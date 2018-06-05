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 Политика Украины
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 Поправка о полномочиях общественного совета международных экспертов к законопроекту об Антикоррупционном суде еще не согласована, - Парубий. ВИДЕО

Окончательная формулировка положения законопроекта об Антикоррупционном суде в части решающей роли совета международных экспертов при отборе судей еще не согласована.

Об этом сообщил спикер Верховной Рады Андрей Парубий во время заседания парламента, комментируя обсуждение поправок к законопроекту о Высшем антикоррупционном суде, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

...

"Главный блок дискуссии, который остался по Высшему антикоррупционному суду, - это полномочия общественного совета международных экспертов. И сейчас идут консультации, в том числе у нас в зале, обсуждение относительно того, каким образом обеспечить решающее влияние общественного совета международных экспертов. Я думаю, что в результате нашего обсуждения нам придется найти компромиссный вариант между авторами всех правок. Если мы не найдем согласованную позицию, нам сложно будет найти 226 (голосов) для самого закона. Я верю и убежден, что мы найдем тот вариант, где будет решающее значение общественного совета, но сегодня у нас будет возможность обсуждать и то, в каком формате должно обеспечиваться решающее значение решения общественного совета международных экспертов", - пояснил Парубий.

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Напомним, Рада начала рассмотрение поправок к законопроекту №7440 "О Высшем антикоррупционном суде" 23 мая. Принятие закона является одним из требований МВФ для предоставления Украине очередного транша.

По состоянию на 11.40 5 июня нардепы смогли рассмотреть 1341 поправку из 1927 поданных к законопроекту о Высшем антикоррупционном суде.

Источник: https://censor.net.ua/v3069774
 
 
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соевые не откажутся от идеи контроля над судом
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Ой как припекает. аж подгорает! Но как же ОНИ не хотят себе такое счастье и стать "клиентами" суда с реально честными, независимыми от Банковой судьями!
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Соя никак не придумает,как запад н..ть))))Под себя ходят от одной мысли,что будет суд в котором по звонку нельзя "пацанам" порешать)))
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независимый суд этим крысам не нужен. даже ценой бабла от МВФ.
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без МВФ крякнется гривна, а тогда соевых точно на вилах вынесут
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Согласовуйте быстрее , потому что дефолт Украины и вынос с ВР вас ублюдков на вилах уже согласован....
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Явно тянут кота за хвост. И явно чего-то боятся. Поправка о полномочиях общественного совета международных экспертов к законопроекту об Антикоррупционном суде еще не согласована, - Парубий - Цензор.НЕТ 4302
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Весь интеллект ВР брошен на решение сверхзадачи, как принять этот чертов закон и получить транш, но сохранить за собой право управлять этим судом! Какой там бином Ньютона, Ферма отдыхает, "теория Всего" Эйнштейна - мелочи жизни... Говорят Порошенко назначил премию в десять миллионов долларов юристу, который решит эту задачу. Сегодня наша Рада похожа на средневековый клуб атеистов, которые должны принять Закон об инквизиции.
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хай не погоджують, хай краще жахливий кінець, ніж це жахливе існування
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Не стоит забывать, что в нашей стране выступают за создание тех или иных органов только те, кому это выгодно лично. Шабунину так точно
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Естественно, ему выгодно лично. Мне тоже есть личная выгода от обстановки страха в определённых слоях общества и снижения скорости распила бюджета
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Эй дебудады! Не можете срать, не мучайте жопу! Выносите этот вопрос на референдум!
На много дешевле обойдётся, чем вами выдуманный свой особый путь! А вообще все, без исключений, суды обязаны быть антикоррупционными! За незаконное осуждение, судье 2 срока осуждённого, плюс компенсации, плюс конфискации, плюс ...!
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а ты за минималку штаны просиживаешь в силу своей рукожопости и тупости ?
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лавочники хотят карманный суд и крутят наперстками, чтобы опьепать МВФ. но мы за вами внимательно следим- вам и с МВФ жопа и без МВФ жопа- докерувалыся, барыги.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПоправка о полномочиях общественного совета международных экспертов к законопроекту об Антикоррупционном суде еще не согласована, - Парубий. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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