты свой плакат ему прицепил ?

и при чём тут Мукачево ?

Ты с той стороны Хуйло встречаешь ?
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Голосуем за Антикорупционный суд, получаем деньги и сразу садим тех кто их будет распиливать.
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этот ход давно предусмотрен в АП,поэтому не так все просто
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Дефолт? Что, уже второй за 3 года?
Патужно реформуете и зажили по-новому, ничего не скажешь.
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не второй, а шестнадцатый !

если тебя не особо беспокоит, что на самом деле не было ни одного, то какая тебе разница, про сколько вымышленных писать
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Свинобот, можешь отшучиваться можешь сколько угодно, но когда государство объявляет о неспособности выплачивать долги - это дефолтом называется.
Напомни по какой причине в 2015 Яйценюк с Яреськой бегали и просили отложить сроки выплат?
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когда государство объявляет о неспособности выплачивать долги, оно это делает официально.

можешь убедиться на примере своего государства 17 августа 1998 года.

А дефолт Украины Украина не объявляла. Россия объявила дефолт Украины, но для вменяемых людей этот кацапский бред ничего не значит.
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Так и военное положение эта власть не объявила. Значит и войны у нас нет?

Факт есть факт, стоит на нем официальная печать государства или нет. В 2015 году был технический дефолт.
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В 2015 году в Украине "был технический дефолт" исключительно по версии Минфина РФ, когда их Украина послала нах с выплатой долга якуневича.

Остальной мир ни о каком дефолте Украины не слышал.

