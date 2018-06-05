 Поправка о полномочиях общественного совета международных экспертов к законопроекту об Антикоррупционном суде еще не согласована, - Парубий. ВИДЕО

Об этом сообщил спикер Верховной Рады Андрей Парубий во время заседания парламента, комментируя обсуждение поправок к законопроекту о Высшем антикоррупционном суде, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Главный блок дискуссии, который остался по Высшему антикоррупционному суду, - это полномочия общественного совета международных экспертов. И сейчас идут консультации, в том числе у нас в зале, обсуждение относительно того, каким образом обеспечить решающее влияние общественного совета международных экспертов. Я думаю, что в результате нашего обсуждения нам придется найти компромиссный вариант между авторами всех правок. Если мы не найдем согласованную позицию, нам сложно будет найти 226 (голосов) для самого закона. Я верю и убежден, что мы найдем тот вариант, где будет решающее значение общественного совета, но сегодня у нас будет возможность обсуждать и то, в каком формате должно обеспечиваться решающее значение решения общественного совета международных экспертов", - пояснил Парубий.

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Напомним, Рада начала рассмотрение поправок к законопроекту №7440 "О Высшем антикоррупционном суде" 23 мая. Принятие закона является одним из требований МВФ для предоставления Украине очередного транша.

По состоянию на 11.40 5 июня нардепы смогли рассмотреть 1341 поправку из 1927 поданных к законопроекту о Высшем антикоррупционном суде.