Ты ж не на лавочке города Сарапула выступаешь. Там бы тебе поверили, а на украинском сайте такой кремлевысер не канает.
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Ты понятия не подменяй, свинобот.
Не "послала нах с выплатой долга янукевича", а послала нах с выплатой международных кредиторов в положенный срок.
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Кто и когда объявил что у нас идёт война с РФ?
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с кем ты говоришь?он тут не для разговоров поставлен,в спам с ходу
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в Украине нет дефолта только по причине постоянного накачивания денег от МВФ,так как бюджета на всех не хватает
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Ну да, украсть можно ведь только 100% бюджета, а у нас щикаладной сволочи развелось на все 200! Одно радует, скоро деньги совсем закончатся и эти щикаладные крысы начнут жрать друг дружку плямкая и причмокивая, отличное будет зрелище!
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Но сначала они выморят голодом украинцев, прежде чем начнут жруг жруга жрать.
крысы тоже не дурные - жрать начинают слабейших.
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Нет. Что ты возьмешь с обычного человека? Тарифы еще повысишь - так платить совсем перестанут, налоги поднимешь - так их все равно никто не платит, так что нет, в промышленных масштабах щикаладным, из за их тупизны и отсутствия квалификации, на простых людях поживиться в требуемом их непомерным самомнением и жлобством объемах поживится не выйдет.
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ты за них не волнуйся,у них счета в банках приличные и виллы в Европе,деньги в первую очередь кончатся для малоимущих и пенсионеров,а разницу будут покрывать поднятием коммуналки и цен на все
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отакої... а Володя Мунтян не допоможе з кредитом ??
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Гнать нужно барыг и пятую колону депутатов.
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и шо тебя сдерживает ?
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щас порохоботы с лахтой 2 подтянутся,рассказывать,как Украине не нужен антикоррупционный суд,уже смешно говорить,что порошенко украинский президент,его занятие это постоянный саботаж на протяжении 4 лет и бессмысленные заговаривание зубов и народу и западу
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Зрада с Лахтой уже успела поанналитить, что надо поскорей создать антикоррупционный суд...
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ВКЛ_это_мы_01 типичный представитель из "дружественной" Беларуси союзного с РФ государства,где все медиа ресурсы контролирует ФСБ,бот не работает,целый день на цензоре отбеливает порошенко,кто еще сомневается на кого работатет порошенко?
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Накерувались потужни реформатори, ой як накерувались...
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как то в голове не укладывается....
государственные деятели ставят не во что интересы этого самого государства.
что то явно не то в королевстве украинском.
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Принять то примут. Вопрос в какой редакции и независимый ли суд будет от Президента, Рады......
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а капитал ахмэта гудковича увеличился почти на полтора миллиарда. и совсем не гривен.
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я за дефолт
остановки выплат пенсий
пенсы прочувствуют, как быть проституткой
мо поумнеют?
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среди 54% лохотуров 4 года назад были только пенсы?
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Экономика у нас нечего делать.Спасибо винницким эхономистам.Нет помощи запада дефолт.Да лучше уж запад добил бы этих рехформаторов,чем вот этот позор на весь мир.
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Так опять не понятно, где 18 неслыханных лярдов в ЗВР？
Ведь нареформировали же 18 лярдов
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Скорее всего решение уже давным давно принято - Антикоррупционному Суду быть! Но необходимо продемонстрировать как тяжело Украина становиться серьезной цивилизованной страной!
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Достойный, суверенный выбор - или под шконку или кранты
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Т.е. гривна вниз в три раза, геперинфляция, обнищание народа это были цветочки. Слава пэтьке！
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Хочу дефолт!) Ну нет креативных юмористов в МВФ..... Я бы взамен за транш потребовал бы всем депутатам снять трусы.....ради страны.
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не примут - не дадут кредит от МВФ в 1 млрд., а с другой стороны в Нидерландах арестовывают имущество газпрома на 2,6 млрд и вернут его нефтегазу, которые себе опять пустят на премии, а страна в дефолт. Круто. Якщо законопроект про Антикорупційний суд не буде ухвалено - це буде означати для України дефолт, - Сироїд - Цензор.НЕТ 5391
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А теперь представьте себе, что в Украинской ССР в СССР добываемого газа в УССР хватало на 52 млн. населения, на всю промышленность и остатки продавались на Запад - вопрос: с какого перепугу с 1991г. этого уже украинского газа стало резко не хватать даже населению и почему нам внушают что мы 27 лет то в РФ, то в Европе покупаем газ - случайно не для того, чтобы газ продавать населению не по 20$ а по 250$???
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если бы по 250$, уже до 500 готовы поднять с августа.
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Этим депутатом пофуй,наворовались по самое не хочу
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Хотите знать из-за кого Украина топчется в болоте коррупции, и кто главные коррупционеры ?
Так они ж и не прячутся, все сидят в Раде (за исключением человек 30-ти типа Парасюка, Семенченко, Соболева) + олигархи. Присосались к стране и считают что она - их, остальные
люди их рабы, быдло, обслуга. А за плечами у этих "клещей" такая куча криминала, что проголосовав за нормальный антикоррупционный суд они сами себе подпишут...
Их можно понять...
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Только они народ не понимают, живут в своё удовольствие
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Дохазяйнувались рыхорматоры - нельзя отдать долг, чтоб не взять деньги в долг снова.
Зато Ахметов за год нацарював 1, 3 млрд долл. Может у него попросить в долг вместо МВФ? И у его партнера по Ротердамм +.
"Будь патріотом! Працюй в Україні!" - закликає Ахметов на зарплатню в свої шахти і карьєри на зарплату 6 - 10 тис.
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ага, щас. Так Сывый Будкарь своего бизнес-партнера и обидит Якщо законопроект про Антикорупційний суд не буде ухвалено - це буде означати для України дефолт, - Сироїд - Цензор.НЕТ 6132
Тот же может и здачи дать неслабо. Это тебе не лохотуры вечно покорные та в стойле мычащие.
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Лолита сначала был против антикор. суда, называл покушением на государственность, нигде такого нет типа. Сейчас пытаются протянуть выгодный им закон, иначе этот же суд их и посадит. Поздравляю, это "життя по-новому"!
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люди, я вам так скажу, клали они на народ, им дэфолт самим на руку, шоб землю заграбастать, последний ресурс, что остался
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ага, дефолт та будет в гривнах, а не в баксах, они уже приготовились.
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ну да, за гривну меньше баксов. хуйло навыворот получается, а это говорит об одном, все те выкидыши партии и комсомала никогда не будут работать на Украину
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Уберите нервную дамочку из руководства ВРУ!!!!

Конечно это будет плохо, даже очень плохо! НО не дефолт!!! Извините волос длинный, а ум короткий!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЕсли законопроект об Антикоррупционном суде не будет принят - это будет означать для Украины дефолт, - Сыроид. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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